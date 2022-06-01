Минцифры поручило перевести глав регионов на мессенджер от VK вместо телеграма Статьи редакции
Специально разработанная система заменит сразу несколько иностранных сервисов.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры направить российским губернаторам рекомендации по установке автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) — альтернативного мессенджера от VK, разработанного специально для чиновников. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».
Платформу начали внедрять в органах власти, а до конца 2023 года на неё планируют перевести вообще всех госслужащих. Минцифры рассчитывает заменить не только популярные мессенджеры телеграм и WhatsApp, но и другие сервисы — почтовый клиент Microsoft Exchange, облачное хранилище документов Google Docs и сервисы видеозвонков Zoom и Skype. Систему разрабатывали на базе внутреннего корпоративного мессенджера компании VK Teams, а пока она работает только в браузере.
Чернышенко отметил «необходимость использования в рамках служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями». Он сослался на поручение правительства ещё от 2020 года, когда чиновников переводили на удалённую работу из-за коронавируса.
Тендер на создание специального сервиса объявили в октябре 2021 года, а в ноябре Минцифры подписало контракт с VK на сумму 450,5 миллионов рублей. С начала декабря гендиректором VK является Владимир Кириенко — сын первого заместителя руководителя администрации президента.
Российские эксперты в сфере коммуникаций считают, что чиновники вряд ли сразу изменят своим привычкам. Например, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Ъ», что «граница между личным и рабочим размыта», так что многие продолжат решать служебные вопросы при помощи уже знакомых сервисов. Кроме того, многие губернаторы используют телеграм как соцсеть и общаются в нём с гражданами.
товарищу майору неудобно работать в телеге стало
*приказало
альтернативный мессенджер для альтернативно одаренных.
Анонимные ВК каналы там будут?
Естественно, только сначала надо написать трищу майору заявление на открытие анонимного канала
Конечно(нет)
все на ТВМ - Тарищ Майор Мессенджер!
Подслушка, доносы, кляузы - удобно и в одном месте! Теперь не надо никуда бежать, к тебе сами приедут! Подключай, получай!
Иллюзия выбора. В Телеграме E2E-шифрование есть только в приватных чатах, а в обычных - соотвествующие личности могут спокойно все читать. В любом случае, надеяться на "безопасность" проприетарного ПО - ССЗБ. Но, даже несмотря на это, использовать стенографию никто не мешает, и запрятать данные можно даже в том мессенджере, который в открытую заявляет о том, что инфу сливает. Просто сольют, но херр Майор будет ломать голову - "WTF?! А что это, блядь, такое?!"
стеганографию
Пока нет прецедента слива хоть 1 переписки, буду считать что телеграмм не читается на стороне
Ну попробуй, заснифай сам себя, умник блядь. Уже какой раз люди говорят, что обычный чат не шифруется, но когда я предлагаю самого себя заснифать, то люди чёт тушуются. Сразу говорю, время можешь не тратить, расшифровать тоже не сможешь. В телеграме открыта одна вещь для властей — твой номер телефона и возможно лог логинов, и то нужно их там серьёзно убедить в нужности слива этих действий, потому что работают там ребята очень ленивые. Купи левую симку, юзай впн и будь счастлив.
Есть анонимность и псевдоанонимность. Вы предлагаете априори некорректный вариант. Когда я говорю про вероятность слива информации, я имею ввиду то, что в месте хранения данных пользователей может быть бэкдор. Проблема в том, что Телеграм рабоатет по принципу "Security through obscurity", а не в том, что я не могу заснифить траффик самого себя.
Представим бизнес-центр, где на входе сидит охранник и проверяет ID всех входящих, а в окнах - бронированное оргстекло. Арендатором говорится, что "у нас пропускной режим, все защищено". Только вот владелец здания знает, что под ним находится канализация, через которую можно совершенно невозбранно попасть вовнутрь.
Вообще-то, если мы говорим о консистентности и автономности, мессенджеры должны быть внутри контура ведомства, с возможными гостевыми контактами извне.
Teams от вк это вообще пиздец, как-то приходилось в нем работать
Под креслом установлен автомат Калашникова. одно неверное действие - и привет
И эти додики пытались одной рукой блокировать Телегу, в то время как другой им пользовались? Мда...
Конченные идиоты. До сих пор от ЕМИАСа тошнить не перестало.