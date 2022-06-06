Вместо того, чтобы вводить санкции, Аркадия следовало бы похвалить за строительство с нуля одной из самых независимых, современных и прогрессивных компаний в России и одной из самых инновационных компаний в Европе.

Настоящий первооткрыватель в области поисковых систем, карт, сервисов поездок, навигации и беспилотных автомобилей — и это только малая часть сфер, где «Яндекс» преуспевает.