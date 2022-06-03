Млекопитающие гибнут из-за бомб, топлива с затонувших судов и дезориентации, вызываемой работой низкочастотных гидролокаторов.

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Дельфин недалеко от Стамбула в 2020 году. Фото Мехмета Эсера, агентство Anadolu

Несколько тысяч дельфинов нашли мёртвыми на побережье Болгарии, Румынии, Турции и Украины. По мнению учёных, причиной их смерти могли быть военные действия, пишет The New York Times.

Исследования, проведённые в Болгарии, Турции и Украине показали, что военные сражения нанесли ущерб растительному и животному миру Чёрного моря. В частности, негативный вклад внесли бомбы, сбрасываемых в прибрежных районах, нефть с затонувших судов, а также речные воды, загрязнённые химическими веществами, используемыми в боеприпасах.

Эколог украинского нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев рассказал, что погибли несколько тысяч дельфинов. Некоторые из них имели ожоги от взрывов бомб и мин. Кроме того, шум кораблей и использование мощных гидролокационных систем могли дезориентировать дельфинов, которые используют звук для навигации: «Они больше не могли ориентироваться и, конечно же, не могли искать пищу».

Турецкий фонд морских исследований в марте сообщил о «необычайном увеличении» числа выброшенных на берег мёртвых дельфинов. «Наряду с загрязнением морской среды шум судов и низкочастотные сонары, как известно, представляют серьёзную угрозу для морских видов, особенно для дельфинов, которые активно используют подводные звуки для навигации», — сказали турецкие исследователи. Они добавили, что военные действия наносят разрушительный ущерб морскому разнообразную.