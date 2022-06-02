Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси Статьи редакции
Если фрилансер переедет в другую страну, доступ к платформе восстановят.
Пользователи фриланс-биржи Upwork из России и Беларуси получили письма, в которых компания сообщила им о бане аккаунтов. На это пожаловались пользователи твиттера. О блокировке также пишут «Коммерсантъ» и Myfin.by.
Upwork заморозила аккаунты пользователей, которые физически находится в России и Беларуси. Если фрилансер сменит место жительства, то доступ к платформе восстановят. В письме также даётся ссылка на инструкцию по возвращению аккаунта к работе после релокации.
Upwork объявила о приостановке работы в России и Беларуси 7 марта. Возможность создания аккаунтов из этих стран убрали. Все старые профили россиян и белорусов пропали из поиска. Компания предупредила, что до 1 мая 2022 года все активные контракты должны быть завершены.
Ещё один крупный удар по нашим диктатурам.
Лука и Пу были в ярости когда узнали
Так им и надо этим фрилансерам. Я слышал что они прицелы Путину поставляли и еще они нефть вроде закупают, и вообще, фрилансеры это опора всего бюджета РФ, и там ватник на ватнике еще. Но это не точно.
Каждый делает жизнь здесь хуже, как может. Причем это не из серии, что "Байдену вход в наше кафе Наташа закрыт", это реально имеет последствия.
Ну вам, так сказать, тонко намекают, что делайте что-то со страной или идите на хуй.
Судя по таким постам — был сделан выбор пойти на хуй.
Но порвался снова ты
А кто сказал что они хотят убрать диктатора?
Лицемеры, блять.
Небо закрыть боятся, вооружение дают мизерное.
Каждый день 1 млрд долларов Европа передаёт России за газ, спонсируя тем самым войну.
Зато, блять, всех россиян заблокировали на своих ресурсах и платёжных системах. "Воины" хуевы.
Ах да, они ещё говорят о том, чтобы "сохранить лицо" диктатору
Почему апворк не закрывает небо? И зачем апворк платит за газ путину?
#upworkclosethesky
Остаётся только написать им где они были 8 лет.
Эти Они сейчас с тобой в одной комнате?
Делают то что могут делать, не рвись.
та небо и так закрыто. постепенно отказываются от нефтегаза. такую дичь пиздел макрон
Предлагаю посмотреть с другой стороны. Живя в БССР и РСФСР ты зарабатываешь деньги за рубежом, тратишь их в своей стране, скорее всего платишь налоги, значит косвенно спонсируешь войну. Логика в этом есть, пусть и неприятная.
логика то есть, но тем кто не поддерживает т.н. СВО путей выхода не предлагают. условный сечин так или иначе забашляет и не будет испытывать нужды в чем либо. условные заводчане клепающие танчики тоже особо не пострадают, равно как и силовики, менты, военные.
Логика есть, а еще двойные стандарты.
И тут на Лентаче начался сущий комшмар... ВОТ ТУПЫЕ А НАС ТО ПРОСТОЙ НАРОД ЗА ЧТО. ВЫ ТАК ДИКТАТОРА СВЕРГНУТЬ СОБРАЛИСЬ АХАХАХ А НЕФТЬ И ГАЗ ПОКУПАЕТЕ
так и есть, платят миллиарды государству, бьют по мирному населению. че не так что ли?
эта блокировка обходится или нет? кто в курсе?
да, устраиваешься на завод
Переездом
ВПН, подмена геолокации, карточка банка не из РФ/РБ, и N долларов на отрисовку квитанции за коммуналку
Насколько помню, как-то чекал ради интереса, они требуют подтверждения физического местонахождения.
Едешь в Казахстан, получаешь банковский счет и карту, на банковском счете (или договоре аренды) есть адрес, фотографируешь и скидываешь туда.
В чем новость? Это объявляли еще в марте, а реализовали в Мае.
Сегодняшняя рассылка просто ошибка по всей видимости.
В начале мая закрыли все контракты, но дали время вывести деньги. С 31 мая должны были заблокировать вход в аккаунт вообще, но письма прислали только вчера.
Забавно, нет, чтоб просто сказать, ах вы, плохие русские, идите на куй, но нет, переезжайте в другую страну, тогда разблокируем, при этом в Европу мы вас не пустим или пустим максимум на 3 месяца, карту для переводов оформить не дадим, но вы переезжайте, да. Понятно, что не upwork определяет правила миграционной политики, но все равно звучит довольно лицемерно.
Хорошо, что я слишком тупой для фриланса.
ну правильно , вымыть мозг из мордора , а дибилов оставить ч
Ну жизнь впринципе несправедлива. Надо было раньше думать
Но апворк работает не только в ЕС) Было бы желание, хоть куда-то можно всегда уехать.
Вот путину и его опг больно то сделали. Это как пиар, иначе не расценить
нет это как способ вымывания мозгов со страны . Либо релокейт либо пиздуй на завод
меня тоже заблочили
лайк за ник. чет только заметил
2 знакомых белоруса - один переехал в Польшу год назад, другой месяц назад.
У меня знакомые беларусы еще 24 сели на самолет и улетели в Узбекистан
Белорусы здорового человека. Беларусы курильщика скоро могут начать показывать отрицательный рост продолжительности жизни где-то на границе с Украиной
Свежая слоу-пок новость?
Белорусов то нахуя банить? Идите блять за них под ментами постойте
Ну, типа, идите умирайте, пытаясь сменить режим. Видимо посыл такой был.
Всего-то дали территории под ракеты\вторжение и щас объявляют об открытии "Украинского направления", а так не виноваты ни в чём, святые.
Яка сумна новына.
Как раз вчера на соседнем VC читал, что "Война это нормально, все ведут войны, мы чем хуже? Получите-распишитесь".
VC нам не сосед
вц еще хуже чем дтф
Kind regards Upwork
Hi Kiril now you gay