Сеть отелей Marriott прекратит работу в России Статьи редакции
Санкции ЕС и США «сделали невозможной» работу гостиниц в стране, объяснили в компании.
- «Новые ограничения США, Великобритании и ЕС сделают невозможным продолжение работы Marriott или франчайзи отелей на российском рынке. Поэтому мы решили приостановить все операции в России», — указано в сообщении компании.
- Marriott не уточнила, как будут работать отели сети после ухода бренда с российского рынка.
- С начала «военной операции» компания потратила $1 млн на помощь сотрудникам в Украине и России — на релокацию, медицинскую и юридическую поддержку. Также Marriott перевела $2,7 млн в благотворительные организации и наняла на работу более 250 беженцев.
- 10 марта Marriott объявила о закрытии представительства в Москве, приостановке инвестиций в новые отели и все будущие проекты.
- Компания развивает сеть в России 25 лет. В неё входят 17 отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Сочи, Иркутске, Новосибирске и Нижнем Новгороде.
- В конце апреля отель Marriott у Павелецкого вокзала в Москве перешел под управление российской Cosmos Hotel Group.
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Потанин уже купил?
Переименует в Потriott
Весело и вкусно
Vесело и VкуZно
с одной t куда как двузначнее ;-)
Вообще это удобно, запад 20 лет вкладывает капитал, а потом отдаёт тебе просто так👌🏻
кулдаун большой, а так схема рабочая
Это всё очень интересно. И очень хорошо сейчас перекликается с 2014, подтверждая идею, что за Крым таки придется ответить. Без него исход цивилизации из России шел бы медленней и спокойней. Как сразу после него.
Бизнес строят не идиоты. Если они уходят, бросая всё, значит, они поняли, что денег здесь больше не будет. Просто вы еще этого не поняли.
Пыня вам говорил про цап-царап, а вы не верили и смеялись. Вот, цапцарапает со смаком. Он, как прошаренный садист, оттяпывает вам по пальчику, вы то плачете, то смеетесь. Но терпите.
Он еще говорил про рай и про "умремте ж под Москвой". Нет никаких причин не верить.
Где теперь богатым детишкам отдыхать с дорожайшими подругами?
В Нижнем Новгороде
Штош, гостевые дома «У Людмилы», ваш выход
По командировочному удостоверению, естественно. Койку в двух-трехместном, а не номер целиком, фонд-то не резиновый. Мужчину женщину вместе только по штампу в паспорте.