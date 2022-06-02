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Бесплатный фотосток Pixabay заблокировал доступ для пользователей из России Статьи редакции

Из-за военных действий в Украине.

Банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями.

Причина — военные действия в Украине. Компания рекомендовала посетить страницу ООН, чтобы прочитать достоверную информацию о том, что там происходит.

#новости #конфликтнаукраине #ктоушёл

403 просмотров
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15 комментариев
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Предыдущий цветок

Владимир Владимирович Хуйло уже собирает вещи и вылетает в Гаагу.

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Невесело и невкусно

Зато такие как ты рвутся, уже не зря

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Чистый Кирилл

Вперед ногами

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Невесело и невкусно

В самолёте все летят вперёд ногами

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Борат Сагдиев

Российские войска уже отступили в полном составе в Белгородскую область?

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Условный шар

3 месяца не осуждали, было норм.

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Возможный ихтиандр

"недоступна" пишется слитно

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Закрытый шмель

Всегда кекаю с фразы "незаконная война"
Есть примеры законной войны?

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Дима Уточкин

Гражданская может?)

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Закрытый шмель

прям закон выходит - разрешаю гражданскую войну?)

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gene4000

Совбез ООН может легитимизировать военную операцию. Мы сейчас живем по международным договорам.

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Закрытый шмель

ну ок, были примеры, чтобы ООН узаконил войну, не операцию там какую нибудь, а войну против какой нибудь страны?

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Лишенный Денис

Мобильную версию страницы ООН подправить стоит.

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Энергичный клуб

А надо было писать так.
"яв связи с требованиями властей США мы вынуждены прекратить экономическое взаимодействие с РФ в целях избежания взысканий со стороны властей США. Наша компания придерживается пацифистских убеждений и крайне осуждает насилие в любой форме, но к сожалению, мы вынуждены на неопределенный срок прекратить продажу товаров и услуг гражданам РФ. "

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Энергичный клуб

Вот это было бы и честное , и в то же время со своей позицией и вполне серьезное заявление.
А так это копипаста со вчерашних "героев".

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