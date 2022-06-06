В этот день российские власти начали процедуру выхода из Совета Европы.

{"id":643864,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":643864,"gtm":null} 1113 просмотров

До 12 июня в России примут законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека. Об этом сообщил в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. Например, летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки. И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем. Вячеслав Володин спикер Госдумы РФ

Ко второму чтению законопроекта депутаты предложили несколько поправок:

Решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, не будут исполняться. В этот день Россия подала заявление о выходе из Совета Европы.

Выплаты по постановлениям, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Компенсации можно получить до 1 января 2023 года.



Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Документ о неисполнении постановлений ЕСПЧ 16 мая внесли в Госдуму глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

25 февраля Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в этой организации. В ответ на это Россия решила выйти из СЕ, и 16 марта её исключили. Формально РФ покинет организацию 1 января 2023 года.