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Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покинул все посты в компании и вышел из её совета директоров из-за санкций ЕС Статьи редакции

Акции компании упали более чем на 10%.

Об уходе Аркадия Воложа со всех должностей в группе компаний «Яндекс» сообщается в пресс-релизе компании.

Соучредитель компании ушёл с поста исполнительного директора и генерального директора голландской Yandex N.V., руководящих должностей в международных дочерних структурах группы и покинул совет директоров.

Волож ушёл в отставку в тот же день, как Евросоюз ввёл против него санкции. Как считают в ЕС, Волож в статусе главы «Яндекса» «материально или финансово» поддерживает правительство России и причастен к действиям властей, направленных на нарушение «территориальной целостности» Украины. При этом против самой компании ограничения не ввели. Сразу после новости о внесении Воложа в санкционный список акции «Яндекса» упали более чем на 10%.

Хотя я и считаю решение комиссии [ЕC]нелогичным и контрпродуктивным, однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования. Решения продолжит принимать совет директоров. Это отмечает интересам компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и её команде.

Аркадий Волож
сооснователь «Яндекса»

#новости #санкции #яндекс

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64 комментария
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испанский смех

не долго яндекс.музыка играла

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Больной Слава

Не долго Волож танцевал

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1 комментарий
Редкий Натр

"Учись, Аркаша"
/Усманов не попал под санкции/

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1 комментарий
Больной Слава
Акции компании упали более чем на 10%

Специальная операция по спасению Яндекса

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Исполнительный ГОСТ

Деяндексфикация

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7 комментариев
Vladislav

Все еще мало!

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9 комментариев
Армейский Даниль

У меня есть одна акция Я.
Я бабкин инвестор

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Следующий Денис

инвестировалвговно.жпг

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ДЕДос Атака

Держи

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2 комментария
хзхз

фиксируем прибыль

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Kabanchik

Докупаем и фиксируем прибыль

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KZ Forever

Ходлер

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Дмитрий Оверчук

никаких претензий к ЕС, это алгоритм так решил

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Престижный щит

Ой а что случилось

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Престижный щит

Нелогично ему блять

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испанский смех

готовится нападение

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2 комментария
Покойный фонарь

https://t.me/thebell_io/18423

The Bell
И личное заявление Воложа (приведено в релизе «Яндекса»):

«Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы к...
И личное заявление Воложа (приведено в релизе «Яндекса»):

«Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде»,
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ДЕДос Атака

Превращаю поисковик в рупор пропаганды https://nashaniva.com/ru/289513
@
Даю государству полный контроль над управлением компанией включая его структуры в организацию www.bbc.com/russian/news-50456581.amp
@
Не считаю решение о санкциях логичным!!!

"Яндекс" меняет структуру управления компанией в…
Совет директоров "Яндекса" объявил о создании "Фонда общественных интересов", которому компания…
www.google.com
«Яндекс» заключил договор с Кремлем, какие…
У «Яндекса» как минимум с 2019 года существовал «белый список» СМИ, чьи материалы могли…
nashaniva.com
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Мокрый шар

Всем похуй, что ты там считаешь, пособник диктатуры за наши деньги.

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Maksim Florov

Кайф, еще бы туда сотрудников всех внести в этот список.
Ничего личного, можно освоить китайский рынок хех

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Московский

Потанин уже купил???

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Структурный парфюмер

ща на сдачу с семок куплю

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Алый теркин30см
Об уходе Аркадия Воложа со всех должностей в группе компаний «Яндекс» сообщается в пресс-релизе компании.

Краткий пересказ:
https://www.youtube.com/watch?v=WUl9NPPMx8s

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Медленный клуб

они же просто писали код...

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user

ахахаха, а что случилось?

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испанский смех

что-то

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Тимурчик

Это что, соблюдение санкций выражеского Запада?

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Ученый паркур

Не, санкции-то персональные.

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unnamed

Попавсь

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Алый теркин30см

Ого, вот это скорость.

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Медленный клуб

заебись

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Клаус Шульце
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Personal Jesus

Хоть у меня там почта давно уже, но пусть нахуй закрывают эту контору. Не жили хорошо и нечего начинать

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Приятный хот-дог

волож, пропуск на стол положь

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Stan Majors

А ведь вы когда-то были крутыми…

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испанский смех

когда будет экстрадиция?

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Всевозможный алмаз

Спроси луче куда?

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1 комментарий
Обширный бас

Как будто это ему поможет

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Антон Казанцев

Жёстко конечно

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user

с европейскими алгоритмами что-то тоже не то

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Городской сумасшедший

Вот это рывок! Вот это прорыв!

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