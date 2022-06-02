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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выставил свою Нобелевскую премию на аукцион Статьи редакции

Средства перечислят в ЮНИСЕФ на помощь детям-беженцам из Украины.

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Нобелевскую премию выставили на продажу в нью-йоркском аукционном доме Heritage Auctions. Торги начались 1 июня, а завершатся 20-го, пишет «Новая газета».

Вырученные средства пойдут на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям. Муратов заявил, что все сотрудники редакции поддержали его решение.

Мы много думали об этом в редакции «Новой газеты», мы много размышляли об этом, и мы поняли, что есть те, кому намного более тяжело, чем нам. Это беженцы. Больные украинские дети. Им намного тяжелее, чем нам. И поэтому нам не надо себя жалеть. Мы поняли, что для того, чтобы помочь жертвам этой ***** [«спецоперации»] можно и нужно отдать самое дорогое и значимое, что у тебя есть. И мы решили выставить на аукцион Нобелевскую медаль, золотую, знаменитую, тяжелую. Эту медаль, которая полагается к Нобелевской премии мира. Деньги попадут детям-беженцам. Где бы они не были: в странах Европы, в Украине или в России. Больше для мира чужих беженцев нет.

Дмитрий Муратов
главный редактор «Новой газеты»

Сопредседатель Heritage Auctions Джим Гальперин поддержал решение Муратова: «Наша роль — поддерживать смелых лидеров, таких как Дмитрий Муратов и его коллеги, когда они находят изобретательные тактики оказания помощи детям, пострадавшим от этой ***** [«спецоперации»]». Решение также поддержали в ЮНИСЕФ.

  • 8 октября 2021 года Муратов получил Нобелевскую премию мира. О намерении продать медаль с аукциона он объявил 22 марта. В конце марта «Новая газета» приостановила работу после второго предупреждения Роскомнадзора, которое грозит отзывом лицензии СМИ.
  • 7 апреля на Муратова напали в вагоне поезда Москва-Самара и облили красной масляной краской с ацетоном. Врачи диагностировали у него ожог глаз и конъюнктивы. В конце мая Муратова назвали одним из 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события в Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #муратов #нобелевскаяпремия

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12 комментариев
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Изящный инструмент
пострадавшим от этой ***** [«спецоперации»]

Эта цензура выглядит уморительно. Я прочитал "от этой x***и".

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Игорь Херник

Я думал он уже. Крутой мужик, жаль я о нём узнал только лишь когда случилось вот это вот всё

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ДЕДос Атака

они перехали в телегу https://t.me/novaya_europe но были вынуждены вывезти или уволить авторов, как я понимаю. Статьи у них перестали выходить, лишь новостные сводки

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Ху Эмай

Ну выставил и выставил

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Кредитный ихтиандр

Что с тобой не так, без настроения какой-то?

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Ху Эмай

Санкции меня доканали

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Нормативный каякер

Они тебе только на пользу

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Подводной цветок

А говорили, санкции не работают

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ДЕДос Атака

Надеюсь путин переживает по поводу твоего состояния.

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Изящный инструмент

Достойный поступок!

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Чистый Кирилл
Средства перечислят в ЮНИСЕФ на помощь детям-беженцам из Украины

Отлично!

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Подводной цветок

Через секунду на RT:
"Главный редактор Новой газеты ПИАРИТСЯ на специальной военной операции"

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