— Хотелось пригласить вас к нам в Мурманск. Если не получится сейчас — когда на пенсию пойдёте: у вас много будет времени, приглашаем вас.

— Спасибо за приглашение, обязательно буду иметь это в виду, когда пойду на пенсию. Но, может, и раньше получится.