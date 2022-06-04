Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории «Спектр-РГ». Несмотря на требование Германии выключить на «Спектре-РГ» один из двух телескопов, российские специалисты настаивают на продолжении его работы. В ближайшее время Роскосмос примет соответствующие решения.