NFT твита Евгения Ройзмана, за который политика осудили за «неуважение к власти», продали за 3,2 тысячи долларов Статьи редакции
Деньги пойдут в Фонд Ройзмана, который занимается лечением тяжелобольных детей.
На платформе OpenSea продали NFT твита бывшего мэра города Евгения Ройзмана, рассказал в своём твиттере журналист Дмитрий Козелев.
25 мая суд оштрафовал Ройзмана на 85 тысяч рублей за «неуважение к власти» из-за его твита, в котором он отреагировал на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Суд признал твит информацией, «выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова».
Как пишет «Медиазона», поводом для составления протокола не сам твит, а история в инстаграме Ройзмана со скриншотом этого твита и подписью «Евгений Ройзман vs. наглых врунов».
В марте-апреле 2022 года Ройзмана трижды оштрафовали по статье о дискредитации российских военных (20.3.3 КоАП). Поводами для составления протоколов стали его твит, пост в телеграме и высказывание в видео.
Разъёб по фактам
Я до недавних пор по Вашей авке думал, что Вы молодой пиздец, а оказалось, что молодой пиздец и какого-то хуя аж 60 лет от роду
Выглядит классно же
Ну я о том же, мне б в его годы таким же крепким и нерасклеившимся едва пожилым красавчиком быть
Начинай бегать с ним тогда по утрам по 10+ км
А приковывать людей наручниками к батарее не начинай
На тж нужен Ройзман-бот
На TJ позовите Ройзмана
Тут был такой чел с ником, писал на стиле , куда то делся (
"Сергей Лавров поддерживал и поддерживает внешнюю агрессию России против своих соседей и других государств. В 2008 году Лавров осуществлял дипломатическое сопровождение «пятидневной войны» с Грузией. В 2014 году активно участвовал в информационном обеспечении аннексии Крыма и развязывании войны на Юго-Востоке Украины. В 2015 поддерживал в качестве министра иностранных дел военную кампанию России в Сирии, направленную на сохранение режима диктатора Башара Асада, в ходе которой погибло большое количество мирных жителей".
- База Форума свободной России «СПИСОК ПУТИНА»
Не пришей кобыле человеческое достоинство.
Давно пора реализовать на Госуслугах: оплатил штраф- получил NFT
Ройзман охуеннее Зеленского и всех его чувачков вместе взятых.