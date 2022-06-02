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Baza и Mash: бойца ММА из мема «Метро Люблино. Работаем» депортируют из России в Таджикистан Статьи редакции

У него не было регистрации.

26 мая Саймумина Мадиева задержали и не обнаружили регистрацию, а 27 мая Лефортовский суд осудил его за нарушение правил миграционного учёта. Скоро его депортируют в Таджикистан, сообщает Baza и Mash со ссылкой на менеджера борца. Сейчас он находится в спецприёмнике.

Мадиев набрал популярность осенью 2021 года, когда его ролики с тренировок с отработкой разных приёмов попали в рекомендации тиктока. Будучи тренером по смешанным единоборствам, он публиковал видео с групповых занятий. Они проходили в клубе возле станции метро «Люблино» в Москве — многие ролики Ризван подписал «Москва метро Люблино». Многих позабавило сочетание видеоряда, локация без контекста и звуковое сопровождение — ролики стали набирать десятки тысяч просмотров.

Интернет
Максим Друковский
Мем «Метро Люблино» добрался до Мадрида — под мэшап лезгинки и 50 Cent теперь тренируются футболисты «Реала» Статьи редакции

Ролики с борцами из Москвы стали мемом, который за две недели прошёл путь от небольшого зала в спальном районе до одного из главных стадионов мира — история успеха, достойная спортивной драмы.

#новости #мемы

1874 просмотров
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6 комментариев
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Известный Никита
Братья?
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Делакруа

На пикче он к успеху идёт.

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IngriaNord

Переживем

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испанский смех

а мы перезимуем

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испанский смех

давно пора

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Соросята спасают Темнова

Разве сейчас регистрация для мигрантов не делает в два действия?

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