У него не было регистрации.

26 мая Саймумина Мадиева задержали и не обнаружили регистрацию, а 27 мая Лефортовский суд осудил его за нарушение правил миграционного учёта. Скоро его депортируют в Таджикистан, сообщает Baza и Mash со ссылкой на менеджера борца. Сейчас он находится в спецприёмнике.

Мадиев набрал популярность осенью 2021 года, когда его ролики с тренировок с отработкой разных приёмов попали в рекомендации тиктока. Будучи тренером по смешанным единоборствам, он публиковал видео с групповых занятий. Они проходили в клубе возле станции метро «Люблино» в Москве — многие ролики Ризван подписал «Москва метро Люблино». Многих позабавило сочетание видеоряда, локация без контекста и звуковое сопровождение — ролики стали набирать десятки тысяч просмотров.

Интернет Максим Друковский 29.11.2021 «Реала» Статьи редакции Мем «Метро Люблино» добрался до Мадрида — под мэшап лезгинки и 50 Cent теперь тренируются футболисты Ролики с борцами из Москвы стали мемом, который за две недели прошёл путь от небольшого зала в спальном районе до одного из главных стадионов мира — история успеха, достойная спортивной драмы.