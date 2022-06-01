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Путина пригласили на пенсию в Мурманск. Он пообещал «иметь это в виду» Статьи редакции

«Может и раньше получится», — отметил президент.

В день защиты детей Владимир Путин по видеосвязи общался с многодетными семьями. Участник конференции пригласил его в Мурманск, «если не сейчас, то на пенсии» — президент удивился на последнем слове.

— Хотелось пригласить вас к нам в Мурманск. Если не получится сейчас — когда на пенсию пойдёте: у вас много будет времени, приглашаем вас.

— Спасибо за приглашение, обязательно буду иметь это в виду, когда пойду на пенсию. Но, может, и раньше получится.

В России на пенсию могут уйти мужчины, достигшие 61 года. В октябре Путину исполнится 70.

Farida Rustamova @faridaily_
кажется, это самое смелое внутрироссийское выступление против режима за последнее время. внимание на лицо путина

Путина позвали в Мурманск, когда он выйдет на пенсию."Обязательно буду иметь это в виду, когда пойду на пенсию. Может, и раньше получится", - сказал президент.

#новости #путин

2200 просмотров
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45 комментариев
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drama llama

Только не показывайте ему герб Мурманска.

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Цивилизованный яд

Путина пригласили на пенсию! в Мурманск? Денацифицируйте область.

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Старший Мурод

Ух, какой

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Цивилизованный яд

Руки базуки который

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Старший Мурод

Больше на маску тех мертвых братьев похоже

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Цивилизованный яд

Это она и есть, они пост сдали, он пост принял

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Старший Мурод

Судя по прифотошопленой руке, свои он все-таки потерял

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Цивилизованный яд

Я постарался побыть петербуржцем при создании

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Алексей Докукин

Это губы базуки

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Цивилизованный яд

Я его прошлые заслуги привел!

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Теплый якорь

бля бля бля

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Affokasso

Ух как хорошо получилось! Ору

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Mr Vuuu
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Максим Соколовский

крейсер москва

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Живой Влад

Да он свою должность хочет только вперёд ногами покинуть, лол.

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Украинский велосипед

Глубинные россияне ещё об этом не знают

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Петров-Васечкин.

Копетан Очевитность

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Подземный цвет
Может и раньше получится

Никто и не сомневается

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fyjybv

- Назовите одно обещание, данное Путиным россиянам, которое он сдержал.

- Путин: Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти (февраль 2004-го).

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Не говорить

Помню еще школьником смотрел его интервью, где он говорил, что пойдет в юристы когда закончится президентский срок, самое удивительное, тогда верили в это.

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Sergei Timofeyev

В Гааге пойдёт

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Александр Коровников

Никогда не понимал чем многодетность достижение. Ну потыкал ты писькой без защиты четыре-пять раз. Молодец. Любой дегенерат справится.
SKF или Shlumberger писькой не сделать.

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Колоссальный кубок

Мурманск это хорошо это у моря. Это не Барнаул.

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Listochium 119

­

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Krokodil Sereja

Привет, чересчур много пиздишь

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Низкий браслет

Это тебя на Соловки надо

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Живой Влад

ЧТО ТУТ ПРОИСХОДИТ???

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Listochium 119

Специальная щитпостерская операция. Из целей: набивка кармы и депикабуизация ТЖ.

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Listochium 119

Прямо щас придумал, прямо как

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Должный Валера

привет!

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Снежный огонь

Привет!

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Должный Валера

привет)

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Снежный огонь

Привет!

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Клавдия Кокаиновна

привет я сейчас съем все твои заначки из доширака

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Парадный инструмент

сначала прочитал как "в Магадан"

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Александр Коровников

Можно и туда. Или в Мордовию

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Артем Сизко

Ненавязчиво предупреждают)

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Невесело и невкусно

Сколько рублей будет пенсия путина?

Может он боится уходить раньше, чтобы наслужить нормальную пенсию?

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Товарищ Майор

В России для нормальной пенсии ему до 40 000-го года придется на рабочем месте сидеть. Так, падажжи ...

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Невесело и невкусно

Может ему пенсию по инвалидности дать?

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Игорь Херник

Правильно, пусть байки потравит там мурманчанам - что там случилось, кто и почему утонул...

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Старший Мурод
В октябре Путину исполнится 70

*не

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Jerod alp

Он имел ввиду и Мурманск и России.. он имел и имел и имел

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Stray
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Гражданин постиронии

Как бы намекают

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