Она уже работает на 200 объектах: в парках, медицинских учреждениях, на автобусных остановках и других.

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Фото Александра Петросяна, «Коммерсантъ»

Поставщик системы распознавания лиц NtechLab договорился с Московской областью и ещё двумя регионами, названия которых не раскрывает, о внедрении системы распознавания силуэтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Система позволит получить обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий. ПО распознаёт силуэт на видео с городских камер: так можно посчитать количество посетителей и проанализировать маршруты их перемещения. Например, данные с камер на автобусных остановках можно использовать для планирования маршрутов.

Данные сохраняются в форме аналитических отчётов и таблиц, их удаляют спустя установленное заказчиком время. .

Замминистра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Вячеслав Метелев отметил, что «благодаря технологиям усилился контроль за безопасностью граждан и, как следствие,— профилактикой преступлений и правонарушений». Доступ к данным системы получат оперативно-разыскные службы, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании , добавил он.