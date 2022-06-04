Так она пыталась привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

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Фото Reuters

22-летняя Ализе, активистка международного движения по борьбе с глобальным потеплением, выбежала на корт во время полуфинального теннисного матча Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос» между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем, пишет Reuters.

Сейчас 2022-й год. Пришло время взглянуть правде в глаза. Мир, в который нас направляют политики, — это мир, в котором «Ролан Гаррос» больше не сможет существовать. Сегодня я вышла на корт, потому что больше не могу рисковать, не справляясь с климатической чрезвычайной ситуацией. Ализе активистка

На Ализе была белая майка, на которой по-английски было написано: «У нас осталось 1028 дней». За это количество дней, по мнению французских активистов, «нужно определить будущее человечества» в рамках экологии. «Отсчет начался 28 марта 2022 года. Франция была осуждена собственными судами за бездействие в отношении климата. Будущее этой страны буквально разрушено. Тратить время — значит погибнуть», — говорится на сайте экоактивистов.

Ализе просидела на коленях на корте почти 10 минут. Охранники не бросились к ней сразу, а рассредоточились вокруг корта, медленно подошли и увели в подтрибунное помещение. Матч между Руудом и Чиличем не возобновили.

Фото Reuters