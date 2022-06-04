Визу предлагают оформить лично в консульском отделе.

При попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства республики россияне стали получать отказ на украинском языке. Об этом пишут РБК и РИА «Новости».

При подаче заявки необходимо указывать гражданство. Если в графе гражданства отметить «Россия», то после заполнения документа на экране появляется текст на украинском языке: «К сожалению, вынуждены сообщить, что Ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан». Далее, также на украинском языке, следуют рекомендации обратиться за визой лично в консульский отдел.

РИА «Новости» и РБК обратились за комментариями в посольство Мексики, однако пока дипмиссия их не предоставила. Ранее Мексика не объявляла, что прекратила выдачу россиянам виз или видов на жительство.

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