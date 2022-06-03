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Минюст признал «иноагентами» Чичваркина, журналистов Пивоварова и Кашина, активистку Цветкову и ещё трёх человек Статьи редакции

Реестр «иноагентов» пополнился шестью людьми.

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Минюст России дополнил реестр «лиц, выполняющих функции иностранного агента». В него попали:

  • Олег Кашин — политический журналист, писатель и публицист
  • Алексей Пивоваров — журналист, медиаменеджер, блогер
  • Михаил Соколов — журналист, работавший на «Эхо Москвы» и Радио «Свобода»
  • Юлия Цветкова — активистка, преследовавшаяся за рисунки обнаженных тел
  • Ирина Данилович — правозащитница и гражданская журналистка, которая освещает проблемы системы здравоохранения в Крыму
  • Николай Петров — политолог, член научного совета Московского Центра Карнеги

Бизнесмен Евгений Чичваркин попал в реестр физических лиц-иностранных агентов, которым вменяют сотрудничество в пользу Украины и США.

Помимо Чичваркина там также состоят семь человек: ведущий Евгений Киселев, журналист Матвей Ганапольский, соратник Алексея Навального* Леонид Волков*, политик Владимир Кара-Мурза, рэпер Моргенштерн, оппозиционный политик Гарри Каспаров и экс-глава нефтяной компании ЮКОС и предприниматель Михаил Ходорковский.

Список «физических лиц-иноагентов» начали вести в апреле. 10 марта Госдума одобрила поправку, согласно которой в России создадут единый реестр объявленных «иностранными агентами» физических лиц или связанных с ними людей.

*Навальный и Волков внесены в России в реестр террористов и экстремистов

#новости #иноагенты

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48 комментариев
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Rick Kuznecov

Пивоваров, делай выводы сам

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Соросята спасают Темнова

Все все понимают

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Szabo Geza

когда немножко беременный

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zero endorphine

кашин — кремлёвская иноагентская подстилка, я всегда это говорил

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ДЕДос Атака

Кашин уникум, умудрился влететь одновременно и в список инагентов кремля и в список пособников кремля ФБК

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Священная спецоперация Путина

Так выглядит независимая журналистика

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ДЕДос Атака

Похоже что да. Не стеснялся ни тех ни тех критиковать

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ДЕДос Атака

А вот собственно и его заявление https://t.me/kashinguru/60296

КАШИН
Forwarded from Осторожно, новости
Олег Кашин прокомментировал «Осторожно, новости» решение Минюста о внесении его в список иноагентов.

— О списке иноагентов неправильно говорить «справедливо или нет», давно практика показывает, что список составляется абсолютно произвольно, и никак не привязан к каким-то факти...
Олег Кашин прокомментировал «Осторожно, новости» решение Минюста о внесении его в список иноагентов.

— О списке иноагентов неправильно говорить «справедливо или нет», давно практика показывает, что список составляется абсолютно произвольно, и никак не привязан к каким-то фактическим делам, никакой логики в нем нет, кроме какого-то личного отношения Администрации Президента. И откровенно говоря, в нынешней ситуации для человека, живущего за границей, то есть для меня, это объективно хорошая новость, которая играет в мою пользу, когда, как вы знаете, подонки из Фонда борьбы с коррупцией* пытаются навесить на меня европейские санкции в порядке личной мести за давнюю критику Навального и его людей. Поэтому здесь я весь вечер принимаю поздравления и все такое.

Повлияет ли иноагентство на мою жизнь? У меня нет работы в российских медиа, я с февраля этого года не имею никакой активности в юрисдикции Российской Федерации, поэтому здесь как раз речь идёт о символическом и наградном мероприятии. Естественно, также повода ставить пометки соответствующие на свои социальные сети не вижу, и исполнять положения закона не собираюсь.

На российском счете у меня полторы тысячи долларов и я готов к тому, что они будут арестованы, а больше у меня ничего и нет.

На этом, видимо, мы простимся с нашим государством.

*признаноэкстремистским сообществом
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xqdc

Дак и что. Гиркина вон тоже могут принять фсб. Но это не будет значить что он не пособник режима.

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ДЕДос Атака

Но и в список иногентов его точно не добавят. Просто закрывают глаза на него.

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Структурный парфюмер

Пятничная доза иностранных агентов

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maclemain

Интересно, как здесь оказался Алексей Пивоваров?
Хотя искать логику или смысл в действиях российской власти себе дороже

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Каменный глобус

наказуема любая несанкционированная деятельность, в том числе поддержка Путина

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Утренний фитиль

Иностранный агент
Все вместе
Иностранный агент
Пуленепробиваемый аргумент
Все равно для них ты.
Иностранный агент.
Не знал ты?
Иностранный агент здесь каждый.
Иностранный агент
Грамота, медаль и комплимент, е.

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Коровка спасла Россию

Я не понял, Пивоваров инагент или агент Кремля? Где мнение экспертов в комментариях?

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ctqwa

Иноагент Кремля.

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Подводной турник

Все кто со скепсисом и недоверием относятся к Пивоварову: вы согласны с распространенной позицией, что клеймо иноагента - знак качества (и в его случае тоже)?

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TJaba

Не могу доверять человеку с фамилией Пивоваров, пока тот не сварил ни пинты пива

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Минувший Абдужаббор

И к Винокуру, пока ни одного вина не скурил )

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Подводной турник

Лично мне всегда было сложно было с его фамилией, у меня Пивоваров - это Юрий Сергеевич, академик историк и политолог

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Минувший Абдужаббор

Выводы как всегда делайте сами

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Подводной турник

Ыыы

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Nie Nie

Давно не следил за пивоваровым, а он где-то зашкварился?

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Подводной турник

Сказывается злопамятность и ожидание подвоха

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Nie Nie

Так что там за история с ним была?

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Подводной турник

Я так понимаю, самое главное - это проеб с репортажем по поводу расследования экологической катастрофы с разливом нефти из хранилищ в Норильске

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Nie Nie

Аа вроде помню такое.

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Nie Nie

А так вроде в остальном норм. Не смотрел его давно, но судя по видюхам на канале вроде не ватная повестка. Хотя могу ошибаться.

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Минувший Абдужаббор

Он муж 146% жены )

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Nie Nie

Это она тогда с цифрами наврала?

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Подводной турник

Не думаю, что они с Чуровым были в браке

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Минувший Абдужаббор

Его жена вела новости, где 146% прозвучало )

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Скучный лолипоп
Реестр «иноагентов» пополнил семью людьми
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Минувший Абдужаббор

Шо там Варламов, когда значок ИА?

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Андрей Малинин

А ничо что Чичваркин иностранный бизнесмен и никак не связан с Россией уже дохулиард лет?

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Ху Эмай

если паспорт остался, то связан

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Ласковые усики

Объясните, почему Варламов еще не иноагент?

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ДЕДос Атака

https://t.me/maxifednews/7540

Прикладная социопатия
Варламов говорит, что в России ощущает себя трехлитровой банкой березового сока из советского магазина: ты вроде нахуй никому не нужен, но за неимением другого могут взять и тебя.
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Младший историк

Пока просто чернила в ручке кончились, которой заполняли список иноагентов

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olsen

Френдлифаер снова?

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Nick Nick

Слушайте, а как туда попасть? Друг интересуется

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Александр Жук

У Пивоварова не вышло " и нашим, и вашим" все равно попал в этот списочек)

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Szabo Geza

тоже это так задумано

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Alexander D

Ура, появился повод накатить за новобранцев

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Андрей Лагутин

цветкова — это чтоли девушка, которая письки рисовала?

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Печеньки Госдепа

Пивоваров так кокетничал, всегда обходил острые формулировки, пытался быть и красным,и белым. Но это не помогло. Придётся выбрать сторону 😄

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Младший историк

Это тот Пивоваров, или не тот?

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Минувший Абдужаббор

Редакция

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