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Роскомнадзор о «бане» Proton VPN: средства обхода блокировок «противоправного контента» признаны угрозой Статьи редакции

Ведомство впервые использовало такую формулировку и сослалось на федеральный закон.

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Роскомнадзор ответил на сообщения о блокировке VPN-сервиса Proton. Средства обхода блокировок признаны угрозой, заявили в ведомстве. Об этом сообщают РБК и «Интерфакс».

Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство.

Роскомнадзор

Роскомнадзор ссылается на закон «О связи», но TJ не удалось найти в нём формулировку о средствах обхода блокировок как угрозе. Согласно поправкам, вступившим в силу в 2017 году, сервисам запрещено предоставлять доступ к запрещённым на территории России ресурсам. Роскомнадзор должен направлять требования о прекращении работы в течение 30 дней, однако публично неизвестно, чтобы какой-либо сервис из тех, что начали блокировать, получал письмо от ведомства.

Вечером 1 июня пользователи Proton VPN пожаловались на проблемы с подключением к сервису. В компании отметили что это не связано с действиями со стороны сервиса: «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям. [...] Мы продолжаем попытки обойти блокировку». Проблемы с доступом также возникли у клиентов сервисов Lantern и NordVPN.

В конце мая о возможной блокировке в России сообщил VPN-сервис Windscribe. Через несколько дней в Западной Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону возникли проблемы с доступом к серверам на VPN-протоколах IPsec и IKEv2.

Технологии
О VPN в России: законно ли им пользоваться, могут ли заблокировать все сервисы и какова «цена» бесплатных приложений Статьи редакции

Разбор TJ, который актуальнее с каждой новой блокировкой в рунете.

Петтер Лагсон, Unsplash

#новости #блокировки #vpn

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225 комментариев
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Частый Слава

Интернет признан угрозой России

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Dan

Да, там пишут правду для людей. Для всех остальных есть первый анал

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1 комментарий
BigDaddy

Россияне признаны угрозой России

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VechirnyiMykolaiv

РФ признана угрозой в мире...

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Снежный космос

Второй раунд борьбы за внимание нормисов и лоялистов, которые проглотили блокировки сайтов, соц-сетей и сервисов под соусом условий, что им впн поможет

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Алексей Логачев

И это проглотят

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10 комментариев
Александр Дворовой

VPN помогает. VPN в целом продолжают (и продолжат) работать.

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Ученый паркур

что предлагаешь?

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28 комментариев
Выходной супер_стар

тор хуй заблокируют)

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4 комментария
Михаил Быстрянцев

IT-шники начали возвращаться, надо срочно принимать меры!

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Максим

Ни одна душа не вернулась у меня

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2 комментария
Alex V
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Theoden

Так уже. Теперь с чистой совестью дальше работает.

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Крестьянский кран

На самом деле угроза в России это Роскомнадзор

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Сценарный ящер

не. РКН - это уже следствие.

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Бандеромобіль

А как теперь Лохозин со сворой ебанатов-пропагандонов в Твиттере срать будут?

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Чистый Кирилл

У них правительственный впн сервер в Гааге

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Кредитный ихтиандр

У них всё будет как и прежде: свободный выход в инет, элитные тачки, телефоны

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Инженерный Слава

Ну для правительства связь не блокирует ничего.

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Michael Konovalov

В rutube

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Известный Никита

Охуеть. Если кто-то до сих пор не обзавёлся впской, на которую можно накатить православный shadowsocks, то сейчас самое время, я полагаю.

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Ржавый Тромбон

Пили пост, актуально. Знаю, что их дохера в инете, но здесь надо поднимать эту тему раз за разом.

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14 комментариев
Россию не спасти

Vps+shadowsocks+v2ray+websockets ты это предлагаешь

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2 комментария
Поздний крюк

Даёшь обфусцированный трафик в массы!

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5 комментариев
Rond

А чем платить за vps?

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1 комментарий
Кредитный ихтиандр

А есть гарантии, что не обяжут провайдеров и хостеров выявлять такие сервисы у себя и блокировать их работу?

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8 комментариев
Василий Герасимов

Говорят тот же outline, который shadowsocks использует, не работает

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3 комментария
Районный крюк
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Правый Даниль
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Невесело и невкусно

Скорее бы айтишников признали угрозой

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Восточный глобус

Запомни этот сквирт, и со слезами на глазах перечитай через три месяца.

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1 комментарий
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Бля, инстасамкам второй раз за два месяца жизнь ломают
ЧТО ЗА ЛЮДИ
БАЙДЕН ЗА ЭТО ОТВЕТИТ

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Восточный глобус

Росияны должны понимать, что после ухода лилипута никто санкции и запреты автоматически не снимет. Поэтому чем быстрее вы его скините, тем меньше ограничений успеете плечи получить.

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Макс Хромов

А, мы этого не знали, хорошо что, сообщили, завтра с пацанами после обеда скинем

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1 комментарий
Экспериментальный бокал

Дак смысла и нет ускорять уход никакого, ибо нет никаких гарантий моментального отмена санкций и выплаты всем россиянам по 1 млн. фунтов стерлингов - компенсацию материального и морального ущерба, нанесённого странами, вводившими санкции или объединениями этих стран.

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Александр Дворовой

Вы многого хотите от россиян.

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Космический магнит

Да, но к тому времени меня в России не будет

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1 комментарий
Прекрасная Россия Прошлого

Так Песиков сказал же, что мол НИЧЕГО СТРАШНОГО

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Универсальный историк

Бедная Россия, от всего надо защищать

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Иван Бурданов
Кругом враги, Россия – крепость
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Макс Хромов

Чуть пукнешь и всё - угроза для великой сверхдержавы, от ветерочка трясёт

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Пятая колонка

Самое ужасное, что it шники идущие в Роскомнадзор не понимают, что творят ужасное... Чтоб такие деньги платят там?

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Sasha Sorokin

Среди IT-шников полно ваты, почему вы думаете что в РКН кто-то что-то не понимает? Там наверняка работают сознательные люди на идею...

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Александр Дворовой

Как это не понимают? Я помню на Хабре были статьи про "как грамотно настраивать блокировки" и никто не кидался в авторов гнилыми помидорами. Всё они понимают, и всем им нормально. Деньги ж платят.

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1 комментарий
Кто-то

Детей кормить надо и ипотека + учитывай что большую часть работ делают подрядчики, интеграторы и венндоры, а у них деньги не пахнут

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Егор Лебедев

Отлично купил годовую подписку на ProtonVPN месяц назад, ну ебана

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Igor Ivanov

Попробуй скачать несколько конфигураций WireGuard в личном кабинете протона и вставить их в wireguard vpn

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1 комментарий
Космический магнит

Поэтому я никогда не покупаю ВПН больше чем на пару месяцев. Пошли они нахуй со своей «экономией»

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Русский

Сколько отдал?

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2 комментария
Странный фермер

Ага, а я Windscribe аналогично, но благо нашёл один сервер рабочий.

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Александр Дворовой

Они сейчас подымут новые серверы и ты продолжишь ими пользоваться.

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1 комментарий
Зеленый самолет

Не работает ? Попробуй разные протоколы и серверы
У меня работает как часы

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Hfr Olod

Буквально пару месяцев назад подумал бы "да не, не могут уже такое стерпеть". Поехавшие деды-людоеды теперь решают что вы будете смотреть, а что нет, а нынешнюю ситуацию с пропагандонами и ватой можно умножить на 10 - как по телевизору скажут, так и будет, без альтернатив с медузы, ютуба и т.д. Ребята, которые тут сидят, возможно и будут пользоваться другими средствами, но 99% россиян после отруба ВПН просто забьют на все и будут жрать то что дают. А потом и другие методы обхода запретов заблочат и здравствует чебурнет. Лет через 20 и вы подумаете "бля на Украине реально пиздец с нацистами".

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MONAR

Это вроде не впн, хрень какая то называется 1.1.1.1, можно плей маркете скачать, пока пашет.

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Александр Дворовой

там внутри туннель через wireguard.

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2 комментария
Victor Grin

VPS самый дешевый + https://github.com/hwdsl2/setup-ipsec-vpn
Инсталлится одной строчкой
Советую.

GitHub - hwdsl2/setup-ipsec-vpn: Scripts to…
Scripts to build your own IPsec VPN server, with IPsec/L2TP, Cisco IPsec and IKEv2 - GitHub…
github.com
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ae

ipsec и блокируют, лол, вместе с IKE

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1 комментарий
Уполномоченный каякер

Сижу через свой wireguard
Заблочат переделаю на shadowsocks

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Соросята спасают Темнова

Я допизделся и у меня лагать стал. Че теперь установить?

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Городской сумасшедший

Старлинк

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Экспериментальный бокал

Старбакс

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Sail

Старситизен

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Александр Дворовой

Cloudflare

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Энергичный клуб

Суперпозицию

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Николай Щорс

Стартрек

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Andy

Я уже пол года не пользуюсь впнами, обфусцирую трафик через goodbyedpi.

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Целевой рак

Но есть ещё мобильная связь. С ней как?
Хотя конечно теоретически можно дома свой впн поднять и через него трафик гнать.

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2 комментария
Александр Дворовой

Жаль Роскомнадзор не сказал фразу полностью, "признаются угрозой *власти*"

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Районный крюк

*жопе президента

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Sloowbruh

А ну всё, россияне прощайте.

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Инженерный Слава

До завтра

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Igor Ivanov

У кого Proton vpn: можно подключиться через «самое быстрое соединение». Длится пару минут.
Затем заходим в свой профиль на протонвпн и скачиваем конфигурацию WireGuard на любую страну и вставляем в WireGuard vpn. Там всё работает без проблем (у меня)
П.с. Возможно, эффект будет лучше, если выбирать «дружественные» страны, Турцию, например

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Экспериментальный бокал

То есть, у Вас есть предположение, что протокол WireGuard не заблочен?
Проверю это с Wndscribe, дам знать тут.

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3 комментария
Серебряный каякер

Тем временем метод обхода по dpi:

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Русский

Тем временем 80% аудитории, кто не будет этим заморачиваться

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2 комментария
Экспериментальный бокал

И что с ним?

Фотка № 1 "Я вроде работаю в РФ, и, может, об этом никто из ненужных не знает?"
Фотка № 2 "Да, я работал в РФ, и об этом ненужные тоже узнали. Теперь и я не работаю в РФ"

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2 комментария
Чистый Кирилл

Ведомство пытается помешать нам тут собираться

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Ш

el psy congroo

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Городской сумасшедший

Это угроза для Пыни

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Alexander Black

Чё там по альтернативам Протону, господа? Сам пока Psiphon'ом замещаюсь.

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Кирилл Карасев

Им же, ещё TikVPN

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Александр Дворовой

Cloudflare

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Виталий Иванович Иванов

Прям щас здесь через Browsec. Тока пришлось вручную выбрать Сингапур. Задарма предлагают тока Нидерланды, Сингапур и «СГА». Автоматом соединилось с Нидерландами, но обмена данными не было. С Сингапуром нормалёк, но медленно, конечно. 🤷🏼‍♂️

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1 комментарий
Инженерный Слава

РКН ответил на запрос TJ: так мы же вас забанили?!

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Экспериментальный бокал

У меня с Windscribe какая-то хуйня. Через мобильного оператора - не работает, через проводного дома через wi-fi - работает.
Походу, взялись за VPN.

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Alexander Black

Он пока только в виде расширения работает, они делали заявление уже. Хотя и расширение поначалу под раздачу попало.

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1 комментарий
Александр Иванкин

Про него неделю назад новость уже на VC была, он первый под раздачу попал

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qweqwe

А какой оператор

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1 комментарий
Космический магнит

За windscribe давно должны были взяться. Слишком уж он известен стал тут

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1 комментарий
Юриевич Я

У меня(в Украине) последнее время он так же барахлит, а точнее не подключается ни к какому серверу, у меня прем акк.

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1 комментарий
Русский

Ну что, shadowsocks?

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Dmitrii Ma

Борьба с ветряными мельницами.

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Александр Дворовой

Бесплатный CloudFlare по-прежнему работает

https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-devices/warp/download-warp/

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1 комментарий
Mikhail

Почему россияне терпят ещё и содержат этих хуесосов из роскомпозора? Не проще просто захуярить их офис коктейлями молотова, только предварительно уведомить их, не хотелось чтобы кто то пострадал до суда в Гааге.

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apple

Раньше идти за прогрессом был выбор, теперь необходимость. У нас просто не выхода

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ASM-OOP enjoyer

ребяяята ребятушки
1. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.outline.android.client
сервера берем отсюда: https://outline.community/
2. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.shadowsocks
то же самое, только в менее яркой упаковке и с открытым исходным кодом
сервера берем из первого пункта
3. https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nekohasekai.sagernet
тоже opensource, только здесь целый коктейль протоколов, а не один shadowsocks (еще и с обфускацией трафика)
выбирайте любой, работать будут ровно до того момента, пока будет работать интернет, потому что работают на протоколе http

Shadowsocks - Apps on Google Play
Shadowsocks: a secure socks5 proxy.
play.google.com
SagerNet - Apps on Google Play
The universal proxy toolchain for Android
play.google.com
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Восточный глобус

Ещё вопросик к эсьпертам - откуда у этих мужеложцев нужное оборудование? Его точно в рашке сделать не могли.

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4 комментария
Alexander Black

Главная угроза в Кремле сидит, цинично обложившись гербами страны, интересы которой он должен отстаивать

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7 комментариев
Принятый бокал

понятно

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Василий Дробовский

То есть теперь ещё больше Интернет придётся оформлять не на себя, ну а скажем на столб.
Хотя же есть вероятность, что и такие user кабинеты начнут удалять.

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Ещё 11 комментариев
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