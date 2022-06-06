«Дождь», признанный в России «иноагентом», сможет снова выйти в эфир спустя три месяца после приостановки работы.

Фото РИА «Новости»

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил трансляцию 80 российских телеканалов, которые оставались доступны в Латвии. Среди них — E TV, «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец!» и «Русский Иллюзион». Об этом пишут LETA и Delfi.



Чиновники опираются на закон, по которому в Латвии не могут работать сервисы, угрожающие независимости и территориальной целостности другой страны.



Решение вступает в силу 9 июня и действует без конкретного срока. Его отменят в случае, если Россия прекратит боевые действия в Украине и передаст ей контроль над Крымом, пишут местные СМИ со ссылкой на NEPLP.

Вместе с этим совет выдал лицензию на вещание российскому телеканалу «Дождь». Он появится в списке зарегистрированных в Латвии телепрограмм 9 июня и сможет транслировать из Риги.

«Дождь» — не первое русскоязычное издание, работающее из Риги. Там располагается редакция «Медузы». Туда переехала часть сотрудников «Новой газеты», а «Радио свобода» и Deutsche Welle собрались открыть свои бюро.

«Дождь» приостановил работу 3 марта после того, как его сайт и эфир заблокировали. Генпрокуратура объяснила это «фейками» о действиях России в Украине и призывами к экстремистским действиям. После приостановки вещания руководство и часть сотрудников телеканала покинули РФ.

«Дождь» начал работу в 2010 году. В 2014 году канал прекратил вещание на телевидении и ушёл в интернет. В августе 2021 года Минюст включил «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов.