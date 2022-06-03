Реестр «иноагентов» пополнился шестью людьми.

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Минюст России дополнил реестр «лиц, выполняющих функции иностранного агента». В него попали:

Олег Кашин — политический журналист, писатель и публицист

Алексей Пивоваров — журналист, медиаменеджер, блогер

Михаил Соколов — журналист, работавший на «Эхо Москвы» и Радио «Свобода»

Юлия Цветкова — активистка, преследовавшаяся за рисунки обнаженных тел

Ирина Данилович — правозащитница и гражданская журналистка, которая освещает проблемы системы здравоохранения в Крыму

Николай Петров — политолог, член научного совета Московского Центра Карнеги

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Бизнесмен Евгений Чичваркин попал в реестр физических лиц-иностранных агентов, которым вменяют сотрудничество в пользу Украины и США.

Помимо Чичваркина там также состоят семь человек: ведущий Евгений Киселев, журналист Матвей Ганапольский, соратник Алексея Навального* Леонид Волков*, политик Владимир Кара-Мурза, рэпер Моргенштерн, оппозиционный политик Гарри Каспаров и экс-глава нефтяной компании ЮКОС и предприниматель Михаил Ходорковский.

Список «физических лиц-иноагентов» начали вести в апреле. 10 марта Госдума одобрила поправку, согласно которой в России создадут единый реестр объявленных «иностранными агентами» физических лиц или связанных с ними людей.