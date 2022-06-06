Латвия запретила все российские телеканалы и разрешила вещание «Дождю» Статьи редакции
«Дождь», признанный в России «иноагентом», сможет снова выйти в эфир спустя три месяца после приостановки работы.
- Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил трансляцию 80 российских телеканалов, которые оставались доступны в Латвии. Среди них — E TV, «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец!» и «Русский Иллюзион». Об этом пишут LETA и Delfi.
- Чиновники опираются на закон, по которому в Латвии не могут работать сервисы, угрожающие независимости и территориальной целостности другой страны.
- Решение вступает в силу 9 июня и действует без конкретного срока. Его отменят в случае, если Россия прекратит боевые действия в Украине и передаст ей контроль над Крымом, пишут местные СМИ со ссылкой на NEPLP.
- Вместе с этим совет выдал лицензию на вещание российскому телеканалу «Дождь». Он появится в списке зарегистрированных в Латвии телепрограмм 9 июня и сможет транслировать из Риги.
- «Дождь» — не первое русскоязычное издание, работающее из Риги. Там располагается редакция «Медузы». Туда переехала часть сотрудников «Новой газеты», а «Радио свобода» и Deutsche Welle собрались открыть свои бюро.
«Дождь» приостановил работу 3 марта после того, как его сайт и эфир заблокировали. Генпрокуратура объяснила это «фейками» о действиях России в Украине и призывами к экстремистским действиям. После приостановки вещания руководство и часть сотрудников телеканала покинули РФ.
«Дождь» начал работу в 2010 году. В 2014 году канал прекратил вещание на телевидении и ушёл в интернет. В августе 2021 года Минюст включил «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов.
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Ну и в чем они не правы?
В Латвии.
В ней правы.
Нахуя инагентам доносить свою повестку для граждан (и неграджан, сколько там их есть?)
Короче, всем козлам, кто недоволен внутри страны переменам, выдать бесплатный билет. А если не гражданин, то пожизненную бесплатную подписку.
На поход в музей оккупации в Риге.
Пусть смотрят экспозицию ровно до тех пор, пока не поймут, что оккупация фашистской Германией = вступление их страны в состав СССР.
Как то так.
Былоб круто если Дождь восстановят в Риге
Медуза там успешно работает уже сколько лет
Будет такой анклав опозиционный
так в этом примерно суть новости и есть
Журналисты Дождя хоть сейчас и обитают по своим ютуб каналам, но разговоры о пересборке Дождя у них уже давно идут. И если в первый месяц было ничего не понятно, то во второй они уже искали страну из которой они смогут вещать. А последнюю неделю было уже понятно, что какой то рабочий процесс в эту сторону активно пошёл.
Другое дело что финансирование полноценного канала это конечно тот ещё вопрос. Аудитория все-таки в основном в РФ, рекламодатели тоже.
не примагнитит ли это одного сумасшедшего деда?
Тогда это примагнитит всё НАТО, и я ему не завидую.
Я думаю дед нападает только тогда когда думает что ему ничего за это не грозит.
Про прибалтику всеж давно известно что там НАТО , и никто с цветами встречать не будет 100 % а сейчас так вообще
Но теоретически дед может напасть если Украина проиграет, и у деда опять забурлит победоносная шиза. Но я верю что это очень маловероятный сценарий
Ой щас наша вата в Латвии сгорит, вангую ор: "НИКАКОЙ СВОБОДЫ СЛОВА, И ЭТО ЕВРОПА?? В РОССИИ НАМНОГО БОЛЬШЕ СВОБОДЫ ЧЕМ В НАЦИСТСКОЙ ЛАВТИИ"
всегда можно вернуться в любимый саратов
три
пусть теперь минюст в жопу себе эту плашку сует
Там лучше со швабрами
Только дождя больше нет, лол
они в автономном режиме работают, можно аппаратную "перевести" в Ригу. Туда же свести всю дождевую компашку
теперь есть золотой, от вождя)
Не понимаю, как Дождю еще после прошлогодних зимних митингов не позволили вещать в Европе
А они просили?
Кажется, что это задача любого СМИ — выйти на международное вещание и закрепиться. Просили не просили — хз, но то что расширение должно быть в плане это точно.
Чувствуешь, как твой вопрос вдруг стал глупым?
Когда кажется, креститься надопросили, не просили - хз
Ну хз и хздолжно быть точно
Это ты так решил?
Чувствуешь, как ты свои натужные размышления решил сделать абсолютной истиной в последней инстанции?
На международное вещание выходят лишь развлекательные каналы и пропагандистские медиа, заинтересованные в продвижении своей точки зрения от лица государства-заказчика. Дождь ориентирован только на русскоязычную аудиторию, и дождь независим, я надеюсь. Всякие cnn и foxnnews за пределы США не выходят. РадиоСвобода и ГолосАмерики запрещено вещать в США, таков закон.
а разве дождь работает?
Нет, но соберут заново, надеюсь.
Интересно, вернутся ли журналисты, которые сейчас по другим каналам разошлись. Шепелин, например, теперь в «Популярной политике»
А это телеканал разве? У Борзуновой и Роменского свой ютуб канал есть, но его развитие не помешает работе на «Дожде». Это слишком большой соблазн для любого, кто там работал и будет работать, уверен. Это же как большая семья - по ним видно, как они все друг за друга)
Он сказал просто «канал», а не «телеканал»
А ещё было сказано «другим» перед словом «канал».
Да, «Дождь» последнее время вещал на Ютубе, но это вынужденная мера. В первую очередь это - телеканал. Поэтому я и уточнил.
Если «ПП» - ютуб канал, то и «Дождь» человеком воспринимается так же.
Они точно запустят вещание, а по времени примерно к осени(слова Тихона и Екатерины)
Журналистика России в изгнании - почти как правительство Белоруссии, только в Латвии и журналисты.
Сбежал даже тот, кто яростно бил в себя грудь, что никогда не сбежит, попутно обвиняя других журналистов в трусости. Теперь новоявленный украинец кстати.
Так его уголовка в командировке застала. Не все такие, как Навальный.
А ведь недавно суд снимал запрет с некоторых каналов. Но neplp прям не сдаётся)
Хрюша и Степашка больше не будут мозги детям промывать
Пора во всём цивилизованном мире поступать аналогично.
И права "неграждан" тем, кто нормально не интегрирован. Ибо будут гетто как во Франции. Или пиздец Германии (новогодний Кёльн).