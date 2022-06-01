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NFT твита Евгения Ройзмана, за который политика осудили за «неуважение к власти», продали за 3,2 тысяч долларов Статьи редакции

Деньги пойдут в Фонд Ройзмана, который занимается лечением тяжелобольных детей.

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На платформе OpenSea продали NFT твита бывшего мэра города Евгения Ройзмана, рассказал в своём твиттере журналист Дмитрий Козелев.

Евгений Ройзман @roizmangbn
@kolezev Единственное, что деньги лучше по целевому передадим кому-либо из реально нуждающихся в помощи. На Фонд замкнуто много больных детей и нуждающихся людей, нельзя его подставлять.
Dmitry Kolezev | Против войны! @kolezev
@roizmangbn А тут не будет иностранного финансирования. Это будет перевод от меня, гражданина РФ, с российского счета. Но как скажете, можем кому-то еще направить.

25 мая суд оштрафовал Ройзмана на 85 тысяч рублей за «неуважение к власти» из-за его твита, в котором он отреагировал на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Суд признал твит информацией, «выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова».

Как пишет «Медиазона», поводом для составления протокола не сам твит, а история в инстаграме Ройзмана со скриншотом этого твита и подписью «Евгений Ройзман vs. наглых врунов».

В марте-апреле 2022 года Ройзмана трижды оштрафовали по статье о дискредитации российских военных (20.3.3 КоАП). Поводами для составления протоколов стали его твит, пост в телеграме и высказывание в видео.

#новости #ройзман

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14 комментариев
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Ройзман every day

Разъёб по фактам

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Игорь Херник

Я до недавних пор по Вашей авке думал, что Вы молодой пиздец, а оказалось, что молодой пиздец и какого-то хуя аж 60 лет от роду

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Спящая сова

Выглядит классно же

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Игорь Херник

Ну я о том же, мне б в его годы таким же крепким и нерасклеившимся едва пожилым красавчиком быть

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жар жопардье

Начинай бегать с ним тогда по утрам по 10+ км

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жар жопардье

А приковывать людей наручниками к батарее не начинай

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ans

На тж нужен Ройзман-бот

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Старший Мурод

На TJ позовите Ройзмана

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Гордон Фриман

Тут был такой чел с ником, писал на стиле , куда то делся (

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Oh My

Обидеть Лаврова - 85 тыс. рублей
Проебать данные миллионов клиентов, которые в лучшем случае будут использованны для тупых приколов - 60 тыс. рублей
Знай свою цену, гражданин

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Ученый паркур

Не пришей кобыле человеческое достоинство.

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fyjybv

"Сергей Лавров поддерживал и поддерживает внешнюю агрессию России против своих соседей и других государств. В 2008 году Лавров осуществлял дипломатическое сопровождение «пятидневной войны» с Грузией. В 2014 году активно участвовал в информационном обеспечении аннексии Крыма и развязывании войны на Юго-Востоке Украины. В 2015 поддерживал в качестве министра иностранных дел военную кампанию России в Сирии, направленную на сохранение режима диктатора Башара Асада, в ходе которой погибло большое количество мирных жителей".
- База Форума свободной России «СПИСОК ПУТИНА»

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Собачий ихтиандр

Давно пора реализовать на Госуслугах: оплатил штраф- получил NFT

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Классический огонь

Ройзман охуеннее Зеленского и всех его чувачков вместе взятых.

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