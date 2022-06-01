В компании проводят внутреннее расследование.

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В файле — 100 тысяч строк с данными о клиентах образовательной платформы, пишет Telegram-канал Infosecurity a Softline Company.

В полной базе — 6 миллионов записей. В ней есть адреса электронной почты, имена и телефоны пользователей.

В GeekBrains подтвердили vc.ru утечку: «Служба безопасности GeekBrains обнаружила утечку данных о некоторых приобретенных курсах. Данные не затрагивают банковские реквизиты и сведения о банковских картах пользователей».

Компания проводит внутреннее расследование и «делает всё возможное для предотвращения распространения данных».

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов.