Лавров отменил визит в Сербию после отказа трёх европейских стран пустить его самолёт в своё воздушное пространство Статьи редакции
Вместо посещения страны глава российского МИД даст пресс-конференцию.
Сергей Лавров 6 июня даст пресс-конференцию «по актуальным вопросам международной повестки дня», сообщается на сайте МИД РФ. В этот день глава министерства должен был посетить Сербию, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для его самолёта.
Визит был запланирован на 6-7 июня. Предполагалось, что во время посещения Сербии Лавров встретится с президентом Александром Вучичем, главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием.
В Сербии допускали, что на визит российского министра могут повлиять проблемы с перелётом. По словам премьера Аны Брнабич, президент Александр Вучич лично занимается логистикой визита главы МИДа России. Она считает правильным принять Лаврова, чтобы предоставить ему возможность высказаться, потому что сейчас «никто в мире не хочет ни с кем разговаривать».
Ахахаха, сверхдержаве повозили чем то по лицу
Правильно. Иди нахуй, страшилище ебаное.
Зрителей также ждет конная программа
Собчак же улетела.
Интересно, она сможет отказаться от чаепития?
Чё с ебалом
все плохо
Стравлен.
Купив путин коника, а коник без ноги. Яка чудова играшка ги ги
Болгары восхитились в очередной раз
А как же у нас горючки много, облетим, нам похрен...
Тут единственный вариант, чтобы было представительно - орбитальный десант. А так только поездом...
Пешком и вплавь
А нахуя в эпоху информатизации наблюдать его жирную роду воочию?
Болгары унизили ядерную страну)
А че, по Скайпу уже не катит?
болгар брат нож спина русский витязь
Блять нужно было пустить и уже не выпускать назад
Или сделать как лукашенко с протасевичем
или просто сбить самолет, а потом сказать "мы его не пропускали, а он полетел"
даст дуба!
эх, мечты мечты...
А как же все новости на гос. сми, болгары в восхищение /имя очередной бесполезной херни/. Они получаются что, врали?
Мамка му стара да еба )
а что случилось?!
Сектор "хуй" на барабане. И лавровское очко уходит в зал для пресс-конференций
Ну,на лице у Лавврова сейчас прямо видающаяся победа руснявой дипломатии!
кибербулинг
лавровый лист
Лошадь, иди нахуй.
Гигнется он... Даст дуба- это про уважаемых людей, а не про лошадей
Пришёл на хуй.
Они все до единого должны увидеть и осознать, что их трипам в цивилизованную Европу пришел конец. Ни один из них не должен иметь никакой возможности покинуть Россию.
Не хватает комментариев душевнобольных