Сергей Лавров 6 июня даст пресс-конференцию «по актуальным вопросам международной повестки дня», сообщается на сайте МИД РФ. В этот день глава министерства должен был посетить Сербию, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для его самолёта.

Визит был запланирован на 6-7 июня. Предполагалось, что во время посещения Сербии Лавров встретится с президентом Александром Вучичем, главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием.

В Сербии допускали, что на визит российского министра могут повлиять проблемы с перелётом. По словам премьера Аны Брнабич, президент Александр Вучич лично занимается логистикой визита главы МИДа России. Она считает правильным принять Лаврова, чтобы предоставить ему возможность высказаться, потому что сейчас «никто в мире не хочет ни с кем разговаривать».