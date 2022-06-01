«Они для нас теперь нерукопожатные»: фракция КПРФ в Приморье исключила депутатов, выступивших против военных действий Статьи редакции
«Будем независимыми депутатами», — ответил один из них.
Депутатов законодательного собрания Приморского края Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, которые потребовали от Владимира Путина прекратить боевые действия в Украине, исключили из фракции КПРФ в региональном парламенте. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на первого секретаря Приморского крайкома Анатолия Долгачёва.
Васюкевич и Шульга не члены партии, поэтому их исключили только из состава фракции. «Официальная позиция КПРФ — мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины», — подчеркнул Долгачёв.
«Ну исключили и исключили. Будем с Шульгой независимыми депутатами», — заявил Васюкевич.
27 мая на заседании заксобрания Приморского края Васюкевич от лица четырёх коллег потребовал от Путина остановить военные действия в Украине. «Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет ещё больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране», — сказал он. В зале его поддержал только депутат Шульга.
Губернатор Олег Кожемяко заявил, что действия депутатов «порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом», и назвал Васюкевича «изменником». Лидер фракции КПРФ Анатолий Долгачёв назвал выступление «абсолютным демаршем» и пообещал принять к авторам заявления «самые жёсткие меры».
Да это же сама КПРФ и есть. Все эти партии на подсосе едра, чем и живут. Без него и этих партий не будет.
Помню как в 12 году Жириновский в жёлтом костюме первым делом, как шут отыгравший роль, позвонил Путину поздравить его с победой.
О, даже нашлось быстро.
Проигрываю всегда с этих телефонов.
Сцук, ещё и в цветах Украины, издевается поди!
Я сомневаюсь что партия совкодрочеров не переживет распад едра
В таком виде не переживёт. Придётся трансформироваться.
Россия - страна проекций
Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей.
Лол, всю партию свою описал
Надеюсь, ударение на второй слог?
из биографии Кожемяко (служба в Советской армии)
"...По словам Олега Кожемяко, служба в армии — святое дело для их семьи. Нет ни одного Кожемяко, который бы не принял присягу. Причём каждый из мужчин в семье служил в разных местах и войсках."
Присягал СССР, никакой не РФ, не России, и даже не РСФСР.
Охуенный патриот, вообщем
всё наоборот. высказываешь политическую позицию - становишься политическим трупом
Они люди, а вот сама КПРФ и большинство ее депутатов как раз таки и есть политические трупы
Хахахах, независимые блед
Просто высказали альтернативное мнение на будущее страны - враг народа. Это как я с мужиками в бытовке под сомнения ставлю операцию и сразу не патриот
Вот они справа налево
Меня обозвали "либерахой". )
Шпионом называют. Но скорее в шутку
Да, желали счастливого пути в свою гейвропу )))
Вот только не понимают они, что значит либеральность. А я понял. Нет, конечно, я оправдываюсь за то, что бросил академию, но юристы, извини, у нас не нужны. Вообще.
https://www.youtube.com/watch?v=UOkpO--XtH0
Их запомнит история как первых несогласных депутатов, а вас как пидорасов, поддерживающих истребление украинцев. И это неотвратимо.
теперь рукожопые?
Теперь свободные. Не засунили язык в жопу. Круто.
Лучше хуи немытые трогать, чем вам руки жать
Согласен
да мы с ним теперь на одном поле срать не сядем
без команды
Нерукопожатые у рукожопых
Ну хоть не убили
Видимо всё по Шевчуку: "лизать задницу президенту".
Кто не лижет - тот нерукопожатный... =)
А политические трупы - это электорат КПРФ, скорее всего...
Вообще все логично, уж не поклонникам СССР выступать против бессмысленных вторжений