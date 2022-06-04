Оформлявшие визу в Мексику россияне получили отказ на украинском языке Статьи редакции
Визу предлагают оформить лично в консульском отделе.
При попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства республики россияне стали получать отказ на украинском языке. Об этом пишут РБК и РИА «Новости».
При подаче заявки необходимо указывать гражданство. Если в графе гражданства отметить «Россия», то после заполнения документа на экране появляется текст на украинском языке: «К сожалению, вынуждены сообщить, что Ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан». Далее, также на украинском языке, следуют рекомендации обратиться за визой лично в консульский отдел.
РИА «Новости» и РБК обратились за комментариями в посольство Мексики, однако пока дипмиссия их не предоставила. Ранее Мексика не объявляла, что прекратила выдачу россиянам виз или видов на жительство.
в чем мем? в том что кто-то в мире делает глупый кринж в очередной раз?
Мем в том, что это не отказ в принципе, а отказ в электронном рассмотрении
а почему на украинском? почему не на иврите?
Ты кому звонишь?
Я лишь отмечаю, что помимо этой хуйни, автор ещё и напиздюнькал в заголовке
не считал посыл автора, прошу прощения, выглядело будто гиббон показал жопу человеку и подумал что это остроумно
хуя пичот
блятб он заголовок и текст уже три раза переписал, я отвечал на оригинал
потому что учи украинский!
Наверное в том, что это сраная Мексика
Где ситуация со свободой, безопасностью, и вообще с жизнью куда похуже, чем в РФ
Иных версий у меня нет
Да конечно. Это почему ты про Мексику такого плохого мнения?
Я там был.
А двое друзей-туристов там убили.
В России туристов не убивают похоже, да?
может они на наркокартель нарвались?
Судя по всему, именно так :(
Они заехали в район, где началась война картелей против сил полиции и армии. И исчезли. Тело парня нашли через полгода, девушки так и не нашли. Лет уже 6-7 назад было дело
этож какой мозг нужно иметь, чтобы поехать путешествовать в Мексику? естественный отбор
Где ситуация со свободой, безопасностью, и вообще с жизнью куда похуже, чем в РФ
Всё так, везде хуже и меньше свобод чем в Рашке.
https://gtmarket.ru/ratings/freedom-in-the-world
Даже в самых диких районах РФ банды не рейдуют полицейские участки, убивая всех; не сжигают демонстративно семьи должников в бочках на главной улице поселков, не хватают на улице понравившихся девиц и продают их. А полиция в ответ не зачищает целые кварталы, просто стреляя в любого, кто высунулся.
Это все есть, но совершенно не а тех масштабах.
А смысл, если главари банд и сидят в этих самых полицейских участках и сами контролируют весь наркотрафик в стране? Какой смысл им нападать самим на себя? У многих мексиканских наркобаронов денег как у российского полковника Захарченко в схроне?
Так вот при такой схеме обычному Васе куда более безопасно жить, чем обычному Педро. О чем и речь. Индекс коррупции будет выше у Васи, а сожгут живьём сынишку Педро, потому что держащему район Васи генералу ментовки никакой шухер не нужен
И вот по такой схеме россияне и поменяли свободу (172 место) на безопасность, а вскоре лишатся и безопасности.
Последнее неочевидно.
Гражданам в фашистских государствах куда безопаснее, чем в бандитских. Если, конечно, не бухтеть.
Ну как бы Россия уже небезопаснее Мексики и это ещё в 2019 году. Дальше будет только хуже.
https://ekec.ru/globalnyj-indeks-mira-rejting-bezopasnosti-v-stranah-na-2019-god/
Хотя в 2021 в США почему-то небезопаснее чем на РФ.
https://ekec.ru/rejting-bezopasnosti-stran-2021-goda-crime-index-by-country/
безопасней это тоже относительно. Один ложный донос от соседа и за тобой придут. Даже если не бухтел.
показатель уровня насильственной смерти в России очень высокий. Плюс помимо очевидных преступлений и несчастных случаев туева хуча людей, в т.ч. детей пропадает без вести с концами.
А у человека сложилось впечатление про Мексику по американским фильмам как о клоаке мира, при том, что по уровню свобод на 70 пунктов выше чем РФ.
Здесь дело в чем. Мексика просто не лучший пример во многих смыслах. И альтернатив достаточно много, их не только две. Нет такого, что вот надо либо как в РФ, либо как в Мексике. Как в Мексике точно не надо. Надо стремиться к чему-то другому.
Мексика уже безопаснее РФ.
https://ekec.ru/globalnyj-indeks-mira-rejting-bezopasnosti-v-stranah-na-2019-god/
тогда вопрос в том, нафига переться в эту "сраную Мексику" туристом? это не они к нам хотят ехать, а наоборот
У меня, как побывавшего в 40+ странах, есть тот же вопрос, на самом деле. Есть места, куда просто не нужно ехать.
Да. Обычно именно так и появляются мемы.
Ну, со стороны сайта Правительства Мексики такие выебоны конечно лол — у них точно такие же проблемы с коррупцией, бедностью и нарушением человеческих прав, нашли где высокую моральную позицию проявлять.
Шутка уровня помощника админа сайта
В Мексике все уево если сравнивать с США. По сравнению с РФ вполне ок, средние зарплаты 800/1000 долларов по регионам, аренда квартир и хавчик дешевле, притом что климат и природа поинтереснее
Очень зависит от региона. У меня пара хороших знакомых из Мексики, познакомился в фандомных кругах: один живёт более-менее средней жизнью в Оахасе, а у другого в Нуэво-Ларедо "веселуха" на уровне FarCry (то стрельба в городе, то детей мёртвыми находят, то чью-то дверь выломать пытались).
В чём-то это даже зеркалит ситуацию с РФ, где в Москве туристический центр, а в Мурманске мужик в туалетной яме утонул.
Ну так и в Америке также, причем там это зависит не только от региона, но даже от района в одном городе.
В США, все-таки, правосудие работает значительно лучше, чем в Мексике. И все другие вещи, связанные с государством, работают лучше. Иначе бы куча мексиканцев не мечтала о переезде в США.
Ну, как бы сказать. При всех проблемах США, там нет таких регионов, где приходится на всякий случай баррикадировать входную дверь перед сном или читать местные новости на предмет "где меньше шанс словить пулю по дороге в колледж".
Комментарий удален модератором
Тебе вообще ясен термин мем?
Вариант 1.
Отказ получили те, кто против войны. Ну ок, мексиканцы проявили солидарность. Жаль. Придётся ехать в другую страну в отпуск;
Вариант 2.
Отказ получили те, кто zа.
Во мексикашки фашисты! Все правильно значит говорят по телевизору! Лижут жопу америкашкам!
Вариант 3.
Прочитать текст
Верно подметил. Заголовок меня смутил. А то, что «отримание» это переводится как «получение» я не знал. Но твой комментарий провоцирует ответить агрессивно. Чего я делать не буду, не дождёшься, соси жопу.
скорее всего из-за наплыва беженцев сделали (переделали\дополнили) версию на украинском, потом донна Мария нажала ни ту кнопочку и это форма распространилась на русских.
Пришлите ссылку на источник. На РИА новости нет ссылки.
Как же хорошо, когда да Мексики час на машине и никакие визы не нужны...
Ееее Котово
Да, редко на телефоне русским пользуюсь, словарь кривой.
гражданам рф тоже визы не нужны