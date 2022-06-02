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Турция бесплатно передаст Украине беспилотник Bayraktar, на который литовцы собрали пять миллионов евро Статьи редакции

Пожертвованные деньги всё равно отправят Украине.

Фото: Ukrinform

Турция решила бесплатно передать армии Украины беспилотник Bayraktar TB2, на покупку которого литовцы собрали пять миллионов евро. Об этом сообщил в твиттере Министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас. Соглашение между двумя странами уже подписано.

Arvydas Anušauskas @a_anusauskas
It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗FOR FREE❗. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦

Теперь собранные деньги пойдут на боеприпасы для беспилотника и другую поддержку Украине.

Сбор средств для покупки Bayraktar в конце мая запустил общественный деятель и журналист Андрюш Тапинас. За несколько дней литовцы собрали необходимые пять миллионов евро. Министр обороны республики пообещал помочь с покупкой беспилотника.

#новости #литва #турция #конфликтнаукраине #благотворительность

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11 комментариев
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Закрытый шмель

2022 год, мир собирает деньги на убийства русских солдат.
Неужели Путин думает, что все идет по плану?

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Тимурчик

это походу первый случай в истории, когда оружие такого класса покупает страна за деньги, которые собирали донатами

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Rostilj je najbolje

А что не так, у него все хорошо, он спасает Россию от злобного запада. Все по плану.

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Иван Поварёшкин

Великий лидер наконец-то обнажил личину коварного запада. Пропаганду можно как хочешь крутить, к сожалению

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Чистый Кирилл
Пожертвованные деньги всё равно отправят Украине

Отлично!

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Подводной цветок
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Ицтерские Данелянды

Удар в псину

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Дикая Морковка

Красивый поступок. Моё уважение.

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жабка Пепе

Базована Туреччина

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Andy

Судя по тому что ни одного нового видоса не было после острова их все таки сбили.

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Sig Sauer

Требую ещё литовский флажок на этом Байрактаре, фотошопить, немного времени не имею, представим что он просто там есть

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