Жители Казахстана поддержали поправки в Конституцию, лишающие Нурсултана Назарбаева большинства привилегий Статьи редакции
Первый президент, которого «убирают» из главного закона страны, заявил, что поддерживает изменения ради «демократического развития».
В Казахстане состоялся республиканский референдум о поправках в Конституцию. В их поддержку выступили 77,18% проголосовавших (6 163 863 человека), а против — 18,66% (1 490 475 человек), следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии. Оба варианта в бюллетене выбрали 1,58% (125 859 человек).
В чём суть поправок:
- они означают переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом;
- новая Конституция исключает статью о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, а также лишает его большинства личных привилегий и статуса «лидера нации»;
- один человек не сможет избираться на пост президента более двух раз подряд (до этого мог неограниченное количество);
- родственники президента не смогут занимать руководящие посты в государственных и окологосударственных структурах.
Назарбаев (в 2019 году ушедший в отставку, но задолго до этого объявленный «елбасы» то есть «лидером нации») в интервью перед референдумом заявил, что поучаствует в нём.
Изменения в закон предложил внести нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в 2019 году получил президентские полномочия от Назарбаева. В начале мая парламент и сенат одобрили изменения, после чего Токаев подписал проект и вынес поправки на референдум.
Местная «Радио Свобода» указывает, что Токаев «оставался полупрезидентом в тени елбасы» до январских протестов, во время которых погибли как минимум 238 человек. После этого, отмечает издание, ситуация изменилась: Назарбаев ушёл в отставку с поста председателя Совета Безопасности, которым мог руководить пожизненно.
"Первый президент страны и сам поддержал изменения в законе"
Думаю, его, особо, не спрашивали.
Деелбасизация
да здравствует новый Елбасы
Щас ты получишь по елбасы
А нет больше елбасы.
Граждане Казахстана проголосовали за переименование назарбаева в ебласи.
О, борьба с культом личности.
Город Нур-Султан будут переименовывать?
Ну ты замахнулся, конечно.
Наши местные реформы очень аккуратные - вроде как и за демократию, но особо жизнь народа не изменится, чисто формальные смещения родственников (с сохранением их миллиардных активов) и административные подвижки (там еще про местных губернаторов (акимов) было и тд).
Хотя я ходила и голосовала ЗА, ибо ну хоть что то (ура, бросили кость).
На самом деле парламентская форма даёт очень много. Понимаю, что оппозиции не богато, но ещё раз нормально выйти и её пустят, можно не сомневаться. Очень мощный мув на будущее.
А когда ваши там беспорядки беспорядили, в начале года?
Вроде, поднимался этот вопрос, подписи стали собирать под петицией о переименовании.
Или заглохло вместе с протестами?
Активы у них останутся, однако, административный ресурс станет менее доступным для эксплуатации в личных целях. Значит, следующие поколения чиновников будут всё реже становиться таковыми из корыстных побуждений, и всё чаще из побуждений альтруистичных: ради признания и самореализации.
А у текущих чиновников не будет страха преследования, а следовательно, они гораздо более охотно передадут власть новому поколению, когда придёт время.
Мне кажется, это в перспективе сильно полезнее, чем наказывать элиты.
Что получится, если раз за разом «отнимать и делить», удовлетворяя жажду справедливости, можете увидеть у нас — в РФ.
Мы тут только тем и занимаемся, что ищем виновных, да наказываем, отнимаем, да делим)
""один человек не сможет избираться на пост президента более двух раз ПОДРЯД (до этого мог неограниченное количество);""
а лазейку путинскую то оставили
обнуляешь небось
Чтобы понимать, какой переворот замутил Токаев, можно представить, что Токаев-тело высрал Крэнка-елбасы и слил в унитаз.
Вот это по-сути правило Казахстаном с 2019 года, когда вся власть была в руках родственников Назарбаева, а он сам дергал за рычаги.
Такие вот казахские черепашки.,
Будто у него был выбор
Поддержать публично / публично не высказываться
Радость за Казахов
А я не особо. Пока это звучит, как попытка протолкнуть изменения. Шульман говорит, что всё хорошо, если так. Вот только, как политологу, ей не особо доверяю.
Пока парламент занимают люди, которых не купил "Советский брат, соединяющий земли русские"...
А чего за переименование Нур-Султана не проголосовали?
https://fergana.site/articles/119824/
Ну это был верджин Токаев - подсос Назарбаева. Теперь же он чед Президент, которому никто не указ из бывших элит.
Ну ждем тогда полгода-год
С одной стороны логично, с другой стороны не хотят себя на смех поднимать после такого глубокого и позорного подсоса. Всего три годика прошло ведь.
Ну и мб это опять влетит в дохуя денег и человеческого ресурса, чтоб официальные документы, таблички, карты, учебники и тд заново переделывать. Сейчас то до сих пор процесс переезда на это имя не закончен.
Токаев тигр 🐯😍🤗
он уж сьебнул в эмираты, тамошние дикари с бесконечными бабками в тряпках рады таким мудакам
Казахи охренели столько демократии завозить за один раз?
Оба варианта🤨 там надеюсь эта строка называлась «не все так однозначно»
Нефига себе.
Путин уже напрягся?
И впихнули раковую опухоль под названием Мажоритарка...
То ли дело диктатура поехавших дедов
Удалено
Астану вернуть?
Пока ещё и документально всё не успели изменить на Нур-Султан.
И, сколько, всего 3 года прошло с переименования?
Наверное, когда-нибудь, но попозже.
Вместо не более двух сроков - не более двух сроков подряд.
Наёбка, как в России, когда Пыня и Медведев на 4 года поменялись местами, а потом вернулся обратно Пыня, и уже было не 4 года срок, а 6 лет сделали. То же самое хотят и в Казахстане.