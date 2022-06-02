Роскомнадзор о «бане» Proton VPN: средства обхода блокировок с доступом к запрещённым ресурсам признаны угрозой Статьи редакции
Ведомство впервые использовало такую формулировку и сослалось на федеральный закон.
Роскомнадзор ответил на сообщения о блокировке VPN-сервиса Proton. Средства обхода блокировок признаны угрозой, заявили в ведомстве. Об этом сообщают РБК и «Интерфакс».
Роскомнадзор ссылается на закон «О связи», но TJ не удалось найти в нём формулировку о средствах обхода блокировок как угрозе. Согласно поправкам, вступившим в силу в 2017 году, сервисам запрещено предоставлять доступ к запрещённым на территории России ресурсам. Роскомнадзор должен направлять требования о прекращении работы в течение 30 дней, однако публично неизвестно, чтобы какой-либо сервис из тех, что начали блокировать, получал письмо от ведомства.
Вечером 1 июня пользователи Proton VPN пожаловались на проблемы с подключением к сервису. В компании отметили что это не связано с действиями со стороны сервиса: «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям. [...] Мы продолжаем попытки обойти блокировку». Проблемы с доступом также возникли у клиентов сервисов Lantern и NordVPN.
В конце мая о возможной блокировке в России сообщил VPN-сервис Windscribe. Через несколько дней в Западной Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону возникли проблемы с доступом к серверам на VPN-протоколах IPsec и IKEv2.
Интернет признан угрозой России
Да, там пишут правду для людей. Для всех остальных есть первый анал
Второй раунд борьбы за внимание нормисов и лоялистов, которые проглотили блокировки сайтов, соц-сетей и сервисов под соусом условий, что им впн поможет
И это проглотят
что предлагаешь?
VPN помогает. VPN в целом продолжают (и продолжат) работать.
IT-шники начали возвращаться, надо срочно принимать меры!
На самом деле угроза в России это Роскомнадзор
не. РКН - это уже следствие.
Так уже. Теперь с чистой совестью дальше работает.
А как теперь Лохозин со сворой ебанатов-пропагандонов в Твиттере срать будут?
У них правительственный впн сервер в Гааге
У них всё будет как и прежде: свободный выход в инет, элитные тачки, телефоны
Ну для правительства связь не блокирует ничего.
Охуеть. Если кто-то до сих пор не обзавёлся впской, на которую можно накатить православный shadowsocks, то сейчас самое время, я полагаю.
Пили пост, актуально. Знаю, что их дохера в инете, но здесь надо поднимать эту тему раз за разом.
Vps+shadowsocks+v2ray+websockets ты это предлагаешь
Даёшь обфусцированный трафик в массы!
А есть гарантии, что не обяжут провайдеров и хостеров выявлять такие сервисы у себя и блокировать их работу?
Говорят тот же outline, который shadowsocks использует, не работает
Скорее бы айтишников признали угрозой
Запомни этот сквирт, и со слезами на глазах перечитай через три месяца.
Так Песиков сказал же, что мол НИЧЕГО СТРАШНОГО
Бля, инстасамкам второй раз за два месяца жизнь ломают
ЧТО ЗА ЛЮДИ
БАЙДЕН ЗА ЭТО ОТВЕТИТ
Бедная Россия, от всего надо защищать
Чуть пукнешь и всё - угроза для великой сверхдержавы, от ветерочка трясёт
Росияны должны понимать, что после ухода лилипута никто санкции и запреты автоматически не снимет. Поэтому чем быстрее вы его скините, тем меньше ограничений успеете плечи получить.
А, мы этого не знали, хорошо что, сообщили, завтра с пацанами после обеда скинем
Дак смысла и нет ускорять уход никакого, ибо нет никаких гарантий моментального отмена санкций и выплаты всем россиянам по 1 млн. фунтов стерлингов - компенсацию материального и морального ущерба, нанесённого странами, вводившими санкции или объединениями этих стран.
Вы многого хотите от россиян.
Самое ужасное, что it шники идущие в Роскомнадзор не понимают, что творят ужасное... Чтоб такие деньги платят там?
Детей кормить надо и ипотека + учитывай что большую часть работ делают подрядчики, интеграторы и венндоры, а у них деньги не пахнут
Среди IT-шников полно ваты, почему вы думаете что в РКН кто-то что-то не понимает? Там наверняка работают сознательные люди на идею...
Как это не понимают? Я помню на Хабре были статьи про "как грамотно настраивать блокировки" и никто не кидался в авторов гнилыми помидорами. Всё они понимают, и всем им нормально. Деньги ж платят.
Я уже пол года не пользуюсь впнами, обфусцирую трафик через goodbyedpi.
Но есть ещё мобильная связь. С ней как?
Хотя конечно теоретически можно дома свой впн поднять и через него трафик гнать.
Ведомство пытается помешать нам тут собираться
el psy congroo
Тем временем метод обхода по dpi:
Тем временем 80% аудитории, кто не будет этим заморачиваться
И что с ним?
Фотка № 1 "Я вроде работаю в РФ, и, может, об этом никто из ненужных не знает?"
Фотка № 2 "Да, я работал в РФ, и об этом ненужные тоже узнали. Теперь и я не работаю в РФ"
Отлично купил годовую подписку на ProtonVPN месяц назад, ну ебана
Попробуй скачать несколько конфигураций WireGuard в личном кабинете протона и вставить их в wireguard vpn
Сколько отдал?
Ага, а я Windscribe аналогично, но благо нашёл один сервер рабочий.
Они сейчас подымут новые серверы и ты продолжишь ими пользоваться.
У меня с Windscribe какая-то хуйня. Через мобильного оператора - не работает, через проводного дома через wi-fi - работает.
Походу, взялись за VPN.
Он пока только в виде расширения работает, они делали заявление уже. Хотя и расширение поначалу под раздачу попало.
Про него неделю назад новость уже на VC была, он первый под раздачу попал
А какой оператор
У кого Proton vpn: можно подключиться через «самое быстрое соединение». Длится пару минут.
Затем заходим в свой профиль на протонвпн и скачиваем конфигурацию WireGuard на любую страну и вставляем в WireGuard vpn. Там всё работает без проблем (у меня)
П.с. Возможно, эффект будет лучше, если выбирать «дружественные» страны, Турцию, например
То есть, у Вас есть предположение, что протокол WireGuard не заблочен?
Проверю это с Wndscribe, дам знать тут.
Я допизделся и у меня лагать стал. Че теперь установить?
Старлинк
Старбакс
Старситизен
Cloudflare
Борьба с ветряными мельницами.
Это угроза для Пыни
Это вроде не впн, хрень какая то называется 1.1.1.1, можно на моей маркете скачать, пока пашет.
там внутри туннель через wireguard.
Ещё вопросик к эсьпертам - откуда у этих мужеложцев нужное оборудование? Его точно в рашке сделать не могли.
rdp.ru + покупают движки дипиай у западных компаний
Главная угроза в Кремле сидит, цинично обложившись гербами страны, интересы которой он должен отстаивать
Так он не в бункере, а в Кремле или речь не о Путине?
понятно
Ну что, shadowsocks?
А ну всё, россияне прощайте.
То есть теперь ещё больше Интернет придётся оформлять не на себя, ну а скажем на столб.
Хотя же есть вероятность, что и такие user кабинеты начнут удалять.
Чё там по альтернативам Протону, господа? Сам пока Psiphon'ом замещаюсь.
Им же, ещё TikVPN
Cloudflare
И всё же, ведь хостерам такое не писано.
То есть, даже если предположить любую блокировку облачных и "железных" сервер лизеров, то всё равно останутся лизеры местные, не заблокированные, где можно поднять back-end своего VPN.
Хотя ...... После такого могут и их условия смениться, но ведЬ !
Всё равно проверить подобный софт на сервере будет сложно.
Буквально пару месяцев назад подумал бы "да не, не могут уже такое стерпеть". Поехавшие деды-людоеды теперь решают что вы будете смотреть, а что нет, а нынешнюю ситуацию с пропагандонами и ватой можно умножить на 10 - как по телевизору скажут, так и будет, без альтернатив с медузы, ютуба и т.д. Ребята, которые тут сидят, возможно и будут пользоваться другими средствами, но 99% россиян после отруба ВПН просто забьют на все и будут жрать то что дают. А потом и другие методы обхода запретов заблочат и здравствует чебурнет. Лет через 20 и вы подумаете "бля на Украине реально пиздец с нацистами".
Жаль Роскомнадзор не сказал фразу полностью, "признаются угрозой *власти*"
*жопе президента
Рабсеяни потерпят. Они же вне политики
Песков будет искать способы доступа к VPN для доступа к Инстаграму?
Бесплатный CloudFlare по-прежнему работает
https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-devices/warp/download-warp/
Да много еще чего работает, РКН свою работу не завершили, и распиздяйство играет на руку.