Bloomberg: Илон Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете работать удалённо Статьи редакции
Тем же, кто не хочет возвращаться в офис, Маск предлагает связаться с ним лично.
Илон Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалёнки, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Согласно ему, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут покинуть компанию.
«Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — говорится в письме. Исключения из правила будет согласовывать лично Маск.
Также он объявил, что офис Tesla должен быть «главным местом для работы», а не «удалённым филиалом» для тех, чьи обязанности с ним не связаны. То есть — если сотрудник отвечает за HR на фабрике, он должен работать на ней, а не вести дела, находясь в другом штате.
Письмо распространилось в соцсетях — пользователи прислали скриншот самому Маску в твиттере.
Его подлинность предприниматель не подтвердил, но на вопрос пользователя «что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией» Маск ответил, что тогда они могут притвориться, что работают в другом месте.
Страшно, когда твой босс - сертифицированный пиздун-фантаст.
финансово успешный сертифицированный пиздун-фантаст
У которого из финансовых успехов - только раздутый сток Теслы)
Все еще лучше чем твои
Skąd jesteś, kurwa?
Z dupy
Не вижу проблемы. Если регламент полагает работу в офисе, то почему должны быть иначе? Есть какой-то закон, который обязывает принимать во внимание, хочет ли работник работать удаленно или нет?
Я просто представляю ситуацию, когда ты вбухиваешь деньги в офис на определенное количество людей, а потом часть из них уходит на удаленку, в итогу у тебя актив, который простаивает. А ведь когда-то почти любому удаленщику надо приходить офис, а значит у него должно место. А предоставления рабочего места - это вполне закон (хотя не знаю как в США, но в РФ/ЕС точно)
Поэтому нет смысла покупать офис. )
А если человек хочет работать в офисе? Что делать? А если работа предполагает наличие офиса и его присутвие?
Пусть купит офис и работает в нём (с)
https://www.youtube.com/watch?v=-Jh0EN1De4Q
можно оплатить коворкинг, если прям какой-то стоящий того сотрудник и это едитснвеная причина почему не получается с ним договриться. знаю организацию в москве которая оплачивает желающим
Так суть не про офис как помещение. Суть про офис при компании. Если ты, допустим, условный менеджер-продажник, тебе надо встречаться с клиентами. Будет ли комфортно проводить переговоры в коворкинге?
А если работа предполагает чуть ли не ежедневные летучки и другие способы коммуникации? Да, конечно можно всё делать и удаленно, однако абсолютно каждый у кого нибудь да возникает техническая проблема и по 5-6 человек ждет, пока он решит проблему с микрофоном.
офис на 50%-70% работников, то есть гибридный режим
И в чем он не прав?
Может, заставляет работать?
не поддерживает зумеров которые хотят пить смузи в старбаксе во время работы.
И ведь имеет право скотина.
Его же компания.
Перевод вроде некорректный, не "меньшее, что мы требуем от рабочих", а "это меньше, чем то, что мы требуем от работников завода"
Плюс він писав на екзекьютів пошту = том менеджменту. Короче новина дирява)
я хз не вижу повода для драмы, возможность удаленной работы где-то есть, где-то нет, если кто-то считает что это ему принесет больше пользы вчем вреда, его дело ошибаться в этом или нет. Сам я считаю что удаленка в тех профессиях что я знаю не мешает вообще ничему, только помогает
Драма в том, что сам Илон "работает" сидя в Твиттере. В инторнетах есть разбор частоты строчений твиттов в день/месяц/год.
он владелец, может себе позволить. создавай свою тесла и работай в твиттере, заставляя остальных ездить в офис, хуйле. мотивация сотрудников от такого подхода его проблемы
Ну, работы есть разные. Если кому-то это принципиально, то пойдёт в другое место.
Думаю, тут ещё зависит от характера работы. Большинство программистов вполне могут автономно на удалёнке работать и периодически согласовывать задачи на созвонах.
почему hr так же не могут? или там, бухгалтера
интересны причины. посчитали эффективность? посмотрели статистику? в жопе шило укололо?
это как раз самое интересное, чего не скажут. походу у всех крупных компаний разные выводы по удаленке. либо методики оценки эффективности разные, либо все эти оценки говно
http://graphics.wsj.com/elon-musk-twitter-habit-analysis/
маск говно, маскодрочеры дегенераты
а если окажется что они этот вопрос исследовали и пришли к выводу что эффективность работы в офисе в их случае действительно выше? или только мнение зумеров всегда правильное?
Ух бля, зато Рогозин - твой ван лав?
гений
Теперь маск обидится и половину execstaffa поуволняет
эффективный менджер во всей красе. HR на удаленке нафармит больше сотрудников чем если будет тратить время на дорогу до офиса
ну время на дорогу он будет тратить не рабочее, допустим..
ну так бы он мог в другом часовом поясе еще успеть позвонить ...
Каждый рекрутер - HR, но не каждый HR - рекрутер.
- Что, не хочешь в офисе работать? Давай выйдем раз на раз, я тебе стрелку забиваю, петушок.
В своём праве. Люди в своём праве уволиться. Не знаю, какие там плюшки, но при прочих равных, я бы уволился.
Действительно, нахуй эту теслу, работать заставляют
На АЗЛК пойду!
Почему сравниваешь Теслу с АЗЛК, а не с GM? Что это провинциализм такой?
тиран!
нацик
Искандеры уже направили?
Так ли хорошо в Тесле платят?
... акциями Теслы?
Пидорас редкий.
Но тесла хорошая.