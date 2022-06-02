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В России пользователи столкнулись со сбоем в работе Proton VPN. Сервис предположил, что его начали блокировать Статьи редакции

В реестрах Роскомнадзора сайта нет.

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О проблемах с подключением к VPN-сервису в России компания сообщила вечером 1 июня 2022 года. В Proton отметили, что изучают проблему, но она не связана с действиями со стороны сервиса.

«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — написала компания.

О недоступности VPN-сервиса сообщают и некоторые пользователи твиттера.

Замир Закиев @lybimayayuliya
@plushev Перестал работать со вчерашнего дня(
Plushev @plushev
Подписчики из России пишут, что у них не работает Proton VPN, возможно, блокируют.
123 @Real_podonok
@ProtonVPN In Russia proton now blocking? Dont work (

В реестрах Роскомнадзора, по данным на утро 2 июня, сайтов protonvpn.com и proton.me нет. По данным Globalcheck, сайт proton.me недоступен на сетях Tele2 и «Ростелекома», protonvpn.com доступен.

По данным «Медиазоны», проблемы с доступом также возникли у клиентов сервиса Lantern.

Обновлено в 10:30. Российские пользователи также сообщают о сбоях в работе NordVPN. По данным Globalcheck, сайт nordvpn.com недоступен на сетях «Ростелекома», МТС, «Мегафона», Tele2, «Билайна», Yota. В реестрах Роскомнадзора сайта нет.

В конце мая 2022 года о возможной блокировке в России сообщил VPN-сервис Windscribe. 1 июня компания обновила расширения для браузеров Chrome и Firefox, чтобы сервис снова стал доступен.

#новости #vpn #блокировки

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42 комментария
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FckVPN

Сейчас набегут всякие впн сервисы пиариться сразу

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Спящий Кит
FckVPN

Лол

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FckVPN

Спасибо за пиар, брат

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Соросята спасают Темнова

Спасибо за работу во время блока телеги

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

В текущее время рекламировать VPN — не закшвар, разрешаю брат

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Вторичный чувак

Согласен

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FckVPN

Получается уместно будет даже рассказать, что у нас есть пробники на 7 дней, пока коллеги на ремонте?

https://t.me/FCK_RKN_bot?start=leto

Ходят слухи, этого времени хватит, чтобы сделать новую землю с настройками по умолчанию.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Как увлекательно 😍
Расскажите что-нибудь ещё про свой потрясающий VPN

А если без шуток, то сейчас очень уместным был бы пост-разбор про протоколы VPN, чем отличаются и как их блокируют

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Игорь Херник
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Эммануэль Макрон. Звони обниму
In Russia proton now blocking? Dont work (

MGIMO finished

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Специализированный самолет

ask!

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Veritas Vincit

Поздравляю тех, кто оплатитил VPN сервисы на год и более. Вы инвестировали в ...

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Алексей Личевский

Глупо ожидать идеальной работы от сколько угодно платного сервиса в стране, которая все силы тратит на то, чтобы они не работали

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Nai

Psiphon устанавливайте

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Borelias

И Lantern. Лучше иметь пару запасных вариантов.

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пинса

На телефоне уже два года хорошо работает, на пк нет.

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Артем Сизко

Решили крутить гайки по сверхускоренной программе, без смазки народу может не зайти с непривычки, а может наоборот, понравится)

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Dra

Почему-то вспомнилось, как ещё недавно они блокировки аргументировали ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ. Лицемерные гнилые путинские подстилки.

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Roman

Так всегда же так происходит: сначала дети, потом верующие, потом ветераны, теперь вот вс эрэф.

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Roman

Считаю, стоит присмотреться к тем впн, которые китайцы используют для обзора великого фаервола, а не тем, которые громче всего пиарятся.

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Senrigan

И какие это?

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Roman

Товарищ майор, ну толсто же

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Andre Macareno

Полагаю, речь про реализации шедоусокс-проксей типа аутлайна

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Чистый Кирилл

MaoVPN

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Соросята спасают Темнова

Пишу с протона

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Соросята спасают Темнова

Шучу, я из Голландии

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Wasabi

Дома провайдер акадо: proton не пашет. С мобилы: подключается. У жены моб Менафно, протон не работает

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Районный крюк

Да, на МТС Домашний интернет и Мегафон мобильный (Киров) со второй половины вчерашнего дня не подключается Proton VPN. Пока перешёл на Psiphon

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Чистый Кирилл
Спасибо за ваше терпение и понимание», — написала компания

Перешел на warp

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Фархад Азимов

Посоветовал бы некоторые сервисы которые работают лучше всех ваших этих турбо шмурбо впнов, но боюсь что скорость упадет после вашего наплыва

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Зеленый самолет

Проблем не заметил. На бесплатной версии несколько месяцев назад были проблемы с подключением из за перегрузки бесплатных серверов
Кстати за proton можно платить битком

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Борат Сагдиев

да опять скорее всего роскомпозор случайно какой-нибудь сервак заблочил с кучей привязанных доменов

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Konsul Hellsing

Windscribe на Теле2 пару дней колбасило, сейчас стало норм. VPNы борятся с блокировками себя?

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Телевизионный кубок

да

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Denis Slobodskoy

У меня Browsec тоже сдох (хотя не полностью - на TJ как-то получается прорваться)

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Glory to Ukraine

Сижу на бесплатном ВПН от команды из Бангладеш.
Збс.

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Glory to Ukraine

Для ПК используется IPVanish. Только нужна демо-версия какого-то ещё ВПН, чтобы попасть на сайт, залогиниться и оплатить.

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Лев Ботвинник

Что не так с Psiphon?

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Just Whatever

Меня больше интересует, с какой стати VPN-сервисы "плюнут и уйдут", если страны с активной цензурой интернета - одна из их ключевых ЦА.

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Достойный Данила

Тем, у кого есть возможность оплатить зарубежные облачные сервисы (крипта, гифт карты), рекомендую Outline
https://getoutline.org/
Забанят подсеть DigitalOcean во Франкфурте - переносим инстанс в другое место или другой сервис

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Jake Vasya

бля душат

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Черт из табакеркИ

Псифон на Теле2 не работал тоже

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