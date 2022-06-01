Росгвардия выпустила серию игрушек в стиле LEGO с официальной символикой службы Статьи редакции
В наборах есть миниатюрные автозаки, солдатики и оружие.
Производитель товаров для детей «Симбат» выпустил серию игрушек «Росгвардия» совместно с ведомством. В коллекции есть миниатюры автомобильной техники, конструкторы, наборы солдатиков и рации. На каждой игрушке — официальная символика Росгвардии, сообщается в официальном телеграм-канале службы и в группе во «ВКонтакте».
Одним из первых игрушки подарили воспитанникам детского сада в Пушкинском районе Подмосковья. Солдатиков и машинки привезли военнослужащие Центрального округа Росгвардии. Они также подарили детям книжки со стихами Петра Синявского «Росгвардейский кадет Иванов».
Детсадовцы в ответ нарисовали рисунки росгвардейцам, участвующим в военных действиях в Украине. В ведомстве пообещали в ближайшее время доставить их адресатам.
В ответ на обвинения в плагиате LEGO производитель игрушек ответил, что коллекция «Симбата» отражает военную тематику, которой у датского конструктора никогда не было.
В «Симбате» не исключили выпуск коллекции, посвящённой военным действиям в Украине. «У нас сейчас не сезон по разработке, мы будем рассматривать новые серии, начиная с августа. Ещё пока не могу сказать, будет или не будет. Не знаю, следите за ассортиментом», — заявил глава отдела маркетинга Александр Королёв.
Она завтра купит в "Меге" наборчик "LEGO"
Для племянника на его рождения день.
В наборе — автозак и три человека:
Двое ментов на одного — Всё, как у людей
пиздить протестунов теперь весело и забавно
Весело и вкусно.
что будет если все дети начнут мечтать стать ргшниками ?
начнется конкуренция и никто не будет ходить на митинги. но тогда зачем они ?
Тогда правильные ргшники начнут пиздить неправильных. Проходили уже.
а это уже не им решать кто правильный
много ходов очка ПУТИНА!!!!
Чтобы вырастить фашистов*
Совместимость с оригинальным LEGO - 144%
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спасибо, потерял методичку, по памяти трудно
Росгвардия: "Чтобы вырастить достойное поколение, важно с юных лет прививать ему правильные ценности: в этой стране твой единственный социальный лифт в будущем - стать вертухаем".
Впрочем, ничего нового.
Жалкие поделки. Вот неповторимый оригинал от OLEG.
Видео с разлетающейся машинкой от питарды повлечёт уголовную ответственность?)
Из материалов уголовного дела: ...после чего облил игрушки жидкостью жёлтого цвета, засняв процесс на камеру и выложил видеоролик в интернет
а ты проверь
Стрёмные они, не хочу спонсировать.
И ребенок должен при этом кричать Слава Украине!
Думаю ничего не будет за это
КРИНЖ
КУКОЖ
И это ведь не ИА панорама.
это какой то пиздец
Только правильно Ивахнов, вон же он, на фото
взамен за игрушки детей попросили подписать какие-то бумажки
А человечек с лицом Навального есть?