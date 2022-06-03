ЕС утвердил шестой пакет санкций против России: частичный отказ от нефти, «Сбер» без SWIFT и запрет «России 24» Статьи редакции
«Нефтяное» эмбарго затронет две трети российского экспорта в Евросоюз.
Шестой пакет санкций Евросоюза за действия России в Украине предполагает:
- поэтапный отказ стран ЕС от импорта сырой нефти из России (займёт от шести месяцев) и отказ от импорта нефтепродуктов (до восьми месяцев). Есть временное исключение для импорта сырой нефти про трубопроводу в те государства-члены Евросоюза, что из-за географического положения «страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов». Глава Евросовета Шарль Мишель утверждает, что санкции затрагивают 75% экспорта российской нефти, а до конца 2022 года ЕС планирует сокращение до 90%.
- отключение от международной платёжной системы SWIFT ещё трёх российских банков — «Сбера», «Росссельхозбанка» и «Московского кредитного банка», а также белорусского «Банка развития»;
- приостановку вещания на территории ЕС ещё трёх телеканалов: «России 24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центра»;
- расширение перечня товаров и технологий, которые, как утверждается, могут привести к совершенствованию оборонительного сектора России. Это означает запрет на ввоз в РФ 80 химических веществ, которые «могут быть использованы для химического оружия»;
- включение новых лиц и организаций из России и Беларуси, на которых распространяются ограничения по экспорту в отношении товаров и технологий двойного назначения;
- запрет на оказание бухгалтерских и пиар-услуг в России;
- индивидуальные санкции против физических и юридических лиц в том числе за события в Буче и Мариуполе. Их список намерены опубликовать позже.
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С этого «эмбарго» можно рофлить
Через год не до рофлов будет
Этот год Украине надо ещё прожить. Так что
Всем прожить надо
особенно нам, либерахам
а что случится с Украиной за год?
Санкции останутся, даже если завтра Путин выведет войска. Так что...
А санкции же не только для того, чтобы нынешнюю войну остановить, но и чтобы в будущем Россия не брыкалась.
Год это слишком долго, да и основные доходы от ЕС путин получает с газа, а не с нефти. Нефть будет продавать по $40 за баррель китайцам и индийцам - не фонтан, но не думаю, что он прямо загнется. Короче, это конечно неплохо в долгосроке, особенно если введут вторичные санкции за покупку российской нефти (о чем пока не слышно) - но прямо сейчас Украине никак не поможет.
Как раз нет. Продажа сырой нефти дает россии больше чем газ. Просто от газа у европы зависимость больше чем от нефти.
Насчет продажи китайцам и индусам. Проданую нефть надо еще как-то туда доставить, труба есть, но ее для увеличения объемов не хватит. Танкеры - дорого и уже танкеры под санкциями. Есть конечно обходные пути, но тогда барель будет реально стоить даже не 40, а 20...
Но, да, прямо сейчас Украине это не поможет.
Кому рофлить, а кому новых поставщиков искать
А я просто не понимаю на что запад надеялся когда предупреждал путина об последствиях если он начнет войну. Когда им тревдили что санкции нужно превентивно накладывать. А ЕС сидел себе озабочен был, и сейчас озабочен. Нахуй они нужны тогда? Значит Германия будет сидеть давать гранты на економическую поддержку украине меньше чем они платят за газ и нефть россии, охуеть просто, кого они тогда поддерживают? Вот допизделись о последствиях для россии, а когда пришло к делу, то пук среньк, не можем ничего сделать, у нас лапки, возможно до 2024 откажемся, а возможно до 2027, а возможно просто сдадитесь и все будет у нас нормально.
Надеялся и дальше сосать писю хуйла, но периодически сокрушаться своей озабоченностью.
Нахуй нужен ЕС? Для экономической выгоды. А то что цивилизованное человечество не в состоянии эффективно противостоять очередному ебанату - не новость, вспомним как проебалась лига наций и тогда уже и ЕС, ООН, НАТО нахуй не упрется
"А ЕС сидел себе озабочен был, и сейчас озабочен. Нахуй они нужны тогда?" - кому нужны? Они сами за себя, все вообще только сами за себя. И это правильно.
это топчик
До 2027 года уже утвердили план поэтапного обретения энергетической независимости по всем энергоносителям.
Ну вообще-то там Великобритания добилась запрета на страхование перевозки нефти судами, что создаст много проблем в плане логистики.
Лучше бы вместо санкций больше вооружения Украине давали.
Санкции полезны на будущее. Россия еще долго экономически не загнется. Полезный сейчас, только, запрет на ввоз электроники, из которых рф оружие собирает.
Мир не замкнулся на Украине. Пока у России есть армия, Россия угрожает всем своим соседям (если этот сосед не вассал).
По нефти это огромные потери денег. Диверсифицироваться сложно потому что логистика другая с учетом отказа танкеров в транспортирован и дороговизны. + дисконты просить не дураки азиаты. Володя снимает с нефтяной иглы на живую
Ну может наконец-то займутся зеленой энергетикой, а не только радостно будут рассказывать как снизят на 1% выбросы к 2500 году по сравнению с 1980м
Кто займется? Европейцы??
А в России развитие зеленой энергетики несколько лет назад было приравнено к угрозам безопасности государства.
Им не выгодна зелёная энергетика. Не проданную нефть будут толкать внутри страны, в виде нефтепродуктов.
Угу. По цене, покрывающей упущенную выгоду.
Можешь прояснить, почему ничего не сказано про вторичные санкции за покупку российской нефти? Или это техничеки невозможно отследить и реализовать?
Изучал это. Иран обходит. Просто танкер в море идёт и там переливает в другой танкер. Но в нашем случае скорее всего просто люди в Индии и Китае договорятся с западом, что Украина Украиной, а от гэшефта отказываться они не будут. Пусть сначала Европа трубу перекроет с газом через Украину
В этом случае люди из Индии и Китая покупают немножко рисков за свои деньги.
И когда им понадобится помощь, их так же тыкнут носом в поддержку рашизма, как они сейчас тыкают европейцев в трубу.
К концу года вопрос с трубой решат, я думаю. Но это не точно.
Дело в том, что у них с западом чуть тесные связи и они найдут компромисс между своими интересами и интересами обьебать рф
Иран в пример, да это невозможно отследить.
А до этого значит можно было?
То есть на кону допустим 3 мировая, а они не запретили продажу оружия посути. Ну тогда они сами заслуживают того что имеют
Ну, они могут и для создания лекарства использоваться
В химии не все так однозначно
В химии всей правды мы не узнаем
"приостановку вещания на территории ЕС ещё трёх телеканалов: «России 24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центра»"
То есть они до сих пор зачем-то там работают? 0_0
Да, россиянину сложно понять смысл "свободы слова".
А может и больше
Да в принципе резвые сроки, 2-4 года выглядело бы реалистичнее
Почти два месяца колебались и вы-—-ли вот это?
Родили ежика
Вся надежда только на Бриттов с Поляками, и на то, что Байден не будет слишком долго колебаться, как в последнее время. ЕС - разочаровывает.
сколько можно
мало, долго, но что поделать, и на том спасибо
расходимся
блять, какой позор
санкционный механизм мертв.
Европейцы такие же враги будущего, как и русня