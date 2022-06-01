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«Они для нас теперь нерукопожатные»: фракция КПРФ в Приморье исключила депутатов, выступивших против военных действий Статьи редакции

«Будем независимыми депутатами», — ответил один из них.

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Депутатов законодательного собрания Приморского края Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, которые потребовали от Владимира Путина прекратить боевые действия в Украине, исключили из фракции КПРФ в региональном парламенте. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на первого секретаря Приморского крайкома Анатолия Долгачёва.

Васюкевич и Шульга не члены партии, поэтому их исключили только из состава фракции. «Официальная позиция КПРФ — мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины», — подчеркнул Долгачёв.

Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей.

Анатолий Долгачёв
лидер приморской фракции КПРФ

«Ну исключили и исключили. Будем с Шульгой независимыми депутатами», — заявил Васюкевич.

27 мая на заседании заксобрания Приморского края Васюкевич от лица четырёх коллег потребовал от Путина остановить военные действия в Украине. «Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет ещё больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране», — сказал он. В зале его поддержал только депутат Шульга.

Губернатор Олег Кожемяко заявил, что действия депутатов «порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом», и назвал Васюкевича «изменником». Лидер фракции КПРФ Анатолий Долгачёв назвал выступление «абсолютным демаршем» и пообещал принять к авторам заявления «самые жёсткие меры».

#новости #конфликтнаукраине #депутаты #кпрф

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34 комментария
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Живой Влад
политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют.

Да это же сама КПРФ и есть. Все эти партии на подсосе едра, чем и живут. Без него и этих партий не будет.

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Sergei Timofeyev
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Живой Влад

Помню как в 12 году Жириновский в жёлтом костюме первым делом, как шут отыгравший роль, позвонил Путину поздравить его с победой.

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Живой Влад

О, даже нашлось быстро.

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Неясный нос
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Живой Влад

Проигрываю всегда с этих телефонов.

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Убитый корабль

Сцук, ещё и в цветах Украины, издевается поди!

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Александр Прохоренко

Я сомневаюсь что партия совкодрочеров не переживет распад едра

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Живой Влад

В таком виде не переживёт. Придётся трансформироваться.

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vladysun

Россия - страна проекций

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Дмитрий Кузьмин

Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей.

Лол, всю партию свою описал

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Алан Бит

Надеюсь, ударение на второй слог?

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Редкий Натр
Кожемяко ... назвал Васюкевича "изменником"

из биографии Кожемяко (служба в Советской армии)
"...По словам Олега Кожемяко, служба в армии — святое дело для их семьи. Нет ни одного Кожемяко, который бы не принял присягу. Причём каждый из мужчин в семье служил в разных местах и войсках."
Присягал СССР, никакой не РФ, не России, и даже не РСФСР.
Охуенный патриот, вообщем

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Авиационный спрей

всё наоборот. высказываешь политическую позицию - становишься политическим трупом

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Soulis

Они люди, а вот сама КПРФ и большинство ее депутатов как раз таки и есть политические трупы

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Соросята спасают Темнова

Хахахах, независимые блед

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Соросята спасают Темнова

Просто высказали альтернативное мнение на будущее страны - враг народа. Это как я с мужиками в бытовке под сомнения ставлю операцию и сразу не патриот

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Alexander D
я с мужиками в бытовке под сомнения ставлю операцию
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Соросята спасают Темнова

Вот они справа налево

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Sergei Timofeyev

Меня обозвали "либерахой". )

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Соросята спасают Темнова

Шпионом называют. Но скорее в шутку

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Sergei Timofeyev

Да, желали счастливого пути в свою гейвропу )))

Вот только не понимают они, что значит либеральность. А я понял. Нет, конечно, я оправдываюсь за то, что бросил академию, но юристы, извини, у нас не нужны. Вообще.

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Новенький файл

https://www.youtube.com/watch?v=UOkpO--XtH0

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Yggdrasil
Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы

Их запомнит история как первых несогласных депутатов, а вас как пидорасов, поддерживающих истребление украинцев. И это неотвратимо.

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Кузькин отец

теперь рукожопые?

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Живой Влад

Теперь свободные. Не засунили язык в жопу. Круто.

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пепси

Лучше хуи немытые трогать, чем вам руки жать

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Игорь Херник

Согласен

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Колоссальный кубок

да мы с ним теперь на одном поле срать не сядем

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Колоссальный кубок

без команды

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Jerod alp

Нерукопожатые у рукожопых

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Дорогой Филипп

Ну хоть не убили

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BigBrotherBear

Видимо всё по Шевчуку: "лизать задницу президенту".
Кто не лижет - тот нерукопожатный... =)
А политические трупы - это электорат КПРФ, скорее всего...

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Александр Прохоренко

Вообще все логично, уж не поклонникам СССР выступать против бессмысленных вторжений

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