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Роскосмос намерен восстановить работу отключённого Германией телескопа eROSITA Статьи редакции

Научный руководитель обсерватории «Спектр-РГ», в которой находится телескоп, заявил, что это может привести к его поломке.

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Зеркальные модули телескопа eROSITA. Фото: JohannesBuchner.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил восстановить работу телескопа eROSITA, входящего в состав российско-немецкой обсерватории «Спектр-РГ», пишет «Интерфакс». В начале марта космическое агентство Германии перевело телескоп в безопасный режим.

Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории «Спектр-РГ». Несмотря на требование Германии выключить на «Спектре-РГ» один из двух телескопов, российские специалисты настаивают на продолжении его работы. В ближайшее время Роскосмос примет соответствующие решения.

Дмитрий Рогозин
глава Роскосмоса

3 июня научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что возобновить работу телескопа можно только при согласовании с немецкой стороной, а односторонние действия могут привести к поломке прибора.

Односторонние действия в такой ситуации только добавляют еще больше недоверия между людьми.

Рашид Сюняев
научный руководитель проекта «Спектр-РГ»

«Спектр-РГ» — орбитальная обсерватория, созданная Россией с участием Германии. На обсерватории установлены два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA.

#новости #роскосмос #рогозин

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14 комментариев
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Крупный Илья
Гоп-стоп, мы подошли из-за угла
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Nick Rosenberg

Цап-царап

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Дхарма инишитев

Стоп, а какое в принципе этот неонацик (Рогозин) имеет отношение к проекту? Научное руководство же ИКИ РАН осуществляет. Сам же любитель зигануть неоднократно ссылался на это в ответ на претензии об отсутвии наземной поддержки миссии средствами Роскосмоса.
Жаль такой классный проект терять по дурости. Тем более, скорее всего, это предпоследняя научная миссия в истории современной России: возможно, ещё успеют запустить "Луну-25", но потом минимум лет 10 Россия в космос физически не сможет запускать ничего сложнее посредственных аппаратов ДЗЗ. РК окончательно RIP

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Demian

Моя идёт чинить телескоп

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Bash Khodjaev

Нужно больше космоса

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Механический Петя

Новая адаптация басни Крылова "Рогозин и телескоп".

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Роман Горячкин

Можно ли заваривать телескопом чай?

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Средний алмаз

будет так?

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Компьютерный алмаз

Зато я спас кота,
Я выполнил приказ,
И так бы поступил
На моём месте каждый,
Котика я спас,
Выполнил приказ,
Ведь выполнить приказ
Первостепенно важно

Enjoykin Декабрь 2014

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Роман Горячкин

Спасибо, добрый человек. Проживу 200 лет.

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Nick Nick

Как всегда превратят все в говно

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SergeB

Рагозену нужно хоть какое-то изображение деятельности по прямым своим обязанностям, вот и ляпает на публику.

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ан

Более никаких совместных значимых проектов по исследованию космоса у этого блеать зимбабвэ ни с кем не будет лет так 50 минимум. Всему миру уже срать что они могут потерять.

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Дхарма инишитев

Ну, насчёт "ни с кем" перегибаете. Есть Китай, если хорошо поплакаться и ещё лучше заплатить, возможно, таки возьмут на тянгун в роли чукчи из того анекдота. Но это прям самый максимум, на который теперь Россия может рассчитывать после МКС. И хто означает откат космической программы примерно на уровень середины семидесятых.

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