21-летний житель Далласа уничтожил экспонатов музея на 5 млн долларов. Он рассказал, что «злился на девушку» Статьи редакции
Предполагаемая девушка не работает в музее и не связана с ним — мужчина просто «выплеснул гнев».
Вечером 1 июня Брайан Эрнандес проник в Музей искусств Далласа незадолго до его закрытия и принялся крушить экспонаты. По словам местной полиции, он убегал от охранников, разбивал стеклянные витрины и разбивал артефакты, выставленные в зале Древней Греции, металлическим стулом.
Всего Эрнандес уничтожил экспонатов на сумму около 5 миллионов долларов (315 миллионов рублей). Среди них оказались, например, пиксида с культовым красным орнаментом, датируемая 450 годом до нашей эры и греческая ваза VI века. Точная стоимость отдельных предметов не называется, тогда как полиция указала лишь приблизительную сумму ущерба.
Мужчину быстро задержали, он не стал отрицать вину. На вопрос о том, зачем он совершил преступление, Эрнандес рассказал, что «разозлился на девушку и решил выплеснуть гнев». Представитель музея отметил, что предполагаемая девушка у них не работает и вообще никак не связана с учреждением. Вандалу предъявили обвинения в преступном хулиганстве.
В конце мая в Лувре активист-эколог бросил торт в самую известную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Таким образом художник, по его же словам, привлёк внимание к проблемам Земли и призвал к сохранению планеты. Его задержали, картина, защищённая стеклом, не пострадала.
Ну, что за долбоеб...
Симп.
Интересно, что она сказала
Если в презике- это не измена...
Лучше на экспонатах, чем на людях. Старым горшкам похуй.
А ещё лучше на себе
Лучше пусть пойдёт в кружки, где собираются люди чтобы друг друга или предметы ебашить, ещё и денег заработает. А горшки кто-то делал, расписывал и хранил кучу лет, возможно по странам, чтобы какой то обсос все засрал
это из какой речи путина?
Да, но почему вот это всё захотелось сделать?
Бля, был в этом музее пару лет назад
но сдержался?
Просто не могу с этих ебанатов, ну ничего в жизни не сделали, кроме как чужое наследие объебашить
Зачем тянки всех обижают или расстраивают?
на днях один такой же мудозвон велик из окна выкинул из-за обиды на тянку. вывод: бабы до цугундера доведут
если б не было мужиков, то ничего бы этого не было. Вывод: мужики не нужны
велик то хоть тянский?
АХ ТЫ ПИИИИДААААР
Господи, как годно (еще и в тему античной истории)
свободен
Уёбок отмороженный
звучит как вымышленная
Просто не могу с этих ебанатов, ну ничего в жизни не сделали, кроме как чужое наследие объебашить
Хотелось бы теперь поглядеть, что за девица такая, что он распсиховался. Неужто какая-то богиня красоты?
все проблемы из-за баб
понимаю его
Парень be like - бросила девушка, штош, самым адекватным решением будет пойти разхуярить музей.
У меня брат двоюродный на выпускном окно ресторана от несчастной любви разхерачил, та же история - другие масштабы