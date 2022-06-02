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США ввели санкции против Марии Захаровой, Сергея Ролдугина, части российских министров и яхт, связываемых с Путиным Статьи редакции

Также под ограничения попали несколько яхт и самолётов.

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Яхта Graceful. Фото Bild

Министерство финансов США расширило «чёрный список».

В него, например, вошли:

  • пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова;
  • глава Минстроя России Ирек Файзуллин;
  • глава Министерства транспорта Виталий Савельев;
  • банкир, гендиректор — председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков;
  • вице-премьер — зампредседателя правительства России Дмитрий Григоренко;
  • председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники. Бизнесмен в 2021 году возглавил список богатейших россиян по версии Forbes;

  • председатель совета директоров компании «Киевская площадь» (главные рынки и ТЦ Москвы) Год Нисанов;

  • виолончелист Сергей Ролдугин и его жена, оперная певица Елена Миртова. Музыканта связывают с российскими офшорами и называют «близким другом» Владимира Путина;
  • основатель компании Imperial Yachts Евгений Кочман.

Среди прочих в санкционный список попали:

  • компания «Северсталь»;
  • Семь яхт и три самолёта, которые, предположительно, принадлежат российским публичным лицам. Например, яхты Graceful и «Олимпия» связывают с Владимиром Путиным, Sea Rhapsody — с главой ВТБ Андреем Костиным;

  • Skyline Aviation — сан-маринская компания, которую связывают с Россией. В расследовании команды Алексея Навального* она упоминалась как владелец оператора бизнес-джетов, на которых, предположительно, летали супруга Дмитрия Медведева Светлана и телеведущая Наиля Аскер-заде;

  • Ironstone Marine Investments — зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания, известная как изначальный собственник яхты «Олимпия».

*Российское правительство внесло Алексея Навального в список экстремистов и террористов.

#новости #санкции

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29 комментариев
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Подводной цветок
Год Нисанов

Интересно

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Andre Macareno

еее 12 месяцев ниссан подряд

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базований кавун

Месяц Автовазов

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Изящный инструмент

Это хозяин Нарышкина

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Энергичный клуб

Бог Хонды

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Alex Pushkin

санкции против бога, не по православному как-то. Не зря РПЦ кричит громче всех

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Подводной цветок

А я видел кто автор давайте плюс и я никому не расскажу!!

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Ядерный утюг

не рассказывай, пожалуйста, никому, а то вдруг просочится информация, что я связан с TJ

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Понятный паркур

Связан с батареей

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Listochium 119 и Cocainum 120

Дайте Листочеку кокаин, пусть успокоится! @Шахтёр

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Понятный паркур

Год Нисанов, Недель Субаров, Месяц Тойотов

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Должностной бас

Робат Шевролетов

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Понятный паркур

Камаров

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Станислав

Ебать она шифруется

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Инженерный Слава

Она в курсе, что от перемены имен морда не меняется? )

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Michael Konovalov

У нее морда от бухла давно поменялась не в лучшую сторону.

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Энергичный клуб

Видать пыталась карточку в JP Morgan зарегать

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Энергичный клуб

Там около мида кто будет идти сегодня, аккуратнее, в то забрызгает вас

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Подводной цветок

Ты против кокаина что-ли или я не понял?

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Лариса Гузеева в молодости

Допизделась, любимая!

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Инженерный Слава

Это Барнаул?

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Снежный космос

Для персональных санкций, оказывается, еще непаханое поле, а всегда кажется, что наоборот

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Возможный ихтиандр

сколько там у нас депутатов? а жен, детей?

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Снежный космос
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nnm
виолончелист Сергей Ролдугин

Отменяют нашу культурмультур

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Alan Ueyn
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Инженерный Слава

Год Нисанов -> Время Москвичов

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Roman Gromov

Только сейчас???

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Алексей Докукин

Честно нажитое непосильным трудом

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