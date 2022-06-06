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Жители Казахстана поддержали поправки в Конституцию, лишающие Нурсултана Назарбаева большинства привилегий Статьи редакции

Первый президент, которого «убирают» из главного закона страны, заявил, что поддерживает изменения ради «демократического развития».

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В Казахстане состоялся республиканский референдум о поправках в Конституцию. В их поддержку выступили 77,18% проголосовавших (6 163 863 человека), а против — 18,66% (1 490 475 человек), следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии. Оба варианта в бюллетене выбрали 1,58% (125 859 человек).

В чём суть поправок:

  • они означают переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом;
  • новая Конституция исключает статью о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, а также лишает его большинства личных привилегий и статуса «лидера нации»;
  • один человек не сможет избираться на пост президента более двух раз подряд (до этого мог неограниченное количество);
  • родственники президента не смогут занимать руководящие посты в государственных и окологосударственных структурах.

Назарбаев (в 2019 году ушедший в отставку, но задолго до этого объявленный «елбасы» то есть «лидером нации») в интервью перед референдумом заявил, что поучаствует в нём.

В целом я считаю, что каждое поколение имеет право вносить изменения в Основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества. Меня, как и всех, волнует, чтобы все происходящее было в интересах государства и нашего народа.

Нурсултан Назарбаев
Первый президент Казахстана

Изменения в закон предложил внести нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в 2019 году получил президентские полномочия от Назарбаева. В начале мая парламент и сенат одобрили изменения, после чего Токаев подписал проект и вынес поправки на референдум.

Местная «Радио Свобода» указывает, что Токаев «оставался полупрезидентом в тени елбасы» до январских протестов, во время которых погибли как минимум 238 человек. После этого, отмечает издание, ситуация изменилась: Назарбаев ушёл в отставку с поста председателя Совета Безопасности, которым мог руководить пожизненно.

#новости #казахстан #политика

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36 комментариев
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Бронька

"Первый президент страны и сам поддержал изменения в законе"

Думаю, его, особо, не спрашивали.

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Крошечный глобус

Деелбасизация

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Senya

да здравствует новый Елбасы

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Индийский единорожек88

Щас ты получишь по елбасы

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Экономический Паша
лишает его большинства личных привилегий и статуса «лидера нации»;

А нет больше елбасы.

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Станислав Вершилло

Граждане Казахстана проголосовали за переименование назарбаева в ебласи.

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Модный глобус

О, борьба с культом личности.
Город Нур-Султан будут переименовывать?

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alien Alina

Ну ты замахнулся, конечно.
Наши местные реформы очень аккуратные - вроде как и за демократию, но особо жизнь народа не изменится, чисто формальные смещения родственников (с сохранением их миллиардных активов) и административные подвижки (там еще про местных губернаторов (акимов) было и тд).
Хотя я ходила и голосовала ЗА, ибо ну хоть что то (ура, бросили кость).

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neolol

На самом деле парламентская форма даёт очень много. Понимаю, что оппозиции не богато, но ещё раз нормально выйти и её пустят, можно не сомневаться. Очень мощный мув на будущее.

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Модный глобус

А когда ваши там беспорядки беспорядили, в начале года?
Вроде, поднимался этот вопрос, подписи стали собирать под петицией о переименовании.
Или заглохло вместе с протестами?

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Очко Овертона

Активы у них останутся, однако, административный ресурс станет менее доступным для эксплуатации в личных целях. Значит, следующие поколения чиновников будут всё реже становиться таковыми из корыстных побуждений, и всё чаще из побуждений альтруистичных: ради признания и самореализации.
А у текущих чиновников не будет страха преследования, а следовательно, они гораздо более охотно передадут власть новому поколению, когда придёт время.

Мне кажется, это в перспективе сильно полезнее, чем наказывать элиты.

Что получится, если раз за разом «отнимать и делить», удовлетворяя жажду справедливости, можете увидеть у нас — в РФ.
Мы тут только тем и занимаемся, что ищем виновных, да наказываем, отнимаем, да делим)

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monkey

""один человек не сможет избираться на пост президента более двух раз ПОДРЯД (до этого мог неограниченное количество);""
а лазейку путинскую то оставили

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Ученый паркур

обнуляешь небось

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Конь Федерации

Чтобы понимать, какой переворот замутил Токаев, можно представить, что Токаев-тело высрал Крэнка-елбасы и слил в унитаз.
Вот это по-сути правило Казахстаном с 2019 года, когда вся власть была в руках родственников Назарбаева, а он сам дергал за рычаги.
Такие вот казахские черепашки.,

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Чужой Макс
Первый президент страны и сам поддержал изменения ради «прогресса» и «демократического развития»

Будто у него был выбор

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VIPER

Поддержать публично / публично не высказываться

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naum

Радость за Казахов

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Sergei Timofeyev

А я не особо. Пока это звучит, как попытка протолкнуть изменения. Шульман говорит, что всё хорошо, если так. Вот только, как политологу, ей не особо доверяю.

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Dmitry Sursin

Пока парламент занимают люди, которых не купил "Советский брат, соединяющий земли русские"...

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ste23

А чего за переименование Нур-Султана не проголосовали?

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Действующий пистолет

https://fergana.site/articles/119824/

Дистанция для Елбасы
В Казахстане отмечают 80-летие Нурсултана Назарбаева
fergana.site
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ste23

Ну это был верджин Токаев - подсос Назарбаева. Теперь же он чед Президент, которому никто не указ из бывших элит.

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Действующий пистолет

Ну ждем тогда полгода-год

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alien Alina

С одной стороны логично, с другой стороны не хотят себя на смех поднимать после такого глубокого и позорного подсоса. Всего три годика прошло ведь.
Ну и мб это опять влетит в дохуя денег и человеческого ресурса, чтоб официальные документы, таблички, карты, учебники и тд заново переделывать. Сейчас то до сих пор процесс переезда на это имя не закончен.

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Нурсултан из Нур-Султана

Токаев тигр 🐯😍🤗

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Ирина Китаева

он уж сьебнул в эмираты, тамошние дикари с бесконечными бабками в тряпках рады таким мудакам

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Just Greg

Казахи охренели столько демократии завозить за один раз?

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Александр Прохоренко

Оба варианта🤨 там надеюсь эта строка называлась «не все так однозначно»

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Экономический Паша
родственники президента не смогут занимать руководящие посты в государственных и окологосударственных структурах.

Нефига себе.

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Снежный супер_стар

Путин уже напрягся?

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Ruslan N.

И впихнули раковую опухоль под названием Мажоритарка...

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johny64 XZ

То ли дело диктатура поехавших дедов

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Nurym Auyezkhan

Удалено

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Зоибана Вафля

Астану вернуть?

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Модный глобус

Пока ещё и документально всё не успели изменить на Нур-Султан.
И, сколько, всего 3 года прошло с переименования?
Наверное, когда-нибудь, но попозже.

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Городской сумасшедший

Вместо не более двух сроков - не более двух сроков подряд.
Наёбка, как в России, когда Пыня и Медведев на 4 года поменялись местами, а потом вернулся обратно Пыня, и уже было не 4 года срок, а 6 лет сделали. То же самое хотят и в Казахстане.

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