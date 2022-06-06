Замглавы Минобрнауки: все российские образовательные организации исключены из Болонской системы Статьи редакции
Она упрощала отечественным студентам учёбу и работу за рубежом.
Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские образовательные организации исключены из болонского образовательного процесса. Его слова передают многие СМИ, включая «Коммерсантъ», RT и ТАСС.
По словам Афанасьева, России не требуется выходить из какого-либо договора, поскольку при присоединении к Болонскому процессу РФ не брала на себя каких-либо международных обязательств.
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ёбаная северная корея. одного ребенка успел выпихнуть из страны, что со вторым будет - покрыто мраком
А самого много что останавливает?
Согласен, купил билет и поехал
Нищета
как будто айтишников это остановит
Затруднит прилично, айтиличинки это не сверхлюди
Вот когда айтишникам забанят индийские туториалы на ютубе - тогда точно кранты, а болонская система - это так
И stackoverflow
Без стэковерфлоу вообще все айти упадёт
Базаришь!:)
посмотрим, как ты закукаракаешь, когда разработают замок на твой анус и срать ты сможешь только с позволения айтишника
( ͡• ͜ʖ ͡• )
Пояс верности: российская версия
заградотряды остановят
Вот это полет мысли
с одной стороны они пиздят что УХЪ ЩАС МЫ наладим всё своё
с другой стреляют себе в член вот этим
гопничать вечно не получится
им абсолютно пофиг на то, что после них будет
Мне видится, что самоцель отмены Болонской системы - в насильном сохранении "мозгов" в стране, в чем заключается "выстрел в член"?
в том что альтернативы не предоставлено.
И снова вопрос: Конкретно для власти, в чем "выстрел в член"?
Для молодых специалистов - полная задница, да, согласен, для власти то где проблема?
да у властей вообще нет проблем.
если завтра вышку вообще отменят - они только рады будут экономии бюджета
распределительная система по заводам
заводам?
да, заводам
гуглю заводы
У "них" все будет хорошо до конца жизни, не волнуйтесь. Это ваш сын не сможет поступить, а у них - все ок.
удобно
Ублюдки
мать их
и беларусов с собой в болото решили утянуть
своих не бросаем, кек
Нихуя очередная победа!
Интересно, дипломы полученные до этого решения будут канать за рубежом?
Будут конечно
Так победим!
Ребята, из нас болонская система вышла!
https://vc.ru/education/436632-sistema-listkov-kanal-mathtask