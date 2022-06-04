В Китае объявили новый экипаж орбитальной станции «Тяньгун», пишет издание «Синьхуа». В него вошли тайконавты Чэнь Дун, Цай Цзючжэ и Лю Ян — первая женщина в истории Китая, которая отправилась в космос. Она совершила свой первый полёт в 2012 году. Лю Ян родила ребёнка в 2015 и тогда же вернулась к тренировкам для следующего полёта.