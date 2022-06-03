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К отцу матроса-срочника, служившего на крейсере «Москва», пришли «люди из серьёзного ведомства» и забрали его ноутбук Статьи редакции

По словам Дмитрия Шкребца, ему вменяют статью о «телефонном терроризме».

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Дмитрий и Егор Шкребец

Отец погибшего Егора Шкребца, Дмитрий, рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что к нему пришли неназванные силовики. Как утверждает Шкребец, они сказали ему, что «от его имени по электронной почте (иностранной) были разосланы сообщения неким организациям с угрозами взрыва».

Кому-то видимо показалось, что трагическая гибель моего сына недостаточно потрясла меня, мало горя, мало беды… Кто-то захотел сделать из меня террориста отмороженного... Аккуратно под 207 статью УК РФ подвести. Предлог абсурден, мне даже неудобно за тех серьёзных, умных и действительно вежливых людей, которые вынуждены были посетить меня из-за подобной скотской фальшивки. Уходя, они принесли мне соболезнования в связи с потерей сына, мы пожали друг другу руки. Спасибо им за порядочность.

Дмитрий Шкребец
отец погибшего моряка

Шкребец отметил, что ждёт результат экспертизы своего ноутбука, «в котором ничего террористического найти нельзя, так как его там никогда не было». Он отметил, что у него «нет претензий или недовольства действиями людей, которые выполняют свои служебные обязанности по закону», выразившись иносказательно.

Издание It’s My Media связалось со Шкребцом, но он не стал отвечать на уточняющие вопросы корреспондента: ни про то, кто именно пришел к нему, ни про то, когда это случилось. При этом Шкребец не опроверг информацию в посте.

Дмитрий Шкребец публично рассказал о том, что его сын погиб при крушении корабля «Москва». Официально солдат-срочник Егор Шкребец объявлен пропавшим без вести. Отец матроса обвинил Минобороны России во лжи из-за произошедшего с кораблем.

13 апреля украинская сторона заявила, что ударила по «Москве» ракетами «Нептун». 14 апреля Минобороны России сообщило о гибели корабля. Незадолго до этого ведомство заявило, что на крейсере «сдетонировал боезапас», в результате чего начался пожар. После сообщения о затоплении крейсера родители Шкребца и других срочников начали искать информацию о выживших и погибших.

Разборы
Взрыв на крейсере «Москва»: Минобороны РФ рассказало о пожаре после детонации боезапаса, украинские власти — об ударах Статьи редакции

Предположительно, именно этот военный корабль участвовал в операции у острова Змеиный.

Крейсер «Москва». Фото пресс-службы Минобороны 

#новости #крейсермосква

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68 комментариев
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Заметный огонь

Ожидание: 7 млн за сына
Реальность: тюремный срок для бати

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new_comment

Ожидание: если будешь во всём поддерживать власть, то власть будет к тебе благосклонная.
Реальность: ты для власти только расходный материал.

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Ауф

Этот куколд ещё и руки жмёт псам режима

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1 комментарий
Nikita Schmidt
Шкребец отметил, что ждёт результат экспертизы своего ноутбука, «в котором ничего террористического найти нельзя, так как его там никогда не было».

Все еще никакого осознания

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Товарищ

Просветление придёт на швабре

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2 комментария
Дикая Морковка

Гэбня, которая забрала ноутбук:

серьёзных, умных и действительно вежливых людей, которые вынуждены были посетить меня из-за подобной скотской фальшивки.
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Reket

Щас подкинут ему на хард пару кое чего и потом запоёт

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Dan Master

О-Сознание

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Медленный клуб
Уходя, они принесли мне соболезнования в связи с потерей сына, мы пожали друг другу руки. Спасибо им за порядочность.
ждёт результат экспертизы своего ноутбука, «в котором ничего террористического найти нельзя, так как его там никогда не было»

удивительно, как он до сих пор сохраняет эту тупую веру

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Boris Gaykovich

Он вообще не очень умный, вы не заметили?

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Наши танки горят ярко

Так и надо этому zaпутинскому долбоёбу.

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Андрей Лагутин

Привет, мне нужен твой сын. Ноут тоже заберу. А знаешь, ты тоже с нами ехай

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Уполномоченный якорь

Никогда такого не было и вот опять произошла чудовищная ошибка

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Следующий Денис

Ватники даже после потопления крейсера не выкупили какое дерьмо они поддерживают. Смерти матросов скрываются, родственникам ничего не сообщают. А это ведь публичная история, а сколько умерло не на камеру. Но вата продолжает думать, что их лично этот режим не касается.

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испанский смех

вся надежда что санкции откроют глаза?

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1 комментарий
angry cat

Это напоминает персонажей из Архипелага ГУЛАГ, которые даже попав на нары по липовым обвинениям не утратили веру в совок и систему.
Не хочется злорадствовать, но пока до этого долбоеба не дойдет простая истина, то беды будут продолжатся.

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Slartibartfast

Ваши личные беды будут продолжаться, потому что до какого-то отвлеченного долбоебы что-то не дошло?

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8 комментариев
John Doe

Он дебил? Те же люди и разослали. И найдут 146%

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Агент Купер скучает за кофе
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Funny Kaplan

Не то фото

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Afterman
Уходя, они принесли мне соболезнования в связи с потерей сына, мы пожали друг другу руки. Спасибо им за порядочность.

Ждем поста после того, как его посадят на швабру, мол "Кому-то видимо показалось, что трагическая гибель моего сына недостаточно потрясла меня, они решили меня заткнуть. К сотрудникам ФСИНа, орудовавшим шваброй, претензий не имею, серьёзные, умные и действительно вежливые люди, которые выполняли свою работу".
А кто-то там еще что-то про понимание писал. Мозги у Шкребца наглухо отбиты.

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Evil Prime
мне даже неудобно за тех серьёзных, умных и действительно вежливых людей, которые вынуждены были посетить меня

какие интеллигенты

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Щячло Попячтса

Нигде ещё нет ставок на то осудят его или нет?

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Алексей Логачев

Для кого-то там два исхода есть у этого события?!?

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1 комментарий
Генномодифицированный голуб

«нет претензий или недовольства действиями людей, которые выполняют свои служебные обязанности по закону»

Если он уверен, что ничего такого не делал, то разве ето законно? Вот обьіск просто так провели что бьі что то найти, или у спецслуб бьіл законно полученньій ордер?

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Maru D

В параше ничего не законно, а хотя если посмотреть что закон они придумывают на ходу...
Просто там уже привыкли жить бесправными, это для нас дикость.

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Гражданин концлагеря Путлера

18 лет растил сына ради того, чтобы путяня потешил свою самолюбие и сделал из него пушечное мясо....
Не понимаю оленей отдающих детей для служения этим фашистам. Если это делается ради денег, тогда я только аплодирую - такие не должны размножаться

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Приятный хот-дог

вменяют статью о «телефонном терроризме», а забрали ноутбук

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Максим Соколовский

напишут "диванный терроризм" делов то

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Долгосрочный кавалер

каково это быть в шкуре либерахи

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xbutteff

Нквд, такое нквд

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Евгений

Главное вежливое!

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1 комментарий
Памидор

Правильному народу-правильного правителя.Удар!

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Alex Pushkin

Мне эта история очень напоминает того отца из зимней вишни если кто помнит,
кажется, что каждое слово этого соскребца выходит под пылким контролем силовиков и ему явно указали на его место.

Не понимаю только какую линию для него придумали. Пока выглядит абсурдно чуть чуть

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Andy

Не, эта история пока не востриковщина. Если бы ему заплатили и он съебался в сша, тогда да.

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Человек кусает собаку

Можно вкратце чё там за история с вишней была? Чем закончилась?

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Андрей Васильев

Вот почему остальные мамки ублюдков "вне политики" и "значит так надо было", ничтожный скот

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Yggdrasil

Будет необычно, если ватный папаша, потерявший сына в ходе священной путинской спецоперации станет голосом несогласных и прихуевших от её реалий

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Maru D

Скорее как сынуля "без вести пропадет"

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1 комментарий
Медленный клуб

ыхыхы

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Следующий Денис

Нервы сдают??

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5 комментариев
Astraeus

Яка сумна новина

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Man

Репрессии против тех, кто рот раскрыл и не молчит, даже если сын погиб....Совести от этих людей не ждём, только прессинг и угрозы...

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Ambrant

2 лоха)

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Человек кусает собаку

Семейная черта 😏

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Maru D

Удивляет, как сие недоразумение, умеющее пользоваться ноутбуком и интернетом, имеет такой низкий уровень логического и морального мышления.
С кем поведешься - так тебе и надо.

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испанский смех
Шкребец отметил, что ждёт результат экспертизы своего ноутбука, «в котором ничего террористического найти нельзя, так как его там никогда не было». Он отметил, что у него «нет претензий или недовольства действиями людей, которые выполняют свои служебные обязанности по закону», выразившись иносказательно.

rest in cringe

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мцхл.стнр

Штош ...... Довые*****ся ..... пропал сын, так пропал .... нех** было лодку раскачивать.....

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