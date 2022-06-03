Минюст признал «иноагентами» Чичваркина, журналистов Пивоварова и Кашина, активистку Цветкову и ещё трёх человек Статьи редакции
Реестр «иноагентов» пополнился шестью людьми.
Минюст России дополнил реестр «лиц, выполняющих функции иностранного агента». В него попали:
- Олег Кашин — политический журналист, писатель и публицист
- Алексей Пивоваров — журналист, медиаменеджер, блогер
- Михаил Соколов — журналист, работавший на «Эхо Москвы» и Радио «Свобода»
- Юлия Цветкова — активистка, преследовавшаяся за рисунки обнаженных тел
- Ирина Данилович — правозащитница и гражданская журналистка, которая освещает проблемы системы здравоохранения в Крыму
- Николай Петров — политолог, член научного совета Московского Центра Карнеги
Бизнесмен Евгений Чичваркин попал в реестр физических лиц-иностранных агентов, которым вменяют сотрудничество в пользу Украины и США.
Помимо Чичваркина там также состоят семь человек: ведущий Евгений Киселев, журналист Матвей Ганапольский, соратник Алексея Навального* Леонид Волков*, политик Владимир Кара-Мурза, рэпер Моргенштерн, оппозиционный политик Гарри Каспаров и экс-глава нефтяной компании ЮКОС и предприниматель Михаил Ходорковский.
Список «физических лиц-иноагентов» начали вести в апреле. 10 марта Госдума одобрила поправку, согласно которой в России создадут единый реестр объявленных «иностранными агентами» физических лиц или связанных с ними людей.
*Навальный и Волков внесены в России в реестр террористов и экстремистов
Пивоваров, делай выводы сам
Все все понимают
когда немножко беременный
кашин — кремлёвская иноагентская подстилка, я всегда это говорил
Кашин уникум, умудрился влететь одновременно и в список инагентов кремля и в список пособников кремля ФБК
Так выглядит независимая журналистика
Похоже что да. Не стеснялся ни тех ни тех критиковать
А вот собственно и его заявление https://t.me/kashinguru/60296
— О списке иноагентов неправильно говорить «справедливо или нет», давно практика показывает, что список составляется абсолютно произвольно, и никак не привязан к каким-то факти...
— О списке иноагентов неправильно говорить «справедливо или нет», давно практика показывает, что список составляется абсолютно произвольно, и никак не привязан к каким-то фактическим делам, никакой логики в нем нет, кроме какого-то личного отношения Администрации Президента. И откровенно говоря, в нынешней ситуации для человека, живущего за границей, то есть для меня, это объективно хорошая новость, которая играет в мою пользу, когда, как вы знаете, подонки из Фонда борьбы с коррупцией* пытаются навесить на меня европейские санкции в порядке личной мести за давнюю критику Навального и его людей. Поэтому здесь я весь вечер принимаю поздравления и все такое.
Повлияет ли иноагентство на мою жизнь? У меня нет работы в российских медиа, я с февраля этого года не имею никакой активности в юрисдикции Российской Федерации, поэтому здесь как раз речь идёт о символическом и наградном мероприятии. Естественно, также повода ставить пометки соответствующие на свои социальные сети не вижу, и исполнять положения закона не собираюсь.
На российском счете у меня полторы тысячи долларов и я готов к тому, что они будут арестованы, а больше у меня ничего и нет.
На этом, видимо, мы простимся с нашим государством.
*признаноэкстремистским сообществом
Дак и что. Гиркина вон тоже могут принять фсб. Но это не будет значить что он не пособник режима.
Но и в список иногентов его точно не добавят. Просто закрывают глаза на него.
Пятничная доза иностранных агентов
Интересно, как здесь оказался Алексей Пивоваров?
Хотя искать логику или смысл в действиях российской власти себе дороже
наказуема любая несанкционированная деятельность, в том числе поддержка Путина
Иностранный агент
Все вместе
Иностранный агент
Пуленепробиваемый аргумент
Все равно для них ты.
Иностранный агент.
Не знал ты?
Иностранный агент здесь каждый.
Иностранный агент
Грамота, медаль и комплимент, е.
Я не понял, Пивоваров инагент или агент Кремля? Где мнение экспертов в комментариях?
Иноагент Кремля.
Все кто со скепсисом и недоверием относятся к Пивоварову: вы согласны с распространенной позицией, что клеймо иноагента - знак качества (и в его случае тоже)?
Не могу доверять человеку с фамилией Пивоваров, пока тот не сварил ни пинты пива
И к Винокуру, пока ни одного вина не скурил )
Лично мне всегда было сложно было с его фамилией, у меня Пивоваров - это Юрий Сергеевич, академик историк и политолог
Выводы как всегда делайте сами
Ыыы
Давно не следил за пивоваровым, а он где-то зашкварился?
Сказывается злопамятность и ожидание подвоха
Так что там за история с ним была?
Я так понимаю, самое главное - это проеб с репортажем по поводу расследования экологической катастрофы с разливом нефти из хранилищ в Норильске
Аа вроде помню такое.
А так вроде в остальном норм. Не смотрел его давно, но судя по видюхам на канале вроде не ватная повестка. Хотя могу ошибаться.
Он муж 146% жены )
Это она тогда с цифрами наврала?
Не думаю, что они с Чуровым были в браке
Его жена вела новости, где 146% прозвучало )
Шо там Варламов, когда значок ИА?
А ничо что Чичваркин иностранный бизнесмен и никак не связан с Россией уже дохулиард лет?
если паспорт остался, то связан
Объясните, почему Варламов еще не иноагент?
https://t.me/maxifednews/7540
Пока просто чернила в ручке кончились, которой заполняли список иноагентов
Френдлифаер снова?
Слушайте, а как туда попасть? Друг интересуется
У Пивоварова не вышло " и нашим, и вашим" все равно попал в этот списочек)
тоже это так задумано
Ура, появился повод накатить за новобранцев
цветкова — это чтоли девушка, которая письки рисовала?
Пивоваров так кокетничал, всегда обходил острые формулировки, пытался быть и красным,и белым. Но это не помогло. Придётся выбрать сторону 😄
Это тот Пивоваров, или не тот?
Редакция