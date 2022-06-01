Ролик выложил британский таблоид The Sun, а первоначально кадры опубликовал брат футболиста Йоан Зума в снэпчате. В первом видео спортсмен бросает кота на пол и пинает его, затем кидает в него предметом, пока животное пытается спрятаться под стол. В третьем ролике кота держит ребёнок, а Зума бьёт его по морде.