Reuters: Маск написал менеджерам Tesla о своём «плохом предчувствии» по поводу экономики и планах сократить 10% штата Статьи редакции
Под сокращение могут попасть 10 тысяч человек.
Глава Tesla отправил менеджерам компании письмо под заголовком «Остановить наём по всему миру», в котором рассказал об «очень плохом предчувствии» по поводу экономики, пишет Reuters со ссылкой на документ.
В письме говорится, что Tesla придётся сократить около 10% работников. По данным отчётности производителя, на конец 2021 года в компании и её «дочках» работало почти 100 тысяч человек. В Tesla не ответили на запрос о комментарии.
Акции производителя электромобилей на Nasdaq упали на 3,6% на премаркете, с начала 2022 года — на 35,4%.
1 июня Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалёнки, писало Bloomberg. В нём говорилось, что, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут уволиться.
10% не согласились возвращаться с удалёнки
Это всё твиттер виноват, кстати
Сократит ли он айтишников?
В недрах дома Маска, когда он хочет суету навести.
Что-то произошло?
Произошло то, что всегда, война обогащает 2-3% тех, кто в неё вкладывает, остальных опускает