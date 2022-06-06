Первый президент, которого «убирают» из главного закона страны, заявил, что поддерживает изменения ради «демократического развития».

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В Казахстане состоялся республиканский референдум о поправках в Конституцию. В их поддержку выступили 77,18% проголосовавших (6 163 863 человека), а против — 18,66% (1 490 475 человек), следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии. Оба варианта в бюллетене выбрали 1,58% (125 859 человек).

В чём суть поправок:

они означают переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом;

новая Конституция исключает статью о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, а также лишает его большинства личных привилегий и статуса «лидера нации»;

один человек не сможет избираться на пост президента более двух раз подряд (до этого мог неограниченное количество);

родственники президента не смогут занимать руководящие посты в государственных и окологосударственных структурах.

Назарбаев (в 2019 году ушедший в отставку, но задолго до этого объявленный «елбасы» то есть «лидером нации») в интервью перед референдумом заявил, что поучаствует в нём.

В целом я считаю, что каждое поколение имеет право вносить изменения в Основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества. Меня, как и всех, волнует, чтобы все происходящее было в интересах государства и нашего народа. Нурсултан Назарбаев Первый президент Казахстана

Изменения в закон предложил внести нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в 2019 году получил президентские полномочия от Назарбаева. В начале мая парламент и сенат одобрили изменения, после чего Токаев подписал проект и вынес поправки на референдум.