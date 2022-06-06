Хакеры DumpForums взломали сайт Минстроя и потребовали 0,5 биткоина, пригрозив опубликовать данные сотрудников Статьи редакции
Ведомство утверждает, что никакой угрозы нет.
Вечером 5 июня СМИ, в том числе РБК и «Коммерсантъ», обратили внимание на взлом сайта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. «Настоящее время» указывает, что хакеры временно поменяли заголовок сайта на лозунг «Слава Украине».
На главной странице ресурса появилось сообщение об атаке команды DumpForums.com. Хакеры потребовали выплатить им 0,5 биткоина (около 947 тысяч рублей по нынешнему курсу) в срок до 0:00 7 июня и пригрозили в противном случае опубликовать «все персональные данные пользователей сайта Минстроя Российской Федерации, а, возможно, и не только».
В ночь на 6 июня сообщение на главной странице сайта Минстроя сменилось белым экраном с надписью «Идут технические работы». К моменту публикации этой заметки ресурс снова работает.
Минстрой в комментарии РИА «Новости» заявил об отсутствии угрозы.
После ввода российских войск в Украину и на фоне боевых действий началась новая волна кибератак на государственные ресурсы. Одна из них вызвала сбои в работе СМИ.
иконки?
В серверной дежурит священник
Видимо звание было майор у священника, теперь назначат полковника не меньше.
фавиконки )
фавиконки с иконками
Со свечечками
На персданные САЙТА пох. Вы про данные пользователей скажите
Редактура ворвалась в тред!
Самое интересное, что похоже админы расплачиваются из своих карманов, так как на указанный кошелек накапало уже больше 5000$
Видимо, начальство боится получить звиздюлей сверху и гасит долг
ну пиздец. это однозначно штраф 60 тысяч
от DTF до DF один шаг
Т упала...
Что то мельчает нынче хакер
Миллион рублей
Все ещё копейки
Хорошо. Я поцелую ваш перстень чуть позже
Полбиткоина у министерства распилов? Совсем измельчали хакеры. Да у никому не нужного меня за личный фотоархив вирус-шифровальщик вдвое больше запросил!
Яндекс тоже так говорил да?
сайт работает, а на адрес хацкеров 5к долл упало. странный сценарий какой то. Либо одним похуй на свою БД, либо другие блефанули.
Ведомство утверждает, что для него никакой угрозы нет
Угрозы нет, их там нет, в Багдаде всё спокойно
0,5 биткоина маловато
Видимо мало ресурсов для взлома было потрачено, следовательно система там дырявая