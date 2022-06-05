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Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустят самолёт Лаврова для визита в Сербию Статьи редакции

В Сербии допускали, что на визит российского министра могут повлиять проблемы с перелётом.

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Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщила сербская газета «Вечерне новости».

Визит был запланирован на 6-7 июня. Предполагалось, что во время посещения Сербии Лавров встретится с Вучичем, а также главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента страны) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием.

Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что президент Александр Вучич лично занимается логистикой визита главы МИДа России: «Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, но ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны. От этого зависит, прибудет он или нет».

Брнабич отметила, что считает правильной позицию Белграда принять Лаврова, тем самым предоставив ему возможность высказать свою позицию по нынешней международной ситуации, потому что сейчас «никто в мире не хочет ни с кем разговаривать». «Поэтому, когда у вас есть посетитель на таком высоком уровне, <...> наверное, есть что-то, что нам нужно услышать, чтобы подумать, есть какое-то пространство для диалога», — сказала министр.

#новости #лавров

Материал дополнен редакцией
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21 комментарий
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Nick Nick

А что случилось?

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Кото Пес

в этих странах запрещено перевозить лошадей самолетами.

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Бандеромобіль

Жирно.

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Bogdan K.

Скорее троянских коней, внутри которых соль

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Nact

Только живых?

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Товарищ Майор

В колбасе можно любых

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Сукин Отец

Там карантин по лошадиной чуме

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Сукин Отец

В этих странах запрещена крупнотоннажная транспортировка кокаина, даже в дипломатической почте. Варвары - что с них взять?

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Рот eбaл этого путина

Всё правильно. Ёбаная лошадь должна быть в стойле

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Dynamo A

надо было разрешить,а потом самолет посадить

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BigBrotherBear

Ну не все же ебанутые настолько, как Бацька...

Запретить при подлёте: без ветпаспорта на лошать транзита не будет)

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Michael Konovalov

Желательно в океане

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Rostilj je najbolje

Hvala puno komsije! Мне например совсем не радостно эту лошадь у нас видеть было. Пусть дома в стойле стоит.

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Тимурчик

Но ведь болгары...

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anoice

Больше не восхищаются

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Борис Юринов

Восхитились, но есть ньанс

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Подробный Макс

Те вече не са братушките на Русия.

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Гордон Фриман

Он чё на личном?
Пусть летит экономом

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игралые усташки

Лучше пусть катится

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Бесполезный яд

Через Турцию пусть летит, на ssj

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Michael Konovalov

Пусть сено жуёт в родной говени.

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