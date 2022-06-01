Российские кинотеатры начнут показывать сериалы на фоне недостатка фильмов и снижения выручки Статьи редакции
Контент готовы предоставить онлайн-видеосервисы.
9 июня в прокат выйдет киноверсия сериала «Два холма», обнаружил корреспондент «Ведомостей». Это проект онлайн-кинотеатра Start, его представитель подтвердил изданию планируемую премьеру и рассказал, что покажут только первые эпизоды.
Прокатчик — компания «Централ партнершип», крупнейший дистрибутор российских фильмов, а решение о кинопрокате приняли после удачного старта в онлайне, рассказали в сервисе.
В мае «Централ партнершип» также выпустила в ограниченный, а со 2 июня — в широкий прокат сериал «Манюня», оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko. О планах выпустить в кинопрокат свои оригинальные проекты рассказали «Ведомостям» в видеосервисах Okko, Premier и Kion.
В начале марта большинство зарубежных студий приостановили выпуск своих фильмов в России. Из-за этого кинотеатры столкнулись с дефицитом контента и снижением выручки: они просили выделить 6,5 млрд рублей на поддержку, но правительство отказалось.
В ситуации дефицита контента кинотеатры пробуют разные форматы, в том числе показ на большом экране сериалов, отмечает президент киносети «Каро» Ольга Зинякова. Сотрудничество онлайн- и офлайн-кинотеатров будет только продолжаться, считает она.
Выпуск оригинальных проектов в кинотеатрах даст видеосервисам скорее дополнительные возможности для маркетинга, а кинотеатрам — «поставить в расписание хоть какой-то узнаваемый бренд», считает Александр Нечаев, главред «Бюллетеня кинопрокатчика».
А в 2023 в кинотеатрах рф будут показывать ютуб по талонам
соловьев live
Рутуб *
Рабыню Изауру
Чтобы смотреть сериалы, в кинотеатрах должны стоять диваны
А для российских сериалов, ещё и блевательные тазы.
'Шлем для просмотра российского ТВ.
ТЕПЕРЬ С КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ БЛЕВОТИНЫ!"
Оо, Гуфеня)
И пиво раздавать
Такая печаль, на самом деле. Сети только +- начали оправляться от ковидных ограничений и тут что-то случилось.
Что не добил ковид - добьет "спецоперация".....(
сдают в аренду помещение кинозала частникам, которые крутят там пиратки бесплатно, но войти в зал можно только купив попкорн за 250 рублей. Смекалочка, пиздец.
Если разрешат бухло и назовут "почасовым артхаус-пространством" - будет мегахит)
вася рогов опять на службе
Кринж
Что дальше? Стримы ирл?
Трэш-стримы
Ниша занята ТВ 24\7\365 и Телегой (как раз ботов допилили, с оплатой вопросов не будет).
А вот на такое я бы сходил, но только один раз.
Твитч-чат живьём в здоровенном зале - там все либо перетрахаются через час, либо поубивают друг друга.
То есть ты надеешься потрахаться, но боишься подохнуть?)
Нет, в обоих случаях дело на один раз. Полагаю что за один сеанс твитч-чат сумеет вывести между собой вирус супер-СПИДа и все умрут.
Импортозаместить вот этот ваш говномарвел и говнодисней не можем?
Просто включите руснявые новости, там вся армия у них марвел)))
рогозин-Тони Старк, шойга-Капитан Тайга, машка-Пеппер Патс, усатый рот-Полковник Родс, овцееб кадырович вообще Тор, лавров- Черная пантера(лошадь)
Чем не росмарвел?)))лол)))))))
Марвел заместить мы можем! С вас 1488 (за билет)
жаль
Пришел сюда за этим
Если в кинотеатрах будут показывать "Кухню", то я каждый день буду ходить
Ну ты огузок, конечно
Горбатый холм
Да все . Про кинотеатр можно забыть .
I was hoping for Kenobi
Чёт я не понял, а как это работает? В сериале например 2 сезона по 10 серий, это надо что ли покупать абонемент и ходить на каждую серию, чтобы ничего не пропустить?
Можно ещё 10 часов без перерыва сидеть.
В памперсах
Памперсы дорогие нынче, взять с собой бутылку просто.
Бутылка норм, сразу двойного назначения
Тройного - выпил, в туалет сходил, сел.
Можно после похода в туалет эту жидкость «зарядить» от экрана проектора, чтобы болячки лечило при приеме - особый путь здравоохранения
Усиливается ощущение, будто мы тут уже сюжет какого-то очень специфичного порно в этом треде придумали.
Проверять существование чего-то такого в сети я, конечно, не буду.
И это порно будет в каждом кинотеатре ( может даже на экране)
«Импортозамещение» , порно, ужасы, криминал, 2023
Бля, почему так? Что-то случилось?
Я видел ролик, который начинался точно так же.
да кому они нахуй нужны? Пускай закрывают к херам, в Эрефии не нужнО это всё западенское