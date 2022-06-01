Специально разработанная система заменит сразу несколько иностранных сервисов.

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры направить российским губернаторам рекомендации по установке автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) — альтернативного мессенджера от VK, разработанного специально для чиновников. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Платформу начали внедрять в органах власти, а до конца 2023 года на неё планируют перевести вообще всех госслужащих. Минцифры рассчитывает заменить не только популярные мессенджеры телеграм и WhatsApp, но и другие сервисы — почтовый клиент Microsoft Exchange, облачное хранилище документов Google Docs и сервисы видеозвонков Zoom и Skype. Систему разрабатывали на базе внутреннего корпоративного мессенджера компании VK Teams, а пока она работает только в браузере.

Чернышенко отметил «необходимость использования в рамках служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями». Он сослался на поручение правительства ещё от 2020 года, когда чиновников переводили на удалённую работу из-за коронавируса.

Тендер на создание специального сервиса объявили в октябре 2021 года, а в ноябре Минцифры подписало контракт с VK на сумму 450,5 миллионов рублей. С начала декабря гендиректором VK является Владимир Кириенко — сын первого заместителя руководителя администрации президента.

Интернет Гладкий якорь 3.12.2021 Главное Статьи редакции За два дня холдинг VK фактически стал государственным и получил нового главу — сына влиятельного чиновника. До VK Кириенко-младший инвестировал в американские и израильские стартапы. Его отец возглавлял рабочую группу по закону об иноагентах. Фото «Коммерсанта»