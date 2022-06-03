К отцу матроса-срочника, служившего на крейсере «Москва», пришли «люди из серьёзного ведомства» и забрали его ноутбук Статьи редакции
По словам Дмитрия Шкребца, ему вменяют статью о «телефонном терроризме».
Отец погибшего Егора Шкребца, Дмитрий, рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что к нему пришли неназванные силовики. Как утверждает Шкребец, они сказали ему, что «от его имени по электронной почте (иностранной) были разосланы сообщения неким организациям с угрозами взрыва».
Шкребец отметил, что ждёт результат экспертизы своего ноутбука, «в котором ничего террористического найти нельзя, так как его там никогда не было». Он отметил, что у него «нет претензий или недовольства действиями людей, которые выполняют свои служебные обязанности по закону», выразившись иносказательно.
Издание It’s My Media связалось со Шкребцом, но он не стал отвечать на уточняющие вопросы корреспондента: ни про то, кто именно пришел к нему, ни про то, когда это случилось. При этом Шкребец не опроверг информацию в посте.
Дмитрий Шкребец публично рассказал о том, что его сын погиб при крушении корабля «Москва». Официально солдат-срочник Егор Шкребец объявлен пропавшим без вести. Отец матроса обвинил Минобороны России во лжи из-за произошедшего с кораблем.
13 апреля украинская сторона заявила, что ударила по «Москве» ракетами «Нептун». 14 апреля Минобороны России сообщило о гибели корабля. Незадолго до этого ведомство заявило, что на крейсере «сдетонировал боезапас», в результате чего начался пожар. После сообщения о затоплении крейсера родители Шкребца и других срочников начали искать информацию о выживших и погибших.
Ожидание: 7 млн за сына
Реальность: тюремный срок для бати
Ожидание: если будешь во всём поддерживать власть, то власть будет к тебе благосклонная.
Реальность: ты для власти только расходный материал.
Этот куколд ещё и руки жмёт псам режима
Все еще никакого осознания
Просветление придёт на швабре
Гэбня, которая забрала ноутбук:серьёзных, умных и действительно вежливых людей, которые вынуждены были посетить меня из-за подобной скотской фальшивки.
Щас подкинут ему на хард пару кое чего и потом запоёт
О-Сознание
ждёт результат экспертизы своего ноутбука, «в котором ничего террористического найти нельзя, так как его там никогда не было»
удивительно, как он до сих пор сохраняет эту тупую веру
Он вообще не очень умный, вы не заметили?
Так и надо этому zaпутинскому долбоёбу.
Привет, мне нужен твой сын. Ноут тоже заберу. А знаешь, ты тоже с нами ехай
Никогда такого не было и вот опять произошла чудовищная ошибка
Ватники даже после потопления крейсера не выкупили какое дерьмо они поддерживают. Смерти матросов скрываются, родственникам ничего не сообщают. А это ведь публичная история, а сколько умерло не на камеру. Но вата продолжает думать, что их лично этот режим не касается.
вся надежда что санкции откроют глаза?
Это напоминает персонажей из Архипелага ГУЛАГ, которые даже попав на нары по липовым обвинениям не утратили веру в совок и систему.
Не хочется злорадствовать, но пока до этого долбоеба не дойдет простая истина, то беды будут продолжатся.
Ваши личные беды будут продолжаться, потому что до какого-то отвлеченного долбоебы что-то не дошло?
Он дебил? Те же люди и разослали. И найдут 146%
Не то фото
Ждем поста после того, как его посадят на швабру, мол "Кому-то видимо показалось, что трагическая гибель моего сына недостаточно потрясла меня, они решили меня заткнуть. К сотрудникам ФСИНа, орудовавшим шваброй, претензий не имею, серьёзные, умные и действительно вежливые люди, которые выполняли свою работу".
А кто-то там еще что-то про понимание писал. Мозги у Шкребца наглухо отбиты.
какие интеллигенты
Нигде ещё нет ставок на то осудят его или нет?
Для кого-то там два исхода есть у этого события?!?
«нет претензий или недовольства действиями людей, которые выполняют свои служебные обязанности по закону»
Если он уверен, что ничего такого не делал, то разве ето законно? Вот обьіск просто так провели что бьі что то найти, или у спецслуб бьіл законно полученньій ордер?
В параше ничего не законно, а хотя если посмотреть что закон они придумывают на ходу...
Просто там уже привыкли жить бесправными, это для нас дикость.
18 лет растил сына ради того, чтобы путяня потешил свою самолюбие и сделал из него пушечное мясо....
Не понимаю оленей отдающих детей для служения этим фашистам. Если это делается ради денег, тогда я только аплодирую - такие не должны размножаться
вменяют статью о «телефонном терроризме», а забрали ноутбук
напишут "диванный терроризм" делов то
каково это быть в шкуре либерахи
Нквд, такое нквд
Главное вежливое!
Правильному народу-правильного правителя.Удар!
Мне эта история очень напоминает того отца из зимней вишни если кто помнит,
кажется, что каждое слово этого соскребца выходит под пылким контролем силовиков и ему явно указали на его место.
Не понимаю только какую линию для него придумали. Пока выглядит абсурдно чуть чуть
Не, эта история пока не востриковщина. Если бы ему заплатили и он съебался в сша, тогда да.
Можно вкратце чё там за история с вишней была? Чем закончилась?
Вот почему остальные мамки ублюдков "вне политики" и "значит так надо было", ничтожный скот
Будет необычно, если ватный папаша, потерявший сына в ходе священной путинской спецоперации станет голосом несогласных и прихуевших от её реалий
Скорее как сынуля "без вести пропадет"
ыхыхы
Нервы сдают??
Яка сумна новина
Репрессии против тех, кто рот раскрыл и не молчит, даже если сын погиб....Совести от этих людей не ждём, только прессинг и угрозы...
2 лоха)
Семейная черта 😏
Удивляет, как сие недоразумение, умеющее пользоваться ноутбуком и интернетом, имеет такой низкий уровень логического и морального мышления.
С кем поведешься - так тебе и надо.
rest in cringe
Штош ...... Довые*****ся ..... пропал сын, так пропал .... нех** было лодку раскачивать.....