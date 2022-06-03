Волож ушёл в отставку в тот же день, как Евросоюз ввёл против него санкции. Как считают в ЕС, Волож в статусе главы «Яндекса» «материально или финансово» поддерживает правительство России и причастен к действиям властей, направленных на нарушение «территориальной целостности» Украины. При этом против самой компании ограничения не ввели. Сразу после новости о внесении Воложа в санкционный список акции «Яндекса» упали более чем на 10%.