Baza и Mash: бойца ММА из мема «Метро Люблино. Работаем» депортируют из России в Таджикистан Статьи редакции
У него не было регистрации.
26 мая Саймумина Мадиева задержали и не обнаружили регистрацию, а 27 мая Лефортовский суд осудил его за нарушение правил миграционного учёта. Скоро его депортируют в Таджикистан, сообщает Baza и Mash со ссылкой на менеджера борца. Сейчас он находится в спецприёмнике.
Мадиев набрал популярность осенью 2021 года, когда его ролики с тренировок с отработкой разных приёмов попали в рекомендации тиктока. Будучи тренером по смешанным единоборствам, он публиковал видео с групповых занятий. Они проходили в клубе возле станции метро «Люблино» в Москве — многие ролики Ризван подписал «Москва метро Люблино». Многих позабавило сочетание видеоряда, локация без контекста и звуковое сопровождение — ролики стали набирать десятки тысяч просмотров.
На пикче он к успеху идёт.
Переживем
а мы перезимуем
давно пора
Разве сейчас регистрация для мигрантов не делает в два действия?