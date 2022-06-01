Контент готовы предоставить онлайн-видеосервисы.

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9 июня в прокат выйдет киноверсия сериала «Два холма», обнаружил корреспондент «Ведомостей». Это проект онлайн-кинотеатра Start, его представитель подтвердил изданию планируемую премьеру и рассказал, что покажут только первые эпизоды.

Прокатчик — компания «Централ партнершип», крупнейший дистрибутор российских фильмов, а решение о кинопрокате приняли после удачного старта в онлайне, рассказали в сервисе.

В мае «Централ партнершип» также выпустила в ограниченный, а со 2 июня — в широкий прокат сериал «Манюня», оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko. О планах выпустить в кинопрокат свои оригинальные проекты рассказали «Ведомостям» в видеосервисах Okko, Premier и Kion.

В начале марта большинство зарубежных студий приостановили выпуск своих фильмов в России. Из-за этого кинотеатры столкнулись с дефицитом контента и снижением выручки: они просили выделить 6,5 млрд рублей на поддержку, но правительство отказалось.

В ситуации дефицита контента кинотеатры пробуют разные форматы, в том числе показ на большом экране сериалов, отмечает президент киносети «Каро» Ольга Зинякова. Сотрудничество онлайн- и офлайн-кинотеатров будет только продолжаться, считает она.