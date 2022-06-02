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Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси Статьи редакции

Если фрилансер переедет в другую страну, доступ к платформе восстановят.

Пользователи фриланс-биржи Upwork из России и Беларуси получили письма, в которых компания сообщила им о бане аккаунтов. На это пожаловались пользователи твиттера. О блокировке также пишут «Коммерсантъ» и Myfin.by.

Upwork заморозила аккаунты пользователей, которые физически находится в России и Беларуси. Если фрилансер сменит место жительства, то доступ к платформе восстановят. В письме также даётся ссылка на инструкцию по возвращению аккаунта к работе после релокации.

Upwork объявила о приостановке работы в России и Беларуси 7 марта. Возможность создания аккаунтов из этих стран убрали. Все старые профили россиян и белорусов пропали из поиска. Компания предупредила, что до 1 мая 2022 года все активные контракты должны быть завершены.

#новости #ктоушёл

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123 комментария
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Предыдущий цветок

Ещё один крупный удар по нашим диктатурам.

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Генетический бас

Лука и Пу были в ярости когда узнали

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4 комментария
Cлоновьи хоботы

Так им и надо этим фрилансерам. Я слышал что они прицелы Путину поставляли и еще они нефть вроде закупают, и вообще, фрилансеры это опора всего бюджета РФ, и там ватник на ватнике еще. Но это не точно.

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4 комментария
Правый Даниль

Каждый делает жизнь здесь хуже, как может. Причем это не из серии, что "Байдену вход в наше кафе Наташа закрыт", это реально имеет последствия.

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2 комментария
Ukrainian

Ну вам, так сказать, тонко намекают, что делайте что-то со страной или идите на хуй.

Судя по таким постам — был сделан выбор пойти на хуй.

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8 комментариев
Невесело и невкусно

Но порвался снова ты

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1 комментарий
Era

А кто сказал что они хотят убрать диктатора?

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Лицемеры, блять.
Небо закрыть боятся, вооружение дают мизерное.
Каждый день 1 млрд долларов Европа передаёт России за газ, спонсируя тем самым войну.
Зато, блять, всех россиян заблокировали на своих ресурсах и платёжных системах. "Воины" хуевы.
Ах да, они ещё говорят о том, чтобы "сохранить лицо" диктатору

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Относительный вентилятор

Почему апворк не закрывает небо? И зачем апворк платит за газ путину?

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29 комментариев
За хороших русских

#upworkclosethesky

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russianvoodoo

Остаётся только написать им где они были 8 лет.

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1 комментарий
Rostilj je najbolje

Эти Они сейчас с тобой в одной комнате?

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Mikhail

Делают то что могут делать, не рвись.

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Александр Голубев

та небо и так закрыто. постепенно отказываются от нефтегаза. такую дичь пиздел макрон

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Диплодок

Предлагаю посмотреть с другой стороны. Живя в БССР и РСФСР ты зарабатываешь деньги за рубежом, тратишь их в своей стране, скорее всего платишь налоги, значит косвенно спонсируешь войну. Логика в этом есть, пусть и неприятная.

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Пушистый зверек

логика то есть, но тем кто не поддерживает т.н. СВО путей выхода не предлагают. условный сечин так или иначе забашляет и не будет испытывать нужды в чем либо. условные заводчане клепающие танчики тоже особо не пострадают, равно как и силовики, менты, военные.

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4 комментария
Dmitry Smirnoff

Логика есть, а еще двойные стандарты.

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Рома

И тут на Лентаче начался сущий комшмар... ВОТ ТУПЫЕ А НАС ТО ПРОСТОЙ НАРОД ЗА ЧТО. ВЫ ТАК ДИКТАТОРА СВЕРГНУТЬ СОБРАЛИСЬ АХАХАХ А НЕФТЬ И ГАЗ ПОКУПАЕТЕ

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дай пять рублей

так и есть, платят миллиарды государству, бьют по мирному населению. че не так что ли?

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11 комментариев
Андрей Лагутин

эта блокировка обходится или нет? кто в курсе?

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Anti-gravity cake

да, устраиваешься на завод

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3 комментария
Удачный алмаз

Переездом

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3 комментария
Glory to Ukraine

ВПН, подмена геолокации, карточка банка не из РФ/РБ, и N долларов на отрисовку квитанции за коммуналку

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2 комментария
Мудрый хичхакер

Насколько помню, как-то чекал ради интереса, они требуют подтверждения физического местонахождения.

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1 комментарий
Конь Федерации

Едешь в Казахстан, получаешь банковский счет и карту, на банковском счете (или договоре аренды) есть адрес, фотографируешь и скидываешь туда.

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Anton Izmailov

В чем новость? Это объявляли еще в марте, а реализовали в Мае.
Сегодняшняя рассылка просто ошибка по всей видимости.

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Удачный алмаз

В начале мая закрыли все контракты, но дали время вывести деньги. С 31 мая должны были заблокировать вход в аккаунт вообще, но письма прислали только вчера.

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Семен Петров

Забавно, нет, чтоб просто сказать, ах вы, плохие русские, идите на куй, но нет, переезжайте в другую страну, тогда разблокируем, при этом в Европу мы вас не пустим или пустим максимум на 3 месяца, карту для переводов оформить не дадим, но вы переезжайте, да. Понятно, что не upwork определяет правила миграционной политики, но все равно звучит довольно лицемерно.
Хорошо, что я слишком тупой для фриланса.

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LSergey

ну правильно , вымыть мозг из мордора , а дибилов оставить ч

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Юрий Иванков

Ну жизнь впринципе несправедлива. Надо было раньше думать

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Диплодок

Но апворк работает не только в ЕС) Было бы желание, хоть куда-то можно всегда уехать.

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Черт из табакеркИ

Вот путину и его опг больно то сделали. Это как пиар, иначе не расценить

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LSergey

нет это как способ вымывания мозгов со страны . Либо релокейт либо пиздуй на завод

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1 комментарий
дорогой БРАТ Донателло

меня тоже заблочили

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Женский блик

лайк за ник. чет только заметил

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IvanDurov

2 знакомых белоруса - один переехал в Польшу год назад, другой месяц назад.

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Спящая сова

У меня знакомые беларусы еще 24 сели на самолет и улетели в Узбекистан

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Вячеслав

Белорусы здорового человека. Беларусы курильщика скоро могут начать показывать отрицательный рост продолжительности жизни где-то на границе с Украиной

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Зянон

Свежая слоу-пок новость?

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Timur Badretdinov

Белорусов то нахуя банить? Идите блять за них под ментами постойте

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Cлоновьи хоботы

Ну, типа, идите умирайте, пытаясь сменить режим. Видимо посыл такой был.

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Pierre Duck

Всего-то дали территории под ракеты\вторжение и щас объявляют об открытии "Украинского направления", а так не виноваты ни в чём, святые.

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Pierre Duck

Яка сумна новына.
Как раз вчера на соседнем VC читал, что "Война это нормально, все ведут войны, мы чем хуже? Получите-распишитесь".

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Cлоновьи хоботы

VC нам не сосед

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1 комментарий
Dmitry Smirnoff

вц еще хуже чем дтф

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no money no honey
Kirill ebyot gorill
Kind regards Upwork
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Давний пёс_анон

Hi Kiril now you gay

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Pierre Duck
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