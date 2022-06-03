Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покинул все посты в компании и вышел из её совета директоров из-за санкций ЕС Статьи редакции
Акции компании упали более чем на 10%.
Об уходе Аркадия Воложа со всех должностей в группе компаний «Яндекс» сообщается в пресс-релизе компании.
Соучредитель компании ушёл с поста исполнительного директора и генерального директора голландской Yandex N.V., руководящих должностей в международных дочерних структурах группы и покинул совет директоров.
Волож ушёл в отставку в тот же день, как Евросоюз ввёл против него санкции. Как считают в ЕС, Волож в статусе главы «Яндекса» «материально или финансово» поддерживает правительство России и причастен к действиям властей, направленных на нарушение «территориальной целостности» Украины. При этом против самой компании ограничения не ввели. Сразу после новости о внесении Воложа в санкционный список акции «Яндекса» упали более чем на 10%.
не долго яндекс.музыка играла
Не долго Волож танцевал
"Учись, Аркаша"
/Усманов не попал под санкции/
Специальная операция по спасению Яндекса
Деяндексфикация
Все еще мало!
У меня есть одна акция Я.
Я бабкин инвестор
инвестировалвговно.жпг
Держи
фиксируем прибыль
Докупаем и фиксируем прибыль
Ходлер
никаких претензий к ЕС, это алгоритм так решил
Ой а что случилось
Нелогично ему блять
готовится нападение
https://t.me/thebell_io/18423
«Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы к...
«Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде»,
Превращаю поисковик в рупор пропаганды https://nashaniva.com/ru/289513
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Даю государству полный контроль над управлением компанией включая его структуры в организацию www.bbc.com/russian/news-50456581.amp
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Не считаю решение о санкциях логичным!!!
Всем похуй, что ты там считаешь, пособник диктатуры за наши деньги.
Кайф, еще бы туда сотрудников всех внести в этот список.
Ничего личного, можно освоить китайский рынок хех
Потанин уже купил???
ща на сдачу с семок куплю
Краткий пересказ:
https://www.youtube.com/watch?v=WUl9NPPMx8s
они же просто писали код...
ахахаха, а что случилось?
что-то
Это что, соблюдение санкций выражеского Запада?
Не, санкции-то персональные.
Попавсь
Ого, вот это скорость.
заебись
Хоть у меня там почта давно уже, но пусть нахуй закрывают эту контору. Не жили хорошо и нечего начинать
волож, пропуск на стол положь
А ведь вы когда-то были крутыми…
когда будет экстрадиция?
Спроси луче куда?
Как будто это ему поможет
Жёстко конечно
с европейскими алгоритмами что-то тоже не то
Вот это рывок! Вот это прорыв!