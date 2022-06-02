Если фрилансер переедет в другую страну, доступ к платформе восстановят.

Пользователи фриланс-биржи Upwork из России и Беларуси получили письма, в которых компания сообщила им о бане аккаунтов. На это пожаловались пользователи твиттера. О блокировке также пишут «Коммерсантъ» и Myfin.by.

Upwork заморозила аккаунты пользователей, которые физически находится в России и Беларуси. Если фрилансер сменит место жительства, то доступ к платформе восстановят. В письме также даётся ссылка на инструкцию по возвращению аккаунта к работе после релокации.

Upwork объявила о приостановке работы в России и Беларуси 7 марта. Возможность создания аккаунтов из этих стран убрали. Все старые профили россиян и белорусов пропали из поиска. Компания предупредила, что до 1 мая 2022 года все активные контракты должны быть завершены.