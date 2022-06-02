Skyline Aviation — сан-маринская компания, которую связывают с Россией. В расследовании команды Алексея Навального* она упоминалась как владелец оператора бизнес-джетов, на которых, предположительно, летали супруга Дмитрия Медведева Светлана и телеведущая Наиля Аскер-заде;