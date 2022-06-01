«Будем независимыми депутатами», — ответил один из них.

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Депутатов законодательного собрания Приморского края Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, которые потребовали от Владимира Путина прекратить боевые действия в Украине, исключили из фракции КПРФ в региональном парламенте. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на первого секретаря Приморского крайкома Анатолия Долгачёва.

Васюкевич и Шульга не члены партии, поэтому их исключили только из состава фракции. «Официальная позиция КПРФ — мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины», — подчеркнул Долгачёв.

Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей. Анатолий Долгачёв лидер приморской фракции КПРФ

«Ну исключили и исключили. Будем с Шульгой независимыми депутатами», — заявил Васюкевич.

27 мая на заседании заксобрания Приморского края Васюкевич от лица четырёх коллег потребовал от Путина остановить военные действия в Украине. «Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет ещё больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране», — сказал он. В зале его поддержал только депутат Шульга.