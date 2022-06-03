В Чёрном море массово умирают дельфины — причиной могут быть военные действия в Украине Статьи редакции
Млекопитающие гибнут из-за бомб, топлива с затонувших судов и дезориентации, вызываемой работой низкочастотных гидролокаторов.
Несколько тысяч дельфинов нашли мёртвыми на побережье Болгарии, Румынии, Турции и Украины. По мнению учёных, причиной их смерти могли быть военные действия, пишет The New York Times.
Исследования, проведённые в Болгарии, Турции и Украине показали, что военные сражения нанесли ущерб растительному и животному миру Чёрного моря. В частности, негативный вклад внесли бомбы, сбрасываемых в прибрежных районах, нефть с затонувших судов, а также речные воды, загрязнённые химическими веществами, используемыми в боеприпасах.
Эколог украинского нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев рассказал, что погибли несколько тысяч дельфинов. Некоторые из них имели ожоги от взрывов бомб и мин. Кроме того, шум кораблей и использование мощных гидролокационных систем могли дезориентировать дельфинов, которые используют звук для навигации: «Они больше не могли ориентироваться и, конечно же, не могли искать пищу».
Турецкий фонд морских исследований в марте сообщил о «необычайном увеличении» числа выброшенных на берег мёртвых дельфинов. «Наряду с загрязнением морской среды шум судов и низкочастотные сонары, как известно, представляют серьёзную угрозу для морских видов, особенно для дельфинов, которые активно используют подводные звуки для навигации», — сказали турецкие исследователи. Они добавили, что военные действия наносят разрушительный ущерб морскому разнообразную.
До войны в Чёрном море обитало более 250 тысяч дельфинов. По словам учёных, это положительный показатель для экосистемы.
#DLM
Дельфины как лакмусовая бумажка ситуации в мире и их влиянии на природу. В пандемию и локдауны они припрыли в Венецию, а теперь вот мрут из-за войны.
Я в курсе, что венецианские дельфины были фейком, НЕ РУШЬТЕ МНЕ МИФ
даже дельфины страдают от русских
За дельфинами пришёл русский мир
Опять утро начинается печально ..(
Там где рашисты со своем говнусским миром, страдают все.
Дедидьфинизация