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Российские кинотеатры начнут показывать сериалы на фоне недостатка фильмов и снижения выручки Статьи редакции

Контент готовы предоставить онлайн-видеосервисы.

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9 июня в прокат выйдет киноверсия сериала «Два холма», обнаружил корреспондент «Ведомостей». Это проект онлайн-кинотеатра Start, его представитель подтвердил изданию планируемую премьеру и рассказал, что покажут только первые эпизоды.

Прокатчик — компания «Централ партнершип», крупнейший дистрибутор российских фильмов, а решение о кинопрокате приняли после удачного старта в онлайне, рассказали в сервисе.

В мае «Централ партнершип» также выпустила в ограниченный, а со 2 июня — в широкий прокат сериал «Манюня», оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko. О планах выпустить в кинопрокат свои оригинальные проекты рассказали «Ведомостям» в видеосервисах Okko, Premier и Kion.

В начале марта большинство зарубежных студий приостановили выпуск своих фильмов в России. Из-за этого кинотеатры столкнулись с дефицитом контента и снижением выручки: они просили выделить 6,5 млрд рублей на поддержку, но правительство отказалось.

В ситуации дефицита контента кинотеатры пробуют разные форматы, в том числе показ на большом экране сериалов, отмечает президент киносети «Каро» Ольга Зинякова. Сотрудничество онлайн- и офлайн-кинотеатров будет только продолжаться, считает она.

Выпуск оригинальных проектов в кинотеатрах даст видеосервисам скорее дополнительные возможности для маркетинга, а кинотеатрам — «поставить в расписание хоть какой-то узнаваемый бренд», считает Александр Нечаев, главред «Бюллетеня кинопрокатчика».

#новости #кинотеатры

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44 комментария
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Ха-ха Хи-хи

А в 2023 в кинотеатрах рф будут показывать ютуб по талонам

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Nick Rosenberg

соловьев live

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Дмитрий Царь

Рутуб *

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Михаил Октябрьский

Рабыню Изауру

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Талантливый Женя

Чтобы смотреть сериалы, в кинотеатрах должны стоять диваны
А для российских сериалов, ещё и блевательные тазы.

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Хрусталёв

'Шлем для просмотра российского ТВ.
ТЕПЕРЬ С КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ БЛЕВОТИНЫ!"

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Сергей Савельев

Оо, Гуфеня)

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Michael Konovalov

И пиво раздавать

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Pavel Cree

Такая печаль, на самом деле. Сети только +- начали оправляться от ковидных ограничений и тут что-то случилось.

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FRED

Что не добил ковид - добьет "спецоперация".....(

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Дипломатический фонарь
В ситуации дефицита контента кинотеатры пробуют разные форматы, в том числе

сдают в аренду помещение кинозала частникам, которые крутят там пиратки бесплатно, но войти в зал можно только купив попкорн за 250 рублей. Смекалочка, пиздец.

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BigBrotherBear

Если разрешат бухло и назовут "почасовым артхаус-пространством" - будет мегахит)

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Степан Пантера

вася рогов опять на службе

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Старший Мурод
Российские кинотеатры начнут показывать сериалы

Кринж

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Старший Мурод

Что дальше? Стримы ирл?

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Валентин Стрыкало

Трэш-стримы

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BigBrotherBear

Ниша занята ТВ 24\7\365 и Телегой (как раз ботов допилили, с оплатой вопросов не будет).

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

А вот на такое я бы сходил, но только один раз.
Твитч-чат живьём в здоровенном зале - там все либо перетрахаются через час, либо поубивают друг друга.

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Ramierl

То есть ты надеешься потрахаться, но боишься подохнуть?)

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Нет, в обоих случаях дело на один раз. Полагаю что за один сеанс твитч-чат сумеет вывести между собой вирус супер-СПИДа и все умрут.

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Алексей Логачев

Импортозаместить вот этот ваш говномарвел и говнодисней не можем?

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Степан Пантера

Просто включите руснявые новости, там вся армия у них марвел)))
рогозин-Тони Старк, шойга-Капитан Тайга, машка-Пеппер Патс, усатый рот-Полковник Родс, овцееб кадырович вообще Тор, лавров- Черная пантера(лошадь)
Чем не росмарвел?)))лол)))))))

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Nick Rosenberg

Марвел заместить мы можем! С вас 1488 (за билет)

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пепси

жаль

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Нейроорлов

Пришел сюда за этим

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Берды Бердыев

Если в кинотеатрах будут показывать "Кухню", то я каждый день буду ходить

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Дмитрий Царь

Ну ты огузок, конечно

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Виноватый пришелец
9 июня в прокат выйдет киноверсия сериала «Два холма»

Горбатый холм

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Беспонтовый пирожок
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Дмитрий

Да все . Про кинотеатр можно забыть .

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Положенный паук например

I was hoping for Kenobi

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Ответственный коктейль

Чёт я не понял, а как это работает? В сериале например 2 сезона по 10 серий, это надо что ли покупать абонемент и ходить на каждую серию, чтобы ничего не пропустить?

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Можно ещё 10 часов без перерыва сидеть.

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Ответственный коктейль

В памперсах

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Памперсы дорогие нынче, взять с собой бутылку просто.

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Ответственный коктейль

Бутылка норм, сразу двойного назначения

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Тройного - выпил, в туалет сходил, сел.

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Дмитрий Царь

Можно после похода в туалет эту жидкость «зарядить» от экрана проектора, чтобы болячки лечило при приеме - особый путь здравоохранения

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Усиливается ощущение, будто мы тут уже сюжет какого-то очень специфичного порно в этом треде придумали.
Проверять существование чего-то такого в сети я, конечно, не буду.

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Дмитрий Царь

И это порно будет в каждом кинотеатре ( может даже на экране)
«Импортозамещение» , порно, ужасы, криминал, 2023

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Nick Rosenberg

Бля, почему так? Что-то случилось?

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SisyaZaebisya
Российские кинотеатры начнут показывать порно на фоне недостатка фильмов и снижения выручки
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Обязанный Никита

Я видел ролик, который начинался точно так же.

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НикакойвойнысУкраиной

да кому они нахуй нужны? Пускай закрывают к херам, в Эрефии не нужнО это всё западенское

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