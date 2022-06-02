Пожертвованные деньги всё равно отправят Украине.

Фото: Ukrinform

Турция решила бесплатно передать армии Украины беспилотник Bayraktar TB2, на покупку которого литовцы собрали пять миллионов евро. Об этом сообщил в твиттере Министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас. Соглашение между двумя странами уже подписано.

Arvydas Anušauskas @a_anusauskas It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗FOR FREE❗. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦

Теперь собранные деньги пойдут на боеприпасы для беспилотника и другую поддержку Украине.

Сбор средств для покупки Bayraktar в конце мая запустил общественный деятель и журналист Андрюш Тапинас. За несколько дней литовцы собрали необходимые пять миллионов евро. Министр обороны республики пообещал помочь с покупкой беспилотника.