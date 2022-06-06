Правительство вернулось к созданию единой базы кодов IMEI — идею предложило ФСБ Статьи редакции
Раньше создание базы объяснялось борьбой с незаконным импортом, а теперь это, вероятно, нужно в том числе для блокировок журналистов и правозащитников.
- Минцифры получила рекомендации ФСБ о разработке централизованной базы уникальных IMEI-кодов мобильных устройств. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в правительстве. Информацию подтвердило Минцифры.
- По словам источников «Коммерсанта», ФСБ хочет в том числе «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов».
- Идея уже неоднократно предлагалась разными чиновниками и обсуждалась в правительстве. Однако она продвигалась под видом борьбы с незаконным импортом техники. «Коммерсантъ» указывает, что то объяснение потеряло актуальность из-за возможности блокировать ворованные телефоны на iOS и Android через интернет, а также из-за легализации паралелльного импорта.
- Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в комментарии «Коммерсанту» объяснил интерес силовиков возможностью «чётко ассоциировать телефон и сим-карту с его владельцем». «Как бы ни старалось правительство, сим-карты до сих пор можно приобрести с рук без паспорта», — отметил он.
- Издание The Bell уточняет, что такая база позволит не только бороться с кражами и мошенниками, но и даст спецслужбам возможность «быстрее блокировать кнопочные телефоны, служащие запасными журналистам, адвокатам и правозащитникам».
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И по доброй российской традиции эту базу потом слить.
не «слить», а «открыть новый способ заработка»
наконец, маски сброшены
Фантомас
Fantom ass
Маск не сброшен, батут у Рогозина сломался )
База
Опять эта либераха звонит в скорую
Кнорозову 15 суток
В аду
В свежем
Макрона забанить???
Заибал названивать Путину
Я не пойму,
вот купил я телефон-звонилку в ларьке за наличку, его IMEI в базе.
Потом я в переходе купил симку (без паспорта) за наличку, использую ее в этом телефоне.
Как база данных IMEI поможет заблокировать мне телефон? Что мешает сейчас заблокировать по IMEI зная номер телефона?
Как показывает практика с Yota и Шаведдиновым, для блокировки связи база IMEI не нужна абсолютно, можно просто заблокировать симку зная нужный номер телефона.
Это же ФСБ, среднему сотруднику там мозг еще детстве качелями отбило, они не думают, они исполняют.
Симку заблокировать - да, а посадить тебя? Если ты телефон с рук купил, то сложнее, а если по паспорту или через аккаунт на Озоне, то легче.
Так в посте ничего нет про продажу телефонов по паспорту. В этом и прикол.
Охуеть, дайте 2!
это нам только на пользу
Расскажите им что IMEI можно подменить на любой
Ну, теоретически они могут сделать список белых IMEI и все остальное отрубить.
Так ты можешь подменить свой на какой-нибудь из белых
Я не знаю никаких IMEI кроме тех, которые на моих телефонах.
Это пока базу не слили
В магазине на коробке любого телефона посмотреть можно.
На snapdragon их менять немного сложнее чем на mtk.
Есть страны, где и номер телефона и IMEI должны быть зарегистрированы в БД правительства. Причём они должны совпадать, соответствовать друг другу у конкретного пользователя. Если что-то не соответствует, оператор делает невозможной мобильную связь.
Тут с 2014 г. обсуждают способы смены IMEI.
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=136866
Вообще да, заблокировать Интернет DPI маршрутизацией трафика не вышло.
В личных кабинетах банков Cбер и ВТБ неожиданно пропали счета в меню выбрать >> "перевести со счёта".
Осталось последнее - немного подтолкнуть сотовых операторов ̶н̶е̶м̶н̶о̶г̶о̶ ̶п̶о̶т̶е̶р̶п̶е̶т̶ь̶, и добавить "сливов" c VLR коммутаторов.
Решается перепрошивкой IMEI