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Сервис для дизайнеров Canva закрыл доступ пользователям из России Статьи редакции

Компания планировала продолжить работу в стране, но изменила решение из-за давления сообщества и российской цензуры.

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Скриншот Canva.com

Сооснователь Canva объявил, что сервис заблокировал доступ для россиян на неопределённый срок. При попытке входа на сайт отображается заглушка с критикой боевых действий в Украине. При входе с иностранного ip-адреса сайт всё ещё доступен.

Несмотря на прекращения платежей из России, компания с начала конфликта планировала сохранить доступ в стране. При этом Canva публично осуждала действия российских властей — на сайте почти сразу появилось обращение в поддержку Украины, а для пользователей добавили шаблоны для публикации антивоенных коллажей.

Решение пересмотрели после давления со стороны австралийско-украинского технологического сообщества и общения с посольством Украины в Австралии. В компании заявили, что из-за новых российских законов осуждение властей может стать опасной для пользователей, поэтому изначальные меры потеряли актуальность.

Возврат средств для клиентов из России пока не предусмотрен — в компании это объясняют тем, что с проблемой столкнутся лишь несколько аккаунтов, так как большая часть пользователей всё равно не могла оплачивать сервис из-за финансовых ограничений. Всего сервисом пользовались 1,4 миллиона людей из России — это около 2% от всей клиентской базы компании.

Canva — австралийский сервис для графического дизайна, запустившийся в 2013 году. Он даёт доступ к библиотеке шаблонов, стоковых изображений и шрифтов, из которых пользователи могут создавать собственные баннеры и картинки для публикаций в соцсетях или печати рекламных материалов.

#новости #сервисы #конфликтвукраине #ктоушёл

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38 комментариев
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Йохан Ирвинг

Блокируя россиянам доступ к сайтам, позволяющим им заработать, вы делаете их беднее и зависимее от государства. Очередной подарок путину

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Иностранный украинец

Ведь именно иностранные компании должны заботиться о россиянах и о свержении путина.

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Увлажнитель воздуха Polaris

а нахуя ж блокируют тогда?

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Не блокировка = забота?
Ок

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Сергій Осипчук

О да, как помогло это до 24 февраля

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Пропитанный картон

да и эти блокировки обходятся за 10 минут

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John Doe

Хз. У жены, например, аккаунт, бесплатно пару фоток можешь сделать. Лицензия от 120 евро в год. Если ты указал изначально, что из России, как ВПН поможет при блокировке лицензии? Суть в этом по ходу, так как речь зашла о не возврате денег.

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Йохан Ирвинг

Там вроде были новости про блокировки впн сервисов

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Пропитанный картон

они оказались пиздежом же.
впн можно до бесконечности делать, тем более есть аутлайн, ну и канвас это не маст хэв если уж так

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Турецкий чай

Путин будет в ярости, когда не сможет воспользоваться канвой!

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Виноватый пришелец

Да и похуй, у нас пэинт и коля иронов есть!

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Игорь Херник

А мать-то в Canv'е

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Виноватый пришелец

ссук

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Старший Мурод

Артемий Лебедев сделает незабываемый дизайн

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Виноватый пришелец

несмываемый

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Старший Мурод

₽ : пририсовал палку, вотэтодизааайн

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Дмитрий Царь

Несмываемая втулка вернулась в россию только сейчас, а дизайны лебедева верны этому с самого начала
Стабильный успех

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the hard of леопард

И ruDALL-E простихоспади

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Парадный инструмент

Срочно пилить РосГозХозДизайн на замену

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Andre Macareno

Я смотрю, дурачки с западных сервисов и без РКН неплохо справляются

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MEGAtraXXXer666

Кто-то либо не знал про это сервис, либо и так пользуется vpn и ничего не заметил и не заметит.
Получается насрали сами себе.

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Черт из табакеркИ

Логики очень мало, только если в рекламных целях.

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Старший Мурод
Компания планировала продолжить работу в стране, но изменила решение из-за давления сообщества

Правильное решение

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Just Whatever

Согласен, РКН одобряет.

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Just Greg

И российской цензуры.

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Андрей Лагутин

это ж канва, уверен, это пойдет только на пользу российскому дизайну

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Обязанный Никита

В чём вообще смысл блокировать доступ к бесплатным сервисам? Если в случае с платными ещё есть резон, дескать, закрываем платежи из РФ, чтобы не плотить нологи Путину, то в остальных случаях зочем?

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ildar shagidullin

Чтобы в рашке люди знали что они живут в парашке

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Дима Спицын

Канва платная. У меня подписка, например.

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God Damn

хз, через впн мне вообще пофигу на кто уходит

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Заключенный ящик

хорошо и правильно.

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Dick Grayson

Только что посмотрел видос от Трэшбокус.ру, о том каким софтом заменить ушедший всякий от форточек например, но сразу видно что материал делался у них до ухода канвы (((

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Классический огонь

Серьёзный удар по режиму.

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deletedeletedeletedeleted

Интересно, какие дизайнеры пользовались этим сервисом

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Tick

1. Делаешь популярный во всем мире Руzzкий сервис
2. Блокируешь для австралийцев с надписью "Это вам за геноZид кенгуру, с-суки!"
3. ...
4. ВЫГЛЯДИШЬ КАК ДОЛБОЁБ.

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Пластиковое Окно

У нас есть Canvas API. Будем учиться программировать.

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испанский смех

Канва говно

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House M.D.

Если все такие принципиальные, может, прямо сейчас перестанут жрать то, что выращено с использованием российских удобрений, сделано из российской пшеницы, перестанут летать на самолётах с российским титаном и пользоваться пластиком из российской нефти, заберут отработанный уран, закроют ГУГЛ (потому что у его истоков стоит рождённый аж в СССР!) и т.д., и т.п.?
Не хотелось до этой избитости опускаться, но ***** как они отреагировали на все военные интервенции США?
Плюсиков в карму хайпануть - милое дело, но отрубание и демонстративное отворачивание от простых людей (которые, возможно, даже пытались что-то изменить в стране) - лишь порождает обиду и взаимное отворачивание. Кто-то через впн будет, кто-то принципиально отойдёт на китайские аналоги, кто-то займётся разработкой своего. И в итоге можно получить недружественное ни ментально, ни культурно подобие северной кореи, которое из мести вероятнее всего примкнёт к их врагу.

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