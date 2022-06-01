Глава стартапа завил, что они повлияли на его жизнь позитивнее, чем кофе или алкоголь.

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Гендиректор стартапа MUD\WTR Шейн Хит, который производит заменитель кофе, объявил сотрудникам, что они могут употреблять галлюциногенные грибы на работе. Об этом пишет The Fast Company со ссылкой на интервью с Хитом.

Компания не добавляет психоделики в продаваемый кофе. Но если юридическая ситуация изменится, то «может изучить вопрос».

Употребление алкоголя и кофеина стало обычным явлением и даже поощряется во многих офисах, говорит Хит. «Микродозирование псилоцибина повлияло на мою жизнь гораздо позитивнее, чем кофеин или алкоголь, поэтому я решил сделать открытое заявление команде», — добавил он.

По оценкам гендиректора, микродозингом занимаются около 20% сотрудников компании. Они говорят, что психоделики помогают им мыслить творчески, быть более гибкими и открытыми новому. При этом исследования 2020-2022 годов в США, Великобритании и Нидерландах не смогли доказать улучшения когнитивных способностей у людей, принимающих микродозы.