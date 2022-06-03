Программист опубликовал список сотрудников NtechLab — он обвиняет их в помощи силовикам в арестах после митингов Статьи редакции
Компания разрабатывает систему распознавания лиц по камерам и делится доступом к ней, например, с МВД и другими органами.
Журналист и программист Артём Зиннатуллин опубликовал список в своём блоге. Он заявил, что считает сотрудников NtechLab — поставщика системы распознавания лиц — причастными к арестам россиян на митингах.
К системе есть доступ у силовых структур: например, МВД через неё может искать преступников, которые занесены в базу. По мнению Зиннатуллина, также это помогает силовикам идентифицировать людей на митингах, а затем арестовывать.
Зиннатуллин пояснил, что так как NtechLab идентифицирует людей в публичном пространстве, все данные о сотрудниках взяты из публичного доступа: с LinkedIn и GitHub. В списке есть, например, сооснователи компании Артём Кухаренко и Александр Кабаков.
Он также заявил, что не призывает к насилию и поиску личной информации сотрудников — например, адреса проживания.
- NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему видеонаблюдения с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах.
- По собственным данным компании, к системе распознавания подключено более 100 тысяч городских видеокамер, в том числе установленных на подъездах жилых домов.
Ребята.
Просто.
Хотят.
Кодить.
ну и с мусорами чучуть дружить
Не-не, куда что идет они не знают и не понимают.
Надеюсь, теперь в курсе — когда от журналистов узнают.
Будет "моральный выбор" где кодить — в этой конторе, или не связанной с подобным.
Или как минимум шкурный интерес. Жирные галеры конечно здорово, но опять таки, все мечтают в гугл когда-нибудь устроиться.
Планируют в гугл, получится в гулаг.
Одна буква всего разницы. Полшишечки
На пол шишечки
Не в технологии же проблема, а применении
Столлмана почитай. Он хоть и почётный шиз, но про этичность технологий лучше него никто пока не сказал.
Удобно
Мб, но стреляет человек, а не пистолет, ловить такими камерами преступников - норм. Кого правительство назначает преступником - залупа, да
Это в теории, на практике каждый понимает что и для чего делает.
А как сделать чтобы правительство начало других людей считать преступниками?
Может, будет лучше если гражданское общество и журналисты будут публиковать такие расследования и давить на компании? Чтобы компаниям стало не все равно, как именно используют технологии?
Иначе говоря — такие расследования это часть процесса гражданского общества. И осуждение компании — это хорошо.
Компанию, ее разработчиков и граждан должны волновать этические вопросы, чтобы "оружие" типа таких технологий использовалось когда нужно обществу, а не когда нужно репрессивному аппарату.
Это вторая максима, с другой стороны. Когда придумывали палку-копалку - орудие убийства, ножь - орудие убийства, пистолет - орудие убийства, авто - орудие убийства, интернет - орудие убийства, пропоганды, травли. Все что угодно можно подвести.
Я лишь согласен с тем, что «просто хотят кодить», челики придумали работающий алгоритм, но продали пидорасам, с этим согласен, это не обесценивает технологию
Их обвиняют не в разработке систем отслеживания, хотя это тоже не простой вопрос с точки зрения этики. Их осуждают за то, для кого они это делают и к каким последствиям это приводит.
Против этого не спорю
Про технологию вообще никто не говорит.
Эта статья о сфере применения.
И все рассуждения о том что кодеры ведь просто кодят — ... спекулятивны.
Продавцы оружия просто продают "от бога".
Строители концлагерей просто строят качественные здания.
Ну и всем остальным по такой логике должно положить, что именно они делают и для кого.
Вторым абзацем разъебал, признаю
Но я не статью комментировал, а посыл про то что «просто хотели кодить».
Чуваки придумали работающий алгоритм, и я понимаю, почему они развивали, это ж азарт.
Но продались злу
шкодить
Митингующий крутится, лаве мутится - прокомментировал основатель NtechLab
Казалось бы, причём тут Яндекс еда
Они свой штраф 60к заплатили и уже не причем
«Он также заявил, что не призывает к насилию и поиску личной информации сотрудников — например, адреса проживания.»
Да их и выпалить по адресу офиса можно было
Самое смешное, что некоторые разработчики съебались в Европку. Оттуда, конечно, цифровой гулаг приятней кодить.
IT-гниды.
как только эта хуета findface начала искать точно лица в вк, сразу стало понятно что эта хуета будет использована мусорами, я еще тогда предупреждал, а все думали это заебок на благо
на ff обучили модель
Кстати, в продаже давно имеются маски, препятствующие распознаванию самыми навороченными системами в Китае.
Уже умеют по силуэту распознавать.
Технология Ntechlab может отследить перемещение определенных силуэтов, но идентификация осуществляется посредством распознавания черт лица. С такой маской ни одна камера не раскроет твоей личности.
Идентификация по походке тоже в будущем возможна, вы не представляете, насколько походка каждого человека индивидуальна.
Нужно будет сдавать образец походки?
МВД также проявило интерес к распознаванию преступника по походке, но пока не включило это в список характеристик для ФИСБУ, знает Данила Николаев. Как уточнил источник РБК, близкий к МВД, локально ведомство уже тестирует разные формы распознавания, в частности, по походке.
Распознавание тела является перспективным направлением для дополнительной идентификации подозреваемого, отмечает один из основателей компании-разработчика 3DiVi Дмитрий Морозов. «Сейчас системы видеонаблюдения могут понимать рост и силуэт человека по умолчанию, как дополнительный фактор, работающий, когда не видно лица», — объяснил он. Но «распознавание человека — это не ДНК-тест, который даст точный результат», — предупреждает технический директор еще одного разработчика решений в сфере распознавания лиц «Вокорд» Алексей Кадейшвили. «Это то, что позволяет сузить круг подозреваемых и найти наиболее вероятные совпадения», — указывает он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/02/2020/5e4fb5af9a7947cfdfd5e1e3
Рогозин на заборе написал, ок.
Как был получен и где хранится эталон силуэта гражданина, с которым его сравнивают для идентификации?
Если один раз сматчили лицо и силуэт, то маска уже не поможет.
Получение эталона силуэта будет считаться данными из открытых источников?
Джорж сомов - разраб или стукач
Опубликовал для чего, что бы что? Допустим они вышли с работы, кто-то другой заменит, так что не они корневая проблема. Не туда вы смотрите друзья...
Одного слива достаточно чтобы у того кого будут звать на замену возникла закономерная мысль "а надо ли оно мне? вдруг мои данные тоже сольют"
О нет, вдруг кто-то введёт в поиске линкедин название компании, в которой я работаю, и найдёт меня. Произошёл слив всех сливов.
Система подобного рода - это не сайт визитка, чтобы разрабов легко менять.
А выложил он это, я думаю, не для того чтобы сотрудников пристыдить. Пристыдить подонка нельзя, но есть другие методы на него повлиять. К примеру, cancel culture, wink wink.
"Вы настоящий дворянин и программист!"
Китай ставит флаг на солнце. Я ребенок женщина армии командира, папа сказал по тайне. Вся семья собирается доставка. Солнце огонь, не то что в России. Не нужна Сибирь нам
Вот кстати ублюдки из этого списка должны быть наказаны так или иначе.
За такое его быстро закроют
Лица выблядков, написавших систему деанонимизации, когда их самих деанонимизировали:
Tj помойка. Зиннатуллааабамбертбендердик долбоеб