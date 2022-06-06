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Хакеры DumpForums взломали сайт Минстроя и потребовали 0,5 биткоина, пригрозив опубликовать данные сотрудников Статьи редакции

Ведомство утверждает, что никакой угрозы нет.

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Вечером 5 июня СМИ, в том числе РБК и «Коммерсантъ», обратили внимание на взлом сайта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. «Настоящее время» указывает, что хакеры временно поменяли заголовок сайта на лозунг «Слава Украине».

На главной странице ресурса появилось сообщение об атаке команды DumpForums.com. Хакеры потребовали выплатить им 0,5 биткоина (около 947 тысяч рублей по нынешнему курсу) в срок до 0:00 7 июня и пригрозили в противном случае опубликовать «все персональные данные пользователей сайта Минстроя Российской Федерации, а, возможно, и не только».

В ночь на 6 июня сообщение на главной странице сайта Минстроя сменилось белым экраном с надписью «Идут технические работы». К моменту публикации этой заметки ресурс снова работает.

Минстрой в комментарии РИА «Новости» заявил об отсутствии угрозы.

Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом, угрозы им нет, они находятся в безопасности.

представитель Минстроя

После ввода российских войск в Украину и на фоне боевых действий началась новая волна кибератак на государственные ресурсы. Одна из них вызвала сбои в работе СМИ.

Технологии
Софья Сажнева
Война России с Украиной — это ещё и кибервойна. Что на ней происходит, кто чью сторону занял, и какова роль Anonymous Статьи редакции

Действия за неделю обратились в хаос: хакеры «кладут» сайты и СМИ обеих сторон, взламывают приложения. Появляются IT-армии, а группировки раскалываются изнутри. Но самых разрушительных атак пока не было.

Филиппо Монтефорте, AFP 

#новости #кибератаки

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22 комментария
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Nick Nick
находятся под защитой

иконки?

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Чужой Макс

В серверной дежурит священник

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Artes

Видимо звание было майор у священника, теперь назначат полковника не меньше.

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Склонный Орзэмэс

фавиконки )

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Fire K

фавиконки с иконками

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Семейный щит

Со свечечками

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Иной щит
Персональные данные нашего сайта находятся под защитой

На персданные САЙТА пох. Вы про данные пользователей скажите

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Da Luxe

Редактура ворвалась в тред!

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Депутат миллионов

Самое интересное, что похоже админы расплачиваются из своих карманов, так как на указанный кошелек накапало уже больше 5000$

Видимо, начальство боится получить звиздюлей сверху и гасит долг

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Индийский единорожек88

ну пиздец. это однозначно штраф 60 тысяч

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Индийский единорожек88

от DTF до DF один шаг

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Семейный щит

Т упала...

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Закомплексованная Душа
0,5 биткоина

Что то мельчает нынче хакер

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Общественный цвет

Миллион рублей

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Закомплексованная Душа

Все ещё копейки

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Общественный цвет

Хорошо. Я поцелую ваш перстень чуть позже

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Азат Газизов

Полбиткоина у министерства распилов? Совсем измельчали хакеры. Да у никому не нужного меня за личный фотоархив вирус-шифровальщик вдвое больше запросил!

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Гордон Фриман

Яндекс тоже так говорил да?

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God Damn

сайт работает, а на адрес хацкеров 5к долл упало. странный сценарий какой то. Либо одним похуй на свою БД, либо другие блефанули.

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Чужой Макс
Ведомство утверждает, что никакой угрозы нет

Ведомство утверждает, что для него никакой угрозы нет

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Семейный щит

Угрозы нет, их там нет, в Багдаде всё спокойно

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Квазикоманда

0,5 биткоина маловато
Видимо мало ресурсов для взлома было потрачено, следовательно система там дырявая

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