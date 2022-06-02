Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выставил свою Нобелевскую премию на аукцион Статьи редакции
Средства перечислят в ЮНИСЕФ на помощь детям-беженцам из Украины.
Нобелевскую премию выставили на продажу в нью-йоркском аукционном доме Heritage Auctions. Торги начались 1 июня, а завершатся 20-го, пишет «Новая газета».
Вырученные средства пойдут на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям. Муратов заявил, что все сотрудники редакции поддержали его решение.
Сопредседатель Heritage Auctions Джим Гальперин поддержал решение Муратова: «Наша роль — поддерживать смелых лидеров, таких как Дмитрий Муратов и его коллеги, когда они находят изобретательные тактики оказания помощи детям, пострадавшим от этой ***** [«спецоперации»]». Решение также поддержали в ЮНИСЕФ.
- 8 октября 2021 года Муратов получил Нобелевскую премию мира. О намерении продать медаль с аукциона он объявил 22 марта. В конце марта «Новая газета» приостановила работу после второго предупреждения Роскомнадзора, которое грозит отзывом лицензии СМИ.
- 7 апреля на Муратова напали в вагоне поезда Москва-Самара и облили красной масляной краской с ацетоном. Врачи диагностировали у него ожог глаз и конъюнктивы. В конце мая Муратова назвали одним из 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события в Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Эта цензура выглядит уморительно. Я прочитал "от этой x***и".
Я думал он уже. Крутой мужик, жаль я о нём узнал только лишь когда случилось вот это вот всё
они перехали в телегу https://t.me/novaya_europe но были вынуждены вывезти или уволить авторов, как я понимаю. Статьи у них перестали выходить, лишь новостные сводки
Ну выставил и выставил
Что с тобой не так, без настроения какой-то?
Санкции меня доканали
Они тебе только на пользу
А говорили, санкции не работают
Надеюсь путин переживает по поводу твоего состояния.
Достойный поступок!
Отлично!
Через секунду на RT:
"Главный редактор Новой газеты ПИАРИТСЯ на специальной военной операции"