Ведомство утверждает, что никакой угрозы нет.

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Вечером 5 июня СМИ, в том числе РБК и «Коммерсантъ», обратили внимание на взлом сайта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. «Настоящее время» указывает, что хакеры временно поменяли заголовок сайта на лозунг «Слава Украине».

На главной странице ресурса появилось сообщение об атаке команды DumpForums.com. Хакеры потребовали выплатить им 0,5 биткоина (около 947 тысяч рублей по нынешнему курсу) в срок до 0:00 7 июня и пригрозили в противном случае опубликовать «все персональные данные пользователей сайта Минстроя Российской Федерации, а, возможно, и не только».

В ночь на 6 июня сообщение на главной странице сайта Минстроя сменилось белым экраном с надписью «Идут технические работы». К моменту публикации этой заметки ресурс снова работает.

Минстрой в комментарии РИА «Новости» заявил об отсутствии угрозы.

Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом, угрозы им нет, они находятся в безопасности. представитель Минстроя

После ввода российских войск в Украину и на фоне боевых действий началась новая волна кибератак на государственные ресурсы. Одна из них вызвала сбои в работе СМИ.