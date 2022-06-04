Роскосмос намерен восстановить работу отключённого Германией телескопа eROSITA Статьи редакции
Научный руководитель обсерватории «Спектр-РГ», в которой находится телескоп, заявил, что это может привести к его поломке.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил восстановить работу телескопа eROSITA, входящего в состав российско-немецкой обсерватории «Спектр-РГ», пишет «Интерфакс». В начале марта космическое агентство Германии перевело телескоп в безопасный режим.
3 июня научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что возобновить работу телескопа можно только при согласовании с немецкой стороной, а односторонние действия могут привести к поломке прибора.
«Спектр-РГ» — орбитальная обсерватория, созданная Россией с участием Германии. На обсерватории установлены два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA.
Цап-царап
Стоп, а какое в принципе этот неонацик (Рогозин) имеет отношение к проекту? Научное руководство же ИКИ РАН осуществляет. Сам же любитель зигануть неоднократно ссылался на это в ответ на претензии об отсутвии наземной поддержки миссии средствами Роскосмоса.
Жаль такой классный проект терять по дурости. Тем более, скорее всего, это предпоследняя научная миссия в истории современной России: возможно, ещё успеют запустить "Луну-25", но потом минимум лет 10 Россия в космос физически не сможет запускать ничего сложнее посредственных аппаратов ДЗЗ. РК окончательно RIP
Моя идёт чинить телескоп
Нужно больше космоса
Новая адаптация басни Крылова "Рогозин и телескоп".
Можно ли заваривать телескопом чай?
будет так?
Зато я спас кота,
Я выполнил приказ,
И так бы поступил
На моём месте каждый,
Котика я спас,
Выполнил приказ,
Ведь выполнить приказ
Первостепенно важно
Enjoykin Декабрь 2014
Спасибо, добрый человек. Проживу 200 лет.
Как всегда превратят все в говно
Рагозену нужно хоть какое-то изображение деятельности по прямым своим обязанностям, вот и ляпает на публику.
Более никаких совместных значимых проектов по исследованию космоса у этого блеать зимбабвэ ни с кем не будет лет так 50 минимум. Всему миру уже срать что они могут потерять.
Ну, насчёт "ни с кем" перегибаете. Есть Китай, если хорошо поплакаться и ещё лучше заплатить, возможно, таки возьмут на тянгун в роли чукчи из того анекдота. Но это прям самый максимум, на который теперь Россия может рассчитывать после МКС. И хто означает откат космической программы примерно на уровень середины семидесятых.