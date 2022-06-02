Ведомство впервые использовало такую формулировку и сослалось на федеральный закон.

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Роскомнадзор ответил на сообщения о блокировке VPN-сервиса Proton. Средства обхода блокировок признаны угрозой, заявили в ведомстве. Об этом сообщают РБК и «Интерфакс».

Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство. Роскомнадзор

Роскомнадзор ссылается на закон «О связи», но TJ не удалось найти в нём формулировку о средствах обхода блокировок как угрозе. Согласно поправкам, вступившим в силу в 2017 году, сервисам запрещено предоставлять доступ к запрещённым на территории России ресурсам. Роскомнадзор должен направлять требования о прекращении работы в течение 30 дней, однако публично неизвестно, чтобы какой-либо сервис из тех, что начали блокировать, получал письмо от ведомства.

Вечером 1 июня пользователи Proton VPN пожаловались на проблемы с подключением к сервису. В компании отметили что это не связано с действиями со стороны сервиса: «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям. [...] Мы продолжаем попытки обойти блокировку». Проблемы с доступом также возникли у клиентов сервисов Lantern и NordVPN.

В конце мая о возможной блокировке в России сообщил VPN-сервис Windscribe. Через несколько дней в Западной Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону возникли проблемы с доступом к серверам на VPN-протоколах IPsec и IKEv2.