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Пыльный Даниль

Первая тайконавтка во второй раз отправится в космос Статьи редакции

Ей предстоит завершить строительство орбитальной станции «Тяньгун».

Первая тайконавтка Лю Ян выходит из спускаемого аппарата корабля «Шэньчжоу-9», 2012 год. Фото: Ван Цзяньминь/AP.

В Китае объявили новый экипаж орбитальной станции «Тяньгун», пишет издание «Синьхуа». В него вошли тайконавты Чэнь Дун, Цай Цзючжэ и Лю Ян — первая женщина в истории Китая, которая отправилась в космос. Она совершила свой первый полёт в 2012 году. Лю Ян родила ребёнка в 2015 и тогда же вернулась к тренировкам для следующего полёта.

Космическая миссия рассчитана на шесть месяцев, экипаж присоединит к «Тяньгун» два лабораторных модуля. Тайконавты отправятся на станцию 5 июня в 10:44 по пекинскому времени (5:44 по Москве) на корабле «Шэньчжоу-14».

#новости #кнр #космос

1062 просмотров
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52 комментария
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Системный облизыватель кисок

Я раньше думал что тайконавты это космонавты из Тайланда

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Alexandr

А я так и не понял почему тайконавты.

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15 комментариев
Пыльный Даниль

давайте-давайте нападайте

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Пестрый торшер

что по этому поводу думают руссканафты?

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5 комментариев
Sergei Timofeyev

Будет ли потом видео на xvideos?

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Ученый паркур

заблокировали же

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16 комментариев
Коварный Пердёж

Поищи что-то позабористее, Лавров и правило 34, например

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1 комментарий
Андрей Лагутин

по бырому смоталась на землю, родила — и обратно на стройку в космос

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Высокий Кирилл

штош

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Пыльный Даниль

штош

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Тревожный холод
тайконавтка

ожидание
реальность

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Роскошный хот-дог

У тебя проблемы с ожиданиями

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Квадратный корабль

Что такое «тайконавтка»?

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Исполнительный паук например

Лю Ян родила ребёнка в 2015 и тогда же вернулась к тренировкам для следующего ребёнка .

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Роман Горячкин

Кто-то помнит что у нас там какой-то порнофильм в космосе сняли? То ли Виктория Азмунд, то ли Лидия Асбест, не разбираюсь в актрисах. Обещали полнометражку но я и одного кадра не увидел.

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