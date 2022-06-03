По словам Дмитрия Шкребца, ему вменяют статью о «телефонном терроризме».

{"id":641328,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":641328,"gtm":null} 3299 просмотров

Дмитрий и Егор Шкребец

Отец погибшего Егора Шкребца, Дмитрий, рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что к нему пришли неназванные силовики. Как утверждает Шкребец, они сказали ему, что «от его имени по электронной почте (иностранной) были разосланы сообщения неким организациям с угрозами взрыва».

Кому-то видимо показалось, что трагическая гибель моего сына недостаточно потрясла меня, мало горя, мало беды… Кто-то захотел сделать из меня террориста отмороженного... Аккуратно под 207 статью УК РФ подвести. Предлог абсурден, мне даже неудобно за тех серьёзных, умных и действительно вежливых людей, которые вынуждены были посетить меня из-за подобной скотской фальшивки. Уходя, они принесли мне соболезнования в связи с потерей сына, мы пожали друг другу руки. Спасибо им за порядочность. Дмитрий Шкребец отец погибшего моряка

Шкребец отметил, что ждёт результат экспертизы своего ноутбука, «в котором ничего террористического найти нельзя, так как его там никогда не было». Он отметил, что у него «нет претензий или недовольства действиями людей, которые выполняют свои служебные обязанности по закону», выразившись иносказательно.

Издание It’s My Media связалось со Шкребцом, но он не стал отвечать на уточняющие вопросы корреспондента: ни про то, кто именно пришел к нему, ни про то, когда это случилось. При этом Шкребец не опроверг информацию в посте.

Дмитрий Шкребец публично рассказал о том, что его сын погиб при крушении корабля «Москва». Официально солдат-срочник Егор Шкребец объявлен пропавшим без вести. Отец матроса обвинил Минобороны России во лжи из-за произошедшего с кораблем.

13 апреля украинская сторона заявила, что ударила по «Москве» ракетами «Нептун». 14 апреля Минобороны России сообщило о гибели корабля. Незадолго до этого ведомство заявило, что на крейсере «сдетонировал боезапас», в результате чего начался пожар. После сообщения о затоплении крейсера родители Шкребца и других срочников начали искать информацию о выживших и погибших.