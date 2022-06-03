Это часть шестого пакета санкций за действия России в Украине.

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Аркадий Волож и Владимир Путин во время визита президента в штаб-квартиру «Яндекса» в Москве. Фото Getty Images

Шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за её действий в Украине вступил в силу. В официальном журнале ЕС опубликовали подробности документа, откуда выяснилось, против кого ввели индивидуальные санкции.

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож

Продолжение: Волож Волож покинет все посты в «Яндексе» и выйдет из его совета директоров после введения санкций ЕС

ЕС указал, что «Яндекс» — это крупнейшая интернет-компания в России, управляющая самой популярной поисковой системой и имеющая среди инвесторов контролируемые государством «Сбер» и ВТБ.

«Яндексу» вменяют, что в структуре компании находится некоммерческий Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), который распоряжается «золотой акцией» и может согласовывать некоторые сделки. ЕС считает, что российские правительство через этот фонд может накладывать вето на ключевые вопросы вроде передачи данных российских пользователей за рубеж.

«Яндекс» также ответственнен за продвижение государственных СМИ и их повестки в поисковых рехультатах. Он понижает в выдаче и удаляет контент, критически относящийся к действиям Кремля, в том числе тот, что касается ***** [ввода войск России и последующих боевых действий] в Украине. ЕС

По мнению ЕС, Волож в статусе главы «Яндекса» «материально или финансово» поддерживает правительство России и причастен к действиям властей, направленных на нарушение «территориальной целостности» Украины.

ТАСС ❗Акции "Яндекса" на Мосбирже дешевеют почти на 5% после включения основателя компании Аркадия Воложа в черный список ЕС.

Новости 5 мая новостей Статьи редакции «Медуза»: в «Яндексе» сформировали «белый список» изданий, чьи статьи попадали на главную страницу По словам бывших сотрудников компании, перечень СМИ согласовывали с администрацией президента. Фото: iStock

Глава Роскомнадзора Андрей Липов

Андрей Липов. Фото «Коммерсанта»

Липову, как главе «Роскомнадзора», вменяют ответственность за «решения, которые привели к цензуре и закрытию российских независимых изданий».

Также ЕС отмечает, что под руководством Липова регулятор стал активно вмешиваться в территориальную целостность Украины, поддерживая самопровозглашённые ДНР и ЛНР (Украина считает территории временно оккупированными).

Военные, обвиняемые в причастности к убийствам в Буче

Азатбек Омурбеков — полковник и командир 64-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая обвиняется в убийствах в украинском городе Буча



Его подчинённые

Дети Пескова, Татьяна Навка, Алина Кабаева, сын Евгения Пригожина и журналисты РИА «Новости»

Алина Кабаева — председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы», «тесно связанная» c Владимиром Путиным

Елизавета и Николай Песковы, Татьяна Навка — дочь, сын и супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Павел Пригожин — сын Евгения Пригожина, связываемого с частной военной компаний «Вагнер»

Эдуард Худайнатов — владелец «Независимой Нефтегазовой компании»

журналисты РИА «Новости» Пётр Акопов, Тимофей Сергейцев и Виктория Никифорова, называемые «пропагандистами»

Галина Данильченко, исполняющая обязанности мэра города Мелитополя

Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Сергей Черевко, Татьяна Кузьмич — создатели так называемого «Комитета спасения мира и порядка», сотрудничающего с российскими силами в Херсонской области

Михаил Мизинцев — генерал-полковник, начальник Национального центра управления обороной РФ

Компании, обвиняемые в причастности к поставкам российской армии