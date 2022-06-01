Bloomberg: Илон Маск отправил руководящим сотрудникам Tesla письмо о запрете работать удалённо Статьи редакции
Тем же, кто не хочет возвращаться в офис, Маск предлагает связаться с ним лично.
Илон Маск отправил менеджменту Tesla письмо о запрете удалёнки, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Согласно ему, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут покинуть компанию.
«Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — говорится в письме. Исключения из правила будет согласовывать лично Маск.
Также он объявил, что офис Tesla должен быть «главным местом для работы», а не «удалённым филиалом» для тех, чьи обязанности с ним не связаны. То есть — если сотрудник отвечает за HR на фабрике, он должен работать на ней, а не вести дела, находясь в другом штате.
Письмо распространилось в соцсетях — пользователи прислали скриншот самому Маску в твиттере.
Его подлинность предприниматель не подтвердил, но на вопрос пользователя «что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией» Маск ответил, что тогда они могут притвориться, что работают в другом месте.
Изначально в тексте говорилось, что письмо было адресовано всем сотрудникам Tesla. Однако речь идёт о руководителях. Мы исправили ошибку и приносим свои извинения.
Страшно, когда твой босс - сертифицированный пиздун-фантаст.
финансово успешный сертифицированный пиздун-фантаст
Ты про Рогозина?
Вообще, совет всем наёмным сотрудникам. Не ходите работать к звёздам предпринимателям. Маск, Тинькофф, Брэнсон, и тому подобное. Эти люди думают только о своём пиаре и через Twitter реализуют свои комплексы неполноценности.
.
Есть множество хороших компаний, где собственники думают о людях, а не занимаются писаниной в соцсетях
Путин наоборот
Не вижу проблемы. Если регламент полагает работу в офисе, то почему должны быть иначе? Есть какой-то закон, который обязывает принимать во внимание, хочет ли работник работать удаленно или нет?
Я просто представляю ситуацию, когда ты вбухиваешь деньги в офис на определенное количество людей, а потом часть из них уходит на удаленку, в итогу у тебя актив, который простаивает. А ведь когда-то почти любому удаленщику надо приходить офис, а значит у него должно место. А предоставления рабочего места - это вполне закон (хотя не знаю как в США, но в РФ/ЕС точно)
Поэтому нет смысла покупать офис. )
Тесла себя позиционируют как новаторы. Сейчас тренд на увеличение кол-ва сотрудников работающих удаленно.
Проблема возникает, что новаторская компания отказывается следовать тренду на увеличение кол-ва работающих удаленно.
Ты просто не знаешь, как работает рынок труда в Америке. Там большинство компаний лояльно относятся к удалённой работе, а некоторые компании полностью удалённые. Поэтому выходка Маска выглядит как агония вернуть режим работы XIX века
И в чем он не прав?
не поддерживает зумеров которые хотят пить смузи в старбаксе во время работы.
В том, что пытается ломать людей. Удаленка - теперь неотъемлемая часть жизни. А те компании, которые будут навязывать режим работы XIX века, будут терять ценные кадры и проигрывать конкуренцию
Может, заставляет работать?
Комментарий удален модератором
я хз не вижу повода для драмы, возможность удаленной работы где-то есть, где-то нет, если кто-то считает что это ему принесет больше пользы вчем вреда, его дело ошибаться в этом или нет. Сам я считаю что удаленка в тех профессиях что я знаю не мешает вообще ничему, только помогает
Драма в том, что сам Илон "работает" сидя в Твиттере. В инторнетах есть разбор частоты строчений твиттов в день/месяц/год.
Дама в том, что он наплевал на сотрудников. Прямо как диктатор Путин плюёт на россиян
Перевод вроде некорректный, не "меньшее, что мы требуем от рабочих", а "это меньше, чем то, что мы требуем от работников завода"
Плюс він писав на екзекьютів пошту = том менеджменту. Короче новина дирява)
Настоящий капиталист, угнетает рабочих!
эффективный менджер во всей красе. HR на удаленке нафармит больше сотрудников чем если будет тратить время на дорогу до офиса
ну время на дорогу он будет тратить не рабочее, допустим..
Каждый рекрутер - HR, но не каждый HR - рекрутер.
Совершенно верно
Могу ответственно заявить, что удаленная работа - полная хуйня. Да, два-три раза в месяц по пятницам когда работы не особо много можно потупить дома но в целом эффективность падает пиздец как.
Когда люди с которыми ты работаешь сидят вместе с тобой ты можешь вопрос решить за секунду просто повернувшись и спросив. Когда же люди сидят дома, им надо позвонить, потом ждать а возьмут ли трубку, а потом человека нет на месте потому что он пошел срать (а ты этого не знаешь), потом тебя кто-то отвлек и ты забыл что надо было сделать а потом конец дня и все уже ушли, и такие ситуации постоянно.
Потом внезапно выясняется что погромисты те самые задачи которые в начале года когда все были в офисе делались за день - сейчас делают три дня, и вроде не приебешься потому что у всех остальных так же.
Да, есть три процента людей которые работают эффективнее сидя у себя дома в одиночестве но все остальные - нет.
Не согласен.
У меня дорога до работы занимает 1 час.
Туда сюда 2 часа. Херня.
Все сильно зависит от обстоятельств.
У тебя падает - не работай. У меня на удаленке эффективность выше
Так и есть. Поэтому принципиально работаю в офисе, когда есть возможность работать из дома
маск говно, маскодрочеры дегенераты
а если окажется что они этот вопрос исследовали и пришли к выводу что эффективность работы в офисе в их случае действительно выше? или только мнение зумеров всегда правильное?
Ух бля, зато Рогозин - твой ван лав?
хорошо что есть божественные гении маскохейтеры
маск переоценен
а тесла говно? а то я вот в салоне стою и твой коммент увидел. вроде норм тема, только дисплей не оч. ретина говно.
интересны причины. посчитали эффективность? посмотрели статистику? в жопе шило укололо?
это как раз самое интересное, чего не скажут. походу у всех крупных компаний разные выводы по удаленке. либо методики оценки эффективности разные, либо все эти оценки говно
http://graphics.wsj.com/elon-musk-twitter-habit-analysis/
Ну, работы есть разные. Если кому-то это принципиально, то пойдёт в другое место.
Думаю, тут ещё зависит от характера работы. Большинство программистов вполне могут автономно на удалёнке работать и периодически согласовывать задачи на созвонах.
почему hr так же не могут? или там, бухгалтера
Основной вопрос кому пришли письма. Если письма айтишникам-удаленщикам - то Илон, мать его, Маск выстрелил себе в ногу. Потому что их со строкой в резюме "tesla" сразу же захантят другие компании.
Вероятно письма тем, кто непосредственно должен работать руками.
Если они должны работать руками, то непонятно, как они до этого справлялись на удалёнке :)
Судя по скриншоту письма, там значится внутренний список ExecStaff. Это предполагает, что письмо было не для рядовых сотрудников. Для руководящих. То есть техдир будет сидеть в офисе, но вряд ли все разработчики.
Пидорас редкий.
Но тесла хорошая.
Работал на удалёнке с 2015-го.
Кондиционер, хорошее кресло, удобный сетап.
Возможность нормально питаться.
Надоело работать - взял гитару на полчаса прогулялся или доебался до кошки.
Продуктивность не страдала, а почему?
Потому что понимаю, что ебал я возвращаться в офис, куда нужно будет ездить, где будет форма одежды и где я буду постоянно задерживаться, потому что человек компанейский.
Мне нужно было добираться до офиса через пробки, денератов, вечно подрезающих, пока доедешь - уже заебался, а еще работать нужно. Час в одну сторону, полтора в другую, ну и зачем оно надо?
А еще и офис полная хуйня, в лучших традициях русского вонючего невентилируемого опенспейса.
Работа из офиса реально эффективнее, даже возможностей отвлечься гораздо меньше, не говоря уж про коммуникацию
Но на удаленке я регулярно задерживаюсь или даже в выходные подключаюсь к рабочим вопросам, а из офиса я ровно по часам иду домой и, в самом лучшем случае, при поездке на работу в следующий день открою чаты и почту
Я вредный
у разных людей по разному судя по всему, у меня был офис где мы весь день пиздели и играли в настольный теннис ) дома я хоть сколько-то работаю
Очень смешно)
В офисе и правда не на что отвлекаться)
Ну, возможно у тебя просто такой офис)
В своём праве. Люди в своём праве уволиться. Не знаю, какие там плюшки, но при прочих равных, я бы уволился.
Действительно, нахуй эту теслу, работать заставляют
На АЗЛК пойду!
тиран!
гений
Теперь маск обидится и половину execstaffa поуволняет
- Что, не хочешь в офисе работать? Давай выйдем раз на раз, я тебе стрелку забиваю, петушок.
Не знаю как вы, а я жизнью вполне доволен — нигде не работал, ниоткуда не был уволен.
Офисобляди сосут у удаленщико-богов 😁
Тиньков до пандемии буквально то же самое сказал, мол, хотите работать из дома - работайте по субботам и воскресеньям. Гении мыслят одинаково))
Не вижу больших проблем в отсутствии удаленки, но то, в каком формате об этом сообщается, говорит о многом. Если ты уважаешь своих сотрудников, то сообщишь им о правилах компании без издевок. И да, упоминание переработок как обычной регулярной практики тоже Илону чести не делает.
В целом, согласна с комментаторами выше - работать в компании таких вот "звездных предпринимателей" опыт довольно специфический. Видимо, на старте они и правда генерили гениальные идеи, зачаровывали своей харизмой инвесторов и набирали к себе в команду лучших профессионалов, но впоследствии такие зазведившиеся бизнесмены зачастую портят репутацию своей корпорации, мешают работе своих сотрудников и т. д. Тут сразу вспоминается, как PR-команда Тинькофф годами строила имидж современного и прогрессивного банка, а потом Олег разослал своё письмо про говно-яндекс с капсом и пропущенными запятыми)
Нормальное решение. Я знаю буквально пару человек, кто действительно на удаленке работает так же эффективно как и в офисе (и я к ним, например, не принадлежу). Поэтому чтобы люди делали то за что им платят деньги, а не занимались хуйней в рабочее время, необходимо чтобы им императивно диктовались требования работать из офиса.
База, удаленка провоцирует ментальные проблемы и снижает эффективность сотрудников. Тем более, он же не держит всех в рабстве. Не нравится - увольняйся
не для всех точно. на своем опыте и опыте людей с кем работаю знаю, поработав с ними и так и так
нацик
Искандеры уже направили?
Так ли хорошо в Тесле платят?
... акциями Теслы?