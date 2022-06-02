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Vice: Amazon поминутно следит за работниками на складе и увольняет, если они «ничего не делали» больше двух часов в день Статьи редакции

За каждую минуту «нерабочего» времени сотрудник должен отчитаться, а Amazon может проверить по камерам, не врёт ли он.

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Amazon отслеживает и фиксирует каждую минуту «нерабочего времени» («time off task» — ТОТ) с помощью радиочастотных сканеров, которые сотрудники склада используют для отслеживания посылок клиентов. Об этом пишет Vice со ссылкой на внутренние документы со склада Amazon в Статен-Айленде JFK8.

Если сотрудник накопил от 30 до 59 минут «нерабочего» времени за год в первый раз, сначала ему выдают письменное предупреждение. Если накопилось от 60 до 120 минут в день, либо после предупреждения сотрудник накопил ещё от 30 до 59 минут — его могут уволить.

Amazon требует от сотрудников расписать, по какой причине они ничего не делали. Например, разговор с другим сотрудником Amazon, посещение не того этажа склада или «неучтённые» 11 минут, когда работник «не помнил», что он делал, считаются нарушением. А поход в туалет и проблема с оборудованием считаются «уважительными» причинами.

Пример, как считается «нерабочее время». Работника опросили о пяти промежутках времени, когда он «не работал». Из этого вычли время посещения туалета и проблему с оборудованием. Поход на другой этаж, общение с сотрудником и 11 минут, в течение которых работник не помнил, что делал, зачитали как «нерабочее»

Методичка показывает, что Amazon попросила менеджеров в 2019 году использовать инструмент отслеживания каждую смену, чтобы определить «главного нарушителя» — то есть сотрудника, который накопил наибольшее количество «нерабочего времени». Затем «главный нарушитель» должен отчитаться о своих действиях в каждой отметки времени, которую система зарегистирировала как «непродуктивную».

После выявления «главного нарушителя» каждой смены, менеджер должен провести беседу с работником, чтобы дать ему возможность объяснить, «были ли какие-либо причины, по которым можно не зачесть нерабочее время». Менеджер мог внести любые коррективы в «рабочее время», а также наложить дисциплинарные взыскания в случае необходимости. Если выясняется, что «главный нарушитель» в течение смены не превысил «норму нерабочего времени», то менеджер обязан провести инструктаж со следующим по списку работником.

В документах также указано, что Amazon использует записи с камер наблюдения для подтверждения заявлений сотрудников об их местонахождении. В документах описан случай, когда «алиби» работника опровергли с помощью видеозаписи.

Работники складов Amazon рассказали Vice, что они не знают, сколько «нерабочего времени» у них накопилось. Они пропускают перерывы на воду и туалет, потому что боятся дисциплинарного взыскания и увольнения.

Vice обнаружил список 18 работников склада, которых уволили за то, что у них накопилось более двух часов «нерабочего времени» за один день в период с 1 января 2020 года по 25 февраля 2020 года. При этом неизвестно, используется такая система на одном складе или на всех — Amazon на запрос издания о комментарии не ответила.

#новости #amazon

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40 комментариев
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Снежный космос

После недавнего выпуска "Все работы хороши" про работу на складах Вайлдбериз Амазон кажется не абсолютным злом, а солдатами нато для России

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Подводной цветок

Держи свои 15 акций Озона ботяра

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Снежный космос

ммм

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Чистый Кирилл

Какие усы!

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Снежный космос

Какое всё!

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Декоммунизатор

Пропуск в трусы!

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Andre Macareno

Да может на складах амазона тоже ссут в контейнеры, просто пока еще не накопали

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Иван Цыревич

пока людишки не всекут, что в work-life баланс должен всегда перевешивать life, их так и будут стегать цифровыми кнутами.

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Веселый тунец

Амазон должен быть уничтожен.

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Инженерный Слава

Победа будет за нами

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Поросенок Петр

Бля, а у меня ведь была возможность пойти на подработку в Амазон, я не прошел собеседование (там были дебильные вопросы (тест) на которые я отвечал от фени), я вот читаю это все и очень радуюсь что не прошел и нашел другую (кстати отличную, жаль одноразовую) подработку на лето.

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Петров-Васечкин.

Кем вы видите себя в нашей компании через 5 лет?

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Поросенок Петр

Я на 2 месячную подработку шел, и там вопросы были как будто они чела из дурки наняли, что бы он им это писал, твой вопрос как раз нормальный.

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Алексей Приловский

вилкой в глаз или в жопу раз?

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Алексей Приловский

это я просто спрашиваю

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Невесело и невкусно

А как работают айтишники в Amazon? Терпят специалисты или компания прогнулась?

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Mykhailo

Айтишники везде хуи пинают.
Как и менеджеры этого амазона, придумавшие поминутные отчёты для рабов.

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я НЕ батон

На удаленке сидят
Особо не душат
Но работать надо конечно
Не выйдет как в гос секторе рф уделять работе по 4 часа в неделю и лутать фул зп

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Невесело и невкусно

Прогнулись все короче

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я НЕ батон

А че делать остаётся

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Невесело и невкусно

А ты откуда знаешь как там?

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я НЕ батон

У меня на руках оффер от них

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Noname nonamer

Чел — иди лучше в гугли/fb - уровень тот же но меньше заебалова

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я НЕ батон

Те сказали не смогут визу оформить, так шо..

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Noname nonamer

Странно — они обычно EUшат тех кого долго протаскивать в штаты

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я НЕ батон

Ну мне гугол на уровне скрининга сказали, мол не выйдет

Я такой ну ладно, хотя параллельно в ту же страну в авс собесился

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Noname nonamer

Ну если просто свалить та наверное Амазон ок

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я НЕ батон

Да, в этом цель основная

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Noname nonamer

Хреново — платят хорошо но work/life balance херовый

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Женя К

Йтишникам в Амазоне не легко. Платят очень хорошо. Но Каждый год менеджеры должен уволить неск человек в команде кот не сияют талантом и отличной работой . Стресс большой для новичков . Все ненавидят это. Если англ позволяет читайте Blind.com
Там они все от души пишут как работать на разные большие компании. Без улыбок и поцелуев в попу. Как знаю : общаюсь с ними по форумам и по тик току много историй. По англ сам говорю хорошо.

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Pavel Peregud

Ну эту тему с увольнением слабых в команде уже пробовал мелкомягкий. И они по моему от нее отказались. Проблемой для фирмы было то что в такой системе не было возможно создать сильную команду. Слабейшие из такой команды бежали в команды по-слабее, только для того чтобы не вылететь.

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Женя К

Не знаю откатались эти меры или нет. Но работать айтишники туда идут из за денег и резюме. Все кто идёт знают что так пипец работать и это временно.

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Инженерный Слава

Ну это свинство, конечно, заставлять айтишников работать.

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Женя К

Как сказали выше , айтишников работать все равно долго не заставишь . Это дело бесполезное. Если терроризм идёт на работе , их всегда можно послать . Спроса достаточно. Хорошие менеджера понимают . А кот нет , работают с теми кто терпят за за денег но как что на горизонте лучше , их кидают.

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Инженерный Слава

Наверное, там основные работники у них с релокацией и они зависят от контракта... Поэтому можно с кнутом ходить и щелкать по загривку, кто отказывается вjobывать.

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dtisigxizzdidzi

а потом один хуй за врямя жизни других людей летает на хуй в космос

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Энергичный клуб

мне платят за то чтобы я хотя бы за два часа зашёл в аутлук

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Товарищ

И в чём Амазон не прав?

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Авторский шмель

Чудный мир либертарианства?

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Культурный диод

*Радикального либерализма

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