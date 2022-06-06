«Вместо санкций его следовало бы похвалить»: cовет директоров «Яндекса» ответил на меры ЕС против Аркадия Воложа Статьи редакции
Топ-менеджер намерен обжаловать ограничительные меры со стороны ЕС.
- Совет директоров «Яндекса» объяснил свою позицию по поводу санкций против сооснователя компании Аркадия Воложа. Он назвал их «совершенно несправедливыми» и «основанными на неточном представлении об Аркадии и том, что такое “Яндекс”».
- После попадания под санкции ЕС Волож ушёл с поста гендиректора группы и руководящих должностей в её международных дочерних структурах, а также покинул совет директоров.
- В сообщении «Яндекса» отмечается, что, несмотря на это, совет окажет «любую возможную поддержку компании и Аркадию», поскольку он стремится обжаловать введённые санкции.
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Его внесли в список санкций чисто алгоритмически, на что тут обижаться?
настоящим первооткрывателем был Илья Сегалович.
а вы превратили его в ГосДатаСливКонтору
В отдел «Я» ФСБ
Если жопа горит и оправдываются значит все правильно сделали
То есть те кто уже в списках, те же депутаты которые не оправдываются и жопа у них не горит , в отношении них всё сделали неправильно?
Ржали всем притоном
по меркам России же
"одной из самых независимых, современных и прогрессивных компаний" - это та компания, которой за privacy leaks штраф в пару тысяч дают? Это та компания, которая войну "спецоперацией" называет?
Обязательно будем обжаловать в судах. Правда сами вот не будем выполнять решения ЕСПЧ и мировых судов, ведь они несправедливы, как и санкции. Но обжаловать будем! В тех же судах
это ведь яндекс должен выполнять решения ЕСПЧ
В ответ Россия ввела санкции против Цукерберга. Цукерберг ушел со всех руководящих должностей в Фейсбуке.
*в параллельной вселенной
одной из самых инновационных компаний в Европе
Настоящий первооткрыватель в области поисковых систем, карт, сервисов поездок, навигации и беспилотных автомобилей — и это только малая часть сфер, где «Яндекс» преуспевает
ROFL
Твердо и четко
Так точно товарищ полковник!
Не хочет ли Яндекс обжаловать вмешательство в алгоритмы ранжирования со стороны своего правительства?
так там все действует строго по запрограммированному алгоритму:
сначала новость попадает товарищу майору на одобрение, а потом оттуда на главную (или в мусор)
так что никакого вмешательства и нет
аж скукожился от кринжа
Вот у них таки достаточно точное представление об Аркадии, и уж точно, хорошее представление о том, что такое Яндекс
P.S недеюсь санкции с него не снимут
Я что-то не понял, за что похвалить то? Это компания, то есть просто инструмент для заработка денег, а значит свою похвалу в виде круглой суммы на банковском счёте он уже получил, так за что его хвалить ещё раз? А уж Европе то точно ни тепло ни холодно от того, есть Яндекс или нет, и на сколько он там преуспевает или отстаёт.
какой кошмар
опять из-за русофобии страдают ни в чем не повинные россияне =(
@За хороших русских твой выход
мальтийцы
да (нет)
Так впереди ещё весь этот совет поблагодарят санкциями
Алгоритмы беспощадны
Аркаше еще долго алгоритмы Новостей будут икаться.
Ути какой
Поцеловали на прощание
Можно заканчивать читать на слове "независимых".
овянникова перелогинься
То есть их волнует, что там "инновационного" "создал" Волож, а не то, как позиция Яндекса влияет на войну в Украине?
И кто-то ещё защищает эту подхуйлованную контору?
Подлизывание - как русская скрепа
вот скоты, а
Ведру крабов на радость
Произошла чудовищная ошибка
Не все так однозначно )
Пацан сделал инновационный новостной сервис "Яндекс.пропаганда", действительно за что же санкции.
Сам себя не похвалишь никто не похвалит
Ооо да независимым
Придется придумать что-то по-лучше, чтобы попасть в теплую компанию "вовремя соскочивших". Также известную как "обладатели паспорта хорошего русского". Они жи "совесть нации".
В конце концов, кто же будет страстно поливать говном всех без исключения русских следующий десяток лет, если не теплая и дружная компашка вчерашних пособников режима?
Жаль Яндекс на самом деле, это реально крутая компания, построенная с нуля талантливыми людьми. Не в той стране просто.