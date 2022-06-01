В наборах есть миниатюрные автозаки, солдатики и оружие.

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Производитель товаров для детей «Симбат» выпустил серию игрушек «Росгвардия» совместно с ведомством. В коллекции есть миниатюры автомобильной техники, конструкторы, наборы солдатиков и рации. На каждой игрушке — официальная символика Росгвардии, сообщается в официальном телеграм-канале службы и в группе во «ВКонтакте».

Чтобы вырастить достойное поколение, важно с юных лет прививать ему правильные ценности: честность, патриотизм, верность слову и делу. Нашим детям нужны правильные игрушки. Росгвардия

Одним из первых игрушки подарили воспитанникам детского сада в Пушкинском районе Подмосковья. Солдатиков и машинки привезли военнослужащие Центрального округа Росгвардии. Они также подарили детям книжки со стихами Петра Синявского «Росгвардейский кадет Иванов».

Детсадовцы в ответ нарисовали рисунки росгвардейцам, участвующим в военных действиях в Украине. В ведомстве пообещали в ближайшее время доставить их адресатам.

В ответ на обвинения в плагиате LEGO производитель игрушек ответил, что коллекция «Симбата» отражает военную тематику, которой у датского конструктора никогда не было.

У нас конструкторы Lego-совместимые, но мы не копируем какие-то Lego-наборы. У нас свои тематики: и военная, и пожарная, и полиция, и строительная. Все они больше по российским реалиям. Военная тематика всегда продавалась хорошо, потому что у Lego она вообще отсутствует. А «Росгвардия» легла как дополнительная такая линейка внутри этой серии. Александр Королёв глава отдела маркетинга «Симбата»