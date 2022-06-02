США ввели санкции против Марии Захаровой, Сергея Ролдугина, части российских министров и яхт, связываемых с Путиным Статьи редакции
Также под ограничения попали несколько яхт и самолётов.
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Министерство финансов США расширило «чёрный список».
В него, например, вошли:
- пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова;
- глава Минстроя России Ирек Файзуллин;
- глава Министерства транспорта Виталий Савельев;
- банкир, гендиректор — председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков;
- вице-премьер — зампредседателя правительства России Дмитрий Григоренко;
- председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники. Бизнесмен в 2021 году возглавил список богатейших россиян по версии Forbes;
председатель совета директоров компании «Киевская площадь» (главные рынки и ТЦ Москвы) Год Нисанов;
- виолончелист Сергей Ролдугин и его жена, оперная певица Елена Миртова. Музыканта связывают с российскими офшорами и называют «близким другом» Владимира Путина;
- основатель компании Imperial Yachts Евгений Кочман.
Среди прочих в санкционный список попали:
- компания «Северсталь»;
- Семь яхт и три самолёта, которые, предположительно, принадлежат российским публичным лицам. Например, яхты Graceful и «Олимпия» связывают с Владимиром Путиным, Sea Rhapsody — с главой ВТБ Андреем Костиным;
Skyline Aviation — сан-маринская компания, которую связывают с Россией. В расследовании команды Алексея Навального* она упоминалась как владелец оператора бизнес-джетов, на которых, предположительно, летали супруга Дмитрия Медведева Светлана и телеведущая Наиля Аскер-заде;
- Ironstone Marine Investments — зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания, известная как изначальный собственник яхты «Олимпия».
*Российское правительство внесло Алексея Навального в список экстремистов и террористов.
Интересно
еее 12 месяцев ниссан подряд
Месяц Автовазов
Это хозяин Нарышкина
Бог Хонды
санкции против бога, не по православному как-то. Не зря РПЦ кричит громче всех
А я видел кто автор давайте плюс и я никому не расскажу!!
не рассказывай, пожалуйста, никому, а то вдруг просочится информация, что я связан с TJ
Связан с батареей
Дайте Листочеку кокаин, пусть успокоится! @Шахтёр
Год Нисанов, Недель Субаров, Месяц Тойотов
Робат Шевролетов
Камаров
Ебать она шифруется
Она в курсе, что от перемены имен морда не меняется? )
У нее морда от бухла давно поменялась не в лучшую сторону.
Видать пыталась карточку в JP Morgan зарегать
Там около мида кто будет идти сегодня, аккуратнее, в то забрызгает вас
Ты против кокаина что-ли или я не понял?
Допизделась, любимая!
Это Барнаул?
Для персональных санкций, оказывается, еще непаханое поле, а всегда кажется, что наоборот
сколько там у нас депутатов? а жен, детей?
Отменяют нашу культурмультур
Год Нисанов -> Время Москвичов
Только сейчас???
Честно нажитое непосильным трудом