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Замглавы Минобрнауки: все российские образовательные организации исключены из Болонской системы Статьи редакции

Она упрощала отечественным студентам учёбу и работу за рубежом.

Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские образовательные организации исключены из болонского образовательного процесса. Его слова передают многие СМИ, включая «Коммерсантъ», RT и ТАСС.

11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса.

Фактически с учётом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса.

Дмитрий Афанасьев
замглавы Минобрнауки, цитата по «Коммерсанту»

По словам Афанасьева, России не требуется выходить из какого-либо договора, поскольку при присоединении к Болонскому процессу РФ не брала на себя каких-либо международных обязательств.

Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё.

Дмитрий Афанасьев
замглавы Минобрнауки, цитата по РИА «Новости»
Разборы
Болонская система упрощала российским студентам учёбу и работу за рубежом. Теперь Минобрнауки хочет от неё отказаться Статьи редакции

Чиновники объясняют такой шаг «утратой важнейших достоинств советского образования», но работники вузов указывают, что это станет «существенным шагом назад» и приведёт к изоляции.

Выпускники в традиционных европейских академических мантиях бросают шапочки-конфедератки — это соответствует Болонской декларации. Снимок Василия Колода 

#новости #образование

1191 просмотров
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37 комментариев
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Чатланин

ёбаная северная корея. одного ребенка успел выпихнуть из страны, что со вторым будет - покрыто мраком

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пытаюсь жить эту жизнь

А самого много что останавливает?

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Минувший чувак

Согласен, купил билет и поехал

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Чужой Макс

Нищета

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Крошечный глобус

как будто айтишников это остановит

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Минувший чувак

Затруднит прилично, айтиличинки это не сверхлюди

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Крошечный глобус

Вот когда айтишникам забанят индийские туториалы на ютубе - тогда точно кранты, а болонская система - это так

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Валерий Гей Гармоника

И stackoverflow

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Крошечный глобус

Без стэковерфлоу вообще все айти упадёт

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EdisonsLamp

Базаришь!:)

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Автомобильный паркур

посмотрим, как ты закукаракаешь, когда разработают замок на твой анус и срать ты сможешь только с позволения айтишника
( ͡• ͜ʖ ͡• )

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Крошечный глобус

Пояс верности: российская версия

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Автомобильный паркур
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испанский смех

заградотряды остановят

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Чужой Макс
Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла

Вот это полет мысли

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Индийский единорожек88

с одной стороны они пиздят что УХЪ ЩАС МЫ наладим всё своё
с другой стреляют себе в член вот этим
гопничать вечно не получится

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Крошечный глобус
вечно

им абсолютно пофиг на то, что после них будет

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Nikita Schmidt
с другой стреляют себе в член вот этим

Мне видится, что самоцель отмены Болонской системы - в насильном сохранении "мозгов" в стране, в чем заключается "выстрел в член"?

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Индийский единорожек88

в том что альтернативы не предоставлено.

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Nikita Schmidt

И снова вопрос: Конкретно для власти, в чем "выстрел в член"?
Для молодых специалистов - полная задница, да, согласен, для власти то где проблема?

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Индийский единорожек88

да у властей вообще нет проблем.
если завтра вышку вообще отменят - они только рады будут экономии бюджета

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испанский смех

распределительная система по заводам

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Индийский единорожек88

заводам?

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испанский смех

да, заводам

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Индийский единорожек88

гуглю заводы

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Kibizoid

У "них" все будет хорошо до конца жизни, не волнуйтесь. Это ваш сын не сможет поступить, а у них - все ок.

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испанский смех

удобно

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Не говорить
Она упрощала отечественным студентам учёбу и работу за рубежом.

Ублюдки

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испанский смех

мать их

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Evil Prime
России и Республики Беларусь

и беларусов с собой в болото решили утянуть

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Пыхнувший кот

своих не бросаем, кек

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Системный чувак

Нихуя очередная победа!

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Alex Vause

Интересно, дипломы полученные до этого решения будут канать за рубежом?

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Walking On A Dream

Будут конечно

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Пенсионный месяц

Так победим!

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EdisonsLamp

Ребята, из нас болонская система вышла!

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Emprima

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