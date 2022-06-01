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Bloomberg: Илон Маск отправил руководящим сотрудникам Tesla письмо о запрете работать удалённо Статьи редакции

Тем же, кто не хочет возвращаться в офис, Маск предлагает связаться с ним лично.

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Илон Маск отправил менеджменту Tesla письмо о запрете удалёнки, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Согласно ему, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут покинуть компанию.

«Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — говорится в письме. Исключения из правила будет согласовывать лично Маск.

Также он объявил, что офис Tesla должен быть «главным местом для работы», а не «удалённым филиалом» для тех, чьи обязанности с ним не связаны. То есть — если сотрудник отвечает за HR на фабрике, он должен работать на ней, а не вести дела, находясь в другом штате.

Письмо распространилось в соцсетях — пользователи прислали скриншот самому Маску в твиттере.

Его подлинность предприниматель не подтвердил, но на вопрос пользователя «что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией» Маск ответил, что тогда они могут притвориться, что работают в другом месте.

Изначально в тексте говорилось, что письмо было адресовано всем сотрудникам Tesla. Однако речь идёт о руководителях. Мы исправили ошибку и приносим свои извинения.

#новости #tesla #илонмаск #удаленка

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163 комментария
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Йож Бойовый

Страшно, когда твой босс - сертифицированный пиздун-фантаст.

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ДЕДос Атака

финансово успешный сертифицированный пиздун-фантаст

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10 комментариев
Афанасий Алексин

Ты про Рогозина?

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Vas Tupovets

Вообще, совет всем наёмным сотрудникам. Не ходите работать к звёздам предпринимателям. Маск, Тинькофф, Брэнсон, и тому подобное. Эти люди думают только о своём пиаре и через Twitter реализуют свои комплексы неполноценности.
.
Есть множество хороших компаний, где собственники думают о людях, а не занимаются писаниной в соцсетях

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Vas Tupovets

Путин наоборот

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1 комментарий
Boris Britva

Не вижу проблемы. Если регламент полагает работу в офисе, то почему должны быть иначе? Есть какой-то закон, который обязывает принимать во внимание, хочет ли работник работать удаленно или нет?
Я просто представляю ситуацию, когда ты вбухиваешь деньги в офис на определенное количество людей, а потом часть из них уходит на удаленку, в итогу у тебя актив, который простаивает. А ведь когда-то почти любому удаленщику надо приходить офис, а значит у него должно место. А предоставления рабочего места - это вполне закон (хотя не знаю как в США, но в РФ/ЕС точно)

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Sergei Timofeyev

Поэтому нет смысла покупать офис. )

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9 комментариев
Алексей Бабкин

Тесла себя позиционируют как новаторы. Сейчас тренд на увеличение кол-ва сотрудников работающих удаленно.
Проблема возникает, что новаторская компания отказывается следовать тренду на увеличение кол-ва работающих удаленно.

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6 комментариев
Vas Tupovets

Ты просто не знаешь, как работает рынок труда в Америке. Там большинство компаний лояльно относятся к удалённой работе, а некоторые компании полностью удалённые. Поэтому выходка Маска выглядит как агония вернуть режим работы XIX века

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2 комментария
Южный крюк

И в чем он не прав?

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ДЕДос Атака

не поддерживает зумеров которые хотят пить смузи в старбаксе во время работы.

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6 комментариев
Vas Tupovets

В том, что пытается ломать людей. Удаленка - теперь неотъемлемая часть жизни. А те компании, которые будут навязывать режим работы XIX века, будут терять ценные кадры и проигрывать конкуренцию

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17 комментариев
Sergei Timofeyev

Может, заставляет работать?

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Комментарий удален модератором

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ДЕДос Атака

я хз не вижу повода для драмы, возможность удаленной работы где-то есть, где-то нет, если кто-то считает что это ему принесет больше пользы вчем вреда, его дело ошибаться в этом или нет. Сам я считаю что удаленка в тех профессиях что я знаю не мешает вообще ничему, только помогает

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Йож Бойовый

Драма в том, что сам Илон "работает" сидя в Твиттере. В инторнетах есть разбор частоты строчений твиттов в день/месяц/год.

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11 комментариев
Vas Tupovets

Дама в том, что он наплевал на сотрудников. Прямо как диктатор Путин плюёт на россиян

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3 комментария
Hz hz

Перевод вроде некорректный, не "меньшее, что мы требуем от рабочих", а "это меньше, чем то, что мы требуем от работников завода"

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Alex Korolyov

Плюс він писав на екзекьютів пошту = том менеджменту. Короче новина дирява)

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2 комментария
Неясный нос

Настоящий капиталист, угнетает рабочих!

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Колоссальный кубок

эффективный менджер во всей красе. HR на удаленке нафармит больше сотрудников чем если будет тратить время на дорогу до офиса

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ДЕДос Атака

ну время на дорогу он будет тратить не рабочее, допустим..

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1 комментарий
Boris Britva
HR

Каждый рекрутер - HR, но не каждый HR - рекрутер.

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10 комментариев
Vas Tupovets

Совершенно верно

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ЖОПОКРАБ

Могу ответственно заявить, что удаленная работа - полная хуйня. Да, два-три раза в месяц по пятницам когда работы не особо много можно потупить дома но в целом эффективность падает пиздец как.
Когда люди с которыми ты работаешь сидят вместе с тобой ты можешь вопрос решить за секунду просто повернувшись и спросив. Когда же люди сидят дома, им надо позвонить, потом ждать а возьмут ли трубку, а потом человека нет на месте потому что он пошел срать (а ты этого не знаешь), потом тебя кто-то отвлек и ты забыл что надо было сделать а потом конец дня и все уже ушли, и такие ситуации постоянно.
Потом внезапно выясняется что погромисты те самые задачи которые в начале года когда все были в офисе делались за день - сейчас делают три дня, и вроде не приебешься потому что у всех остальных так же.
Да, есть три процента людей которые работают эффективнее сидя у себя дома в одиночестве но все остальные - нет.

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Dmytry Kovalsky

Не согласен.
У меня дорога до работы занимает 1 час.
Туда сюда 2 часа. Херня.
Все сильно зависит от обстоятельств.

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5 комментариев
Vas Tupovets

У тебя падает - не работай. У меня на удаленке эффективность выше

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Денацификация Борна

Так и есть. Поэтому принципиально работаю в офисе, когда есть возможность работать из дома

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6 комментариев
Заключенный ящик

маск говно, маскодрочеры дегенераты

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ДЕДос Атака

а если окажется что они этот вопрос исследовали и пришли к выводу что эффективность работы в офисе в их случае действительно выше? или только мнение зумеров всегда правильное?

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1 комментарий
Nick Rosenberg

Ух бля, зато Рогозин - твой ван лав?

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2 комментария
Роковой завод

хорошо что есть божественные гении маскохейтеры

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Egor K

маск переоценен

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Наивный нос

а тесла говно? а то я вот в салоне стою и твой коммент увидел. вроде норм тема, только дисплей не оч. ретина говно.

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Роковой завод

интересны причины. посчитали эффективность? посмотрели статистику? в жопе шило укололо?

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ДЕДос Атака

это как раз самое интересное, чего не скажут. походу у всех крупных компаний разные выводы по удаленке. либо методики оценки эффективности разные, либо все эти оценки говно

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1 комментарий
Йож Бойовый

http://graphics.wsj.com/elon-musk-twitter-habit-analysis/

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Alexander the Nth

Ну, работы есть разные. Если кому-то это принципиально, то пойдёт в другое место.

Думаю, тут ещё зависит от характера работы. Большинство программистов вполне могут автономно на удалёнке работать и периодически согласовывать задачи на созвонах.

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ДЕДос Атака

почему hr так же не могут? или там, бухгалтера

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2 комментария
Egor K

Основной вопрос кому пришли письма. Если письма айтишникам-удаленщикам - то Илон, мать его, Маск выстрелил себе в ногу. Потому что их со строкой в резюме "tesla" сразу же захантят другие компании.
Вероятно письма тем, кто непосредственно должен работать руками.

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Claude

Если они должны работать руками, то непонятно, как они до этого справлялись на удалёнке :)

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3 комментария
Antonio De

Судя по скриншоту письма, там значится внутренний список ExecStaff. Это предполагает, что письмо было не для рядовых сотрудников. Для руководящих. То есть техдир будет сидеть в офисе, но вряд ли все разработчики.

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Dmytry Kovalsky

Пидорас редкий.
Но тесла хорошая.

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Лабудидадудай

Работал на удалёнке с 2015-го.
Кондиционер, хорошее кресло, удобный сетап.
Возможность нормально питаться.
Надоело работать - взял гитару на полчаса прогулялся или доебался до кошки.
Продуктивность не страдала, а почему?
Потому что понимаю, что ебал я возвращаться в офис, куда нужно будет ездить, где будет форма одежды и где я буду постоянно задерживаться, потому что человек компанейский.

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Egor K

Мне нужно было добираться до офиса через пробки, денератов, вечно подрезающих, пока доедешь - уже заебался, а еще работать нужно. Час в одну сторону, полтора в другую, ну и зачем оно надо?
А еще и офис полная хуйня, в лучших традициях русского вонючего невентилируемого опенспейса.

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Дмитрий Царь

Работа из офиса реально эффективнее, даже возможностей отвлечься гораздо меньше, не говоря уж про коммуникацию
Но на удаленке я регулярно задерживаюсь или даже в выходные подключаюсь к рабочим вопросам, а из офиса я ровно по часам иду домой и, в самом лучшем случае, при поездке на работу в следующий день открою чаты и почту
Я вредный

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ДЕДос Атака

у разных людей по разному судя по всему, у меня был офис где мы весь день пиздели и играли в настольный теннис ) дома я хоть сколько-то работаю

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Лабудидадудай

Очень смешно)
В офисе и правда не на что отвлекаться)
Ну, возможно у тебя просто такой офис)

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Claude

В своём праве. Люди в своём праве уволиться. Не знаю, какие там плюшки, но при прочих равных, я бы уволился.

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Boris Gaykovich

Действительно, нахуй эту теслу, работать заставляют
На АЗЛК пойду!

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2 комментария
Виноватый пришелец

тиран!

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Adel Prokurov

гений

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Andrey Laur

Теперь маск обидится и половину execstaffa поуволняет

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Новенький файл
Тем же, кто не хочет возвращаться в офис, Маск предлагает связаться с ним лично.

- Что, не хочешь в офисе работать? Давай выйдем раз на раз, я тебе стрелку забиваю, петушок.

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Шило

Не знаю как вы, а я жизнью вполне доволен — нигде не работал, ниоткуда не был уволен.

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Alexander D

Офисобляди сосут у удаленщико-богов 😁

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Eve

Тиньков до пандемии буквально то же самое сказал, мол, хотите работать из дома - работайте по субботам и воскресеньям. Гении мыслят одинаково))

Не вижу больших проблем в отсутствии удаленки, но то, в каком формате об этом сообщается, говорит о многом. Если ты уважаешь своих сотрудников, то сообщишь им о правилах компании без издевок. И да, упоминание переработок как обычной регулярной практики тоже Илону чести не делает.

В целом, согласна с комментаторами выше - работать в компании таких вот "звездных предпринимателей" опыт довольно специфический. Видимо, на старте они и правда генерили гениальные идеи, зачаровывали своей харизмой инвесторов и набирали к себе в команду лучших профессионалов, но впоследствии такие зазведившиеся бизнесмены зачастую портят репутацию своей корпорации, мешают работе своих сотрудников и т. д. Тут сразу вспоминается, как PR-команда Тинькофф годами строила имидж современного и прогрессивного банка, а потом Олег разослал своё письмо про говно-яндекс с капсом и пропущенными запятыми)

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Karpov

Нормальное решение. Я знаю буквально пару человек, кто действительно на удаленке работает так же эффективно как и в офисе (и я к ним, например, не принадлежу). Поэтому чтобы люди делали то за что им платят деньги, а не занимались хуйней в рабочее время, необходимо чтобы им императивно диктовались требования работать из офиса.

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Игорь Ларин

База, удаленка провоцирует ментальные проблемы и снижает эффективность сотрудников. Тем более, он же не держит всех в рабстве. Не нравится - увольняйся

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ДЕДос Атака
снижает эффективность сотрудников

не для всех точно. на своем опыте и опыте людей с кем работаю знаю, поработав с ними и так и так

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Тимурчик

нацик

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Sergei Timofeyev

Искандеры уже направили?

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Зянон

Так ли хорошо в Тесле платят?

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Йож Бойовый

... акциями Теслы?

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