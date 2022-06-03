ЕС ввёл санкции против основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, главы Роскомнадзора, Алины Кабаевой и семьи Пескова. Список Статьи редакции
Это часть шестого пакета санкций за действия России в Украине.
Шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за её действий в Украине вступил в силу. В официальном журнале ЕС опубликовали подробности документа, откуда выяснилось, против кого ввели индивидуальные санкции.
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож
ЕС указал, что «Яндекс» — это крупнейшая интернет-компания в России, управляющая самой популярной поисковой системой и имеющая среди инвесторов контролируемые государством «Сбер» и ВТБ.
«Яндексу» вменяют, что в структуре компании находится некоммерческий Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), который распоряжается «золотой акцией» и может согласовывать некоторые сделки. ЕС считает, что российские правительство через этот фонд может накладывать вето на ключевые вопросы вроде передачи данных российских пользователей за рубеж.
По мнению ЕС, Волож в статусе главы «Яндекса» «материально или финансово» поддерживает правительство России и причастен к действиям властей, направленных на нарушение «территориальной целостности» Украины.
Глава Роскомнадзора Андрей Липов
Липову, как главе «Роскомнадзора», вменяют ответственность за «решения, которые привели к цензуре и закрытию российских независимых изданий».
Также ЕС отмечает, что под руководством Липова регулятор стал активно вмешиваться в территориальную целостность Украины, поддерживая самопровозглашённые ДНР и ЛНР (Украина считает территории временно оккупированными).
Военные, обвиняемые в причастности к убийствам в Буче
Азатбек Омурбеков — полковник и командир 64-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая обвиняется в убийствах в украинском городе Буча
- Его подчинённые
Дети Пескова, Татьяна Навка, Алина Кабаева, сын Евгения Пригожина и журналисты РИА «Новости»
Алина Кабаева — председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы», «тесно связанная» c Владимиром Путиным
Елизавета и Николай Песковы, Татьяна Навка — дочь, сын и супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
Павел Пригожин — сын Евгения Пригожина, связываемого с частной военной компаний «Вагнер»
Эдуард Худайнатов — владелец «Независимой Нефтегазовой компании»
- журналисты РИА «Новости» Пётр Акопов, Тимофей Сергейцев и Виктория Никифорова, называемые «пропагандистами»
Галина Данильченко, исполняющая обязанности мэра города Мелитополя
Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Сергей Черевко, Татьяна Кузьмич — создатели так называемого «Комитета спасения мира и порядка», сотрудничающего с российскими силами в Херсонской области
Михаил Мизинцев — генерал-полковник, начальник Национального центра управления обороной РФ
Эти ребята построили воистину непробиваемый пузырь вокруг себя. Похоже, реально верили, что они-то уж точно не при делах, это ж Яндекс. А чем больше становится известно, тем понятнее, что российская власть полностью разложила этих смешных яндексоидов, а они и не спали. Натурально построили филиал первого канала в рунете и до последнего будто не понимали, что делают. Все эти "алгоритмы Яндекса" в комментариях. И вроде понимаешь, что лажа, ну не бывает такого, но нет-нет, а и подумаешь - всё таки Яндекс. Ведь так не хочется верить в "банальность зла".
Вот так всё просто, Аркадий, пора платить по счетам. Что бы тебе Илья сказал, интересно.
Говорить за покойных так себе дело, но думаю, ничего бы не сказал, сильно сомневаюсь что он бы остался в компании после известных событий.
Варламов?
Илья ушёл бы раньше
Где это он строил путинскую систему? Яндекс только сидел что-то пытался делать. Да, к Яндексу много вопросов, но к выстраиванию путинского режима не помню, чтобы он был причастен. Ограничения на свободу слова он не вводил, силовиками, которые разгоняли демонстрации, не руководил, по телику ядовитой слюной про скрепы и уничтожить запад не брызжал. Просто есть мода его пылесосить на пустом месте, причём задана она именно кремлевской пропагандой
Хуяндекс.Новости — это и есть кремлевская пропаганда, а сам хуяндекс — кремлевская подстилка. Щас бы защищать это говно, пиздец.
нивиновин!!!!
а новости на хуиндекс.новости сами собой цензурируються.
АИ просто денацифицирован был заранее и он понимает какие новости удобней кремлю показывать
Хуя тебе за пасту минусов накидали
Смешно с Худавердяном было, который и суток в должности не пробыл.
Типа он до этого был левым чуваком и не был Управляющим Директором несколько лет?
Глава Роскомнадзора Андрей Липов попал под санкции ЕС. Не только он блочил, теперь и его заблочили
Его анусай
Нужно не только главу, а вообще всех ИТ-шников, там работающих под санкции загнать. Чтобы даже мысли не было там работать.
Поделом.
Не садись, Аркадий, с дьяволом кашу есть - у него ложка длиннее
Новость аж горячей на главной пометили
Правда похер на то, что там у этой помойки
у России-то?
пруф?
Переезд в Израиль не помог
а гражданство мальты?
За пропаганду на морде. Пусть теперь отмывается.
За компанию
мы за это ответим сполна
Как получилось, что у сына пескова фамилия чоулс? Он в какой-то момент успел выйти замуж и смерить фамилию?
Скажите, вот я ещё в хз каком лохматом году понял,что яндекс под спецслужбами ходит. Эта инфа не явилась мне из бложика какого-то Навального или Каспарова, а задолго до. Определить это можно было по поисковым алгоритмам, когда компроментирующую власть инфу тупо банили и выкидывали из поисковика. Также бросалась в глаза новостная лента, которая копипастила заголовки всех провластных медиа,ну а мы понимаем какого содержания. Все это добро автоматом высвечивалось чуть более чем везде - в интернетах, телефонах и андроид-тв приставках. Ну а самое главное - государство с чего-то вдруг внезапно топило за этот яндекс, чтобы его везде предустанавливали. С чего ради, спрашивается, такая забота? Дошло то того, что яндексовские проекты, например, по подбору специалистов/услуг при составлении анкеты требовали проходить верификацию паспортом и фотками. Ну а теперь мой друган из компании яндекс закатывает глаза "за чтооооо?????". Братан, проснись, ты обосрался (с)
Еще когда удобнейший поиск по блогам закрыли, как только в топ стали вылезать сильно неудобные посты Навального
Как будто кто то сомневался когда то
После приезда Путина в Яндекс в 2012 году - стало всё ясно.
А я удивляюсь, чего это все забыли что-ли. Я помню, что году в 2012-2013 многие новостные сайты писали, что власти недовольны, что на главной Яндекса новости про протесты в Москве. Руководство Яндекса вызывали на ковёр, после этого новости на главной стали отфильтрованы.
Боже яка жахлива новина. Горе яке! Нарешті!
(перевела с помощью Яндекс Переводчика, яка іронія)
Пароходы любишь?)
ну наконец-то
Да хрен с Воложем, тут Алину внесли, как будто никто не заметил )
А ВК уже под санкциями?
ВК под Кириенко, это ещё хуже санкций
После закрытия комментариев на яндекс.новостях вообще их не жалко
А комментарии там, когда-то были открытыми?
Отличные новости! Так и надо.
как бы чего не вышло
Это что же получается, Лизонька Пескова в Кострому поедет? Ах какая незадача.
Это все вот эти айтишники из Яндекса теперь хуй смогут юзать нормальный зарубежный софт ) Это теперь их компания даже смузи будет покупать в офис только отечественный, потому что никакой другой не продадут даже внутри страны, ХАХХХАХАХАХАХ
Рад за всех тех, кто был против презервативов в Яндексе
c чего бы? санкции не против яндекса как компании а против воложа как физлица
https://t.me/thebell_io/18422
Волож занимал пост CEO головной компании «Яндекса» — голандского Yandex N.V. и входил в его совет директоров.
https://tjournal.ru/news/641494-arkadiy-volozh-pokinet-vse-posty-v-yandekse-i-vyydet-iz-ego-soveta-direktorov-posle-vvedeniya-sankciy-es
Опять мимо
Да вроде куда надо
@ДЕДос Атака против детей Пескова норм вводить? Это плохо путину?
пока что визгов лизы не слышно
Норм.
Это плохо для того, кто эту войну регулярно оправдывает и поддерживает. Этого достаточно. Это в назидание всем лицемерам, которые кричат про злое НАТО и ЕС, а сами отправляют туда учиться своих детей и покупают себе там недвижку.
Ох уж этот проклятый алгоритм Яндекс Новостей. 😅
Эту новость в Яндекс.Новостях, видимо, не покажут.
Ну по Воложу более чем заслуженно, все-таки он совсем не Сегалович. Ну и где-то после смерти последнего всё и начало идти под откос.
Недавно читал, что журналисты ВГТРК ищут страну куда свалить. Типа, если бы кто нас принял мы бы всем коллективом бы свалили. Но им даже визу не дают как только видят место работы. "Плак-плак, бедные мы бедные. А ведь мы работали, но а пропаганду никогда не верили, а сюжеты клепали и пальцы за спиной скрещивали".
Так пусть в безвиз валят как простые смертные.
Бля. НРД то... Бля
Путин: Кабаева уволилась еще 2 недели назад
и эти дети неизвестно чьи
Новость что Навка жена Пескова, как-то мимо меня пролетела. А ведь украинка, ниче не ёкакет интересно?
Фигасебе ты пропустил. А неожиданный взлёт её карьеры, ледовые шоу с билбордами по всей Москве тебя не смутили?
а как же кабаева? это же может разозлить хуйло? )