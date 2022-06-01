Дети имеют право на счастливое и мирное детство и обеспечить его – обязанность взрослого населения нашей планеты. [...] Каждый ребёнок вложил душу и сердце в своё маленькое произведение, свои видение и понимание прошедшего и происходящего. [...] Они все хотят МИРА на большой планете ЗЕМЛЯ!