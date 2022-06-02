Vice: Amazon поминутно следит за работниками на складе и увольняет, если они «ничего не делали» больше двух часов в день Статьи редакции
За каждую минуту «нерабочего» времени сотрудник должен отчитаться, а Amazon может проверить по камерам, не врёт ли он.
Amazon отслеживает и фиксирует каждую минуту «нерабочего времени» («time off task» — ТОТ) с помощью радиочастотных сканеров, которые сотрудники склада используют для отслеживания посылок клиентов. Об этом пишет Vice со ссылкой на внутренние документы со склада Amazon в Статен-Айленде JFK8.
Если сотрудник накопил от 30 до 59 минут «нерабочего» времени за год в первый раз, сначала ему выдают письменное предупреждение. Если накопилось от 60 до 120 минут в день, либо после предупреждения сотрудник накопил ещё от 30 до 59 минут — его могут уволить.
Amazon требует от сотрудников расписать, по какой причине они ничего не делали. Например, разговор с другим сотрудником Amazon, посещение не того этажа склада или «неучтённые» 11 минут, когда работник «не помнил», что он делал, считаются нарушением. А поход в туалет и проблема с оборудованием считаются «уважительными» причинами.
Методичка показывает, что Amazon попросила менеджеров в 2019 году использовать инструмент отслеживания каждую смену, чтобы определить «главного нарушителя» — то есть сотрудника, который накопил наибольшее количество «нерабочего времени». Затем «главный нарушитель» должен отчитаться о своих действиях в каждой отметки времени, которую система зарегистирировала как «непродуктивную».
После выявления «главного нарушителя» каждой смены, менеджер должен провести беседу с работником, чтобы дать ему возможность объяснить, «были ли какие-либо причины, по которым можно не зачесть нерабочее время». Менеджер мог внести любые коррективы в «рабочее время», а также наложить дисциплинарные взыскания в случае необходимости. Если выясняется, что «главный нарушитель» в течение смены не превысил «норму нерабочего времени», то менеджер обязан провести инструктаж со следующим по списку работником.
В документах также указано, что Amazon использует записи с камер наблюдения для подтверждения заявлений сотрудников об их местонахождении. В документах описан случай, когда «алиби» работника опровергли с помощью видеозаписи.
Работники складов Amazon рассказали Vice, что они не знают, сколько «нерабочего времени» у них накопилось. Они пропускают перерывы на воду и туалет, потому что боятся дисциплинарного взыскания и увольнения.
Vice обнаружил список 18 работников склада, которых уволили за то, что у них накопилось более двух часов «нерабочего времени» за один день в период с 1 января 2020 года по 25 февраля 2020 года. При этом неизвестно, используется такая система на одном складе или на всех — Amazon на запрос издания о комментарии не ответила.
После недавнего выпуска "Все работы хороши" про работу на складах Вайлдбериз Амазон кажется не абсолютным злом, а солдатами нато для России
Держи свои 15 акций Озона ботяра
ммм
Какие усы!
Какое всё!
Пропуск в трусы!
Да может на складах амазона тоже ссут в контейнеры, просто пока еще не накопали
пока людишки не всекут, что в work-life баланс должен всегда перевешивать life, их так и будут стегать цифровыми кнутами.
Амазон должен быть уничтожен.
Победа будет за нами
Бля, а у меня ведь была возможность пойти на подработку в Амазон, я не прошел собеседование (там были дебильные вопросы (тест) на которые я отвечал от фени), я вот читаю это все и очень радуюсь что не прошел и нашел другую (кстати отличную, жаль одноразовую) подработку на лето.
Кем вы видите себя в нашей компании через 5 лет?
Я на 2 месячную подработку шел, и там вопросы были как будто они чела из дурки наняли, что бы он им это писал, твой вопрос как раз нормальный.
вилкой в глаз или в жопу раз?
это я просто спрашиваю
А как работают айтишники в Amazon? Терпят специалисты или компания прогнулась?
Айтишники везде хуи пинают.
Как и менеджеры этого амазона, придумавшие поминутные отчёты для рабов.
На удаленке сидят
Особо не душат
Но работать надо конечно
Не выйдет как в гос секторе рф уделять работе по 4 часа в неделю и лутать фул зп
Прогнулись все короче
А че делать остаётся
А ты откуда знаешь как там?
У меня на руках оффер от них
Чел — иди лучше в гугли/fb - уровень тот же но меньше заебалова
Те сказали не смогут визу оформить, так шо..
Странно — они обычно EUшат тех кого долго протаскивать в штаты
Ну мне гугол на уровне скрининга сказали, мол не выйдет
Я такой ну ладно, хотя параллельно в ту же страну в авс собесился
Ну если просто свалить та наверное Амазон ок
Да, в этом цель основная
Хреново — платят хорошо но work/life balance херовый
Йтишникам в Амазоне не легко. Платят очень хорошо. Но Каждый год менеджеры должен уволить неск человек в команде кот не сияют талантом и отличной работой . Стресс большой для новичков . Все ненавидят это. Если англ позволяет читайте Blind.com
Там они все от души пишут как работать на разные большие компании. Без улыбок и поцелуев в попу. Как знаю : общаюсь с ними по форумам и по тик току много историй. По англ сам говорю хорошо.
Ну эту тему с увольнением слабых в команде уже пробовал мелкомягкий. И они по моему от нее отказались. Проблемой для фирмы было то что в такой системе не было возможно создать сильную команду. Слабейшие из такой команды бежали в команды по-слабее, только для того чтобы не вылететь.
Не знаю откатались эти меры или нет. Но работать айтишники туда идут из за денег и резюме. Все кто идёт знают что так пипец работать и это временно.
Ну это свинство, конечно, заставлять айтишников работать.
Как сказали выше , айтишников работать все равно долго не заставишь . Это дело бесполезное. Если терроризм идёт на работе , их всегда можно послать . Спроса достаточно. Хорошие менеджера понимают . А кот нет , работают с теми кто терпят за за денег но как что на горизонте лучше , их кидают.
Наверное, там основные работники у них с релокацией и они зависят от контракта... Поэтому можно с кнутом ходить и щелкать по загривку, кто отказывается вjobывать.
а потом один хуй за врямя жизни других людей летает на хуй в космос
мне платят за то чтобы я хотя бы за два часа зашёл в аутлук
И в чём Амазон не прав?
Чудный мир либертарианства?
*Радикального либерализма