Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустят самолёт Лаврова для визита в Сербию Статьи редакции
В Сербии допускали, что на визит российского министра могут повлиять проблемы с перелётом.
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщила сербская газета «Вечерне новости».
Визит был запланирован на 6-7 июня. Предполагалось, что во время посещения Сербии Лавров встретится с Вучичем, а также главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента страны) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием.
Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что президент Александр Вучич лично занимается логистикой визита главы МИДа России: «Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, но ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны. От этого зависит, прибудет он или нет».
Брнабич отметила, что считает правильной позицию Белграда принять Лаврова, тем самым предоставив ему возможность высказать свою позицию по нынешней международной ситуации, потому что сейчас «никто в мире не хочет ни с кем разговаривать». «Поэтому, когда у вас есть посетитель на таком высоком уровне, <...> наверное, есть что-то, что нам нужно услышать, чтобы подумать, есть какое-то пространство для диалога», — сказала министр.
А что случилось?
в этих странах запрещено перевозить лошадей самолетами.
Жирно.
Скорее троянских коней, внутри которых соль
Только живых?
В колбасе можно любых
Там карантин по лошадиной чуме
В этих странах запрещена крупнотоннажная транспортировка кокаина, даже в дипломатической почте. Варвары - что с них взять?
Всё правильно. Ёбаная лошадь должна быть в стойле
надо было разрешить,а потом самолет посадить
Ну не все же ебанутые настолько, как Бацька...
—
Запретить при подлёте: без ветпаспорта на лошать транзита не будет)
Желательно в океане
Hvala puno komsije! Мне например совсем не радостно эту лошадь у нас видеть было. Пусть дома в стойле стоит.
Но ведь болгары...
Больше не восхищаются
Восхитились, но есть ньанс
Те вече не са братушките на Русия.
Он чё на личном?
Пусть летит экономом
Лучше пусть катится
Через Турцию пусть летит, на ssj
Пусть сено жуёт в родной говени.