В Сербии допускали, что на визит российского министра могут повлиять проблемы с перелётом.

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Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщила сербская газета «Вечерне новости».

Визит был запланирован на 6-7 июня. Предполагалось, что во время посещения Сербии Лавров встретится с Вучичем, а также главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента страны) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием.

Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что президент Александр Вучич лично занимается логистикой визита главы МИДа России: «Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, но ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны. От этого зависит, прибудет он или нет».

Брнабич отметила, что считает правильной позицию Белграда принять Лаврова, тем самым предоставив ему возможность высказать свою позицию по нынешней международной ситуации, потому что сейчас «никто в мире не хочет ни с кем разговаривать». «Поэтому, когда у вас есть посетитель на таком высоком уровне, <...> наверное, есть что-то, что нам нужно услышать, чтобы подумать, есть какое-то пространство для диалога», — сказала министр.