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Игорь Путин За Дыньку

Оформлявшие визу в Мексику россияне получили отказ на украинском языке Статьи редакции

Визу предлагают оформить лично в консульском отделе.

При попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства республики россияне стали получать отказ на украинском языке. Об этом пишут РБК и РИА «Новости».

При подаче заявки необходимо указывать гражданство. Если в графе гражданства отметить «Россия», то после заполнения документа на экране появляется текст на украинском языке: «К сожалению, вынуждены сообщить, что Ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан». Далее, также на украинском языке, следуют рекомендации обратиться за визой лично в консульский отдел.

РИА «Новости» и РБК обратились за комментариями в посольство Мексики, однако пока дипмиссия их не предоставила. Ранее Мексика не объявляла, что прекратила выдачу россиянам виз или видов на жительство.

#новости #мексика

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Материал дополнен редакцией
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48 комментариев
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ваш ханимун

в чем мем? в том что кто-то в мире делает глупый кринж в очередной раз?

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Русский

Мем в том, что это не отказ в принципе, а отказ в электронном рассмотрении

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ваш ханимун

а почему на украинском? почему не на иврите?

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Русский

Ты кому звонишь?
Я лишь отмечаю, что помимо этой хуйни, автор ещё и напиздюнькал в заголовке

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ваш ханимун

не считал посыл автора, прошу прощения, выглядело будто гиббон показал жопу человеку и подумал что это остроумно

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Жаркий якорь

хуя пичот

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ваш ханимун

блятб он заголовок и текст уже три раза переписал, я отвечал на оригинал

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поросенок Мыколка

потому что учи украинский!

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Boris Gaykovich

Наверное в том, что это сраная Мексика
Где ситуация со свободой, безопасностью, и вообще с жизнью куда похуже, чем в РФ
Иных версий у меня нет

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Лондонская Шаурма

Да конечно. Это почему ты про Мексику такого плохого мнения?

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Boris Gaykovich

Я там был.
А двое друзей-туристов там убили.

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pocomaxa _

В России туристов не убивают похоже, да?

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Тревожный холод

может они на наркокартель нарвались?

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Boris Gaykovich

Судя по всему, именно так :(
Они заехали в район, где началась война картелей против сил полиции и армии. И исчезли. Тело парня нашли через полгода, девушки так и не нашли. Лет уже 6-7 назад было дело

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поросенок Мыколка

этож какой мозг нужно иметь, чтобы поехать путешествовать в Мексику? естественный отбор

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Набутыленный Роzzиянин
Наверное в том, что это сраная Мексика
Где ситуация со свободой, безопасностью, и вообще с жизнью куда похуже, чем в РФ

Всё так, везде хуже и меньше свобод чем в Рашке.
https://gtmarket.ru/ratings/freedom-in-the-world

Рейтинг стран мира по уровню политических и…
Состояние свободы в мире (Freedom in the World) — ежегодное исследование и сопровождающий его…
gtmarket.ru
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Boris Gaykovich

Даже в самых диких районах РФ банды не рейдуют полицейские участки, убивая всех; не сжигают демонстративно семьи должников в бочках на главной улице поселков, не хватают на улице понравившихся девиц и продают их. А полиция в ответ не зачищает целые кварталы, просто стреляя в любого, кто высунулся.

Это все есть, но совершенно не а тех масштабах.

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Набутыленный Роzzиянин
Даже в самых диких районах РФ банды не рейдуют полицейские участки

А смысл, если главари банд и сидят в этих самых полицейских участках и сами контролируют весь наркотрафик в стране? Какой смысл им нападать самим на себя? У многих мексиканских наркобаронов денег как у российского полковника Захарченко в схроне?

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Boris Gaykovich

Так вот при такой схеме обычному Васе куда более безопасно жить, чем обычному Педро. О чем и речь. Индекс коррупции будет выше у Васи, а сожгут живьём сынишку Педро, потому что держащему район Васи генералу ментовки никакой шухер не нужен

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Набутыленный Роzzиянин

И вот по такой схеме россияне и поменяли свободу (172 место) на безопасность, а вскоре лишатся и безопасности.

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Boris Gaykovich

Последнее неочевидно.
Гражданам в фашистских государствах куда безопаснее, чем в бандитских. Если, конечно, не бухтеть.

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Набутыленный Роzzиянин

Ну как бы Россия уже небезопаснее Мексики и это ещё в 2019 году. Дальше будет только хуже.
https://ekec.ru/globalnyj-indeks-mira-rejting-bezopasnosti-v-stranah-na-2019-god/
Хотя в 2021 в США почему-то небезопаснее чем на РФ.
https://ekec.ru/rejting-bezopasnosti-stran-2021-goda-crime-index-by-country/

Рейтинг безопасности в странах. Глобальный…
Для того что бы определить самую безопасную страну для туризма и отдыха составлен рейтинг Global…
ekec.ru
Рейтинг безопасности стран 2021 года (Crime…
Опубликована статистика по уровню безопасности в разных странах мира в 2020 - 2021 году. Эксперты…
ekec.ru
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Elena

безопасней это тоже относительно. Один ложный донос от соседа и за тобой придут. Даже если не бухтел.

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Elena

показатель уровня насильственной смерти в России очень высокий. Плюс помимо очевидных преступлений и несчастных случаев туева хуча людей, в т.ч. детей пропадает без вести с концами.

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Набутыленный Роzzиянин

А у человека сложилось впечатление про Мексику по американским фильмам как о клоаке мира, при том, что по уровню свобод на 70 пунктов выше чем РФ.

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Antonio De

Здесь дело в чем. Мексика просто не лучший пример во многих смыслах. И альтернатив достаточно много, их не только две. Нет такого, что вот надо либо как в РФ, либо как в Мексике. Как в Мексике точно не надо. Надо стремиться к чему-то другому.

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Набутыленный Роzzиянин

Мексика уже безопаснее РФ.
https://ekec.ru/globalnyj-indeks-mira-rejting-bezopasnosti-v-stranah-na-2019-god/

Рейтинг безопасности в странах. Глобальный…
Для того что бы определить самую безопасную страну для туризма и отдыха составлен рейтинг Global…
ekec.ru
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Elena

тогда вопрос в том, нафига переться в эту "сраную Мексику" туристом? это не они к нам хотят ехать, а наоборот

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Boris Gaykovich

У меня, как побывавшего в 40+ странах, есть тот же вопрос, на самом деле. Есть места, куда просто не нужно ехать.

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Жаркий якорь

Да. Обычно именно так и появляются мемы.

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Just Whatever

Ну, со стороны сайта Правительства Мексики такие выебоны конечно лол — у них точно такие же проблемы с коррупцией, бедностью и нарушением человеческих прав, нашли где высокую моральную позицию проявлять.

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Авитолог

Шутка уровня помощника админа сайта

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Юрий Иванков

В Мексике все уево если сравнивать с США. По сравнению с РФ вполне ок, средние зарплаты 800/1000 долларов по регионам, аренда квартир и хавчик дешевле, притом что климат и природа поинтереснее

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Just Whatever

Очень зависит от региона. У меня пара хороших знакомых из Мексики, познакомился в фандомных кругах: один живёт более-менее средней жизнью в Оахасе, а у другого в Нуэво-Ларедо "веселуха" на уровне FarCry (то стрельба в городе, то детей мёртвыми находят, то чью-то дверь выломать пытались).

В чём-то это даже зеркалит ситуацию с РФ, где в Москве туристический центр, а в Мурманске мужик в туалетной яме утонул.

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Stray

Ну так и в Америке также, причем там это зависит не только от региона, но даже от района в одном городе.

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Antonio De

В США, все-таки, правосудие работает значительно лучше, чем в Мексике. И все другие вещи, связанные с государством, работают лучше. Иначе бы куча мексиканцев не мечтала о переезде в США.

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Just Whatever

Ну, как бы сказать. При всех проблемах США, там нет таких регионов, где приходится на всякий случай баррикадировать входную дверь перед сном или читать местные новости на предмет "где меньше шанс словить пулю по дороге в колледж".

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Комментарий удален модератором

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Авитолог

Тебе вообще ясен термин мем?

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Rick Kuznecov

Вариант 1.
Отказ получили те, кто против войны. Ну ок, мексиканцы проявили солидарность. Жаль. Придётся ехать в другую страну в отпуск;
Вариант 2.
Отказ получили те, кто zа.
Во мексикашки фашисты! Все правильно значит говорят по телевизору! Лижут жопу америкашкам!

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Русский

Вариант 3.
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Rick Kuznecov

Верно подметил. Заголовок меня смутил. А то, что «отримание» это переводится как «получение» я не знал. Но твой комментарий провоцирует ответить агрессивно. Чего я делать не буду, не дождёшься, соси жопу.

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Средний алмаз

скорее всего из-за наплыва беженцев сделали (переделали\дополнили) версию на украинском, потом донна Мария нажала ни ту кнопочку и это форма распространилась на русских.

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Дмитрий Орлов

Пришлите ссылку на источник. На РИА новости нет ссылки.

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Игорь Путин За Дыньку
Автор
Россияне при оформлении визы в Мексику получают…
Граждане, пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой…
ria.ru
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Семён Свалов

Как же хорошо, когда да Мексики час на машине и никакие визы не нужны...

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Русский

Ееее Котово

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Семён Свалов

Да, редко на телефоне русским пользуюсь, словарь кривой.

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музей иллюзий

гражданам рф тоже визы не нужны

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