Под сокращение могут попасть 10 тысяч человек.

Глава Tesla отправил менеджерам компании письмо под заголовком «Остановить наём по всему миру», в котором рассказал об «очень плохом предчувствии» по поводу экономики, пишет Reuters со ссылкой на документ.

В письме говорится, что Tesla придётся сократить около 10% работников. По данным отчётности производителя, на конец 2021 года в компании и её «дочках» работало почти 100 тысяч человек. В Tesla не ответили на запрос о комментарии.

Акции производителя электромобилей на Nasdaq упали на 3,6% на премаркете, с начала 2022 года — на 35,4%.

1 июня Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалёнки, писало Bloomberg. В нём говорилось, что, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут уволиться.