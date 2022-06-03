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21-летний житель Далласа уничтожил экспонатов музея на 5 млн долларов. Он рассказал, что «злился на девушку» Статьи редакции

Предполагаемая девушка не работает в музее и не связана с ним — мужчина просто «выплеснул гнев».

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Фото Ави Адельмана

Вечером 1 июня Брайан Эрнандес проник в Музей искусств Далласа незадолго до его закрытия и принялся крушить экспонаты. По словам местной полиции, он убегал от охранников, разбивал стеклянные витрины и разбивал артефакты, выставленные в зале Древней Греции, металлическим стулом.

Всего Эрнандес уничтожил экспонатов на сумму около 5 миллионов долларов (315 миллионов рублей). Среди них оказались, например, пиксида с культовым красным орнаментом, датируемая 450 годом до нашей эры и греческая ваза VI века. Точная стоимость отдельных предметов не называется, тогда как полиция указала лишь приблизительную сумму ущерба.

Фото Музея искусств Далласа

Мужчину быстро задержали, он не стал отрицать вину. На вопрос о том, зачем он совершил преступление, Эрнандес рассказал, что «разозлился на девушку и решил выплеснуть гнев». Представитель музея отметил, что предполагаемая девушка у них не работает и вообще никак не связана с учреждением. Вандалу предъявили обвинения в преступном хулиганстве.

Он прошёл через другие помещения и не повредил другие работы, ничего не трогал, у него вообще не было намерения что-либо украсть. Человек явно сделал это в гневе.

Августин Артеага
сотрудник Музея искусств Далласа

В конце мая в Лувре активист-эколог бросил торт в самую известную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Таким образом художник, по его же словам, привлёк внимание к проблемам Земли и призвал к сохранению планеты. Его задержали, картина, защищённая стеклом, не пострадала.

Новости
Активист-эколог бросил торт в картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Охрана Лувра его задержала Статьи редакции

Мужчина призвал «подумать о планете». Картина, защищённая стеклом, не пострадала.

@lukeXC2002

#новости #вандализм #музеи #сша

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55 комментариев
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Коммунальный супер_стар

Ну, что за долбоеб...

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Следующий Денис

Симп.

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2 комментария
Vesper

Интересно, что она сказала

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Всевозможный алмаз

Если в презике- это не измена...

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4 комментария
Частый меч

Лучше на экспонатах, чем на людях. Старым горшкам похуй.

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Коммунальный супер_стар

А ещё лучше на себе

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3 комментария
Александр Прохоренко

Лучше пусть пойдёт в кружки, где собираются люди чтобы друг друга или предметы ебашить, ещё и денег заработает. А горшки кто-то делал, расписывал и хранил кучу лет, возможно по странам, чтобы какой то обсос все засрал

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aliftin
Мне хотелось уничтожить всё прекрасное, чего у меня никогда не будет. Сжечь амазонские дождевые леса. Выбрасывать хлорфторкарбонаты прямо в озоновый слой. Открыть сливные краны супертанкеров и нефтяных скважин в море. Мне хотелось погубить всю рыбу, которую я не смогу съесть, и засрать все французские берега, которые я никогда не увижу. Я хотел весь мир утащить на дно.
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Trade Scum

это из какой речи путина?

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1 комментарий
Намерен якорь

Да, но почему вот это всё захотелось сделать?

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1 комментарий
Жовто Блакытный Песец

Бля, был в этом музее пару лет назад

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Настоящий хот-дог

но сдержался?

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10 комментариев
Александр Прохоренко

Просто не могу с этих ебанатов, ну ничего в жизни не сделали, кроме как чужое наследие объебашить

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Намерен якорь

Зачем тянки всех обижают или расстраивают?

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Приятный хот-дог

на днях один такой же мудозвон велик из окна выкинул из-за обиды на тянку. вывод: бабы до цугундера доведут

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Арабский месяц

если б не было мужиков, то ничего бы этого не было. Вывод: мужики не нужны

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1 комментарий
Trade Scum

велик то хоть тянский?

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1 комментарий
Игорь Херник
пиксида с культовым красным орнаментом, датируемая 450 годом до нашей эры и греческая ваза VI века

АХ ТЫ ПИИИИДААААР

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Подводной турник

Господи, как годно (еще и в тему античной истории)

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3 комментария
Наивный Мурод

свободен

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Дикая Морковка

Уёбок отмороженный

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умный человек
Предполагаемая девушка

звучит как вымышленная

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Арабский месяц
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Александр Прохоренко

Просто не могу с этих ебанатов, ну ничего в жизни не сделали, кроме как чужое наследие объебашить

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Конь Федерации

Хотелось бы теперь поглядеть, что за девица такая, что он распсиховался. Неужто какая-то богиня красоты?

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Stan Majors
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Тэнк
предполагаемая девушка у них не работает и вообще никак не связана с учреждением

все проблемы из-за баб

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Медленный клуб

понимаю его

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Организованный клуб

Парень be like - бросила девушка, штош, самым адекватным решением будет пойти разхуярить музей.
У меня брат двоюродный на выпускном окно ресторана от несчастной любви разхерачил, та же история - другие масштабы

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