Присяжные признали Эмбер Хёрд виновной в клевете на Джонни Деппа. Она должна выплатить бывшему мужу $15 млн Статьи редакции
Утверждения актрисы о том, что она была жертвой домашнего насилия, признали клеветой.
Эмбер Хёрд будет обязана выплатить бывшему мужу компенсацию в размере 15 миллионов долларов, хотя он требовал 50 миллионов долларов. Присяжные вынесли вердикт после шести недель судебных тяжб и менее трех дней обсуждения, пишет Insider.
Решение объявили с задержкой: изначально присяжные недозаполнили свои бланки, и судья попросила их удалиться, чтобы вписать сумму денежной компенсации в пользу той или иной стороны в соответствующую графу.
Депп не присутствовал в зале суда, потому что выступал на концерте. Представитель Хёрд осудил за это актёра: «Ваше присутствие показывает, где ваши приоритеты. Джонни Депп играет на гитаре в Великобритании, пока Эмбер Херд ждет приговора в Вирджинии. Депп забрал с собой в турне свои насмешки и несерьезность».
Иск со стороны Хёрд, который касался публикации от адвоката Деппа, Адама Уолдмана, также удовлетворили, признав одно из его высказываний клеветой. Ей присудили компенсацию в размере 2 миллионов долларов, хотя она требовала 100 миллионов.
Суд по делу Джонни Деппа и его бывшей супруги Эмбер Хёрд начался в середине апреля. Актёр подал иск на 50 миллионов долларов о клевете из-за обвинений в домашнем насилии со стороны Хёрд ещё в 2018-м, а та подала ответный на 100 миллионов два года спустя.
Посрала на 15 лямов, хули
ПРОСРАЛА 15 ЛЯМОВ
Будет теперь знать, как приличным людям в постель гадить.
Когда обосрался фигурально и буквально
УРААААААААААААААААА
ШТООООООШ
Мои поздравления, Джонни!
My congrats to Captain!
Spasiba bratan ot dushy
-Dzhonny
Это прецедент? Или уже были случаи в Голливуде, когда в суде отбивались из-за ложных обвинений в арбузерстве?
Похоже на прецедент
Честь собак восстановлена
Кому не похуй?
Даже непонятно зачем ты высрался
Высрался твой батя, в результате чего появился ты. А я высказался.
не пизди
Мне. Спрашивай свои ответы.
Когда разбанят Орлова?
Дней 28 ещё.
Дохуя кому
Джонни Дэпу
А, кстати, кто это?
Эмбер, из хордовых.
Белые хордоки
Любовник Илона Маска
FUCK YEAHHHHHH!!!!
Ееееее. Победа здравого смысла.
А хоть лицо покажут в момент объявления решения суда? Я ждал лишь это.
Похерили мужику карьеру. Культура отмены это самосуд, на поводу у которого идут крупные корпорации. Пиздец, конечно.
Я бы на месте судьи постановил разрешить Деппу насрать на кровать этой мрази. Моральная компенсация, так сказать.
Поэтому я и не стал судьей, наверное.
ооо дааа, KURWA!!!
А причём тут Дитковский?
он тоже срал кому-то в кровать?
Не знаю, но если ты попросишь, думаю не откажет
Присяжные выбрали странную сумму, маловато имхо, это же не реднеки судятся всёж
Вроде по разводу она от него 7 всего получила - теперь должна 15 плюс издержки и еще пизда карьере
Не знал таких подробностей, в таком случае- справедливо. Но всё равно, думал там бабос по крупнее был, 7лямов при разводе, хех
какой же у нее тупой взгляд, обычный представитель ТП
мы не таблоид