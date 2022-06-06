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Спикер Госдумы: Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта Статьи редакции

В этот день российские власти начали процедуру выхода из Совета Европы.

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До 12 июня в России примут законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека. Об этом сообщил в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. Например, летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки. И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы РФ

Ко второму чтению законопроекта депутаты предложили несколько поправок:

  • Решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, не будут исполняться. В этот день Россия подала заявление о выходе из Совета Европы.
  • Выплаты по постановлениям, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Компенсации можно получить до 1 января 2023 года.
  • Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Документ о неисполнении постановлений ЕСПЧ 16 мая внесли в Госдуму глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

25 февраля Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в этой организации. В ответ на это Россия решила выйти из СЕ, и 16 марта её исключили. Формально РФ покинет организацию 1 января 2023 года.

После решения о выходе из ЕС россияне лишились права подавать жалобы в ЕСПЧ, а Россия может не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В течение полугода после исключения (до 16 сентября 2022 года) ЕСПЧ будет проверять нарушения.

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Зал заседаний Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Фото РИА «Новости»

#новости #право #еспч

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14 комментариев
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Чужой Макс
Россия может не соблюдать Конвенцию о защите прав человек и основных свобод

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Индийский единорожек88

Во первых могу во вторых хочу в третьих хуле ты мне сделаешь

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Чужой Макс

Я в другмо положении

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Индийский единорожек88

Горизонтальном

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Чужой Макс

Раком

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Ауф

И после таких заявлений всякие Интерполы продолжают сотрудничать с РФ

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Индийский единорожек88

Не то что краснозадрищинский районный суд.

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wolik

Как раз Володин понимает как важны однополые браки.

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Eugene Subbotin

Логично. Нет членства в Совете Европы - нет и ЕСПЧ.

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Экономический Паша

Кому-то потом разгребать все эти законы путинской России.

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Индийский единорожек88

проще с нуля начать будет.

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Семейный щит

Обнулиться, ага

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Семейный щит

Оставят как есть и своего навалят, скринь

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Экономический Паша

А ну без плохих прогнозов тут.

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