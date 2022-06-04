Первая тайконавтка во второй раз отправится в космос Статьи редакции
Ей предстоит завершить строительство орбитальной станции «Тяньгун».
В Китае объявили новый экипаж орбитальной станции «Тяньгун», пишет издание «Синьхуа». В него вошли тайконавты Чэнь Дун, Цай Цзючжэ и Лю Ян — первая женщина в истории Китая, которая отправилась в космос. Она совершила свой первый полёт в 2012 году. Лю Ян родила ребёнка в 2015 и тогда же вернулась к тренировкам для следующего полёта.
Космическая миссия рассчитана на шесть месяцев, экипаж присоединит к «Тяньгун» два лабораторных модуля. Тайконавты отправятся на станцию 5 июня в 10:44 по пекинскому времени (5:44 по Москве) на корабле «Шэньчжоу-14».
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Я раньше думал что тайконавты это космонавты из Тайланда
А я так и не понял почему тайконавты.
давайте-давайте нападайте
что по этому поводу думают руссканафты?
Будет ли потом видео на xvideos?
заблокировали же
Поищи что-то позабористее, Лавров и правило 34, например
по бырому смоталась на землю, родила — и обратно на стройку в космос
штош
штош
ожидание
реальность
У тебя проблемы с ожиданиями
Что такое «тайконавтка»?
Лю Ян родила ребёнка в 2015 и тогда же вернулась к тренировкам для следующего ребёнка .
Кто-то помнит что у нас там какой-то порнофильм в космосе сняли? То ли Виктория Азмунд, то ли Лидия Асбест, не разбираюсь в актрисах. Обещали полнометражку но я и одного кадра не увидел.