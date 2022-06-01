Утверждения актрисы о том, что она была жертвой домашнего насилия, признали клеветой.

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Эмбер Хёрд будет обязана выплатить бывшему мужу компенсацию в размере 15 миллионов долларов, хотя он требовал 50 миллионов долларов. Присяжные вынесли вердикт после шести недель судебных тяжб и менее трех дней обсуждения, пишет Insider.

Решение объявили с задержкой: изначально присяжные недозаполнили свои бланки, и судья попросила их удалиться, чтобы вписать сумму денежной компенсации в пользу той или иной стороны в соответствующую графу.

Депп не присутствовал в зале суда, потому что выступал на концерте. Представитель Хёрд осудил за это актёра: «Ваше присутствие показывает, где ваши приоритеты. Джонни Депп играет на гитаре в Великобритании, пока Эмбер Херд ждет приговора в Вирджинии. Депп забрал с собой в турне свои насмешки и несерьезность».

Иск со стороны Хёрд, который касался публикации от адвоката Деппа, Адама Уолдмана, также удовлетворили, признав одно из его высказываний клеветой. Ей присудили компенсацию в размере 2 миллионов долларов, хотя она требовала 100 миллионов.

Суд по делу Джонни Деппа и его бывшей супруги Эмбер Хёрд начался в середине апреля. Актёр подал иск на 50 миллионов долларов о клевете из-за обвинений в домашнем насилии со стороны Хёрд ещё в 2018-м, а та подала ответный на 100 миллионов два года спустя.