Новости

Лавров отменил визит в Сербию после отказа трёх европейских стран пустить его самолёт в своё воздушное пространство Статьи редакции

Вместо посещения страны глава российского МИД даст пресс-конференцию.

Фото пресс-службы МИД РФ

Сергей Лавров 6 июня даст пресс-конференцию «по актуальным вопросам международной повестки дня», сообщается на сайте МИД РФ. В этот день глава министерства должен был посетить Сербию, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для его самолёта.

Визит был запланирован на 6-7 июня. Предполагалось, что во время посещения Сербии Лавров встретится с президентом Александром Вучичем, главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием.

В Сербии допускали, что на визит российского министра могут повлиять проблемы с перелётом. По словам премьера Аны Брнабич, президент Александр Вучич лично занимается логистикой визита главы МИДа России. Она считает правильным принять Лаврова, чтобы предоставить ему возможность высказаться, потому что сейчас «никто в мире не хочет ни с кем разговаривать».

#новости #лавров

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33 комментария
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Дынька

Ахахаха, сверхдержаве повозили чем то по лицу

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Уютный Багажник

Правильно. Иди нахуй, страшилище ебаное.

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Чужой Макс
Сергей Лавров 6 июня даст пресс-конференцию «по актуальным вопросам международной повестки дня»

Зрителей также ждет конная программа

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Экономический Паша

Собчак же улетела.

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Slartibartfast

Интересно, она сможет отказаться от чаепития?

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Индийский единорожек88

Чё с ебалом

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Ахах чел забыл почту и пароль

все плохо

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Экономический Паша

Стравлен.

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Бронька

Купив путин коника, а коник без ноги. Яка чудова играшка ги ги

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Крошечный глобус

Болгары восхитились в очередной раз

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Игорь Херник

А как же у нас горючки много, облетим, нам похрен...

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Валентин Стрыкало

Тут единственный вариант, чтобы было представительно - орбитальный десант. А так только поездом...

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Kikaxa

Пешком и вплавь

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kova7ev

А нахуя в эпоху информатизации наблюдать его жирную роду воочию?

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Тимурчик

Болгары унизили ядерную страну)

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Дуб-Дерево

А че, по Скайпу уже не катит?

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Иван Бурданов

болгар брат нож спина русский витязь

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Лим Кирсанов

Блять нужно было пустить и уже не выпускать назад

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Лим Кирсанов

Или сделать как лукашенко с протасевичем

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Лим Кирсанов

или просто сбить самолет, а потом сказать "мы его не пропускали, а он полетел"

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Религиозный меч
Вместо посещения страны глава российского МИД даст пресс-конференцию.

даст дуба!

эх, мечты мечты...

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Облачко1984

А как же все новости на гос. сми, болгары в восхищение /имя очередной бесполезной херни/. Они получаются что, врали?

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Склонный Орзэмэс

Мамка му стара да еба )

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ECLiPSE 23

а что случилось?!

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Семейный щит

Сектор "хуй" на барабане. И лавровское очко уходит в зал для пресс-конференций

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Станислав Вершилло

Ну,на лице у Лавврова сейчас прямо видающаяся победа руснявой дипломатии!

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Sdafs 156

кибербулинг

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Ирина Китаева

лавровый лист

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Клаус Шульце

Лошадь, иди нахуй.

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Kikaxa

Гигнется он... Даст дуба- это про уважаемых людей, а не про лошадей

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Бошкотряс Сепультурович

Пришёл на хуй.

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Yggdrasil

Они все до единого должны увидеть и осознать, что их трипам в цивилизованную Европу пришел конец. Ни один из них не должен иметь никакой возможности покинуть Россию.

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Nuckelavee

Не хватает комментариев душевнобольных

РОГОЗИН @Rogozin
Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролёт спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов.
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