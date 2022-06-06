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«Вместо санкций его следовало бы похвалить»: cовет директоров «Яндекса» ответил на меры ЕС против Аркадия Воложа Статьи редакции

Топ-менеджер намерен обжаловать ограничительные меры со стороны ЕС.

  • Совет директоров «Яндекса» объяснил свою позицию по поводу санкций против сооснователя компании Аркадия Воложа. Он назвал их «совершенно несправедливыми» и «основанными на неточном представлении об Аркадии и том, что такое “Яндекс”».
  • После попадания под санкции ЕС Волож ушёл с поста гендиректора группы и руководящих должностей в её международных дочерних структурах, а также покинул совет директоров.
  • В сообщении «Яндекса» отмечается, что, несмотря на это, совет окажет «любую возможную поддержку компании и Аркадию», поскольку он стремится обжаловать введённые санкции.

Вместо того, чтобы вводить санкции, Аркадия следовало бы похвалить за строительство с нуля одной из самых независимых, современных и прогрессивных компаний в России и одной из самых инновационных компаний в Европе.

Настоящий первооткрыватель в области поисковых систем, карт, сервисов поездок, навигации и беспилотных автомобилей — и это только малая часть сфер, где «Яндекс» преуспевает.

совет директоров «Яндекса»
Новости
ЕС ввёл санкции против основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, главы Роскомнадзора, Алины Кабаевой и семьи Пескова. Список Статьи редакции

Это часть шестого пакета санкций за действия России в Украине.

Аркадий Волож и Владимир Путин во время визита президента в штаб-квартиру «Яндекса» в Москве. Фото Getty Images 

#новости #яндекс #санкции #волож

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53 комментария
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Крошечный глобус

Его внесли в список санкций чисто алгоритмически, на что тут обижаться?

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Свойственный томагавк_два
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Индийский единорожек88

настоящим первооткрывателем был Илья Сегалович.
а вы превратили его в ГосДатаСливКонтору

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Крошечный глобус

В отдел «Я» ФСБ

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Незнакомый динозавр

Если жопа горит и оправдываются значит все правильно сделали

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Великий Спецоператор

То есть те кто уже в списках, те же депутаты которые не оправдываются и жопа у них не горит , в отношении них всё сделали неправильно?

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7 комментариев
Незнакомый динозавр
Аркадия следовало бы похвалить за строительство с нуля одной из самых независимых

Ржали всем притоном

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Vlad Steyck

по меркам России же

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1 комментарий
Din

"одной из самых независимых, современных и прогрессивных компаний" - это та компания, которой за privacy leaks штраф в пару тысяч дают? Это та компания, которая войну "спецоперацией" называет?

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Menace22

Обязательно будем обжаловать в судах. Правда сами вот не будем выполнять решения ЕСПЧ и мировых судов, ведь они несправедливы, как и санкции. Но обжаловать будем! В тех же судах

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Парижский кот

это ведь яндекс должен выполнять решения ЕСПЧ

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IvanDurov

В ответ Россия ввела санкции против Цукерберга. Цукерберг ушел со всех руководящих должностей в Фейсбуке.

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Чужой Макс

*в параллельной вселенной

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Alex Blake
похвалить за строительство с нуля одной из самых независимых, современных и прогрессивных компаний в России
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Автомобильный паркур
за строительство с нуля одной из самых независимых, современных и прогрессивных компаний в России
одной из самых инновационных компаний в Европе
Настоящий первооткрыватель в области поисковых систем, карт, сервисов поездок, навигации и беспилотных автомобилей — и это только малая часть сфер, где «Яндекс» преуспевает

ROFL

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Чужой Макс
Вместо того, чтобы вводить санкции, Аркадия следовало бы похвалить

Твердо и четко

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kaeigor

Так точно товарищ полковник!

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astralian

Не хочет ли Яндекс обжаловать вмешательство в алгоритмы ранжирования со стороны своего правительства?

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Холден Колфилд

так там все действует строго по запрограммированному алгоритму:
сначала новость попадает товарищу майору на одобрение, а потом оттуда на главную (или в мусор)

так что никакого вмешательства и нет

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Evan Gesse

аж скукожился от кринжа

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Nikita Schmidt
«основанными на неточном представлении об Аркадии и том, что такое “Яндекс”»

Вот у них таки достаточно точное представление об Аркадии, и уж точно, хорошее представление о том, что такое Яндекс

P.S недеюсь санкции с него не снимут

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Red Fox

Я что-то не понял, за что похвалить то? Это компания, то есть просто инструмент для заработка денег, а значит свою похвалу в виде круглой суммы на банковском счёте он уже получил, так за что его хвалить ещё раз? А уж Европе то точно ни тепло ни холодно от того, есть Яндекс или нет, и на сколько он там преуспевает или отстаёт.

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базований кавун

какой кошмар
опять из-за русофобии страдают ни в чем не повинные россияне =(

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дорогой БРАТ Донателло

@За хороших русских твой выход

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1 комментарий
испанский смех

мальтийцы

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Alexander Romenskiy

да (нет)

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господин Эдик

Так впереди ещё весь этот совет поблагодарят санкциями

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Andy

Алгоритмы беспощадны

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Вася Пупкин

Аркаше еще долго алгоритмы Новостей будут икаться.

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Английский украинец

Ути какой

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Ученый паркур

Поцеловали на прощание

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Stolik Strigil
Аркадия следовало бы похвалить за строительство с нуля одной из самых независимых

Можно заканчивать читать на слове "независимых".

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Генномодифицированный голуб

овянникова перелогинься

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Предыдущий цветок

То есть их волнует, что там "инновационного" "создал" Волож, а не то, как позиция Яндекса влияет на войну в Украине?
И кто-то ещё защищает эту подхуйлованную контору?

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Алексей Логачев

Подлизывание - как русская скрепа

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испанский смех

вот скоты, а

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умный человек

Ведру крабов на радость

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Ignatii Baguwk

Произошла чудовищная ошибка

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Дмитрий

Не все так однозначно )

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Alexander Romenskiy

Пацан сделал инновационный новостной сервис "Яндекс.пропаганда", действительно за что же санкции.

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Параллельный месяц

Сам себя не похвалишь никто не похвалит

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Voronezh Morning Herald

Ооо да независимым

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Santoninko

Придется придумать что-то по-лучше, чтобы попасть в теплую компанию "вовремя соскочивших". Также известную как "обладатели паспорта хорошего русского". Они жи "совесть нации".

В конце концов, кто же будет страстно поливать говном всех без исключения русских следующий десяток лет, если не теплая и дружная компашка вчерашних пособников режима?

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Theoden

Жаль Яндекс на самом деле, это реально крутая компания, построенная с нуля талантливыми людьми. Не в той стране просто.

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