Новости

ЕС ввёл санкции против основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, главы Роскомнадзора, Алины Кабаевой и семьи Пескова. Список Статьи редакции

Это часть шестого пакета санкций за действия России в Украине.

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Аркадий Волож и Владимир Путин во время визита президента в штаб-квартиру «Яндекса» в Москве. Фото Getty Images 

Шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за её действий в Украине вступил в силу. В официальном журнале ЕС опубликовали подробности документа, откуда выяснилось, против кого ввели индивидуальные санкции.

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож

Продолжение: Волож покинет все посты в «Яндексе» и выйдет из его совета директоров после введения санкций ЕС

ЕС указал, что «Яндекс» — это крупнейшая интернет-компания в России, управляющая самой популярной поисковой системой и имеющая среди инвесторов контролируемые государством «Сбер» и ВТБ.

«Яндексу» вменяют, что в структуре компании находится некоммерческий Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), который распоряжается «золотой акцией» и может согласовывать некоторые сделки. ЕС считает, что российские правительство через этот фонд может накладывать вето на ключевые вопросы вроде передачи данных российских пользователей за рубеж.

«Яндекс» также ответственнен за продвижение государственных СМИ и их повестки в поисковых рехультатах. Он понижает в выдаче и удаляет контент, критически относящийся к действиям Кремля, в том числе тот, что касается ***** [ввода войск России и последующих боевых действий] в Украине.

ЕС

По мнению ЕС, Волож в статусе главы «Яндекса» «материально или финансово» поддерживает правительство России и причастен к действиям властей, направленных на нарушение «территориальной целостности» Украины.

ТАСС
Акции "Яндекса" на Мосбирже дешевеют почти на 5% после включения основателя компании Аркадия Воложа в черный список ЕС.
Новости
«Медуза»: в «Яндексе» сформировали «белый список» изданий, чьи статьи попадали на главную страницу новостей Статьи редакции

По словам бывших сотрудников компании, перечень СМИ согласовывали с администрацией президента.

Фото: iStock

Глава Роскомнадзора Андрей Липов

Андрей Липов. Фото «Коммерсанта» 

Липову, как главе «Роскомнадзора», вменяют ответственность за «решения, которые привели к цензуре и закрытию российских независимых изданий».

Также ЕС отмечает, что под руководством Липова регулятор стал активно вмешиваться в территориальную целостность Украины, поддерживая самопровозглашённые ДНР и ЛНР (Украина считает территории временно оккупированными).

Военные, обвиняемые в причастности к убийствам в Буче

  • Азатбек Омурбеков — полковник и командир 64-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая обвиняется в убийствах в украинском городе Буча

  • Его подчинённые
#буча — подборка статей на TJ
Новости про интернет: тренды, скандалы, технологии и медиа.
tjournal.ru

Дети Пескова, Татьяна Навка, Алина Кабаева, сын Евгения Пригожина и журналисты РИА «Новости»

  • Алина Кабаева — председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы», «тесно связанная» c Владимиром Путиным

  • Елизавета и Николай Песковы, Татьяна Навка — дочь, сын и супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

  • Павел Пригожин — сын Евгения Пригожина, связываемого с частной военной компаний «Вагнер»

  • Эдуард Худайнатов — владелец «Независимой Нефтегазовой компании»

  • журналисты РИА «Новости» Пётр Акопов, Тимофей Сергейцев и Виктория Никифорова, называемые «пропагандистами»

  • Галина Данильченко, исполняющая обязанности мэра города Мелитополя

  • Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Сергей Черевко, Татьяна Кузьмич — создатели так называемого «Комитета спасения мира и порядка», сотрудничающего с российскими силами в Херсонской области

  • Михаил Мизинцев — генерал-полковник, начальник Национального центра управления обороной РФ

Компании, обвиняемые в причастности к поставкам российской армии

Евросоюз — ЕС в России
Компании, попавшие в шестой санкционный список ЕС:

1. ПАО Компания «Сухой»
2. ПАО «КАМАЗ»
3. ООО «Ульяновский автомобильный завод» ( УАЗ)
4. АО Гарнизон
5. АО Оборонэнерго
6. АО «Воентелеком»
7. АО «Военторг»
8. ООО ВоенТекстильПром
9. СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА
10. Кронштадт-техн...
Компании, попавшие в шестой санкционный список ЕС:

1. ПАО Компания «Сухой»
2. ПАО «КАМАЗ»
3. ООО «Ульяновский автомобильный завод» ( УАЗ)
4. АО Гарнизон
5. АО Оборонэнерго
6. АО «Воентелеком»
7. АО «Военторг»
8. ООО ВоенТекстильПром
9. СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА
10. Кронштадт-технологии группа компаний АО
11. OOO УК Татнефть-Нефтехим
12. ООО Нижнекамский завод грузовых шин
13. ПАО «Нижнекамскшина»
14. ООО ТД «КАМА»
15. ОАО Балашихинский литейно-механический завод (ОАО БЛМЗ)
16. АО «Ремдизель»
17. Акционерное общество «121 авиационный ремонтный завод»
18. Национальный расчетный депозитарий

Представительство ЕС в России

#новости #яндекс #санкции

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114 комментариев
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Тяжкий яд

Эти ребята построили воистину непробиваемый пузырь вокруг себя. Похоже, реально верили, что они-то уж точно не при делах, это ж Яндекс. А чем больше становится известно, тем понятнее, что российская власть полностью разложила этих смешных яндексоидов, а они и не спали. Натурально построили филиал первого канала в рунете и до последнего будто не понимали, что делают. Все эти "алгоритмы Яндекса" в комментариях. И вроде понимаешь, что лажа, ну не бывает такого, но нет-нет, а и подумаешь - всё таки Яндекс. Ведь так не хочется верить в "банальность зла".

Вот так всё просто, Аркадий, пора платить по счетам. Что бы тебе Илья сказал, интересно.

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Покойный фонарь

Говорить за покойных так себе дело, но думаю, ничего бы не сказал, сильно сомневаюсь что он бы остался в компании после известных событий.

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испанский смех

Варламов?

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2 комментария
Михаил Октябрьский

Илья ушёл бы раньше

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Покойный фонарь

Где это он строил путинскую систему? Яндекс только сидел что-то пытался делать. Да, к Яндексу много вопросов, но к выстраиванию путинского режима не помню, чтобы он был причастен. Ограничения на свободу слова он не вводил, силовиками, которые разгоняли демонстрации, не руководил, по телику ядовитой слюной про скрепы и уничтожить запад не брызжал. Просто есть мода его пылесосить на пустом месте, причём задана она именно кремлевской пропагандой

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Пластиковое Окно

Хуяндекс.Новости — это и есть кремлевская пропаганда, а сам хуяндекс — кремлевская подстилка. Щас бы защищать это говно, пиздец.

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7 комментариев
Лалка Сахарная

нивиновин!!!!

а новости на хуиндекс.новости сами собой цензурируються.
АИ просто денацифицирован был заранее и он понимает какие новости удобней кремлю показывать

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7 комментариев
Максим

Хуя тебе за пасту минусов накидали

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Следующий Денис

Смешно с Худавердяном было, который и суток в должности не пробыл.

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Покойный фонарь

Типа он до этого был левым чуваком и не был Управляющим Директором несколько лет?

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6 комментариев
Veritaswow

Глава Роскомнадзора Андрей Липов попал под санкции ЕС. Не только он блочил, теперь и его заблочили

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Минувший Абдужаббор

Его анусай

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1 комментарий
new_comment

Нужно не только главу, а вообще всех ИТ-шников, там работающих под санкции загнать. Чтобы даже мысли не было там работать.

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4 комментария
Престижный щит

Поделом.

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Редкий Натр

Не садись, Аркадий, с дьяволом кашу есть - у него ложка длиннее

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Дмитрий Царь

Новость аж горячей на главной пометили
Правда похер на то, что там у этой помойки

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умный человек

у России-то?

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1 комментарий
испанский смех

пруф?

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1 комментарий
Россию не спасти

Переезд в Израиль не помог

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испанский смех

а гражданство мальты?

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Мокрый шар

За пропаганду на морде. Пусть теперь отмывается.

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Следующий Денис
ДЕТЕЙ ТА ЗА ШТО??????
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Механический единорожек88

За компанию

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1 комментарий
испанский смех

мы за это ответим сполна

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2 комментария
Порядочный будильник

Как получилось, что у сына пескова фамилия чоулс? Он в какой-то момент успел выйти замуж и смерить фамилию?

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2 комментария
Печеньки Госдепа

Скажите, вот я ещё в хз каком лохматом году понял,что яндекс под спецслужбами ходит. Эта инфа не явилась мне из бложика какого-то Навального или Каспарова, а задолго до. Определить это можно было по поисковым алгоритмам, когда компроментирующую власть инфу тупо банили и выкидывали из поисковика. Также бросалась в глаза новостная лента, которая копипастила заголовки всех провластных медиа,ну а мы понимаем какого содержания. Все это добро автоматом высвечивалось чуть более чем везде - в интернетах, телефонах и андроид-тв приставках. Ну а самое главное - государство с чего-то вдруг внезапно топило за этот яндекс, чтобы его везде предустанавливали. С чего ради, спрашивается, такая забота? Дошло то того, что яндексовские проекты, например, по подбору специалистов/услуг при составлении анкеты требовали проходить верификацию паспортом и фотками. Ну а теперь мой друган из компании яндекс закатывает глаза "за чтооооо?????". Братан, проснись, ты обосрался (с)

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TM

Еще когда удобнейший поиск по блогам закрыли, как только в топ стали вылезать сильно неудобные посты Навального

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1 комментарий
Юрий Иванков

Как будто кто то сомневался когда то

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2 комментария
Sergei Timofeyev

После приезда Путина в Яндекс в 2012 году - стало всё ясно.

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new_comment

А я удивляюсь, чего это все забыли что-ли. Я помню, что году в 2012-2013 многие новостные сайты писали, что власти недовольны, что на главной Яндекса новости про протесты в Москве. Руководство Яндекса вызывали на ковёр, после этого новости на главной стали отфильтрованы.

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Лариса Гузеева в молодости

Боже яка жахлива новина. Горе яке! Нарешті!
(перевела с помощью Яндекс Переводчика, яка іронія)

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Редкий Натр

Пароходы любишь?)

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3 комментария
Медленный клуб

ну наконец-то

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Минувший Абдужаббор

Да хрен с Воложем, тут Алину внесли, как будто никто не заметил )

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Сейлор Мунк

А ВК уже под санкциями?

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Редкий Натр

ВК под Кириенко, это ещё хуже санкций

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Артём Одинцов

После закрытия комментариев на яндекс.новостях вообще их не жалко

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Ilya Khrapov

А комментарии там, когда-то были открытыми?

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1 комментарий
Vladislav

Отличные новости! Так и надо.

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испанский смех

как бы чего не вышло

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Dra

Это что же получается, Лизонька Пескова в Кострому поедет? Ах какая незадача.

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Алексей Логачев

Это все вот эти айтишники из Яндекса теперь хуй смогут юзать нормальный зарубежный софт ) Это теперь их компания даже смузи будет покупать в офис только отечественный, потому что никакой другой не продадут даже внутри страны, ХАХХХАХАХАХАХ

Рад за всех тех, кто был против презервативов в Яндексе

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zero endorphine

c чего бы? санкции не против яндекса как компании а против воложа как физлица

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1 комментарий
Покойный фонарь

https://t.me/thebell_io/18422

The Bell
Forwarded from 🤖 The Bell Tech
Аркадий Волож покидает все посты в «Яндексе», заявила компания через полчаса после попадания Воложа в санкционный список ЕС.

Волож занимал пост CEO головной компании «Яндекса» — голандского Yandex N.V. и входил в его совет директоров.
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Густой танк88

https://tjournal.ru/news/641494-arkadiy-volozh-pokinet-vse-posty-v-yandekse-i-vyydet-iz-ego-soveta-direktorov-posle-vvedeniya-sankciy-es

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3 комментария
Программный меч

Опять мимо

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olo.

Да вроде куда надо

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5 комментариев
Тимурчик

@ДЕДос Атака против детей Пескова норм вводить? Это плохо путину?

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Пушистый зверек

пока что визгов лизы не слышно

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John Rickman

Норм.

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Обширный бас

Это плохо для того, кто эту войну регулярно оправдывает и поддерживает. Этого достаточно. Это в назидание всем лицемерам, которые кричат про злое НАТО и ЕС, а сами отправляют туда учиться своих детей и покупают себе там недвижку.

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Импортный Гоша

Ох уж этот проклятый алгоритм Яндекс Новостей. 😅

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John Rickman

Эту новость в Яндекс.Новостях, видимо, не покажут.

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Артем Сергеев

Ну по Воложу более чем заслуженно, все-таки он совсем не Сегалович. Ну и где-то после смерти последнего всё и начало идти под откос.

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Полукровка

Недавно читал, что журналисты ВГТРК ищут страну куда свалить. Типа, если бы кто нас принял мы бы всем коллективом бы свалили. Но им даже визу не дают как только видят место работы. "Плак-плак, бедные мы бедные. А ведь мы работали, но а пропаганду никогда не верили, а сюжеты клепали и пальцы за спиной скрещивали".

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Иван Иванов

Так пусть в безвиз валят как простые смертные.

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Dizzy Dizz

Бля. НРД то... Бля

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Александр Жук

Путин: Кабаева уволилась еще 2 недели назад

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Полукровка

и эти дети неизвестно чьи

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Stan Majors
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Илья Или

Новость что Навка жена Пескова, как-то мимо меня пролетела. А ведь украинка, ниче не ёкакет интересно?

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new_comment

Фигасебе ты пропустил. А неожиданный взлёт её карьеры, ледовые шоу с билбордами по всей Москве тебя не смутили?

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Совместный Артем
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Good day

а как же кабаева? это же может разозлить хуйло? )

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