Американский производитель заменителя кофе из грибов разрешил сотрудникам принимать психоделики на работе Статьи редакции
Глава стартапа завил, что они повлияли на его жизнь позитивнее, чем кофе или алкоголь.
Гендиректор стартапа MUD\WTR Шейн Хит, который производит заменитель кофе, объявил сотрудникам, что они могут употреблять галлюциногенные грибы на работе. Об этом пишет The Fast Company со ссылкой на интервью с Хитом.
Компания не добавляет психоделики в продаваемый кофе. Но если юридическая ситуация изменится, то «может изучить вопрос».
Употребление алкоголя и кофеина стало обычным явлением и даже поощряется во многих офисах, говорит Хит. «Микродозирование псилоцибина повлияло на мою жизнь гораздо позитивнее, чем кофеин или алкоголь, поэтому я решил сделать открытое заявление команде», — добавил он.
По оценкам гендиректора, микродозингом занимаются около 20% сотрудников компании. Они говорят, что психоделики помогают им мыслить творчески, быть более гибкими и открытыми новому. При этом исследования 2020-2022 годов в США, Великобритании и Нидерландах не смогли доказать улучшения когнитивных способностей у людей, принимающих микродозы.
Хит не заметил влияния на производительность в MUD\WTR в лучшую или в худшую сторону после объявления, но отметил, что коллеги стали более открытыми друг с другом.
У меня на работе почти все микродозят, и бывает обсуждают это даже на общих собраниях.
Хотя психоделики все ещё не легальны.
(USA NY)
И чего говорят?
когда меня отпустит пожалуйста
Сука-бля, сука-бля, бля, бля, бля.
Раз, два. Раз, два, три, бля.
Бля, сука-бля.
Шмалим дурь, курим шмаль.
Дуем коку, пиво пьём.
Пиво пьём, пьём, пьём.
Косяки, бля, продаём.
Зависит от задач, выбора вва и сколько модафинила сверху закинуть)))
В подавляющем большинстве позитивно.
-
Недавно просили меня в следующую поездку на родину каких то диковинных сибирских мухоморов пару кило притащить. Пока легальность этого действа не отслеживал. Но вроде не запрещено.
-
DISCLAIMER Помните дети - наркотики это злобное зло, а данный пост не рекомендация обдалбливаться.
Писатель Пелевин в одиночку пошёл на прогулку в лес в Ленинградской области. В лесу он потерялся и блуждал в нём две недели. Питался исключительно собранными грибами, а пил росу. За время нахождения в лесах написал 19 новых романов.
И не только на его
Угу, и ходят работники такие на позитиве, но с минимумом результативности)
сам периодически микродозю. очень помогает расслабиться и сконцентрироваться на творческом процессе. учитывая мою менталку это более чем актуально. дописал недавно новый трек под грибами, брат сказал что один из лучших