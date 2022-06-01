Сервис для дизайнеров Canva закрыл доступ пользователям из России Статьи редакции
Компания планировала продолжить работу в стране, но изменила решение из-за давления сообщества и российской цензуры.
Сооснователь Canva объявил, что сервис заблокировал доступ для россиян на неопределённый срок. При попытке входа на сайт отображается заглушка с критикой боевых действий в Украине. При входе с иностранного ip-адреса сайт всё ещё доступен.
Несмотря на прекращения платежей из России, компания с начала конфликта планировала сохранить доступ в стране. При этом Canva публично осуждала действия российских властей — на сайте почти сразу появилось обращение в поддержку Украины, а для пользователей добавили шаблоны для публикации антивоенных коллажей.
Решение пересмотрели после давления со стороны австралийско-украинского технологического сообщества и общения с посольством Украины в Австралии. В компании заявили, что из-за новых российских законов осуждение властей может стать опасной для пользователей, поэтому изначальные меры потеряли актуальность.
Возврат средств для клиентов из России пока не предусмотрен — в компании это объясняют тем, что с проблемой столкнутся лишь несколько аккаунтов, так как большая часть пользователей всё равно не могла оплачивать сервис из-за финансовых ограничений. Всего сервисом пользовались 1,4 миллиона людей из России — это около 2% от всей клиентской базы компании.
Canva — австралийский сервис для графического дизайна, запустившийся в 2013 году. Он даёт доступ к библиотеке шаблонов, стоковых изображений и шрифтов, из которых пользователи могут создавать собственные баннеры и картинки для публикаций в соцсетях или печати рекламных материалов.
Блокируя россиянам доступ к сайтам, позволяющим им заработать, вы делаете их беднее и зависимее от государства. Очередной подарок путину
Ведь именно иностранные компании должны заботиться о россиянах и о свержении путина.
а нахуя ж блокируют тогда?
Не блокировка = забота?
Ок
О да, как помогло это до 24 февраля
да и эти блокировки обходятся за 10 минут
Хз. У жены, например, аккаунт, бесплатно пару фоток можешь сделать. Лицензия от 120 евро в год. Если ты указал изначально, что из России, как ВПН поможет при блокировке лицензии? Суть в этом по ходу, так как речь зашла о не возврате денег.
Там вроде были новости про блокировки впн сервисов
они оказались пиздежом же.
впн можно до бесконечности делать, тем более есть аутлайн, ну и канвас это не маст хэв если уж так
Путин будет в ярости, когда не сможет воспользоваться канвой!
Да и похуй, у нас пэинт и коля иронов есть!
А мать-то в Canv'е
ссук
Артемий Лебедев сделает незабываемый дизайн
несмываемый
₽ : пририсовал палку, вотэтодизааайн
Несмываемая втулка вернулась в россию только сейчас, а дизайны лебедева верны этому с самого начала
Стабильный успех
И ruDALL-E простихоспади
Срочно пилить РосГозХозДизайн на замену
Я смотрю, дурачки с западных сервисов и без РКН неплохо справляются
Кто-то либо не знал про это сервис, либо и так пользуется vpn и ничего не заметил и не заметит.
Получается насрали сами себе.
Логики очень мало, только если в рекламных целях.
Правильное решение
Согласен, РКН одобряет.
И российской цензуры.
это ж канва, уверен, это пойдет только на пользу российскому дизайну
В чём вообще смысл блокировать доступ к бесплатным сервисам? Если в случае с платными ещё есть резон, дескать, закрываем платежи из РФ, чтобы не плотить нологи Путину, то в остальных случаях зочем?
Чтобы в рашке люди знали что они живут в парашке
Канва платная. У меня подписка, например.
хз, через впн мне вообще пофигу на кто уходит
хорошо и правильно.
Только что посмотрел видос от Трэшбокус.ру, о том каким софтом заменить ушедший всякий от форточек например, но сразу видно что материал делался у них до ухода канвы (((
Серьёзный удар по режиму.
Интересно, какие дизайнеры пользовались этим сервисом
1. Делаешь популярный во всем мире Руzzкий сервис
2. Блокируешь для австралийцев с надписью "Это вам за геноZид кенгуру, с-суки!"
3. ...
4. ВЫГЛЯДИШЬ КАК ДОЛБОЁБ.
У нас есть Canvas API. Будем учиться программировать.
Канва говно
Если все такие принципиальные, может, прямо сейчас перестанут жрать то, что выращено с использованием российских удобрений, сделано из российской пшеницы, перестанут летать на самолётах с российским титаном и пользоваться пластиком из российской нефти, заберут отработанный уран, закроют ГУГЛ (потому что у его истоков стоит рождённый аж в СССР!) и т.д., и т.п.?
Не хотелось до этой избитости опускаться, но ***** как они отреагировали на все военные интервенции США?
Плюсиков в карму хайпануть - милое дело, но отрубание и демонстративное отворачивание от простых людей (которые, возможно, даже пытались что-то изменить в стране) - лишь порождает обиду и взаимное отворачивание. Кто-то через впн будет, кто-то принципиально отойдёт на китайские аналоги, кто-то займётся разработкой своего. И в итоге можно получить недружественное ни ментально, ни культурно подобие северной кореи, которое из мести вероятнее всего примкнёт к их врагу.