Исследователи нашли в открытом доступе базу с именами и телефонами клиентов GeekBrains Статьи редакции
В компании проводят внутреннее расследование.
В файле — 100 тысяч строк с данными о клиентах образовательной платформы, пишет Telegram-канал Infosecurity a Softline Company.
В полной базе — 6 миллионов записей. В ней есть адреса электронной почты, имена и телефоны пользователей.
В GeekBrains подтвердили vc.ru утечку: «Служба безопасности GeekBrains обнаружила утечку данных о некоторых приобретенных курсах. Данные не затрагивают банковские реквизиты и сведения о банковских картах пользователей».
Компания проводит внутреннее расследование и «делает всё возможное для предотвращения распространения данных».
1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов.
28 марта исследователь нашёл в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега». А 20 мая Delivery Club рассказал об утечке телефонов и данных о заказах пользователей, в базе содержалось 250 миллионов строк данных. 30 мая исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club, в сервисах подтвердили, что утечка — часть предыдущих инцидентов.
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Вспомнил как Яндекс лавка прислали геям промокод TYVAVFLRRR
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НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ НА КАРТУ ПЛИЗ
Добовляйтесь в друзья
Наняли своих выпускников
-60'000, не знаю как такая компания такое выдержит
не звоните мне
Добрый день, Вас беспокоит служба безопасности Сбербанка
Добрий день! І йдіть на пеніс!
Ты его приглашаешь, а он возьмёт и придёт
Не удивлен
о, таргетинг теперь можно настраивать
Наверняка там охуенных безопасников готовят.
Показывают как делать не нужно?
Штраф в косарь и расходимся