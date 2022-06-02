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vc.ru

В Московской области и ещё двух регионах внедрили систему NtechLab с возможностью обезличенного распознавания силуэтов Статьи редакции

Она уже работает на 200 объектах: в парках, медицинских учреждениях, на автобусных остановках и других.

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Фото Александра Петросяна, «Коммерсантъ»

Поставщик системы распознавания лиц NtechLab договорился с Московской областью и ещё двумя регионами, названия которых не раскрывает, о внедрении системы распознавания силуэтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Система позволит получить обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий. ПО распознаёт силуэт на видео с городских камер: так можно посчитать количество посетителей и проанализировать маршруты их перемещения. Например, данные с камер на автобусных остановках можно использовать для планирования маршрутов.

Данные сохраняются в форме аналитических отчётов и таблиц, их удаляют спустя установленное заказчиком время. .

Замминистра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Вячеслав Метелев отметил, что «благодаря технологиям усилился контроль за безопасностью граждан и, как следствие,— профилактикой преступлений и правонарушений». Доступ к данным системы получат оперативно-разыскные службы, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании , добавил он.

NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему видеонаблюдения с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах. В том же году компания привлекла 15 миллионов долларов на разработку новых продуктов — распознавание автомобилей и агрессивных действий человека

#новости #распознаваниелиц #камеры

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42 комментария
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Slartibartfast

Ойтишнечки, работающие на государство - каждая копеечка вам поперек горлышка встанет.

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Комментарий удален модератором

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Slartibartfast

Я не умею характеризовать общность какой-то хуйней, чисто чтоб звук умный из себя извлечь

Мне нужно, чтобы каждая тварь, работающая на государственную репрессивную машину, разучилась задавать себе ебаный вопрос "а меня-то за что?"

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Andre Macareno

Так ты ж ничем не лучше них

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Slartibartfast

Я не умею сравнивать людей в категории "хуже-лучше".

Зато знаю, что лично я сделал, и что лично я потерял, чтобы не стать частью этого.

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Неверный дым

справедливости не существует, теперь живи с этим

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Slartibartfast

Все такие умные и сильно-снисходительные, охуеть можно.

Почему, интересно, в такой жопе..

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Неверный дым

Так я не из России, но разделяю твою точку зрения

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Slartibartfast

Что ты здесь забыл? Дел других нет?

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Неверный дым

А ты что здесь забыл?

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Slartibartfast

И правда.

Пойду поработаю

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Неверный дым

И я)

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Vladimir Ignatov

Ниииееет, ойтишнеков раскулачим, ррряяяя!

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Slartibartfast

Прикольно будет, когда ваш сосед вернется с войны и заберет себе вашу дочь и ваше имущество.

Ррря.

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Vladimir Ignatov

Прикольно будет, если ты подрастёшь и перестанешь маняфантазировать

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Slartibartfast

Прикольно будет, если окажется, что я в два раза старше тебя.

И в два раза лучше понимаю, что сейчас происходит.

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Денацификация Борна

Таблетки пей, дед

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Денацификация Борна

Эти айтишники конечно пидоры, только ты хуйню ещё несёшь немного

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The Engineer

Это не айтишники. Стыдно называться айтишником, после осознания того, что все эти, с позволения сказать, люди, принадлежат к твоему сообществу. Как всегда, кто-то скажет - "они просто выполняют свою работу", так вот, дорогие мои, всегда можно найти другую работу, особенно, если ты действительно айтишник, а не долбоеб, и делать ее.

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Mykhailo

Не встанет. Россия на нашем веку не перестанет существовать. Виновные не понесут наказания.

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Slartibartfast

Вас должно волновать не абстрактно-этическое, а шкурное - сколько вы лично за это заплатите. И чем.

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Материальный бинокль

На российское государство?

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Slartibartfast

В данном случае да.

В общем - на любую репрессивную машину. Не нужно быть эйнштейном, чтобы понять, что когда ты строишь молох, ты себя кладешь ему в жертву.

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Энергичный клуб

угловые от мира айти

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Donnie Darko

Блин я думал его звали Слакстибартфаст.

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Мензура Зоили

Ничего, скоро будут как деды на счётах программировать. Процессоров-то не будет.

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Пластиковое Окно

Обезличенных, ага

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Kabanchik

Обезличенное распознавание? Что?

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Возможный ихтиандр

все таки пошли по пути китая https://medialeaks.ru/0811jkr-you-are-how-you-walk/

В Китае камеры начали определять личность людей…
В Китае представили систему идентификации походки — технологию, которая сможет опознать случайного…
medialeaks.ru
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Соме Дуде

с 19 года уже

МВД запустило систему распознавания силуэтов…
Полиция в России начинает использовать камеры с распознаванием лиц
www.tadviser.ru
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Bink Orrie

осталось только чиповать, как скоту бирки в уши

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Гражданин постиронии

раиские антивакаеры будут оправдывать чипирование, патамуша ГАСУДАРСВЕННАЕ, а не пиндосов.

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Возможный ихтиандр

и это нам только на пользу

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Bink Orrie

ессно)))

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Комментарий удален модератором

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Энергичный клуб

надеюсь что первыми жертвами этой ctOS станут её разрабы. за самокаты и смузки

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Принятый бокал

Бой с тенью

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Чистый Кирилл

Или игра с самим собой

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House M.D.
их удаляют спустя установленное заказчиком время.

так вот для чего придумали бесконечность ))

благодаря технологиям усилился контроль за безопасностью граждан

мы даже знаем их ФИО

профилактикой преступлений и правонарушений

как профилактировать цифровые преступления? если есть система, то есть и лазейка: как обезопасить от подмены личности среди "обезличенных силуэтов"?

Доступ к данным системы получат управляющие компании

для детерминирования места укладки асфальта через газон по количесту проходящих силуэтов, как символу оптимальности маршрута?

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Игорь Херник
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Подозрительный Кот

добро пожаловать в Сити-17

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пепси

Доигрались с "лишь бы не гражданская"?)

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Понятный паркур

Я распознаю силуэт с двух нот

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Проедемте в Братеево

Как будто эта хуйня вчера началась https://www.bbc.com/russian/features-52219260
Всем похуй как водится

"Умный город" или "Старший брат"? Как мэрия…
Московские власти с видимым удовольствием рапортуют об имеющихся у них "технических возможностях…
www.bbc.com
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