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Сибирская прокуратура провела конкурс детского рисунка «Нет войне» Статьи редакции

И конкурс очерков «Никто не забыт, ничто не забыто».

Видео с сайта прокуратуры 

Управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу приурочило конкурсы к Международному дню защиты детей. Это следует из публикации на сайте ведомства.

Дети имеют право на счастливое и мирное детство и обеспечить его – обязанность взрослого населения нашей планеты. [...] Каждый ребёнок вложил душу и сердце в своё маленькое произведение, свои видение и понимание прошедшего и происходящего. [...] Они все хотят МИРА на большой планете ЗЕМЛЯ!

из сообщения сибирской прокуратуры

Сотрудников порадовало, что дети знают и помнят своих прадедов, защищавших Россию и другие страны во время Второй мировой войны.

#новости #прокуратура #конкурсы

1773 просмотров
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19 комментариев
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drama llama

Теперь Сибирская прокуратура должна будет завести на себя дело о дискредитации армии РФ?

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BigBrotherBear

Само возбудиться должна =)

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Михайло Свiтлицький vs рашизму
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Старший Мурод

Да, но она сложила полномочия две недели назад

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max payne

Сибирская прокуратура была расформирована две недели назад, приносим извинения за техническую ошибку

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Колоссальный кубок

там похоже интернет не провели еще или че, нельзя такие тренды форсить

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Живой Влад

Хоть конкурс и про великую отечественную, но посыл же верный. Как мантра всегда звучала фраза "лишь бы не было войны", а на деле сами же её и устроили.

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Задумчивой Кот

Некоторые веруны в путинский новояз досих пор ее юзают

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телеграм-канал сибирьмедиа

когда мы (маленькое сибирское СМИ) прозванивали их сегодня, чтобы узнать, не взломали ли сайт, там очень удивились вопросу, мол, а что вас натолкнуло на такую мысль, это же конкурс детских рисунков... стало даже неловко, подумалось: вот дожили ж

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Колоссальный кубок

надо было предложить победителю пройтись по улицам города со сввим рисунком и посмотреть на результат и попросить их прокомментировать

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Good day

- Я не буду повышать пенсионный возраст
- Мы не будет повышать НДС
- Мы не будем менять конституцию
- Я не буду баллотироваться на 3й срок
- В мешках в Рязани был сахар
- Она утонула
- В России нет олигархов
- Государство вас не просило рожать
- Макарошки стоят всегда одинаково
- Как таковой коррупции в России нет
- У нас цензуры в СМИ
- Учитель с низкой зарплатой это призвание, если не хотите учить - идите в бизнес
- Срочников на Украине нет
- Мы уничтожаем только военные объекты

- У нас не было другого выбора
- Кремлю об этом ничего неизвестно
- Вы не понимаете — это другое
- Сила в правде

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FRED

Сами себя дискредитируют))

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Соросята спасают Темнова

Федерализация Сибири. Прям 2012 запахло

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Rond

Сибирская прокуратура провела конкурс детского рисунка «Нет войне», победителям вручили путевку в ЕБАНОЕ СИЗО

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Michael Konovalov

Хоть что-то бесплатно вручили))

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Товарищ Майор

Расстрэлять

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Старший Мурод
Сибирская прокуратура провела конкурс детского рисунка «Нет фашизму»

Пофиксил

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Заключенный ящик

а?

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Dan

только выступать за этот мир запрещено, а если он еще и для таких же детей, но в Украине - то и вообще можно в тюрьму попасть

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