Экоактивистка выбежала на корт и приковала себя к сетке во время теннисного матча Открытого чемпионата Франции Статьи редакции
Так она пыталась привлечь внимание к проблеме глобального потепления.
22-летняя Ализе, активистка международного движения по борьбе с глобальным потеплением, выбежала на корт во время полуфинального теннисного матча Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос» между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем, пишет Reuters.
На Ализе была белая майка, на которой по-английски было написано: «У нас осталось 1028 дней». За это количество дней, по мнению французских активистов, «нужно определить будущее человечества» в рамках экологии. «Отсчет начался 28 марта 2022 года. Франция была осуждена собственными судами за бездействие в отношении климата. Будущее этой страны буквально разрушено. Тратить время — значит погибнуть», — говорится на сайте экоактивистов.
Ализе просидела на коленях на корте почти 10 минут. Охранники не бросились к ней сразу, а рассредоточились вокруг корта, медленно подошли и увели в подтрибунное помещение. Матч между Руудом и Чиличем не возобновили.
Победителем в матче стал Каспер Рууд. В финале «Ролан Гаррос» норвежец сыграет с 36-летним испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. «Когда дело доходит до протеста, это было немного, как бы это сказать, неприятно, наверное, это хорошее слово, потому что я не знал, как на это реагировать», — сказал Рууд журналистам после своей победы.
страшно представить какой кал у нее в черепной коробке
Экологичный
какой же ещё?)
Сколько уже можно мусолить эту дурь про глобальное потепление? Все эти периоды потепления-похолодания случались на Земле ещё задолго до индустриальной эпохи.
до менструальной эпохи*
Вроде ниче такая. Но лучше б за Украину бегала
голенькая
сейчас стася от таблеток попустится и побежит
Она еще живая? Я прост забанил ее два месяца назад, думал уже нет на тж ее
живая, только таблетки на неё не самым лучшим образом действуют
щас представил: она выбежала приковала себя и все молча встали и покинули стадион и она осталась одна.
интересно как долго она будет сидеть и взбесит ли ее такая реакция
Что люди должны понять по надписи "у нас осталось н дней?" Почему это делать на корте, а не где нибудь возле мэрии? Те же самые претензии к недавнему активисту, который пытался измазать тортом МонаЛизу. Как будто специально дискредитируют климатический движ.
Борьба за экологию - ок. Но теннис тут причем?