Турция бесплатно передаст Украине беспилотник Bayraktar, на который литовцы собрали пять миллионов евро Статьи редакции
Пожертвованные деньги всё равно отправят Украине.
Турция решила бесплатно передать армии Украины беспилотник Bayraktar TB2, на покупку которого литовцы собрали пять миллионов евро. Об этом сообщил в твиттере Министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас. Соглашение между двумя странами уже подписано.
Теперь собранные деньги пойдут на боеприпасы для беспилотника и другую поддержку Украине.
Сбор средств для покупки Bayraktar в конце мая запустил общественный деятель и журналист Андрюш Тапинас. За несколько дней литовцы собрали необходимые пять миллионов евро. Министр обороны республики пообещал помочь с покупкой беспилотника.
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2022 год, мир собирает деньги на убийства русских солдат.
Неужели Путин думает, что все идет по плану?
это походу первый случай в истории, когда оружие такого класса покупает страна за деньги, которые собирали донатами
А что не так, у него все хорошо, он спасает Россию от злобного запада. Все по плану.
Великий лидер наконец-то обнажил личину коварного запада. Пропаганду можно как хочешь крутить, к сожалению
Отлично!
Удар в псину
Красивый поступок. Моё уважение.
Базована Туреччина
Судя по тому что ни одного нового видоса не было после острова их все таки сбили.
Требую ещё литовский флажок на этом Байрактаре, фотошопить, немного времени не имею, представим что он просто там есть