Деньги пойдут в Фонд Ройзмана, который занимается лечением тяжелобольных детей.

{"id":639608,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":639608,"gtm":null} 1212 просмотров

На платформе OpenSea продали NFT твита бывшего мэра города Евгения Ройзмана, рассказал в своём твиттере журналист Дмитрий Козелев.

Евгений Ройзман @roizmangbn @kolezev Единственное, что деньги лучше по целевому передадим кому-либо из реально нуждающихся в помощи. На Фонд замкнуто много больных детей и нуждающихся людей, нельзя его подставлять.

25 мая суд оштрафовал Ройзмана на 85 тысяч рублей за «неуважение к власти» из-за его твита, в котором он отреагировал на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Суд признал твит информацией, «выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова».

Как пишет «Медиазона», поводом для составления протокола не сам твит, а история в инстаграме Ройзмана со скриншотом этого твита и подписью «Евгений Ройзман vs. наглых врунов».