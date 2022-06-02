За каждую минуту «нерабочего» времени сотрудник должен отчитаться, а Amazon может проверить по камерам, не врёт ли он.

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Amazon отслеживает и фиксирует каждую минуту «нерабочего времени» («time off task» — ТОТ) с помощью радиочастотных сканеров, которые сотрудники склада используют для отслеживания посылок клиентов. Об этом пишет Vice со ссылкой на внутренние документы со склада Amazon в Статен-Айленде JFK8.

Если сотрудник накопил от 30 до 59 минут «нерабочего» времени за год в первый раз, сначала ему выдают письменное предупреждение. Если накопилось от 60 до 120 минут в день, либо после предупреждения сотрудник накопил ещё от 30 до 59 минут — его могут уволить.

Amazon требует от сотрудников расписать, по какой причине они ничего не делали. Например, разговор с другим сотрудником Amazon, посещение не того этажа склада или «неучтённые» 11 минут, когда работник «не помнил», что он делал, считаются нарушением. А поход в туалет и проблема с оборудованием считаются «уважительными» причинами.

Пример, как считается «нерабочее время». Работника опросили о пяти промежутках времени, когда он «не работал». Из этого вычли время посещения туалета и проблему с оборудованием. Поход на другой этаж, общение с сотрудником и 11 минут, в течение которых работник не помнил, что делал, зачитали как «нерабочее»

Методичка показывает, что Amazon попросила менеджеров в 2019 году использовать инструмент отслеживания каждую смену, чтобы определить «главного нарушителя» — то есть сотрудника, который накопил наибольшее количество «нерабочего времени». Затем «главный нарушитель» должен отчитаться о своих действиях в каждой отметки времени, которую система зарегистирировала как «непродуктивную».

После выявления «главного нарушителя» каждой смены, менеджер должен провести беседу с работником, чтобы дать ему возможность объяснить, «были ли какие-либо причины, по которым можно не зачесть нерабочее время». Менеджер мог внести любые коррективы в «рабочее время», а также наложить дисциплинарные взыскания в случае необходимости. Если выясняется, что «главный нарушитель» в течение смены не превысил «норму нерабочего времени», то менеджер обязан провести инструктаж со следующим по списку работником.

В документах также указано, что Amazon использует записи с камер наблюдения для подтверждения заявлений сотрудников об их местонахождении. В документах описан случай, когда «алиби» работника опровергли с помощью видеозаписи.

Работники складов Amazon рассказали Vice, что они не знают, сколько «нерабочего времени» у них накопилось. Они пропускают перерывы на воду и туалет, потому что боятся дисциплинарного взыскания и увольнения.