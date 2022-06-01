Компания планировала продолжить работу в стране, но изменила решение из-за давления сообщества и российской цензуры.

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Скриншот Canva.com

Сооснователь Canva объявил, что сервис заблокировал доступ для россиян на неопределённый срок. При попытке входа на сайт отображается заглушка с критикой боевых действий в Украине. При входе с иностранного ip-адреса сайт всё ещё доступен.

Несмотря на прекращения платежей из России, компания с начала конфликта планировала сохранить доступ в стране. При этом Canva публично осуждала действия российских властей — на сайте почти сразу появилось обращение в поддержку Украины, а для пользователей добавили шаблоны для публикации антивоенных коллажей.

Решение пересмотрели после давления со стороны австралийско-украинского технологического сообщества и общения с посольством Украины в Австралии. В компании заявили, что из-за новых российских законов осуждение властей может стать опасной для пользователей, поэтому изначальные меры потеряли актуальность.

Возврат средств для клиентов из России пока не предусмотрен — в компании это объясняют тем, что с проблемой столкнутся лишь несколько аккаунтов, так как большая часть пользователей всё равно не могла оплачивать сервис из-за финансовых ограничений. Всего сервисом пользовались 1,4 миллиона людей из России — это около 2% от всей клиентской базы компании.