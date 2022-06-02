В России пользователи столкнулись со сбоем в работе Proton VPN. Сервис предположил, что его начали блокировать Статьи редакции
В реестрах Роскомнадзора сайта нет.
О проблемах с подключением к VPN-сервису в России компания сообщила вечером 1 июня 2022 года. В Proton отметили, что изучают проблему, но она не связана с действиями со стороны сервиса.
«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — написала компания.
О недоступности VPN-сервиса сообщают и некоторые пользователи твиттера.
В реестрах Роскомнадзора, по данным на утро 2 июня, сайтов protonvpn.com и proton.me нет. По данным Globalcheck, сайт proton.me недоступен на сетях Tele2 и «Ростелекома», protonvpn.com доступен.
По данным «Медиазоны», проблемы с доступом также возникли у клиентов сервиса Lantern.
Обновлено в 10:30. Российские пользователи также сообщают о сбоях в работе NordVPN. По данным Globalcheck, сайт nordvpn.com недоступен на сетях «Ростелекома», МТС, «Мегафона», Tele2, «Билайна», Yota. В реестрах Роскомнадзора сайта нет.
В конце мая 2022 года о возможной блокировке в России сообщил VPN-сервис Windscribe. 1 июня компания обновила расширения для браузеров Chrome и Firefox, чтобы сервис снова стал доступен.
Сейчас набегут всякие впн сервисы пиариться сразу
Лол
Спасибо за пиар, брат
Спасибо за работу во время блока телеги
В текущее время рекламировать VPN — не закшвар, разрешаю брат
Согласен
Получается уместно будет даже рассказать, что у нас есть пробники на 7 дней, пока коллеги на ремонте?
https://t.me/FCK_RKN_bot?start=leto
Ходят слухи, этого времени хватит, чтобы сделать новую землю с настройками по умолчанию.
Как увлекательно 😍
Расскажите что-нибудь ещё про свой потрясающий VPN
А если без шуток, то сейчас очень уместным был бы пост-разбор про протоколы VPN, чем отличаются и как их блокируют
MGIMO finished
ask!
Поздравляю тех, кто оплатитил VPN сервисы на год и более. Вы инвестировали в ...
Глупо ожидать идеальной работы от сколько угодно платного сервиса в стране, которая все силы тратит на то, чтобы они не работали
Psiphon устанавливайте
И Lantern. Лучше иметь пару запасных вариантов.
На телефоне уже два года хорошо работает, на пк нет.
Решили крутить гайки по сверхускоренной программе, без смазки народу может не зайти с непривычки, а может наоборот, понравится)
Почему-то вспомнилось, как ещё недавно они блокировки аргументировали ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ. Лицемерные гнилые путинские подстилки.
Так всегда же так происходит: сначала дети, потом верующие, потом ветераны, теперь вот вс эрэф.
Считаю, стоит присмотреться к тем впн, которые китайцы используют для обзора великого фаервола, а не тем, которые громче всего пиарятся.
И какие это?
Товарищ майор, ну толсто же
Полагаю, речь про реализации шедоусокс-проксей типа аутлайна
MaoVPN
Пишу с протона
Шучу, я из Голландии
Дома провайдер акадо: proton не пашет. С мобилы: подключается. У жены моб Менафно, протон не работает
Да, на МТС Домашний интернет и Мегафон мобильный (Киров) со второй половины вчерашнего дня не подключается Proton VPN. Пока перешёл на Psiphon
Перешел на warp
Посоветовал бы некоторые сервисы которые работают лучше всех ваших этих турбо шмурбо впнов, но боюсь что скорость упадет после вашего наплыва
Проблем не заметил. На бесплатной версии несколько месяцев назад были проблемы с подключением из за перегрузки бесплатных серверов
Кстати за proton можно платить битком
да опять скорее всего роскомпозор случайно какой-нибудь сервак заблочил с кучей привязанных доменов
Windscribe на Теле2 пару дней колбасило, сейчас стало норм. VPNы борятся с блокировками себя?
да
У меня Browsec тоже сдох (хотя не полностью - на TJ как-то получается прорваться)
Сижу на бесплатном ВПН от команды из Бангладеш.
Збс.
Для ПК используется IPVanish. Только нужна демо-версия какого-то ещё ВПН, чтобы попасть на сайт, залогиниться и оплатить.
Что не так с Psiphon?
Меня больше интересует, с какой стати VPN-сервисы "плюнут и уйдут", если страны с активной цензурой интернета - одна из их ключевых ЦА.
Тем, у кого есть возможность оплатить зарубежные облачные сервисы (крипта, гифт карты), рекомендую Outline
https://getoutline.org/
Забанят подсеть DigitalOcean во Франкфурте - переносим инстанс в другое место или другой сервис
бля душат
Псифон на Теле2 не работал тоже