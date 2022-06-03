Предполагаемая девушка не работает в музее и не связана с ним — мужчина просто «выплеснул гнев».

{"id":641501,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":641501,"gtm":null} 1820 просмотров

Фото Ави Адельмана

Вечером 1 июня Брайан Эрнандес проник в Музей искусств Далласа незадолго до его закрытия и принялся крушить экспонаты. По словам местной полиции, он убегал от охранников, разбивал стеклянные витрины и разбивал артефакты, выставленные в зале Древней Греции, металлическим стулом.

Всего Эрнандес уничтожил экспонатов на сумму около 5 миллионов долларов (315 миллионов рублей). Среди них оказались, например, пиксида с культовым красным орнаментом, датируемая 450 годом до нашей эры и греческая ваза VI века. Точная стоимость отдельных предметов не называется, тогда как полиция указала лишь приблизительную сумму ущерба.

Фото Музея искусств Далласа

Мужчину быстро задержали, он не стал отрицать вину. На вопрос о том, зачем он совершил преступление, Эрнандес рассказал, что «разозлился на девушку и решил выплеснуть гнев». Представитель музея отметил, что предполагаемая девушка у них не работает и вообще никак не связана с учреждением. Вандалу предъявили обвинения в преступном хулиганстве.

Он прошёл через другие помещения и не повредил другие работы, ничего не трогал, у него вообще не было намерения что-либо украсть. Человек явно сделал это в гневе. Августин Артеага сотрудник Музея искусств Далласа