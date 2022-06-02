Бесплатный фотосток Pixabay заблокировал доступ для пользователей из России Статьи редакции
Из-за военных действий в Украине.
Банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями.
Причина — военные действия в Украине. Компания рекомендовала посетить страницу ООН, чтобы прочитать достоверную информацию о том, что там происходит.
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Владимир Владимирович Хуйло уже собирает вещи и вылетает в Гаагу.
Зато такие как ты рвутся, уже не зря
Вперед ногами
В самолёте все летят вперёд ногами
Российские войска уже отступили в полном составе в Белгородскую область?
3 месяца не осуждали, было норм.
"недоступна" пишется слитно
Всегда кекаю с фразы "незаконная война"
Есть примеры законной войны?
Гражданская может?)
прям закон выходит - разрешаю гражданскую войну?)
Совбез ООН может легитимизировать военную операцию. Мы сейчас живем по международным договорам.
ну ок, были примеры, чтобы ООН узаконил войну, не операцию там какую нибудь, а войну против какой нибудь страны?
Мобильную версию страницы ООН подправить стоит.
А надо было писать так.
"яв связи с требованиями властей США мы вынуждены прекратить экономическое взаимодействие с РФ в целях избежания взысканий со стороны властей США. Наша компания придерживается пацифистских убеждений и крайне осуждает насилие в любой форме, но к сожалению, мы вынуждены на неопределенный срок прекратить продажу товаров и услуг гражданам РФ. "
Вот это было бы и честное , и в то же время со своей позицией и вполне серьезное заявление.
А так это копипаста со вчерашних "героев".