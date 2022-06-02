Роскомнадзор о «бане» Proton VPN: средства обхода блокировок «противоправного контента» признаны угрозой Статьи редакции
Ведомство впервые использовало такую формулировку и сослалось на федеральный закон.
Роскомнадзор ответил на сообщения о блокировке VPN-сервиса Proton. Средства обхода блокировок признаны угрозой, заявили в ведомстве. Об этом сообщают РБК и «Интерфакс».
Роскомнадзор ссылается на закон «О связи», но TJ не удалось найти в нём формулировку о средствах обхода блокировок как угрозе. Согласно поправкам, вступившим в силу в 2017 году, сервисам запрещено предоставлять доступ к запрещённым на территории России ресурсам. Роскомнадзор должен направлять требования о прекращении работы в течение 30 дней, однако публично неизвестно, чтобы какой-либо сервис из тех, что начали блокировать, получал письмо от ведомства.
Вечером 1 июня пользователи Proton VPN пожаловались на проблемы с подключением к сервису. В компании отметили что это не связано с действиями со стороны сервиса: «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям. [...] Мы продолжаем попытки обойти блокировку». Проблемы с доступом также возникли у клиентов сервисов Lantern и NordVPN.
В конце мая о возможной блокировке в России сообщил VPN-сервис Windscribe. Через несколько дней в Западной Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону возникли проблемы с доступом к серверам на VPN-протоколах IPsec и IKEv2.
Интернет признан угрозой России
Да, там пишут правду для людей. Для всех остальных есть первый анал
Россияне признаны угрозой России
РФ признана угрозой в мире...
Второй раунд борьбы за внимание нормисов и лоялистов, которые проглотили блокировки сайтов, соц-сетей и сервисов под соусом условий, что им впн поможет
И это проглотят
VPN помогает. VPN в целом продолжают (и продолжат) работать.
что предлагаешь?
тор хуй заблокируют)
IT-шники начали возвращаться, надо срочно принимать меры!
Ни одна душа не вернулась у меня
Так уже. Теперь с чистой совестью дальше работает.
На самом деле угроза в России это Роскомнадзор
не. РКН - это уже следствие.
А как теперь Лохозин со сворой ебанатов-пропагандонов в Твиттере срать будут?
У них правительственный впн сервер в Гааге
У них всё будет как и прежде: свободный выход в инет, элитные тачки, телефоны
Ну для правительства связь не блокирует ничего.
В rutube
Охуеть. Если кто-то до сих пор не обзавёлся впской, на которую можно накатить православный shadowsocks, то сейчас самое время, я полагаю.
Пили пост, актуально. Знаю, что их дохера в инете, но здесь надо поднимать эту тему раз за разом.
Vps+shadowsocks+v2ray+websockets ты это предлагаешь
Даёшь обфусцированный трафик в массы!
А чем платить за vps?
А есть гарантии, что не обяжут провайдеров и хостеров выявлять такие сервисы у себя и блокировать их работу?
Говорят тот же outline, который shadowsocks использует, не работает
Скорее бы айтишников признали угрозой
Запомни этот сквирт, и со слезами на глазах перечитай через три месяца.
Бля, инстасамкам второй раз за два месяца жизнь ломают
ЧТО ЗА ЛЮДИ
БАЙДЕН ЗА ЭТО ОТВЕТИТ
Росияны должны понимать, что после ухода лилипута никто санкции и запреты автоматически не снимет. Поэтому чем быстрее вы его скините, тем меньше ограничений успеете плечи получить.
А, мы этого не знали, хорошо что, сообщили, завтра с пацанами после обеда скинем
Дак смысла и нет ускорять уход никакого, ибо нет никаких гарантий моментального отмена санкций и выплаты всем россиянам по 1 млн. фунтов стерлингов - компенсацию материального и морального ущерба, нанесённого странами, вводившими санкции или объединениями этих стран.
Вы многого хотите от россиян.
Да, но к тому времени меня в России не будет
Так Песиков сказал же, что мол НИЧЕГО СТРАШНОГО
Бедная Россия, от всего надо защищать
Чуть пукнешь и всё - угроза для великой сверхдержавы, от ветерочка трясёт
Самое ужасное, что it шники идущие в Роскомнадзор не понимают, что творят ужасное... Чтоб такие деньги платят там?
Среди IT-шников полно ваты, почему вы думаете что в РКН кто-то что-то не понимает? Там наверняка работают сознательные люди на идею...
Как это не понимают? Я помню на Хабре были статьи про "как грамотно настраивать блокировки" и никто не кидался в авторов гнилыми помидорами. Всё они понимают, и всем им нормально. Деньги ж платят.
Детей кормить надо и ипотека + учитывай что большую часть работ делают подрядчики, интеграторы и венндоры, а у них деньги не пахнут
Отлично купил годовую подписку на ProtonVPN месяц назад, ну ебана
Попробуй скачать несколько конфигураций WireGuard в личном кабинете протона и вставить их в wireguard vpn
Поэтому я никогда не покупаю ВПН больше чем на пару месяцев. Пошли они нахуй со своей «экономией»
Сколько отдал?
Ага, а я Windscribe аналогично, но благо нашёл один сервер рабочий.
Они сейчас подымут новые серверы и ты продолжишь ими пользоваться.
Не работает ? Попробуй разные протоколы и серверы
У меня работает как часы
Буквально пару месяцев назад подумал бы "да не, не могут уже такое стерпеть". Поехавшие деды-людоеды теперь решают что вы будете смотреть, а что нет, а нынешнюю ситуацию с пропагандонами и ватой можно умножить на 10 - как по телевизору скажут, так и будет, без альтернатив с медузы, ютуба и т.д. Ребята, которые тут сидят, возможно и будут пользоваться другими средствами, но 99% россиян после отруба ВПН просто забьют на все и будут жрать то что дают. А потом и другие методы обхода запретов заблочат и здравствует чебурнет. Лет через 20 и вы подумаете "бля на Украине реально пиздец с нацистами".
Это вроде не впн, хрень какая то называется 1.1.1.1, можно плей маркете скачать, пока пашет.
там внутри туннель через wireguard.
VPS самый дешевый + https://github.com/hwdsl2/setup-ipsec-vpn
Инсталлится одной строчкой
Советую.
ipsec и блокируют, лол, вместе с IKE
Сижу через свой wireguard
Заблочат переделаю на shadowsocks
Я допизделся и у меня лагать стал. Че теперь установить?
Старлинк
Старбакс
Старситизен
Cloudflare
Суперпозицию
Стартрек
Я уже пол года не пользуюсь впнами, обфусцирую трафик через goodbyedpi.
Но есть ещё мобильная связь. С ней как?
Хотя конечно теоретически можно дома свой впн поднять и через него трафик гнать.
Жаль Роскомнадзор не сказал фразу полностью, "признаются угрозой *власти*"
*жопе президента
А ну всё, россияне прощайте.
До завтра
У кого Proton vpn: можно подключиться через «самое быстрое соединение». Длится пару минут.
Затем заходим в свой профиль на протонвпн и скачиваем конфигурацию WireGuard на любую страну и вставляем в WireGuard vpn. Там всё работает без проблем (у меня)
П.с. Возможно, эффект будет лучше, если выбирать «дружественные» страны, Турцию, например
То есть, у Вас есть предположение, что протокол WireGuard не заблочен?
Проверю это с Wndscribe, дам знать тут.
Тем временем метод обхода по dpi:
Тем временем 80% аудитории, кто не будет этим заморачиваться
И что с ним?
Фотка № 1 "Я вроде работаю в РФ, и, может, об этом никто из ненужных не знает?"
Фотка № 2 "Да, я работал в РФ, и об этом ненужные тоже узнали. Теперь и я не работаю в РФ"
Ведомство пытается помешать нам тут собираться
el psy congroo
Это угроза для Пыни
Чё там по альтернативам Протону, господа? Сам пока Psiphon'ом замещаюсь.
Им же, ещё TikVPN
Cloudflare
Прям щас здесь через Browsec. Тока пришлось вручную выбрать Сингапур. Задарма предлагают тока Нидерланды, Сингапур и «СГА». Автоматом соединилось с Нидерландами, но обмена данными не было. С Сингапуром нормалёк, но медленно, конечно. 🤷🏼♂️
РКН ответил на запрос TJ: так мы же вас забанили?!
У меня с Windscribe какая-то хуйня. Через мобильного оператора - не работает, через проводного дома через wi-fi - работает.
Походу, взялись за VPN.
Он пока только в виде расширения работает, они делали заявление уже. Хотя и расширение поначалу под раздачу попало.
Про него неделю назад новость уже на VC была, он первый под раздачу попал
А какой оператор
За windscribe давно должны были взяться. Слишком уж он известен стал тут
У меня(в Украине) последнее время он так же барахлит, а точнее не подключается ни к какому серверу, у меня прем акк.
Ну что, shadowsocks?
Борьба с ветряными мельницами.
Бесплатный CloudFlare по-прежнему работает
https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-devices/warp/download-warp/
Почему россияне терпят ещё и содержат этих хуесосов из роскомпозора? Не проще просто захуярить их офис коктейлями молотова, только предварительно уведомить их, не хотелось чтобы кто то пострадал до суда в Гааге.
Раньше идти за прогрессом был выбор, теперь необходимость. У нас просто не выхода
ребяяята ребятушки
1. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.outline.android.client
сервера берем отсюда: https://outline.community/
2. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.shadowsocks
то же самое, только в менее яркой упаковке и с открытым исходным кодом
сервера берем из первого пункта
3. https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nekohasekai.sagernet
тоже opensource, только здесь целый коктейль протоколов, а не один shadowsocks (еще и с обфускацией трафика)
выбирайте любой, работать будут ровно до того момента, пока будет работать интернет, потому что работают на протоколе http
Ещё вопросик к эсьпертам - откуда у этих мужеложцев нужное оборудование? Его точно в рашке сделать не могли.
Главная угроза в Кремле сидит, цинично обложившись гербами страны, интересы которой он должен отстаивать
понятно
То есть теперь ещё больше Интернет придётся оформлять не на себя, ну а скажем на столб.
Хотя же есть вероятность, что и такие user кабинеты начнут удалять.