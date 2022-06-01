Сибирская прокуратура провела конкурс детского рисунка «Нет войне» Статьи редакции
И конкурс очерков «Никто не забыт, ничто не забыто».
Управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу приурочило конкурсы к Международному дню защиты детей. Это следует из публикации на сайте ведомства.
Сотрудников порадовало, что дети знают и помнят своих прадедов, защищавших Россию и другие страны во время Второй мировой войны.
1773 просмотров
Теперь Сибирская прокуратура должна будет завести на себя дело о дискредитации армии РФ?
Само возбудиться должна =)
Да, но она сложила полномочия две недели назад
Сибирская прокуратура была расформирована две недели назад, приносим извинения за техническую ошибку
там похоже интернет не провели еще или че, нельзя такие тренды форсить
Хоть конкурс и про великую отечественную, но посыл же верный. Как мантра всегда звучала фраза "лишь бы не было войны", а на деле сами же её и устроили.
Некоторые веруны в путинский новояз досих пор ее юзают
когда мы (маленькое сибирское СМИ) прозванивали их сегодня, чтобы узнать, не взломали ли сайт, там очень удивились вопросу, мол, а что вас натолкнуло на такую мысль, это же конкурс детских рисунков... стало даже неловко, подумалось: вот дожили ж
надо было предложить победителю пройтись по улицам города со сввим рисунком и посмотреть на результат и попросить их прокомментировать
- Я не буду повышать пенсионный возраст
- Мы не будет повышать НДС
- Мы не будем менять конституцию
- Я не буду баллотироваться на 3й срок
- В мешках в Рязани был сахар
- Она утонула
- В России нет олигархов
- Государство вас не просило рожать
- Макарошки стоят всегда одинаково
- Как таковой коррупции в России нет
- У нас цензуры в СМИ
- Учитель с низкой зарплатой это призвание, если не хотите учить - идите в бизнес
- Срочников на Украине нет
- Мы уничтожаем только военные объекты
- У нас не было другого выбора
- Кремлю об этом ничего неизвестно
- Вы не понимаете — это другое
- Сила в правде
Сами себя дискредитируют))
Федерализация Сибири. Прям 2012 запахло
Сибирская прокуратура провела конкурс детского рисунка «Нет войне», победителям вручили путевку в ЕБАНОЕ СИЗО
Хоть что-то бесплатно вручили))
Расстрэлять
Пофиксил
а?
только выступать за этот мир запрещено, а если он еще и для таких же детей, но в Украине - то и вообще можно в тюрьму попасть