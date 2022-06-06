Спикер Госдумы: Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта Статьи редакции
В этот день российские власти начали процедуру выхода из Совета Европы.
До 12 июня в России примут законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека. Об этом сообщил в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ко второму чтению законопроекта депутаты предложили несколько поправок:
- Решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, не будут исполняться. В этот день Россия подала заявление о выходе из Совета Европы.
- Выплаты по постановлениям, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Компенсации можно получить до 1 января 2023 года.
- Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
Документ о неисполнении постановлений ЕСПЧ 16 мая внесли в Госдуму глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
25 февраля Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в этой организации. В ответ на это Россия решила выйти из СЕ, и 16 марта её исключили. Формально РФ покинет организацию 1 января 2023 года.
После решения о выходе из ЕС россияне лишились права подавать жалобы в ЕСПЧ, а Россия может не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В течение полугода после исключения (до 16 сентября 2022 года) ЕСПЧ будет проверять нарушения.
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Во первых могу во вторых хочу в третьих хуле ты мне сделаешь
Я в другмо положении
Горизонтальном
Раком
И после таких заявлений всякие Интерполы продолжают сотрудничать с РФ
Не то что краснозадрищинский районный суд.
Как раз Володин понимает как важны однополые браки.
Логично. Нет членства в Совете Европы - нет и ЕСПЧ.
Кому-то потом разгребать все эти законы путинской России.
проще с нуля начать будет.
Обнулиться, ага
Оставят как есть и своего навалят, скринь
А ну без плохих прогнозов тут.