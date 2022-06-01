Путина пригласили на пенсию в Мурманск. Он пообещал «иметь это в виду» Статьи редакции
«Может и раньше получится», — отметил президент.
В день защиты детей Владимир Путин по видеосвязи общался с многодетными семьями. Участник конференции пригласил его в Мурманск, «если не сейчас, то на пенсии» — президент удивился на последнем слове.
В России на пенсию могут уйти мужчины, достигшие 61 года. В октябре Путину исполнится 70.
2200 просмотров
Только не показывайте ему герб Мурманска.
Путина пригласили на пенсию! в Мурманск? Денацифицируйте область.
Ух, какой
Руки базуки который
Больше на маску тех мертвых братьев похоже
Это она и есть, они пост сдали, он пост принял
Судя по прифотошопленой руке, свои он все-таки потерял
Я постарался побыть петербуржцем при создании
Это губы базуки
Я его прошлые заслуги привел!
бля бля бля
Ух как хорошо получилось! Ору
крейсер москва
Да он свою должность хочет только вперёд ногами покинуть, лол.
Глубинные россияне ещё об этом не знают
Копетан Очевитность
Никто и не сомневается
- Назовите одно обещание, данное Путиным россиянам, которое он сдержал.
- Путин: Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти (февраль 2004-го).
Комментарий удален модератором
Помню еще школьником смотрел его интервью, где он говорил, что пойдет в юристы когда закончится президентский срок, самое удивительное, тогда верили в это.
В Гааге пойдёт
Никогда не понимал чем многодетность достижение. Ну потыкал ты писькой без защиты четыре-пять раз. Молодец. Любой дегенерат справится.
SKF или Shlumberger писькой не сделать.
Комментарий удален модератором
Мурманск это хорошо это у моря. Это не Барнаул.
Привет, чересчур много пиздишь
Это тебя на Соловки надо
ЧТО ТУТ ПРОИСХОДИТ???
Специальная щитпостерская операция. Из целей: набивка кармы и депикабуизация ТЖ.
Прямо щас придумал, прямо как
привет!
Привет!
привет)
Привет!
привет я сейчас съем все твои заначки из доширака
сначала прочитал как "в Магадан"
Можно и туда. Или в Мордовию
Ненавязчиво предупреждают)
Сколько рублей будет пенсия путина?
Может он боится уходить раньше, чтобы наслужить нормальную пенсию?
В России для нормальной пенсии ему до 40 000-го года придется на рабочем месте сидеть. Так, падажжи ...
Может ему пенсию по инвалидности дать?
Правильно, пусть байки потравит там мурманчанам - что там случилось, кто и почему утонул...
*не
Он имел ввиду и Мурманск и России.. он имел и имел и имел
Комментарий удален модератором
Как бы намекают