Суд на пять лет запретил футболисту Курту Зума заводить котов из-за видео, где он бил и пинал питомца Статьи редакции
Его также приговорили к общественным работам.
- В Великобритании вынесли приговор французскому футболисту Курту Зума, выступающему за клуб «Вэст Хэм», по делу о жестоком обращении с животными. Об этом пишут Reuters и The Guardian.
- Игрока, признавшего вину, приговорили к 180 часам общественных работ. Ему запретили держать дома кошек в ближайшие пять лет. Зума также должен выплатить судебные издержки суммой девять тысяч евро.
- «Этот процесс служит напоминанием, что ни с одним животным не должны так обращаться», — заявил главный инспектор Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Дермот Мерфи после суда. Он также напомнил, что питомцы заслуживают отношения с добротой и уважением.
- «Вэст Хэм» в заявлении напомнил, что оштрафовал Зума на «максимально возможную для клуба сумму» в 250 тысяч фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей по нынешнему курсу). Эти деньги перевели в благотворительные организации, занимающиеся защитой животных. Клуб выразил надежду, что после приговора «Курту дадут возможность извлечь уроки и двигаться дальше».
Ролик выложил британский таблоид The Sun, а первоначально кадры опубликовал брат футболиста Йоан Зума в снэпчате. В первом видео спортсмен бросает кота на пол и пинает его, затем кидает в него предметом, пока животное пытается спрятаться под стол. В третьем ролике кота держит ребёнок, а Зума бьёт его по морде.
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Cats lives matter
Cats'
sorry
Пдц. Явно всю жизнь он так с животными (и не только?), в детстве такие могли калечить зверей. Издеваться-наслаждаться.
Я росла в нормальном дворе, все сыты, одеты, у кого-то машины, никакого криминала, так вот "мальчишки" (мрази) мучали для потехи животных (тогда "леваки" не объяснили, что это недопустимо), все знали, "нормальным" родителям пофиг. Помню ярко орущего на весь двор кота, её подожгли заживо! Мы девочки смотрели мучения животного, но не понимали что делать. Её верхний слой кожи с шерстью тлел, было видно рёбра... Кошка в криках и муках упала в подвал, куда мы, дети, пройти не могли, да и не убили бы её всё равно... а взрослым похер. Апатия. Руки Вверх из окон и дача.
Кстати, только в "загнивающих" Европах я увидела меняющее мою картину мира отношение к своим питомцам, потому-что в ней было больше Про тех Людей, которые думали о животных.
ужас..когда читаю такое то просто чувство безсиллия какое-то появляется, это так ужасно.
у меня тут план взять на передержку животное чтобы понять справляюсь ли я с питомцем, прежде чем заводить его самому, целый план есть. Удивляюсь з того что люди иногда детей без размышлений заводят и выростают иногда такие изверги.... я не понимаю как можно вообще быть такими жестокими откуда это берется...
Кошек запретили заводить, так заведет собаку и её уже пинать будет. Надо было вообще всех животных запретить заводить
Растения можно?
Он их скурит
Надо было на плантацию
Сейчас не 1886 год
А жаль!
Нацист!!!
ох Бандера народний нащ апостол
Нет, ты не такой нацист
домашних животных запретили заводить
А где написано?
а, новость не дочитал эту новость
утром в новостях писали прост, что домашних животных запретили держать
Хомяка
Хомяки быстро дохнут, ему тогда убийство пришьют
Первый раз культура отмены нормально рольнула
У него взгляд настоящего футболиста
Сейчас остальные футбольные фанаты, просто так начнут пиздить своих котиков.
Я готов просто отпиздить Зуму
Этот вариант мне более по душе.
У негров, похоже, какие-то проблемы с животными: https://www.psychologytoday.com/ca/blog/animals-and-us/202003/the-odd-demography-loving-pets-sex-money-and-race
От котов все несчастья. (И счастья тоже :) )
Долбоёб из Лондона
Почему не бить туда, куда больно. Лишить возможности играть в футбол например?
Все же наказание должно быть соразмерно деянию. По мне так все правильно. Владение ограничили, деньги правозащитникам перевели, обществу послужит
Don’t fuck with cats!
Почему не на всю жизнь?
Животное блять, и я не про котика