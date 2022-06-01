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Различный Слава

Росгвардия выпустила серию игрушек в стиле LEGO с официальной символикой службы Статьи редакции

В наборах есть миниатюрные автозаки, солдатики и оружие.

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Производитель товаров для детей «Симбат» выпустил серию игрушек «Росгвардия» совместно с ведомством. В коллекции есть миниатюры автомобильной техники, конструкторы, наборы солдатиков и рации. На каждой игрушке — официальная символика Росгвардии, сообщается в официальном телеграм-канале службы и в группе во «ВКонтакте».

Чтобы вырастить достойное поколение, важно с юных лет прививать ему правильные ценности: честность, патриотизм, верность слову и делу. Нашим детям нужны правильные игрушки.

Росгвардия

Одним из первых игрушки подарили воспитанникам детского сада в Пушкинском районе Подмосковья. Солдатиков и машинки привезли военнослужащие Центрального округа Росгвардии. Они также подарили детям книжки со стихами Петра Синявского «Росгвардейский кадет Иванов».

Детсадовцы в ответ нарисовали рисунки росгвардейцам, участвующим в военных действиях в Украине. В ведомстве пообещали в ближайшее время доставить их адресатам.

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В ответ на обвинения в плагиате LEGO производитель игрушек ответил, что коллекция «Симбата» отражает военную тематику, которой у датского конструктора никогда не было.

У нас конструкторы Lego-совместимые, но мы не копируем какие-то Lego-наборы. У нас свои тематики: и военная, и пожарная, и полиция, и строительная. Все они больше по российским реалиям. Военная тематика всегда продавалась хорошо, потому что у Lego она вообще отсутствует. А «Росгвардия» легла как дополнительная такая линейка внутри этой серии.

Александр Королёв
глава отдела маркетинга «Симбата»

В «Симбате» не исключили выпуск коллекции, посвящённой военным действиям в Украине. «У нас сейчас не сезон по разработке, мы будем рассматривать новые серии, начиная с августа. Ещё пока не могу сказать, будет или не будет. Не знаю, следите за ассортиментом», — заявил глава отдела маркетинга Александр Королёв.

#новости #игрушки #росгвардия

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28 комментариев
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Trident Force

Она завтра купит в "Меге" наборчик "LEGO"
Для племянника на его рождения день.
В наборе — автозак и три человека:
Двое ментов на одного — Всё, как у людей

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Старший Мурод
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Невесело и невкусно
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Колоссальный кубок

пиздить протестунов теперь весело и забавно

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Живой Влад

Весело и вкусно.

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Колоссальный кубок

что будет если все дети начнут мечтать стать ргшниками ?
начнется конкуренция и никто не будет ходить на митинги. но тогда зачем они ?

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Живой Влад

Тогда правильные ргшники начнут пиздить неправильных. Проходили уже.

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Колоссальный кубок

а это уже не им решать кто правильный

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Подземный цвет

много ходов очка ПУТИНА!!!!

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Подземный цвет
Чтобы вырастить достойное поколение, важно с юных лет прививать ему правильные ценности: честность, патриотизм, верность слову и делу. Нашим детям нужны правильные игрушки

Чтобы вырастить фашистов*

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Ученый паркур

Совместимость с оригинальным LEGO - 144%

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Цивилизованный яд

146

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Ученый паркур

спасибо, потерял методичку, по памяти трудно

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Ilia Volkov

Росгвардия: "Чтобы вырастить достойное поколение, важно с юных лет прививать ему правильные ценности: в этой стране твой единственный социальный лифт в будущем - стать вертухаем".
Впрочем, ничего нового.

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fyjybv
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EpiSH

Жалкие поделки. Вот неповторимый оригинал от OLEG.

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Погибший Никита

Видео с разлетающейся машинкой от питарды повлечёт уголовную ответственность?)

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ВTopHuk

Из материалов уголовного дела: ...после чего облил игрушки жидкостью жёлтого цвета, засняв процесс на камеру и выложил видеоролик в интернет

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Борат Сагдиев

а ты проверь

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Погибший Никита

Стрёмные они, не хочу спонсировать.

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AK

И ребенок должен при этом кричать Слава Украине!
Думаю ничего не будет за это

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Старший Мурод
В наборах есть миниатюрные автозаки, солдатики и оружие

КРИНЖ

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Немалый коктейль

КУКОЖ

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

И это ведь не ИА панорама.

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Кот Cerny

это какой то пиздец

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Алексей Логачев
Они также подарили детям книжки со стихами Петра Синявского «Росгвардейский кадет Иванов»

Только правильно Ивахнов, вон же он, на фото

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Новенький файл

взамен за игрушки детей попросили подписать какие-то бумажки

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Michael Konovalov

А человечек с лицом Навального есть?

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