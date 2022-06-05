83-летний японец стал старейшим в мире человеком, в одиночку переплывшим Тихий океан

На путешествие у Кэничи Хори ушло два месяца.

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Фото Kyodo News

Японец Кэничи Хори стал самым пожилым человеком в мире, который в одиночку переплыл Тихий океан на яхте без остановок, сообщает агентство Kyodo News. Он преодолел расстояние протяженностью 8,5 тысяч километров за два месяца.

27 марта Хори отплыл из Сан-Франциско на паруснике Suntory Mermaid III весом 990 килограмм и длиной 5,8 метров. 4 июня он достиг финальной точки своего путешествия — канала канала Кии, который разделяет префектуры Вакаяма и Токусима на западе Японии. «Я очень рад, что мне удалось вернуться домой без серьёзных проблем. Я благодарен за поддержку», — отметил путешественник.

Момент прибытия в японский порт. Фото Nikkei

На паруснике установлены солнечные батареи для подачи электроэнергии на борт. Хори использовал спутниковый телефон для связи с людьми на земле. По его словам, некоторые этапы путешествия были сложными, но он каждый день связывался со своей семьей. «Если бы я не звонил хотя бы раз в день, они бы забеспокоились», – рассказал он CNN.

Не позволяйте своим мечтам просто оставаться мечтами. Поставьте перед собой цель и работайте над ее достижением, и вас ждет прекрасная жизнь. Кэничи Хори путешественник

Кеничи Хори совершил множество одиночных плаваний. В 1962 году он стал первым человеком, который в одиночку и без остановки пересек Тихий океан. Тогда ему было 23 года, он покинул Японию без документов и паспорта, а спустя 94 дня прибыл в Сан-Франциско. Сначала его арестовали, но потом освободили, выдали визу и вручили ключ от города.