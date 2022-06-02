Мы много думали об этом в редакции «Новой газеты», мы много размышляли об этом, и мы поняли, что есть те, кому намного более тяжело, чем нам. Это беженцы. Больные украинские дети. Им намного тяжелее, чем нам. И поэтому нам не надо себя жалеть. Мы поняли, что для того, чтобы помочь жертвам этой ***** [«спецоперации»] можно и нужно отдать самое дорогое и значимое, что у тебя есть. И мы решили выставить на аукцион Нобелевскую медаль, золотую, знаменитую, тяжелую. Эту медаль, которая полагается к Нобелевской премии мира. Деньги попадут детям-беженцам. Где бы они не были: в странах Европы, в Украине или в России. Больше для мира чужих беженцев нет.