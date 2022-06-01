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Присяжные признали Эмбер Хёрд виновной в клевете на Джонни Деппа. Она должна выплатить бывшему мужу $15 млн Статьи редакции

Утверждения актрисы о том, что она была жертвой домашнего насилия, признали клеветой.

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Эмбер Хёрд будет обязана выплатить бывшему мужу компенсацию в размере 15 миллионов долларов, хотя он требовал 50 миллионов долларов. Присяжные вынесли вердикт после шести недель судебных тяжб и менее трех дней обсуждения, пишет Insider.

Решение объявили с задержкой: изначально присяжные недозаполнили свои бланки, и судья попросила их удалиться, чтобы вписать сумму денежной компенсации в пользу той или иной стороны в соответствующую графу.

Депп не присутствовал в зале суда, потому что выступал на концерте. Представитель Хёрд осудил за это актёра: «Ваше присутствие показывает, где ваши приоритеты. Джонни Депп играет на гитаре в Великобритании, пока Эмбер Херд ждет приговора в Вирджинии. Депп забрал с собой в турне свои насмешки и несерьезность».

Иск со стороны Хёрд, который касался публикации от адвоката Деппа, Адама Уолдмана, также удовлетворили, признав одно из его высказываний клеветой. Ей присудили компенсацию в размере 2 миллионов долларов, хотя она требовала 100 миллионов.

Суд по делу Джонни Деппа и его бывшей супруги Эмбер Хёрд начался в середине апреля. Актёр подал иск на 50 миллионов долларов о клевете из-за обвинений в домашнем насилии со стороны Хёрд ещё в 2018-м, а та подала ответный на 100 миллионов два года спустя.

#новости #деппихёрд

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40 комментариев
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Скрепный кремпай
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Инвестиционный рубин

Посрала на 15 лямов, хули

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Служащий жар

ПРОСРАЛА 15 ЛЯМОВ

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Делакруа

Будет теперь знать, как приличным людям в постель гадить.

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Крепкий

Когда обосрался фигурально и буквально

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Вероятный Гоша

УРААААААААААААААААА

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Makedo

ШТООООООШ

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Stan Majors

Мои поздравления, Джонни!
My congrats to Captain!

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Делакруа

Spasiba bratan ot dushy
-Dzhonny

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Служащий жар

Это прецедент? Или уже были случаи в Голливуде, когда в суде отбивались из-за ложных обвинений в арбузерстве?

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Юриевич Я

Похоже на прецедент

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Котаныч

Честь собак восстановлена

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Классический огонь

Кому не похуй?

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TJaba

Даже непонятно зачем ты высрался

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Классический огонь

Высрался твой батя, в результате чего появился ты. А я высказался.

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TJaba

не пизди

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Живой Влад

Мне. Спрашивай свои ответы.

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Инвестиционный рубин

Когда разбанят Орлова?

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Живой Влад

Дней 28 ещё.

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Необычный микрофон

Дохуя кому

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Инвестиционный рубин

Джонни Дэпу

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Just Greg
Эмбер Хорд

А, кстати, кто это?

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Делакруа

Эмбер, из хордовых.

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SP

Белые хордоки

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Инвестиционный рубин

Любовник Илона Маска

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Пупсик Бай

FUCK YEAHHHHHH!!!!

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Живой Влад

Ееееее. Победа здравого смысла.

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Boris Britva

А хоть лицо покажут в момент объявления решения суда? Я ждал лишь это.

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Живой Влад

Похерили мужику карьеру. Культура отмены это самосуд, на поводу у которого идут крупные корпорации. Пиздец, конечно.

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Volt de Fault

Я бы на месте судьи постановил разрешить Деппу насрать на кровать этой мрази. Моральная компенсация, так сказать.

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Volt de Fault

Поэтому я и не стал судьей, наверное.

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Лалка Сахарная

ооо дааа, KURWA!!!

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Инвестиционный рубин

А причём тут Дитковский?

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Лалка Сахарная

он тоже срал кому-то в кровать?

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Инвестиционный рубин

Не знаю, но если ты попросишь, думаю не откажет

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gr666stlan

Присяжные выбрали странную сумму, маловато имхо, это же не реднеки судятся всёж

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KPOTOB

Вроде по разводу она от него 7 всего получила - теперь должна 15 плюс издержки и еще пизда карьере

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gr666stlan

Не знал таких подробностей, в таком случае- справедливо. Но всё равно, думал там бабос по крупнее был, 7лямов при разводе, хех

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Ответственный коктейль

какой же у нее тупой взгляд, обычный представитель ТП

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Ответственный коктейль

мы не таблоид

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