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Bloomberg: Илон Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете работать удалённо Статьи редакции

Тем же, кто не хочет возвращаться в офис, Маск предлагает связаться с ним лично.

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Илон Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалёнки, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Согласно ему, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут покинуть компанию.

«Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — говорится в письме. Исключения из правила будет согласовывать лично Маск.

Также он объявил, что офис Tesla должен быть «главным местом для работы», а не «удалённым филиалом» для тех, чьи обязанности с ним не связаны. То есть — если сотрудник отвечает за HR на фабрике, он должен работать на ней, а не вести дела, находясь в другом штате.

Письмо распространилось в соцсетях — пользователи прислали скриншот самому Маску в твиттере.

Его подлинность предприниматель не подтвердил, но на вопрос пользователя «что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией» Маск ответил, что тогда они могут притвориться, что работают в другом месте.

#новости #tesla #илонмаск #удаленка

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46 комментариев
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Йож Бойовый

Страшно, когда твой босс - сертифицированный пиздун-фантаст.

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ДЕДос Атака

финансово успешный сертифицированный пиздун-фантаст

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Йож Бойовый

У которого из финансовых успехов - только раздутый сток Теслы)

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Nick Rosenberg

Все еще лучше чем твои

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Йож Бойовый

Skąd jesteś, kurwa?

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Reket

Z dupy

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Boris Britva

Не вижу проблемы. Если регламент полагает работу в офисе, то почему должны быть иначе? Есть какой-то закон, который обязывает принимать во внимание, хочет ли работник работать удаленно или нет?
Я просто представляю ситуацию, когда ты вбухиваешь деньги в офис на определенное количество людей, а потом часть из них уходит на удаленку, в итогу у тебя актив, который простаивает. А ведь когда-то почти любому удаленщику надо приходить офис, а значит у него должно место. А предоставления рабочего места - это вполне закон (хотя не знаю как в США, но в РФ/ЕС точно)

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Sergei Timofeyev

Поэтому нет смысла покупать офис. )

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Boris Britva

А если человек хочет работать в офисе? Что делать? А если работа предполагает наличие офиса и его присутвие?

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Sergei Timofeyev

Пусть купит офис и работает в нём (с)

https://www.youtube.com/watch?v=-Jh0EN1De4Q

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ДЕДос Атака

можно оплатить коворкинг, если прям какой-то стоящий того сотрудник и это едитснвеная причина почему не получается с ним договриться. знаю организацию в москве которая оплачивает желающим

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Boris Britva

Так суть не про офис как помещение. Суть про офис при компании. Если ты, допустим, условный менеджер-продажник, тебе надо встречаться с клиентами. Будет ли комфортно проводить переговоры в коворкинге?
А если работа предполагает чуть ли не ежедневные летучки и другие способы коммуникации? Да, конечно можно всё делать и удаленно, однако абсолютно каждый у кого нибудь да возникает техническая проблема и по 5-6 человек ждет, пока он решит проблему с микрофоном.

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Новенький файл

офис на 50%-70% работников, то есть гибридный режим

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Южный крюк

И в чем он не прав?

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Sergei Timofeyev

Может, заставляет работать?

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ДЕДос Атака

не поддерживает зумеров которые хотят пить смузи в старбаксе во время работы.

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Dmytry Kovalsky

И ведь имеет право скотина.
Его же компания.

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Hz hz

Перевод вроде некорректный, не "меньшее, что мы требуем от рабочих", а "это меньше, чем то, что мы требуем от работников завода"

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Alex Korolyov

Плюс він писав на екзекьютів пошту = том менеджменту. Короче новина дирява)

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ДЕДос Атака

я хз не вижу повода для драмы, возможность удаленной работы где-то есть, где-то нет, если кто-то считает что это ему принесет больше пользы вчем вреда, его дело ошибаться в этом или нет. Сам я считаю что удаленка в тех профессиях что я знаю не мешает вообще ничему, только помогает

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Йож Бойовый

Драма в том, что сам Илон "работает" сидя в Твиттере. В инторнетах есть разбор частоты строчений твиттов в день/месяц/год.

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ДЕДос Атака

он владелец, может себе позволить. создавай свою тесла и работай в твиттере, заставляя остальных ездить в офис, хуйле. мотивация сотрудников от такого подхода его проблемы

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Alexander the Nth

Ну, работы есть разные. Если кому-то это принципиально, то пойдёт в другое место.

Думаю, тут ещё зависит от характера работы. Большинство программистов вполне могут автономно на удалёнке работать и периодически согласовывать задачи на созвонах.

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ДЕДос Атака

почему hr так же не могут? или там, бухгалтера

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Роковой завод

интересны причины. посчитали эффективность? посмотрели статистику? в жопе шило укололо?

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ДЕДос Атака

это как раз самое интересное, чего не скажут. походу у всех крупных компаний разные выводы по удаленке. либо методики оценки эффективности разные, либо все эти оценки говно

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Йож Бойовый

http://graphics.wsj.com/elon-musk-twitter-habit-analysis/

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Заключенный ящик

маск говно, маскодрочеры дегенераты

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ДЕДос Атака

а если окажется что они этот вопрос исследовали и пришли к выводу что эффективность работы в офисе в их случае действительно выше? или только мнение зумеров всегда правильное?

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Nick Rosenberg

Ух бля, зато Рогозин - твой ван лав?

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Adel Prokurov

гений

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Andrey Laur

Теперь маск обидится и половину execstaffa поуволняет

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Колоссальный кубок

эффективный менджер во всей красе. HR на удаленке нафармит больше сотрудников чем если будет тратить время на дорогу до офиса

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ДЕДос Атака

ну время на дорогу он будет тратить не рабочее, допустим..

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Колоссальный кубок

ну так бы он мог в другом часовом поясе еще успеть позвонить ...

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Boris Britva
HR

Каждый рекрутер - HR, но не каждый HR - рекрутер.

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Новенький файл
Тем же, кто не хочет возвращаться в офис, Маск предлагает связаться с ним лично.

- Что, не хочешь в офисе работать? Давай выйдем раз на раз, я тебе стрелку забиваю, петушок.

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Claude

В своём праве. Люди в своём праве уволиться. Не знаю, какие там плюшки, но при прочих равных, я бы уволился.

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Boris Gaykovich

Действительно, нахуй эту теслу, работать заставляют
На АЗЛК пойду!

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Йож Бойовый

Почему сравниваешь Теслу с АЗЛК, а не с GM? Что это провинциализм такой?

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Виноватый пришелец

тиран!

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Тимурчик

нацик

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Sergei Timofeyev

Искандеры уже направили?

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Зянон

Так ли хорошо в Тесле платят?

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Йож Бойовый

... акциями Теслы?

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Dmytry Kovalsky

Пидорас редкий.
Но тесла хорошая.

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