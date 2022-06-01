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vc.ru

Исследователи нашли в открытом доступе базу с именами и телефонами клиентов GeekBrains Статьи редакции

В компании проводят внутреннее расследование.

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В файле — 100 тысяч строк с данными о клиентах образовательной платформы, пишет Telegram-канал Infosecurity a Softline Company.

В полной базе — 6 миллионов записей. В ней есть адреса электронной почты, имена и телефоны пользователей.

В GeekBrains подтвердили vc.ru утечку: «Служба безопасности GeekBrains обнаружила утечку данных о некоторых приобретенных курсах. Данные не затрагивают банковские реквизиты и сведения о банковских картах пользователей».

Компания проводит внутреннее расследование и «делает всё возможное для предотвращения распространения данных».

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов.

28 марта исследователь нашёл в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега». А 20 мая Delivery Club рассказал об утечке телефонов и данных о заказах пользователей, в базе содержалось 250 миллионов строк данных. 30 мая исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club, в сервисах подтвердили, что утечка — часть предыдущих инцидентов.

#новости #утечки #geekbrains

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18 комментариев
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Лютый кусок ДОБРА

Пацаны, если уж подняли эту тему, то очень рекомендую курс:
https://gb.ru/geek_university/security
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gb.ru
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BaybA

Я думал промокод изменили на "EBANIYLOX"

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Fedor Andreev

На "LOXNEMAMONT"

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Bujbuj

Вспомнил как Яндекс лавка прислали геям промокод TYVAVFLRRR

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Щячло Попячтса

Хороший, наверное, курс.

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За хороших русских

НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ НА КАРТУ ПЛИЗ

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умный человек

Добовляйтесь в друзья

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Dan

Наняли своих выпускников

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Давний Данила

-60'000, не знаю как такая компания такое выдержит

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пепси

не звоните мне

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Старший Мурод

Добрый день, Вас беспокоит служба безопасности Сбербанка

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пепси

Добрий день! І йдіть на пеніс!

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Напряженный глобус

Ты его приглашаешь, а он возьмёт и придёт

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Старший Мурод
В файле — 100 тысяч строк с данными о клиентах образовательной платформы

Не удивлен

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умный человек

о, таргетинг теперь можно настраивать

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Петр Олегович

Наверняка там охуенных безопасников готовят.

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Щячло Попячтса

Показывают как делать не нужно?

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Sirius Channel

Штраф в косарь и расходимся

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