В Московской области и ещё двух регионах внедрили систему NtechLab с возможностью обезличенного распознавания силуэтов Статьи редакции
Она уже работает на 200 объектах: в парках, медицинских учреждениях, на автобусных остановках и других.
Поставщик системы распознавания лиц NtechLab договорился с Московской областью и ещё двумя регионами, названия которых не раскрывает, о внедрении системы распознавания силуэтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
Система позволит получить обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий. ПО распознаёт силуэт на видео с городских камер: так можно посчитать количество посетителей и проанализировать маршруты их перемещения. Например, данные с камер на автобусных остановках можно использовать для планирования маршрутов.
Данные сохраняются в форме аналитических отчётов и таблиц, их удаляют спустя установленное заказчиком время. .
Замминистра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Вячеслав Метелев отметил, что «благодаря технологиям усилился контроль за безопасностью граждан и, как следствие,— профилактикой преступлений и правонарушений». Доступ к данным системы получат оперативно-разыскные службы, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании , добавил он.
NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему видеонаблюдения с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах. В том же году компания привлекла 15 миллионов долларов на разработку новых продуктов — распознавание автомобилей и агрессивных действий человека
Ойтишнечки, работающие на государство - каждая копеечка вам поперек горлышка встанет.
Комментарий удален модератором
Я не умею характеризовать общность какой-то хуйней, чисто чтоб звук умный из себя извлечь
Мне нужно, чтобы каждая тварь, работающая на государственную репрессивную машину, разучилась задавать себе ебаный вопрос "а меня-то за что?"
Так ты ж ничем не лучше них
Я не умею сравнивать людей в категории "хуже-лучше".
Зато знаю, что лично я сделал, и что лично я потерял, чтобы не стать частью этого.
справедливости не существует, теперь живи с этим
Все такие умные и сильно-снисходительные, охуеть можно.
Почему, интересно, в такой жопе..
Так я не из России, но разделяю твою точку зрения
Что ты здесь забыл? Дел других нет?
А ты что здесь забыл?
И правда.
Пойду поработаю
И я)
Ниииееет, ойтишнеков раскулачим, ррряяяя!
Прикольно будет, когда ваш сосед вернется с войны и заберет себе вашу дочь и ваше имущество.
Ррря.
Прикольно будет, если ты подрастёшь и перестанешь маняфантазировать
Прикольно будет, если окажется, что я в два раза старше тебя.
И в два раза лучше понимаю, что сейчас происходит.
Таблетки пей, дед
Эти айтишники конечно пидоры, только ты хуйню ещё несёшь немного
Это не айтишники. Стыдно называться айтишником, после осознания того, что все эти, с позволения сказать, люди, принадлежат к твоему сообществу. Как всегда, кто-то скажет - "они просто выполняют свою работу", так вот, дорогие мои, всегда можно найти другую работу, особенно, если ты действительно айтишник, а не долбоеб, и делать ее.
Не встанет. Россия на нашем веку не перестанет существовать. Виновные не понесут наказания.
Вас должно волновать не абстрактно-этическое, а шкурное - сколько вы лично за это заплатите. И чем.
На российское государство?
В данном случае да.
В общем - на любую репрессивную машину. Не нужно быть эйнштейном, чтобы понять, что когда ты строишь молох, ты себя кладешь ему в жертву.
угловые от мира айти
Блин я думал его звали Слакстибартфаст.
Ничего, скоро будут как деды на счётах программировать. Процессоров-то не будет.
Обезличенных, ага
Обезличенное распознавание? Что?
все таки пошли по пути китая https://medialeaks.ru/0811jkr-you-are-how-you-walk/
с 19 года уже
осталось только чиповать, как скоту бирки в уши
раиские антивакаеры будут оправдывать чипирование, патамуша ГАСУДАРСВЕННАЕ, а не пиндосов.
и это нам только на пользу
ессно)))
Комментарий удален модератором
надеюсь что первыми жертвами этой ctOS станут её разрабы. за самокаты и смузки
Бой с тенью
Или игра с самим собой
так вот для чего придумали бесконечность ))благодаря технологиям усилился контроль за безопасностью граждан
мы даже знаем их ФИОпрофилактикой преступлений и правонарушений
как профилактировать цифровые преступления? если есть система, то есть и лазейка: как обезопасить от подмены личности среди "обезличенных силуэтов"?Доступ к данным системы получат управляющие компании
для детерминирования места укладки асфальта через газон по количесту проходящих силуэтов, как символу оптимальности маршрута?
добро пожаловать в Сити-17
Доигрались с "лишь бы не гражданская"?)
Я распознаю силуэт с двух нот
Как будто эта хуйня вчера началась https://www.bbc.com/russian/features-52219260
Всем похуй как водится